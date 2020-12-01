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УЄФА пояснив причину технічної поразки України в матчі зі Швейцарією: Не була передбачена повна заміна команди після позитивних тестів на коронавірус

УЄФА пояснив причину технічної поразки України в матчі зі Швейцарією: Не була передбачена повна заміна команди після позитивних тестів на коронавірус

Збірна України отримала технічну поразку в матчі проти Швейцарії в Лізі націй. Сталося це через те, що наша команда була поміщена на карантин і не змогла вийти на поле.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Football.ua із посиланням на телеканали Футбол 1/2/3.

Напередодні УАФ отримала мотиваційну частину рішення Апеляційного комітету УЄФА.

Вона викладена на 17 сторінках, підписаних главою комітету Педро Томасом Маркесом. Так, на його думку, головною причиною технічної поразки збірної України стало те, що УАФ не передбачила потенційну необхідність повної заміни команди після позитивних тестів на коронавірус у Німеччині.

Тепер же УАФ має 10 днів, щоб вивчити документ і подати позов до Спортивного Арбітражного суду в Лозанні.

Нагадаємо, 17 листопада головний санлікар Люцерни відправив українську збірну на карантин і скасував поєдинок Швейцарія - Україна.

Пізніше УЄФА визнав технічну поразку збірної України в скасованому матчі з командою Швейцарії

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Автор: 

збірна з футболу (224) УЄФА (151) футбол (1581)


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Топ коментарі
+22
Тобто УЄФА пропонує мати кілька складів національних збірних країнам-членам УЄФА? Щось на кшталт - національна збірна №1, №2...
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01.12.2020 12:44
+19
думка російських свиней не цікава, рило забрало і пнх
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01.12.2020 12:45
+18
инетерсно, а полная замена Апелляционного комитета УЕФА в случае положительных тестов на коронавирус предусмотрена?
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01.12.2020 12:49
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думка російських свиней не цікава, рило забрало і пнх
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01.12.2020 12:45 Відповісти
це ти про казламорду обісцяну олімпійську збірну?
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01.12.2020 12:50 Відповісти
Пшло отсюда.
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01.12.2020 12:50 Відповісти
УЕФА объяснил причину технического поражения Украины в матче со Швейцарией: Не была предусмотрена полная замена команды после положительных тестов на коронавирус - Цензор.НЕТ 9611
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01.12.2020 12:53 Відповісти
Що за дурня? Вонячами завжди були кацапи. Ти нічого не поплутало?
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01.12.2020 12:54 Відповісти
Речь не про кацапню идёт.
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01.12.2020 12:52 Відповісти
олімпіська збірна рифи
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01.12.2020 13:16 Відповісти
Тобто УЄФА пропонує мати кілька складів національних збірних країнам-членам УЄФА? Щось на кшталт - національна збірна №1, №2...
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01.12.2020 12:44 Відповісти
було б цікаво подивитись на рішення, якщо б це сосувалось зб .Німеччини чи Англії
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01.12.2020 12:47 Відповісти
але ж не батьківщиною свинособак порівнювати
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01.12.2020 12:51 Відповісти
по собі бидло судиш? Рило забрало свиня російська і пнх, тут ЛЮДИ спілкуються!
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01.12.2020 12:59 Відповісти
Свинарник - це там де любителі подьоргать типу Дзюби
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01.12.2020 13:05 Відповісти
та там до вечера того же дня в задах членов комитета был бы щедрый комплект увесистых баварских сосисок...
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01.12.2020 12:50 Відповісти
Причина одна: не желание что бы швейцарская сборная вылетела
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01.12.2020 12:47 Відповісти
галимые бюрократы... а на месте швейцарцев, которым сделали такой щедрый королевский подарок, я отказался бы принимать участие в дальнейших матчах... это был бы настоящий фейр-плей мужиков! и подсрачних мудакам из уэхфак...
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01.12.2020 12:48 Відповісти
А разве это предусмотрение вменялось в обязанность правилами?
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01.12.2020 12:49 Відповісти
Хіба потрібно тут щось пояснювати?
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01.12.2020 12:53 Відповісти
Вот именно.
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01.12.2020 13:43 Відповісти
инетерсно, а полная замена Апелляционного комитета УЕФА в случае положительных тестов на коронавирус предусмотрена?
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01.12.2020 12:49 Відповісти
Какой смысл подавать апелляцию в Лозанну, Лозанну, город расположен в Швейцарии
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01.12.2020 12:49 Відповісти
главной причиной технического поражения сборной Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии. Источник: https://censor.net/ru/n3234259\\\\\\\\

