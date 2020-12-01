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Новини Річниця Революції Гідності
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Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали. ДОКУМЕНТ

Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали. ДОКУМЕНТ

"Беркутівці" 30 листопада били просто всіх. Всіх, хто був на Майдані і до кого могли дотягнутися.

Про це йдеться в заяві Адвокатської дорадчої групи, передає Цензор.НЕТ.

"Кривава ніч розгону Майдану 30.11.2013 в цифрах.

Офіційно згідно з даними ДБР в ніч на 30.11.2013 від злочинів правоохоронців в Києві на Майдані Незалежності:

  • 127 осіб визнано потерпілими*
  • 56 протестувальникам спричинено тілесні ушкодження (50 - легкі, 6 середньої тяжкості)**
  • 54-м особам насильницькими діями завдано фізичний біль
  • 34 протестувальника доставлено в Шевченківський райвідділ
  • з них - щодо 28-ми міліціонери склали протоколи про адміністративні правопорушення (за ст. 173 КУПАП, хуліганка)

Всі справи про адміністратиіні правопорушення Суди закрили за відсутністю складу правопорушення.

Безпосередньо після побиття і протягом Євромайдану, постраждалі від рук поліції часто не звертались ні до медичних закладів ні до правоохоронних органів. Обгрунтовано боялись за свою безпеку. Більшість тілесних ушкоджень зі спливом часу вже неможливо зафіксувати за допомогою судово-медичної експертизи. Тому реальних постраждалих, побитих тоді протестувальників суттєво більше ніж зафіксованих СМЕ тілесних ушкоджень.

Також читайте: Спроба назвати Революцію Гідності "переворотом" - це і є реванш, і ми мусимо його зупинити, - Порошенко

Висновки з цієї сухої статистистики:

  • Беркутівці 30-го листопада били просто всіх. Всіх, хто був на Майдані і до кого могли дотягнутись. Били, тому що могли. І раніше їм за це нічого не було. Били без розбору - чоловік, жінка, дівчина, літні люди, неповнолітні студенти, журналісти, іноземці, до кого дістались кийком, хто потрапив на очі і не сподобався. По голові, по руках, по спині, по ногах, по нирках - по всьому тілу. Кийками, ногами. Згідно з показами потерпілих і свідків, підтверджених відео, на Майдані на момент штурму лишалось 300-500 людей. Тобто навіть за офіційними даними (які об'єктивно не можуть врахувати всіх, див вище) постраждав майже кожний другий протестувальник (чи кожний четвертий, якщо вважати, що правильною є цифра 500). В реальності - це означає просто бити кого-попало, не розбираючи ціль.
  • Беркутівці свавільно затримали 34 протестувальника, серед яких також були сильно побиті.
  • В діях ЖОДНОГО протестувальника з числа затриманих, відносно яких беркутівці склали фальшиві рапорти, а міліціонери такі ж сфальсіфіковані протоколи, СУДИ НЕ ЗНАЙШЛИ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.

Тобто Київська міліція, МВС (в тому числі в офіційному службовому розслідуванні подій 30.11.2013, затвердженому Віталієм Захарченком) - влада загалом ЦИНІЧНО БРЕХАЛА про хуліганські дії і провокації протестувальників як підставу для застосування правоохоронцями сили, спецзасобів і витіснення мітингувальників з Майдану. Багато хто бреше і дотепер", - йдеться в заяві.

Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали 01
Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали 02
Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали 03
Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали 04

Автор: 

Беркут (532) Євромайдан (957)


