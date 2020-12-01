Вакцинацію всього населення України проти коронавірусу планують закінчити до кінця 2021 року, - академік НАНУ Комісаренко
Глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко розповів, яка вакцина проти коронавірусу більше підходить Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"До кінця прийдешнього року, я думаю, ми вже закінчимо вакцинацію всього населення України — тих, хто цього захоче. Нам потрібно провести правильну агітацію за те, що вакцини є ефективними та що вони необхідні, щоб люди залишалися здоровими. На жаль, у нас ще є люди, які охоплені антивакцинною пропагандою та не хочуть вакцинуватися. Потрібно, щоб максимальна кількість людей вакцинувалась", - зазначив Комісаренко.
Академік відповів на питання, чи буде закуповувати вакцини держава, чи це зроблять заздалегідь приватні медичні клініки.
"Я знаю, що деякі приватні фармацевтичні компанії ведуть переговори, зокрема, з Китаєм, про закупівлю китайської вакцини" Сінувак". Наскільки вона ефективна — китайці кажуть, що ефективна, але її клінічні випробування ще не завершені. Що стосується західних вакцин, мені найбільше подобається Moderna, в порівнянні з іншими вакцинами, наприклад, з Pfizer — вони практично однакові, але Pfizer вимагає, щоб зберігання вакцини відбувалося при дуже низькій температурі, -80...- 70 градусів. В Україні поки немає масової інфраструктури для підтримки такої температури при зберіганні. Moderna дозволяє зберігання при -20 градусів, а у нас навіть торговельні мережі мають такі можливості", - сказав він.
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Потом предстоит еще четвёртая фаза, в которой уже проводится массовое вакцинирование для закрепления полученных в третьей фазе результатов. Затем только регистрация вакцины, как и любого другого нового препарата и передача её в рутинную практику.
Все, кто участвует в клинических исследованиях, являются добровольцами, на которых изучаются именно эффективность и безопасность препарата, то есть будут ли побочные явления, насколько они будут серьёзными и как часто, работает ли препарат по своему назначению и что перевешивает, эффективность или опасность. Добровольцы, на которых испытывается новый препарат получают его всегда бесплатно, ведь результат его применения заранее неизвестен, да и исследуемый препарат, находящийся в стадии разработки, не может быть товаром.
Также пока обстоит дело и с другими вакцинами, по ним завершаются клинические исследования.
Сейчас с одной стороны и гонка за прибылью, а с другой стороны и эпидимеологическая необходимость.
Разработчики всего мира ищут пути ускорения испытаний
"Грошей на зарплати лікарям немає, у бюджет пропозицію МОЗ навіть не внесли" - Степанов
ЗЕ-ТЫПИЛЫ, МЛЯ!
Это чет напоминает "продразверстку". Рассказывали что если весь урожай отдашь = слишком сильный будешь, да такой чтобы очутиться в Португалии с "личками" пилота т34 на резиновых крыльях.
Что оно несет то??? У нас уже совок реально, раз ТАКОЕ назначено помимо прочих ублюдков и посмело высрать вот это, про шо новость.
И кто скажет шо голосуя за напр. "Свободу" - обосрался? Даже Антиколорадос обосрался, даже я и прочие уважаемые всеми уважаемыми товарищами товарищи
(на кр. 4 выборы не ходил и не пойду больше - там нету туалетов, а бюллетени не особо мягкие)
"Moderna позволяет хранение при -20 градусов". Не позволяет! - 80 град. не равно - 20 град.
"У нас даже торговые сети имеют такие возможности". Не имеют!
При чём тут торговые центры? Вакцина храниться в аптечных складах, где, вероятно, есть нужные условия (- 80 град.. - это температура сосуда с жидким азотом). Но даже при наличии таких условий на складах, можно с уверенностью сказать, что в поликлиниках жидкого азота нет (за редким исключением). Более того, никто не может гарантировать, что даже при наличии жидкого азота вакцину не будут держать в кабинете в обычном холодильнике. На каждой порции вакцины должен быть тепловой маркер, который просигнализирует пациенту о том, что вакцина хранилась в тепле, и стала непригодной!
А чего добилися ты?
провялившихся в вип палатках после вакцинации спутником ..................
"Я знаю, что некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке китайской вакцины "Синувак". Насколько она эффективна - китайцы говорят, что эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены.Источник: https://censor.net/ru/n3234255
У нас взагалі хто контролює ці приватні фармацевтичні компанії?Яким чином вони проводять закупівлю ліків за кордоном? Як можна проводити переговори про несертифіковану вакцину?Такими темпами вони нам і кацапський шмурдяк завезуть і будуть колоти людям під виглядом нормальної вакцини.
А головне-хто володіє тими приватними фармацевтичними компаніями.Чому їм такі привілеї?
Ходять чутки,наприклад,що Гереги будуть відкривати мережу аптек.Не здивуюсь,що в Епіцентрах.Штукатурка і вакцина 2 в 1
А этот академик НАНУ часом не дебил? "Всего населения" и "тех, кто этого захочет" - это ж две большие разницы.
Этот вирус слишком недавно появился в человеческой популяции, его еще изучать и изучать.
Пройдёт ни один год, прежде чем появятся ответы на ваши вопросы.
Увы, такова жизнь, среди биологов Господь Бог, который бы заранее знал ответы на все вопросы, не работает.
Всё люди.