Вроде логично, а мы тут обосрали УЕФА.
Ну и как всегда - что-то кому-то не понравилось(в отличии от зряплат фрикционерам УЕФА)
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01.12.2020 12:52 Відповісти
А де в правилах УЄФА про повну заміну команди? Там у правилах записано - якщо є 13 здорових польових гравців і 1 воротар, то можна грати. В нас 17 здорових було!
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01.12.2020 13:06 Відповісти
ну так я й пишу шо .... вони на... П....на
В 2012 було те ж саме. я просто вже вибач, ну їх на ... УЄФА
нє, я вже тупо не дивлюсь тото, нах мені тра дураків з м.ячем
https://www.youtube.com/watch?v=BYHP9kizRb0
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01.12.2020 13:20 Відповісти
Їм самім не було ганьба подібне писати? Це ж дебілізм?!!
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01.12.2020 12:52 Відповісти
А 46 мільйонів українців їм не потрібно замінити?
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01.12.2020 12:55 Відповісти
Предлагаю с этого самого момента называть "техническое поражение" не иначе как "швейцарская победа", по типу как глагол Кержаковед
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01.12.2020 12:55 Відповісти
В Европе нет коррупции. Значит у них была причина.
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01.12.2020 12:57 Відповісти
Газпром спонсор - ось причина...
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01.12.2020 13:08 Відповісти
и шнурки не были попрасованы........... не аккуратно блть
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01.12.2020 13:02 Відповісти
УЄФА пояснив причину технічної поразки України в матчі зі Швейцарією: Не була передбачена повна заміна команди після позитивних тестів на коронавірус - Цензор.НЕТ 9307
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01.12.2020 13:04 Відповісти
Интересно если сегодня наш санврач закроет Реал перед игрой с Шахтером что по этому поводу скажет УЕФА!
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01.12.2020 13:11 Відповісти
Хорошая схема.
Делаем не РЦР а экспресс. Хоть один да будет положительным. Даже если приедет дубль, и его на карантин.
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01.12.2020 13:16 Відповісти
Да,и скажем что Реал не предусмотрел потенциальную необходимость подготовить 3 или 4 команды!
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01.12.2020 13:23 Відповісти
Бляха, об збірну України витерли ноги корупційні потвори з УЄФА, а тридварази з УАФ ані пари з вуст. Триндець повний...
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01.12.2020 13:50 Відповісти
А ви думаєте чому в УАФ мовчать,можливо там і їхня провина є?Надалі УАФ має проводити тести футболістам перед тим як відправляти збірну закордон.
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01.12.2020 15:25 Відповісти
Головне, що коли футболісти повернулися, то повторні тести не підтвердили в них КОВІД і вони грали ігри в подальших клубних матчах. Тобто неправильність тестів в Швейцарії ви не допускаєте апріорі?

