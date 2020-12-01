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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинацію всього населення України проти коронавірусу планують закінчити до кінця 2021 року, - академік НАНУ Комісаренко

Вакцинацію всього населення України проти коронавірусу планують закінчити до кінця 2021 року, - академік НАНУ Комісаренко

Глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко розповів, яка вакцина проти коронавірусу більше підходить Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"До кінця прийдешнього року, я думаю, ми вже закінчимо вакцинацію всього населення України — тих, хто цього захоче. Нам потрібно провести правильну агітацію за те, що вакцини є ефективними та що вони необхідні, щоб люди залишалися здоровими. На жаль, у нас ще є люди, які охоплені антивакцинною пропагандою та не хочуть вакцинуватися. Потрібно, щоб максимальна кількість людей вакцинувалась", - зазначив Комісаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розраховуємо, що розроблені Pfizer і Moderna вакцини проти COVID-19 вийдуть в обіг і стануть доступними до Різдва, - глава МОЗ США

Академік відповів на питання, чи буде закуповувати вакцини держава, чи це зроблять заздалегідь приватні медичні клініки.

"Я знаю, що деякі приватні фармацевтичні компанії ведуть переговори, зокрема, з Китаєм, про закупівлю китайської вакцини" Сінувак". Наскільки вона ефективна — китайці кажуть, що ефективна, але її клінічні випробування ще не завершені. Що стосується західних вакцин, мені найбільше подобається Moderna, в порівнянні з іншими вакцинами, наприклад, з Pfizer — вони практично однакові, але Pfizer вимагає, щоб зберігання вакцини відбувалося при дуже низькій температурі, -80...- 70 градусів. В Україні поки немає масової інфраструктури для підтримки такої температури при зберіганні. Moderna дозволяє зберігання при -20 градусів, а у нас навіть торговельні мережі мають такі можливості", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Уважаемые, вы ее, вакцинацию, еще не начинали, у вас еще вакцины нет, а вы уже о завершении процесса. Больные на голову!
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01.12.2020 12:27
+3
Речь идет о вакцине с неизвестной эффективностью, а не о лекарстве против ковид. Разница как бы есть. За побочку вообще молчу. И потом, а разве вакцинация проводится в период эпидемии? Интересно было бы узнать.
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01.12.2020 13:29
+2
Вакцинацию всего населения Украины от коронавируса планируют закончить к концу 2021 года, - академик НАНУ Комисаренко - Цензор.НЕТ 4093
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01.12.2020 12:20
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Вакцинацию всего населения Украины от коронавируса планируют закончить к концу 2021 года, - академик НАНУ Комисаренко - Цензор.НЕТ 4093
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01.12.2020 12:20 Відповісти
Петя чайка идет лесом.
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01.12.2020 12:24 Відповісти
Уважаемые, вы ее, вакцинацию, еще не начинали, у вас еще вакцины нет, а вы уже о завершении процесса. Больные на голову!
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01.12.2020 12:27 Відповісти
Ну "болячечку" они хорошо разрекламировали. Время быстрее микстурку впаривать, пока не все разуверились в лохотроне
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01.12.2020 12:36 Відповісти
Немає грошей на повну вакцинацію, тому хай не фантазують академіки!
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01.12.2020 13:00 Відповісти
Хрен шо Я буду колоть -- идите в Гузно со своей вакцинной
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01.12.2020 13:03 Відповісти
в Англии уже начали на оф. уровне говорить. что на работу нужно допускать тех кто вакцинировался . в Австралии перевозчики уже начали допускать на международные рейсы только вакцинированных и тд. вакцину от предыдущего коронавируса \ тоже китайского\ помню нахваливали за лёгкое течение болезни у привитых . пока при повторном заражении \ сейчас тоже пишут что от повторного заражения вакцина не спасает \ вакцинированные не стали умирать практически 100 % и про вакцинацию сразу утихли . испытательный срок вакцины минимум 1-2 года .
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01.12.2020 14:50 Відповісти
Вакцинацию оставшегося населения Украины планируют закончить к концу 2021 года. Поэтому вакцину закупили в расчете на кол-во депутатов, судей, чиновников, их семей и приближенных к аппарату президента. Не думайте, что вакцины слишком мало - кому надо, ее хватит. А остальным она уже не потребуется.
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01.12.2020 12:22 Відповісти
Ага, так тебе депутаты с судьями и побежали вакцинироваться хрен знает чем.
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01.12.2020 13:10 Відповісти
Вот им пусть и колят.
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01.12.2020 13:56 Відповісти
А я только за то, чтобы ее побольше использовали на тех, кто ее сейчас пытается рекламировать и доказать ее ещё не созданную эффективность. Страна не пуганых идиотов!
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01.12.2020 14:57 Відповісти
А хто розпочав?
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01.12.2020 12:27 Відповісти
так ********* же
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01.12.2020 12:32 Відповісти
Россия тоже еще не начала вакцинирование.У них сейчас проходит третья фаза клинического исследования, где изучается безопасность и эффективность препарата.
Потом предстоит еще четвёртая фаза, в которой уже проводится массовое вакцинирование для закрепления полученных в третьей фазе результатов. Затем только регистрация вакцины, как и любого другого нового препарата и передача её в рутинную практику.
Все, кто участвует в клинических исследованиях, являются добровольцами, на которых изучаются именно эффективность и безопасность препарата, то есть будут ли побочные явления, насколько они будут серьёзными и как часто, работает ли препарат по своему назначению и что перевешивает, эффективность или опасность. Добровольцы, на которых испытывается новый препарат получают его всегда бесплатно, ведь результат его применения заранее неизвестен, да и исследуемый препарат, находящийся в стадии разработки, не может быть товаром.
Также пока обстоит дело и с другими вакцинами, по ним завершаются клинические исследования.
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01.12.2020 12:58 Відповісти
Побочные реакции тоже за 2 месяца не выясняются! В целом а это затрачивается не менее 1,5-2 года. Но у нас сейчас бизнес-гонка за вакциной, не важно какой, важно на ней больше заработать!
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01.12.2020 14:54 Відповісти
Согласна. Вообще на разработку, исследование и введение в медпрактику нового препарата обычно уходит от 5 до 10 лет.
Сейчас с одной стороны и гонка за прибылью, а с другой стороны и эпидимеологическая необходимость.
Разработчики всего мира ищут пути ускорения испытаний
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01.12.2020 15:20 Відповісти
А хто сказав, коли закінчить?
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01.12.2020 12:33 Відповісти
Коли кацапи всі повиздихають...
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01.12.2020 12:45 Відповісти
"Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту" - Степанов
"Грошей на зарплати лікарям немає, у бюджет пропозицію МОЗ навіть не внесли" - Степанов
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01.12.2020 12:26 Відповісти
Млять, вакцини немає, скільки вона буде коштувати, коли з'явиться, ніхто не знає, а вони вже збираються вакцинувати все населення. Ідіоти...
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01.12.2020 12:27 Відповісти
Они еще "НАЧАТЬ" не задумывались, а уже о "ЗАКОНЧИТЬ" болтают.
ЗЕ-ТЫПИЛЫ, МЛЯ!
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01.12.2020 12:27 Відповісти
Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко рассказал Источник: https://censor.net/ru/n3234255\\\\\\\\\\\\\\

