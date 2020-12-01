Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали. ДОКУМЕНТ

"Беркутівці" 30 листопада били просто всіх. Всіх, хто був на Майдані і до кого могли дотягнутися.

Про це йдеться в заяві Адвокатської дорадчої групи, передає Цензор.НЕТ.

"Кривава ніч розгону Майдану 30.11.2013 в цифрах.

Офіційно згідно з даними ДБР в ніч на 30.11.2013 від злочинів правоохоронців в Києві на Майдані Незалежності:

127 осіб визнано потерпілими*

56 протестувальникам спричинено тілесні ушкодження (50 - легкі, 6 середньої тяжкості)**

54-м особам насильницькими діями завдано фізичний біль

34 протестувальника доставлено в Шевченківський райвідділ

з них - щодо 28-ми міліціонери склали протоколи про адміністративні правопорушення (за ст. 173 КУПАП, хуліганка)

Всі справи про адміністратиіні правопорушення Суди закрили за відсутністю складу правопорушення.

Безпосередньо після побиття і протягом Євромайдану, постраждалі від рук поліції часто не звертались ні до медичних закладів ні до правоохоронних органів. Обгрунтовано боялись за свою безпеку. Більшість тілесних ушкоджень зі спливом часу вже неможливо зафіксувати за допомогою судово-медичної експертизи. Тому реальних постраждалих, побитих тоді протестувальників суттєво більше ніж зафіксованих СМЕ тілесних ушкоджень.

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Висновки з цієї сухої статистистики:

Беркутівці 30-го листопада били просто всіх. Всіх, хто був на Майдані і до кого могли дотягнутись. Били, тому що могли. І раніше їм за це нічого не було. Били без розбору - чоловік, жінка, дівчина, літні люди, неповнолітні студенти, журналісти, іноземці, до кого дістались кийком, хто потрапив на очі і не сподобався. По голові, по руках, по спині, по ногах, по нирках - по всьому тілу. Кийками, ногами. Згідно з показами потерпілих і свідків, підтверджених відео, на Майдані на момент штурму лишалось 300-500 людей. Тобто навіть за офіційними даними (які об'єктивно не можуть врахувати всіх, див вище) постраждав майже кожний другий протестувальник (чи кожний четвертий, якщо вважати, що правильною є цифра 500). В реальності - це означає просто бити кого-попало, не розбираючи ціль.

Беркутівці свавільно затримали 34 протестувальника, серед яких також були сильно побиті.

В діях ЖОДНОГО протестувальника з числа затриманих, відносно яких беркутівці склали фальшиві рапорти, а міліціонери такі ж сфальсіфіковані протоколи, СУДИ НЕ ЗНАЙШЛИ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.

Тобто Київська міліція, МВС (в тому числі в офіційному службовому розслідуванні подій 30.11.2013, затвердженому Віталієм Захарченком) - влада загалом ЦИНІЧНО БРЕХАЛА про хуліганські дії і провокації протестувальників як підставу для застосування правоохоронцями сили, спецзасобів і витіснення мітингувальників з Майдану. Багато хто бреше і дотепер", - йдеться в заяві.







