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Новини
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Нардеп "ЄС" Бондар ініціює продовження заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Нардеп

Народний депутат Михайло Бондар (фракція "Європейська Солідарність") ініціює продовження заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до кінця 2021 року.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"З огляду на те, що путінський режим побудував у Білорусі атомну станцію, електроенергію з якої ніхто в ЄС не захотів купувати, Україну можуть залити демпінговими кіловатами. Цього допустити не можна. Тож я подав правки до закону України, які дозволять подовжити заборону на імпорт до кінця наступного року", - повідомив нардеп.

При цьому уже в 2022 році Україна має від’єднатись від російської енергосистеми, інтегруватися в енергосистему країн ЄС і після цього фізично імпорт з РФ буде неможливий.

"Це важлива частина євроінтеграції. До цього часу ми маємо не допустити, щоб Росія прив’язала нас до свого енергетичного "русского мира", - заявив нардеп.

Бондар наголосив, що саме через імпорт струму з Росії 2020 рік був найтяжчим роком для українських шахтарів за останні 20 років. "Колапс був спровокований відкриттям восени 2019 року імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Тоді лобісти дешевої ворожої електроенергії домоглися створення критичних запасів вугілля на складах та зупинення усіх українських шахт. Видобуток впав, шахтарі отримували неповні зарплати з великими затримками", - нагадав Михайло Бондар.

Зупинити імпорт вдалося навесні 2020 року, однак з 1 січня 2021 року існує ризик відновлення поставок, які можуть спровокувати нову кризу на енергоринку.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн. Імпорт був призупинений на тлі критики в тому числі з боку Президента Володимира Зеленського.

За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, саме імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.

Автор: 

Бондар Михайло (33) енергетика (2577)


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Топ коментарі
+11
Здравое и очевидное предложение...
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01.12.2020 12:15
+11
Для нормальних людей. Та це не про зелену владу.
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01.12.2020 12:21
+6
Будь який імпорт електрики з РФії та її сатрапій є злочин проти України на користь юдейсько-жлобськой мафії
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01.12.2020 12:19
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Здравое и очевидное предложение...
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01.12.2020 12:15 Відповісти
Для нормальних людей. Та це не про зелену владу.
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01.12.2020 12:21 Відповісти
ой да не все так здраво... и очевидно...
гля мой пост ниже.
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01.12.2020 15:26 Відповісти
А почему дизель и бензин и тому подобное можно, а электричество нельзя?
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01.12.2020 12:18 Відповісти
тому, що той електрики в Україні і так забагато, та її в танки та броньовани машини не заллєш
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01.12.2020 12:21 Відповісти
Другими словами - руководствуются бизнес интересами олигархов (и Петиными интересами в том числе)
А лицемерные лозунги про "принципы демократии", "борьбы с путинским влиянием" - это так, для лохов...
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01.12.2020 12:29 Відповісти
Будь який імпорт електрики з РФії та її сатрапій є злочин проти України на користь юдейсько-жлобськой мафії
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01.12.2020 12:19 Відповісти
не гнати потрібно, а привести до тями
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01.12.2020 12:22 Відповісти
Що ви добадались до тих вітряків,розбалансування українського енергоринку сталось через корумповану замутку Херуса з імпортом електроенергіі з Росіі !!!)))
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01.12.2020 12:32 Відповісти
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1333714196547182592 14 мин

Первый день зимы. 12-00 Зеленского нет на рабочем месте. Вова, чем тебя накормили в криворожской бутафорке ? Курицей из папье-маше ? Ме беспокоимся о твоем здоровье Неустанно (с)
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01.12.2020 12:21 Відповісти
у бєні запитай та в ахметки, можеш ще у пеці запитать, він тобі роскаже байку
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01.12.2020 12:24 Відповісти
"Бородино" М. Лермонтова читал?
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01.12.2020 12:29 Відповісти
В!!! УКРАИНЕ!!!
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01.12.2020 12:32 Відповісти
Все правильно. Именно "В". Цитировал Вики . Недоглядел . Мои извинения
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01.12.2020 12:34 Відповісти
90% электроэнергии Украина импортирует из Венгрии и Словакии. Импорт из Беларуси и России всегда был мизерным.
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01.12.2020 12:36 Відповісти
Всегда, это когда?
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01.12.2020 12:38 Відповісти
Нардеп "ЄС" Бондар ініціює продовження заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі - Цензор.НЕТ 1558
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01.12.2020 12:40 Відповісти
Источник диаграммы.?
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01.12.2020 12:47 Відповісти
https://ukrrudprom.com/digest/Eksport_i_import_elektroenergii_v_Ukraine_v_20142020_godah.html
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01.12.2020 12:49 Відповісти
Все ясно . Издательство "Укррудпром" Это то которое "литературные шедевры" Януковича печатало. Ты бы еще на Скабееву сослался. В писульке, что ты выложил учтено и электроснабжение предприятий Ахметова вОРДЛО и предприятий в оккупированном Крыму. Вот и вся правда. А теперь смотри сюда
Нардеп "ЄС" Бондар ініціює продовження заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі - Цензор.НЕТ 1950
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01.12.2020 12:57 Відповісти
В вашей диаграмме написано "в березнi", а не за весь год.
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01.12.2020 12:59 Відповісти
Не блажи, ватное. Сейчас декабрь и запрет на импорт с параши не снят. Ты что , тупой?
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01.12.2020 13:06 Відповісти
Порошенко в 2015 году импортировал из России в 10 раз больше электроэнергии чем предатель Зеленский сейчас. Причем он импортировал только из рашки. Порошенко предатель или не предатель?
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01.12.2020 13:13 Відповісти
ZN, "Укррудпром", "Сливной бачек" . "Вечерний мудозвон" еще не то расскажут, вот тут Виталия!
Почему Украина прекратила импорт электроэнергии из России (DW 13.11.2015)