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Топ коментарі
+6
да для русни - это начало обратного отчета существования страны - согласен
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01.12.2020 12:40
+5
Пояснюю коротенько для вати- В ніч розгону і побиття беркутами молоді і інших на Майдан почали бігти, їхати машинами батьки, і до ранку там вже було не 300 студентів що протестували проти неподписання угоди з ЄС, котрих беркута побили, а декілька тисяч в основному дорослих дядьків і жінок. Дуже скоро автобусами з іншіх міст прияхали свідомі люди і нас на Майдані було вже десятки тисяч. Кіяни післі ( а часто -замість) роботи -на Маайдан.
Почався ІНШІЙ Майдан - проти побиття студентів з вимогою покарати садистів-беркутів і тих, кто дав команду. Не було політичних вимог спочатку. іцей Майденн вже не розходився. Ідіотизм і впертість влади призвели до політичних вимог, згодом- вимоги відставки Януковича . розвороту від Росії, оскільки Путін закликав до кровавого розгону Майдану. Згодом - розстрілу майданівців, втечі Януковича , захоплення Криму, обстрілу з Градів з боку Росіїї нашої терріторії, псевдо референдумів ОРДЛО "отпускніків, шо їхали " хохлов пострелять", війни з росіянами.
Але ж ти дивишся росТВ і канал "Наш", тому окрім "клятих бендерівців" і "государственного переворота" знати нічого не хочеш.
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01.12.2020 15:14
+4
Ты это родственникам Небесной Сотни скажи после замены клоунами прокуроров и следователей по делам Майдана. А также после обмена реальных убийц на таксистов.
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01.12.2020 12:57
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мусора не люди(сеня собаков)
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01.12.2020 12:38 Відповісти
да для русни - это начало обратного отчета существования страны - согласен
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01.12.2020 12:40 Відповісти
ни одна мусорская падаль не ответила,
порошенко, зеленский - братья акробатья
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01.12.2020 12:41 Відповісти
хсним, признаю, Петя хоть немного охметова в узде держал,
зеленский - унылое говно
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01.12.2020 12:44 Відповісти
а представляешь какая могла бы быть "ответственность" при мертвечуке?
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01.12.2020 12:52 Відповісти
простите, а мертвяк разве подох ?
по моему он кучеряво жЫрует всё это время ...
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01.12.2020 13:36 Відповісти
бо вони один одного покривають, хто свідчити буде, хто буде справу вести? Ті ж самі мусора?
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01.12.2020 12:44 Відповісти
есть рядовые, есть офицеры,
ничего не надо даже доказывать - погоны офицерских мразей это уже доказательство,
но это никому не нужно, ибо лохов надо нагибать,
а не судить надсмотрщиков лохов
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01.12.2020 13:31 Відповісти
Ты это родственникам Небесной Сотни скажи после замены клоунами прокуроров и следователей по делам Майдана. А также после обмена реальных убийц на таксистов.
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01.12.2020 12:57 Відповісти
по сути вы правы, конечно,
если так удобнее, но увы ....
ваша правота в том, что мне не ровняться с Порошенко и критиковать его теперь глупо
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01.12.2020 13:34 Відповісти
На мусорському форумі тоді обговорювали як треба розігнати "тих бомжів".
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01.12.2020 12:43 Відповісти
да ладно. В беларуси такое каждые выходные.
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01.12.2020 12:55 Відповісти
донецьких Майдан чуть підсунув , вінницькі приперлись - А Нації що ?Податки геноцидні !мито на Ман 2013 року 1000 000 , Ауді 2018 року 1 000 000 ?
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01.12.2020 12:58 Відповісти
Семь лет прошло, а воз и ныне там. Кто бы мог это сказать тогда. Что все спустится на нет.
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01.12.2020 13:05 Відповісти
"Кровавая" ноябрьская ночь трінадцатаваго года в цифрах - дві склянки крові,п"ять літрів сопель,десять кг лайна і двадцять літрів сечовини...За ці жахливі втрати ми заплатили Кримом,Донбасом і п"ятнадцятьма тисячами життів...
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01.12.2020 13:15 Відповісти
Яким чином розгін Євромайдану пов'язаний з напідом ***** на Україну?
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01.12.2020 13:40 Відповісти
Пояснюю коротенько для вати- В ніч розгону і побиття беркутами молоді і інших на Майдан почали бігти, їхати машинами батьки, і до ранку там вже було не 300 студентів що протестували проти неподписання угоди з ЄС, котрих беркута побили, а декілька тисяч в основному дорослих дядьків і жінок. Дуже скоро автобусами з іншіх міст прияхали свідомі люди і нас на Майдані було вже десятки тисяч. Кіяни післі ( а часто -замість) роботи -на Маайдан.
Почався ІНШІЙ Майдан - проти побиття студентів з вимогою покарати садистів-беркутів і тих, кто дав команду. Не було політичних вимог спочатку. іцей Майденн вже не розходився. Ідіотизм і впертість влади призвели до політичних вимог, згодом- вимоги відставки Януковича . розвороту від Росії, оскільки Путін закликав до кровавого розгону Майдану. Згодом - розстрілу майданівців, втечі Януковича , захоплення Криму, обстрілу з Градів з боку Росіїї нашої терріторії, псевдо референдумів ОРДЛО "отпускніків, шо їхали " хохлов пострелять", війни з росіянами.
Але ж ти дивишся росТВ і канал "Наш", тому окрім "клятих бендерівців" і "государственного переворота" знати нічого не хочеш.
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01.12.2020 15:14 Відповісти
Кривава ніч розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року в цифрах: 127 потерпілих, 56 протестувальникам завдали тілесних ушкоджень, 34 - затримали - Цензор.НЕТ 277
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01.12.2020 13:38 Відповісти
Помните деда 75 или 78 лет, которого побили беркута в квартале от Майдана.Побитого приволокли в участок за "хулиганство" , у него в авосьве было пол хлеба и колбаса.Сволочи хватали и били всех без разбора и не только на самом Майдане. И никто не наказан. А Попов- тогдашний мер Киева,причастный к кровавому разгон и снова в меры поперся в этом году и занял 2 место! Реванш. А виноват Порошенко и его свита - после революции вся нечисть хвосты поджала. А эти,на крови пришедшие к власти, предпочли договорняки и откаты. Прокурор свободовец Махницкий - слил все.
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01.12.2020 14:25 Відповісти
Пояснюю коротенько для вати- В ніч розгону і побиття беркутами молоді і інших на Майдан почали бігти, їхати машинами батьки, і до ранку там вже було не 300 студентів що протестували проти неподписання угоди з ЄС, котрих беркута побили, а декілька тисяч в основному дорослих дядьків і жінок. Дуже скоро автобусами з іншіх міст прияхали свідомі люди і нас на Майдані було вже десятки тисяч. Кіяни післі ( а часто -замість) роботи -на Маайдан.
Почався ІНШІЙ Майдан - проти побиття студентів з вимогою покарати садистів-беркутів і тих, кто дав команду. Не було політичних вимог спочатку. іцей Майденн вже не розходився. Ідіотизм і впертість влади призвели до політичних вимог, згодом- вимоги відставки Януковича . розвороту від Росії, оскільки Путін закликав до кровавого розгону Майдану. Згодом - розстрілу майданівців, втечі Януковича , захоплення Криму, обстрілу з Градів з боку Росіїї нашої терріторії, псевдо референдумів ОРДЛО "отпускніків, шо їхали " хохлов пострелять", війни з росіянами.
Але ж ти дивишся росТВ і канал "Наш", тому окрім "клятих бендерівців" і "государственного переворота" знати нічого не хочеш.
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01.12.2020 15:25 Відповісти
Вот интересно, если бы йолку догадались поставить через дорогу в ста метрах и никого не разгоняли? Я думаю, та последняя сотня студентов замёрзла и пошла бы домой. И никакого майдана до весны минимум.
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01.12.2020 20:52 Відповісти
 
 