Нардеп "ЄС" Бондар ініціює продовження заборони на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі
Народний депутат Михайло Бондар (фракція "Європейська Солідарність") ініціює продовження заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до кінця 2021 року.
Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.
"З огляду на те, що путінський режим побудував у Білорусі атомну станцію, електроенергію з якої ніхто в ЄС не захотів купувати, Україну можуть залити демпінговими кіловатами. Цього допустити не можна. Тож я подав правки до закону України, які дозволять подовжити заборону на імпорт до кінця наступного року", - повідомив нардеп.
При цьому уже в 2022 році Україна має від’єднатись від російської енергосистеми, інтегруватися в енергосистему країн ЄС і після цього фізично імпорт з РФ буде неможливий.
"Це важлива частина євроінтеграції. До цього часу ми маємо не допустити, щоб Росія прив’язала нас до свого енергетичного "русского мира", - заявив нардеп.
Бондар наголосив, що саме через імпорт струму з Росії 2020 рік був найтяжчим роком для українських шахтарів за останні 20 років. "Колапс був спровокований відкриттям восени 2019 року імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Тоді лобісти дешевої ворожої електроенергії домоглися створення критичних запасів вугілля на складах та зупинення усіх українських шахт. Видобуток впав, шахтарі отримували неповні зарплати з великими затримками", - нагадав Михайло Бондар.
Зупинити імпорт вдалося навесні 2020 року, однак з 1 січня 2021 року існує ризик відновлення поставок, які можуть спровокувати нову кризу на енергоринку.
Як повідомлялося, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 г. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн. Імпорт був призупинений на тлі критики в тому числі з боку Президента Володимира Зеленського.
За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, саме імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.
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гля мой пост ниже.
А лицемерные лозунги про "принципы демократии", "борьбы с путинским влиянием" - это так, для лохов...
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Первый день зимы. 12-00 Зеленского нет на рабочем месте. Вова, чем тебя накормили в криворожской бутафорке ? Курицей из папье-маше ? Ме беспокоимся о твоем здоровье Неустанно (с)
Почему Украина прекратила импорт электроэнергии из России (DW 13.11.2015)
А теперь, кореянка , ответь на вопрос: чей Крым?
А как насчет нефтепродуктов. За последние 5 лет закупаем у них в 3 раза больше.
энергопотребление - величина не стабильная. утренний и вечерний пики энергопотребления и проч.... АЭС могут работать тока в постоянном режиме. маневрировать ими нельзя. вон в Чернобыле уже наманеврировали... маневренные мощности это гидро- и тепло-. гидро- - фиг да нифига, а почти всю тепло- скупил ахметка.
гриново писаватая энергия все только усугубляет. особенно солнце-лепешечная. ну а ветрадуйная - ваще загадка природы. там даже гидрометцентр не угадает, будет ли оттуда энергия, когда и скока.
электроэнергия покупается на энергорынке по предварительным заявкам. на сутки вперед, на двое, на трое, на неделю, месяц... чем более загодя заявка - тем дешевле энергия. самая дорогая - на сутки вперед. оно и понятно...
но ахметка, владея маневровыми мощностями, удовлетворяет заявки исключительно на сутки вперед по самому дорогому тарифу. а ****...
а за счет того небольшого импорта люди смогли отоварить заявки на 2-3 дня, неделю вперед.
заодно пройдясь ахметке серпом по помидорах. оно абиделось... типа... фсе, не будем генерить струму... ну и само собой, сафсем денег нет, шобы заплатить за уголь... тем более, шо шахты в основному гос. их не кинуть - просто грех.
и вот оно как получаецо. с одной стороны, ********* - 100% враг. и шота у него покупать - как-то не комильфо. с другой стороны, ахметка - тоже еще та вражина. и если его схемы через колено не надломить, эта муйня в энергетике не закончится никогда.
Парни, мне одному хочется крови уродов, которые кинули нас на эти деньги? Начиная от выгодополучателей этих схем и до тех, чьими руками или под чьей прикрышкой это делалось, всяких Герусов-Зеленских. И так по каждому вопросу, где воруют за госчет подобным образом. Максимальный срок + полная конфискация и запрет определенных видов деятельности.