"Позитивними тести на коронавірус виявилися у Жуніора Мораеса та Сергія Кривцова. Обидва футболісти "Шахтаря" перехворіли на коронавірус місяць тому.
Лікар збірної України заявив, що їх результати були хибно-позитивними. Обидва гравці здорові."
"У нас інфікованим виявився один Руслан Маліновський, в якого піднялася температура відразу після прильоту до Швейцарії. Ми його одразу ізолювали в номері, і з командою він більше не контактував. Однак усі ці аргументи на санітарного лікаря не вплинули."
https://sport.24tv.ua/shveytsartsi-ne-pragnuli-rozvyazati-problemu-zbirniy-novini-futbolu_n1464981
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01.12.2020 16:35 Відповісти
Ви мені скажіть чи були зроблені тести саме перед відправленням закордон?Так,чи ні?Бо коли повернулися додому то вже таке,пройшло досить часу щоб тест не показав.
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01.12.2020 17:32 Відповісти
Якщо тести робили і він був позитивний на ковід то потрібно було тих гравців замінити якщо цього не зробили це провина УАФ і в міжнародному суді пояснення лікаря збірної про помилково-позитивний тест не прокатає!
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01.12.2020 17:37 Відповісти
Дуже не переконливо. Хочеться знати який циркуляр УЕФА Україна порушила.
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01.12.2020 13:52 Відповісти
По странному совпадению штаб-квартира ВОЗ находится в Швейцарии.
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01.12.2020 13:54 Відповісти
На самом деле тот, кто хотя бы иногда смотрит футбол, не испытывает ни малейших иллюзий на предмет того, что Европа наши друзья. Достаточно посмотреть на работу судей. А дальше... понятно было все собственно еще до начала рассмотрения дела.
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01.12.2020 13:55 Відповісти
Это отношение к стране. Ясно что Швейцария жалко мямлит, пытаясь оправдать закономерность, жестокую. А правда в том что Украину ни во что не ставят, печаль. И даже сказки о Байдене слабоваты
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01.12.2020 14:05 Відповісти
Ну ясное дело можно 100500 придумать объяснений. Все равно очевидно, что это позорное и корумпированное решение. Результат должен решаться на поле! И приоритет при решении таких коллизий/форсмажоров должен быть один - это помочь игре состояться.
А так это не фейр плей, а какое-то кабинетное разводилово.
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01.12.2020 14:19 Відповісти
это то же что с Россией, после 2014 вынули все папки с стола и начали штамповать допинг. На каждого есть папка или Папка, главное что всегда могут прихлопнуть. Вот и сейчас.
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01.12.2020 14:27 Відповісти
Простите забыл, а Лозанна - это в Швейцарии.
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01.12.2020 14:58 Відповісти
так,Швейцарія федераративна республіка,26 кантонів (Лозанна у кантоні Во) і їх санітарні лікарі мають велику владу)
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01.12.2020 15:34 Відповісти
Це в Зімбабве.
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01.12.2020 16:00 Відповісти
Тільки УЄФА допомогло швайсам виграти, бо в футбол вони грати не вміють
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01.12.2020 15:59 Відповісти
так як у футбол швайці грати не вміють, то за них грають албанці
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01.12.2020 16:15 Відповісти
Ага,и два самолёта,и два отеля и два автобуса и пр.,или три,или четыре...Все это УЕФА коррумпированная конторка,которой управляют мошенники.Мы в Украине своих таких,козлов,устали слушать, ещё и эти еврофутбогандоны ценности свои несут,шо на уши не налазят.
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01.12.2020 18:31 Відповісти
А кто помнит что у Газпрома контракт с УЕФа, как по мне чистая отработка, они боятся признать что если сб. Украины ещё год побудет в группе А, и закончится Ковид, то прийдёт Ся понижаться Германии или кому то ещё, у нас открытие новых талантов прогрессирующих как у Испании или Аргентины Франции Бельгии Голландии а у некоторых сборных Топовых этот показатель падает...
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01.12.2020 18:49 Відповісти
Может выйти из этого УЕФА на фиг?Итак там ловить нечего.
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01.12.2020 19:21 Відповісти
уєфа поступило цинічно, заангажовано і поскотськи
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01.12.2020 20:54 Відповісти
 
 