Это чет напоминает "продразверстку". Рассказывали что если весь урожай отдашь = слишком сильный будешь, да такой чтобы очутиться в Португалии с "личками" пилота т34 на резиновых крыльях.
Что оно несет то??? У нас уже совок реально, раз ТАКОЕ назначено помимо прочих ублюдков и посмело высрать вот это, про шо новость.
И кто скажет шо голосуя за напр. "Свободу" - обосрался? Даже Антиколорадос обосрался, даже я и прочие уважаемые всеми уважаемыми товарищами товарищи
(на кр. 4 выборы не ходил и не пойду больше - там нету туалетов, а бюллетени не особо мягкие)
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01.12.2020 12:28 Відповісти
посмотрите, как хранятся замороженные продукты в супермаркетах... это все, что вам надо знать о том, в каком состоянии и пригодности будут вкалывать вакцину людям в Украине...
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01.12.2020 12:33 Відповісти
В новости ошибки!
"Moderna позволяет хранение при -20 градусов". Не позволяет! - 80 град. не равно - 20 град.
"У нас даже торговые сети имеют такие возможности". Не имеют!

При чём тут торговые центры? Вакцина храниться в аптечных складах, где, вероятно, есть нужные условия (- 80 град.. - это температура сосуда с жидким азотом). Но даже при наличии таких условий на складах, можно с уверенностью сказать, что в поликлиниках жидкого азота нет (за редким исключением). Более того, никто не может гарантировать, что даже при наличии жидкого азота вакцину не будут держать в кабинете в обычном холодильнике. На каждой порции вакцины должен быть тепловой маркер, который просигнализирует пациенту о том, что вакцина хранилась в тепле, и стала непригодной!
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01.12.2020 14:01 Відповісти
нове обличчя ввели - академик НАНУ Комисаренко, проповедник короносекты
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01.12.2020 12:38 Відповісти
Сергей Комиссарегко в 46 лет стали доктором мед. наук, в 48 академиком.
А чего добилися ты?
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01.12.2020 12:44 Відповісти
А теперь ссытся, шоб у него все регалии не отобрали.
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01.12.2020 12:51 Відповісти
Да и Янык ничего так проффесор кстати
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01.12.2020 13:03 Відповісти
Гроші на вакцинацію майже не передбачені в бюджеті 2,6 млрд замість 15 млрд. Що це значить? Тут дуже просто - платити за вакцину будемо самі і думаю за дуже гарні гроші - в кілька разів дорожче, ніж у розвинених країнах. Тобто - боротьба з короною повністю лягла на плечі самих громадян, держава виступає в ролі спостерігача, а чиновники- в ролі отримувачів дивідендів. Вобщім - пасмотрім...хто виживе.
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01.12.2020 12:41 Відповісти
За свои деньги мало кто вакцинироваться пойдет.
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01.12.2020 13:13 Відповісти
Коли захочеш жити - віддаси останні.
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01.12.2020 13:17 Відповісти
Речь идет о вакцине с неизвестной эффективностью, а не о лекарстве против ковид. Разница как бы есть. За побочку вообще молчу. И потом, а разве вакцинация проводится в период эпидемии? Интересно было бы узнать.
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01.12.2020 13:29 Відповісти
А ты уверен, что кто-то хочет чтобы ты выжил?
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01.12.2020 14:46 Відповісти
население - следует понимать нелохи, типа ярмака и зеленского
провялившихся в вип палатках после вакцинации спутником ..................
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01.12.2020 12:42 Відповісти
Хочу увидеть реальную очередь из желающих привиться.
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01.12.2020 12:53 Відповісти
отдам "оставшуюся" дозу .. к концу 21года! гарантия - 100%...
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01.12.2020 12:56 Відповісти
Насторожило ось це
"Я знаю, что некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке китайской вакцины "Синувак". Насколько она эффективна - китайцы говорят, что эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены.Источник: https://censor.net/ru/n3234255

