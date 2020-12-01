Вакцинацію всього населення України проти коронавірусу планують закінчити до кінця 2021 року, - академік НАНУ Комісаренко

Глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко розповів, яка вакцина проти коронавірусу більше підходить Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"До кінця прийдешнього року, я думаю, ми вже закінчимо вакцинацію всього населення України — тих, хто цього захоче. Нам потрібно провести правильну агітацію за те, що вакцини є ефективними та що вони необхідні, щоб люди залишалися здоровими. На жаль, у нас ще є люди, які охоплені антивакцинною пропагандою та не хочуть вакцинуватися. Потрібно, щоб максимальна кількість людей вакцинувалась", - зазначив Комісаренко.

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Академік відповів на питання, чи буде закуповувати вакцини держава, чи це зроблять заздалегідь приватні медичні клініки.

"Я знаю, що деякі приватні фармацевтичні компанії ведуть переговори, зокрема, з Китаєм, про закупівлю китайської вакцини" Сінувак". Наскільки вона ефективна — китайці кажуть, що ефективна, але її клінічні випробування ще не завершені. Що стосується західних вакцин, мені найбільше подобається Moderna, в порівнянні з іншими вакцинами, наприклад, з Pfizer — вони практично однакові, але Pfizer вимагає, щоб зберігання вакцини відбувалося при дуже низькій температурі, -80...- 70 градусів. В Україні поки немає масової інфраструктури для підтримки такої температури при зберіганні. Moderna дозволяє зберігання при -20 градусів, а у нас навіть торговельні мережі мають такі можливості", - сказав він.