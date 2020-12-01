Нардеп "ЄС" Бондар ініціює продовження заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Народний депутат Михайло Бондар (фракція "Європейська Солідарність") ініціює продовження заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до кінця 2021 року.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"З огляду на те, що путінський режим побудував у Білорусі атомну станцію, електроенергію з якої ніхто в ЄС не захотів купувати, Україну можуть залити демпінговими кіловатами. Цього допустити не можна. Тож я подав правки до закону України, які дозволять подовжити заборону на імпорт до кінця наступного року", - повідомив нардеп.

При цьому уже в 2022 році Україна має від’єднатись від російської енергосистеми, інтегруватися в енергосистему країн ЄС і після цього фізично імпорт з РФ буде неможливий.

"Це важлива частина євроінтеграції. До цього часу ми маємо не допустити, щоб Росія прив’язала нас до свого енергетичного "русского мира", - заявив нардеп.

Бондар наголосив, що саме через імпорт струму з Росії 2020 рік був найтяжчим роком для українських шахтарів за останні 20 років. "Колапс був спровокований відкриттям восени 2019 року імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Тоді лобісти дешевої ворожої електроенергії домоглися створення критичних запасів вугілля на складах та зупинення усіх українських шахт. Видобуток впав, шахтарі отримували неповні зарплати з великими затримками", - нагадав Михайло Бондар.

Зупинити імпорт вдалося навесні 2020 року, однак з 1 січня 2021 року існує ризик відновлення поставок, які можуть спровокувати нову кризу на енергоринку.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн. Імпорт був призупинений на тлі критики в тому числі з боку Президента Володимира Зеленського.

За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, саме імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.