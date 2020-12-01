УЄФА пояснив причину технічної поразки України в матчі зі Швейцарією: Не була передбачена повна заміна команди після позитивних тестів на коронавірус
Збірна України отримала технічну поразку в матчі проти Швейцарії в Лізі націй. Сталося це через те, що наша команда була поміщена на карантин і не змогла вийти на поле.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Football.ua із посиланням на телеканали Футбол 1/2/3.
Напередодні УАФ отримала мотиваційну частину рішення Апеляційного комітету УЄФА.
Вона викладена на 17 сторінках, підписаних главою комітету Педро Томасом Маркесом. Так, на його думку, головною причиною технічної поразки збірної України стало те, що УАФ не передбачила потенційну необхідність повної заміни команди після позитивних тестів на коронавірус у Німеччині.
Тепер же УАФ має 10 днів, щоб вивчити документ і подати позов до Спортивного Арбітражного суду в Лозанні.
Нагадаємо, 17 листопада головний санлікар Люцерни відправив українську збірну на карантин і скасував поєдинок Швейцарія - Україна.
Пізніше УЄФА визнав технічну поразку збірної України в скасованому матчі з командою Швейцарії
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Вроде логично, а мы тут обосрали УЕФА.
Ну и как всегда - что-то кому-то не понравилось(в отличии от зряплат фрикционерам УЕФА)
В 2012 було те ж саме. я просто вже вибач, ну їх на ... УЄФА
нє, я вже тупо не дивлюсь тото, нах мені тра дураків з м.ячем
https://www.youtube.com/watch?v=BYHP9kizRb0
Делаем не РЦР а экспресс. Хоть один да будет положительным. Даже если приедет дубль, и его на карантин.
"Позитивними тести на коронавірус виявилися у Жуніора Мораеса та Сергія Кривцова. Обидва футболісти "Шахтаря" перехворіли на коронавірус місяць тому.
Лікар збірної України заявив, що їх результати були хибно-позитивними. Обидва гравці здорові."
"У нас інфікованим виявився один Руслан Маліновський, в якого піднялася температура відразу після прильоту до Швейцарії. Ми його одразу ізолювали в номері, і з командою він більше не контактував. Однак усі ці аргументи на санітарного лікаря не вплинули."
https://sport.24tv.ua/shveytsartsi-ne-pragnuli-rozvyazati-problemu-zbirniy-novini-futbolu_n1464981
А так это не фейр плей, а какое-то кабинетное разводилово.