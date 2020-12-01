УЄФА пояснив причину технічної поразки України в матчі зі Швейцарією: Не була передбачена повна заміна команди після позитивних тестів на коронавірус

Збірна України отримала технічну поразку в матчі проти Швейцарії в Лізі націй. Сталося це через те, що наша команда була поміщена на карантин і не змогла вийти на поле.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Football.ua із посиланням на телеканали Футбол 1/2/3.

Напередодні УАФ отримала мотиваційну частину рішення Апеляційного комітету УЄФА.

Вона викладена на 17 сторінках, підписаних главою комітету Педро Томасом Маркесом. Так, на його думку, головною причиною технічної поразки збірної України стало те, що УАФ не передбачила потенційну необхідність повної заміни команди після позитивних тестів на коронавірус у Німеччині.

Тепер же УАФ має 10 днів, щоб вивчити документ і подати позов до Спортивного Арбітражного суду в Лозанні.

Нагадаємо, 17 листопада головний санлікар Люцерни відправив українську збірну на карантин і скасував поєдинок Швейцарія - Україна.

Пізніше УЄФА визнав технічну поразку збірної України в скасованому матчі з командою Швейцарії

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