А теперь, кореянка , ответь на вопрос: чей Крым?
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01.12.2020 13:59 Відповісти
нужно говорить - не даже, а особенно в году так 96-м (с веерными отключениями по всей стране)
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01.12.2020 12:42 Відповісти
Молодчина !!!
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01.12.2020 12:27 Відповісти
Запретите еще ветер с раши и включите реверсный из Еаропы.
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01.12.2020 12:28 Відповісти
ты энергетик?
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01.12.2020 12:32 Відповісти
я логик друже
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13.12.2020 01:06 Відповісти
А баба Яга против!
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01.12.2020 12:31 Відповісти
Если мы сможем у Бацьки покупать электричество дешевле, чем у Ахмэтки, то почему бы и нет.
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01.12.2020 12:36 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Атомная энергетика Украины - В Украине действуют 4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F атомных электростанции с 15 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA энергоблоками , По количеству энергетических реакторов Украина занимает 10-е место https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC в мире и пятое в Европе Нардеп "ЄС" Бондар ініціює продовження заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі - Цензор.НЕТ 7770 Даже в лихие 90-е Украина была экспортером электроэнергии Почему сейчас, при зеленой плесени, Украина должна покупать ее у параши Если это не предательство, то что?.
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01.12.2020 12:37 Відповісти
Потому что покупать у неё электричестов дешевле, чем покупать его у Ахмэтки, очевидно же.
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01.12.2020 12:38 Відповісти
А спонсировать агрессора это норма? И при чем тут Ахметов к атомной энергетики Украины, дуралей?
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01.12.2020 12:41 Відповісти
Доля атомной энергии -- где-то половина. И то покупает её промышленность, бытовому потребителю энергию ДТЭК поставляет.
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01.12.2020 12:43 Відповісти
Не пиши херню Это зависит от региона. А не забывай про зеленую энергетику. То что зеленский и его свора доводят умышленно АЭС до банкротства это факт
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01.12.2020 13:03 Відповісти
Кстати, мудьярам Ахметка продаёт энергию дешевле, чем украинцам.
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01.12.2020 12:39 Відповісти
Надо развивать солнечную и ветроэнергетику, дешево и натурально.
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01.12.2020 12:39 Відповісти
Только у одного возникла здравая мысль?
А как насчет нефтепродуктов. За последние 5 лет закупаем у них в 3 раза больше.
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01.12.2020 13:00 Відповісти
оК. попытаюсь объяснить даже там, кто кансерваториев не оканчивал...

энергопотребление - величина не стабильная. утренний и вечерний пики энергопотребления и проч.... АЭС могут работать тока в постоянном режиме. маневрировать ими нельзя. вон в Чернобыле уже наманеврировали... маневренные мощности это гидро- и тепло-. гидро- - фиг да нифига, а почти всю тепло- скупил ахметка.
гриново писаватая энергия все только усугубляет. особенно солнце-лепешечная. ну а ветрадуйная - ваще загадка природы. там даже гидрометцентр не угадает, будет ли оттуда энергия, когда и скока.

электроэнергия покупается на энергорынке по предварительным заявкам. на сутки вперед, на двое, на трое, на неделю, месяц... чем более загодя заявка - тем дешевле энергия. самая дорогая - на сутки вперед. оно и понятно...
но ахметка, владея маневровыми мощностями, удовлетворяет заявки исключительно на сутки вперед по самому дорогому тарифу. а ****...

а за счет того небольшого импорта люди смогли отоварить заявки на 2-3 дня, неделю вперед.
заодно пройдясь ахметке серпом по помидорах. оно абиделось... типа... фсе, не будем генерить струму... ну и само собой, сафсем денег нет, шобы заплатить за уголь... тем более, шо шахты в основному гос. их не кинуть - просто грех.

и вот оно как получаецо. с одной стороны, ********* - 100% враг. и шота у него покупать - как-то не комильфо. с другой стороны, ахметка - тоже еще та вражина. и если его схемы через колено не надломить, эта муйня в энергетике не закончится никогда.
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01.12.2020 15:14 Відповісти
5 лярдов...
Парни, мне одному хочется крови уродов, которые кинули нас на эти деньги? Начиная от выгодополучателей этих схем и до тех, чьими руками или под чьей прикрышкой это делалось, всяких Герусов-Зеленских. И так по каждому вопросу, где воруют за госчет подобным образом. Максимальный срок + полная конфискация и запрет определенных видов деятельности.
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17.02.2021 12:58 Відповісти
 
 