У нас взагалі хто контролює ці приватні фармацевтичні компанії?Яким чином вони проводять закупівлю ліків за кордоном? Як можна проводити переговори про несертифіковану вакцину?Такими темпами вони нам і кацапський шмурдяк завезуть і будуть колоти людям під виглядом нормальної вакцини.
А головне-хто володіє тими приватними фармацевтичними компаніями.Чому їм такі привілеї?
Ходять чутки,наприклад,що Гереги будуть відкривати мережу аптек.Не здивуюсь,що в Епіцентрах.Штукатурка і вакцина 2 в 1
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01.12.2020 12:58 Відповісти
Так же контролируют как и тесты и реагенты к тестам, нигде ничего, ноунейм, только фон. Фармкомпаниям выпишут любые бумажки за деньги фармкомпаний, а если ты типа монополист вакцин, как штаты, китай и германия - то отстегнут тебе сколько захочешь
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01.12.2020 13:10 Відповісти
У нас гос.службы по контролю за качеством мед.препаратов, как это делается в США, где еженедельно выбраковываются десятки фур и вагонов с этим фальсификатом. Все лекарства население покупает на свой страх и риск. Туда ;t попадает и будущая вакцина против COVID!
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01.12.2020 14:45 Відповісти
Аякий сенс таке безполезне населеніє вакцинувати? Який сенс?!
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01.12.2020 13:05 Відповісти
А когда начали, что уже планируем заканчивать?
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01.12.2020 13:07 Відповісти
МАСКИ ОДІНЬТЕ.
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01.12.2020 14:03 Відповісти
"...вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет." ???
А этот академик НАНУ часом не дебил? "Всего населения" и "тех, кто этого захочет" - это ж две большие разницы.
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01.12.2020 14:13 Відповісти
Посмотри - ему нравится эта вакцина! Ну и радуйся, что нравится! А мне не нравится ни одна вакцина потому, что нет доверия вообще ко всей этой вакханалии, которую раздули вокруг COVID? До сих пор мировая медицина не привела конкретные убедительные факты по сути и сущности этой заразы - вирус ли это вообще или это какая-то другая инфекционная форма, механизмы его происхождения, передачи и лечения. Но конкретных лекарств нет, а вакцина - это не лекарство, это профилактика заболевания,причем она не гарантирует повторения заражения. Но как можно создавать лекарства и вакцины, если не раскрыта медицинская сущность болезни - везде только одни споры без конкретизации и бешеная погоня за вакциной. Но ели самое просто лекарство создается 1,5-2 года, то как вакцина, как сложнейшее химическое соединение, может быть создано за полгода? И для лекарств и вакцин, кроме лечебных свойств есть другая не менее опасная сторона - это побочные реакции, которые в Инструкциях на медикаменты проводятся отдельным разделом. Но по какой-то причине этот вопрос вообще остается в тени, умалчивается и нигде даже не заостряется. Почему??? Пока создается только бизнес-гонка за вакциной. Поэтому и говорят - сегодня фармацевты долнжы успеть создать и продать вакцину до окончания эпидемии!!! А вот здесь высказываются очень занятные мысли - https://www.youtube.com/watch?v=X9QvHc3ryLE
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01.12.2020 14:39 Відповісти
То, что это вирус, уже установлено. Во всём остальном вы правы. Ни на один вопрос о его происхождении, а уж тем более эффективном лечении, пока ответа нет. И не скоро будет.
Этот вирус слишком недавно появился в человеческой популяции, его еще изучать и изучать.
Пройдёт ни один год, прежде чем появятся ответы на ваши вопросы.
Увы, такова жизнь, среди биологов Господь Бог, который бы заранее знал ответы на все вопросы, не работает.
Всё люди.
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01.12.2020 15:29 Відповісти
ВОТ ПУСТЬ С СЕБЯ И НАЧНЕТ, А МЫ ПОСМОТРИМ !)
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01.12.2020 16:58 Відповісти
Вакцинацию всего населения Украины от коронавируса планируют закончить к концу 2021 года, - академик НАНУ Комисаренко/ Сейчас сказанное Комисаренко надо делить на пять.
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16.04.2021 12:20 Відповісти
 
 