Через листопадовий карантин "вихідного дня" Україна втратила приблизно $300 млн, - заступник голови НБУ Сологуб

Листопадовий карантин "вихідного дня" в Україні призвів до втрати майже 0,2% ВВП (приблизно $300 млн), якщо його продовжать, економіка недорахується 0,4 %.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net розповів заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

"Третій квартал перевершив наші очікування. Зокрема, в третьому кварталі темп зростання роздрібного товарообігу в Україні був найвищим порівняно з кількома десятками країн - як розвинених, так і emerging markets. За промвиробництвом і ВВП ми десь у середині: краще, ніж практично вся Західна Європа, але гірше, ніж Азія", - сказав він.

Сологуб наголосив, що повний локдаун посилить падіння ВВП цього року до 5-6%. Раніше НБУ очікував скорочення на 4-5%.

"Невизначеності, як і раніше, дуже багато. У третьому кварталі ми бачили дуже серйозне поліпшення споживчих настроїв. Це було помітно за туризмом, покупками нових авто, ринком нерухомості, рітейлу. Далі багато залежить від того, як це вплине на епідеміологічні показники", - зазначив він.

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За словами Сологуба, НБУ очікує, що 2021 рік і в Україні, і у світі мине під знаком відновлення економіки.

"Наш прогноз зростання ВВП на 2021 рік - 4,2%", - наголосив він.