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Новини Коронавірус і карантин
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Через листопадовий карантин "вихідного дня" Україна втратила приблизно $300 млн, - заступник голови НБУ Сологуб

Через листопадовий карантин

Листопадовий карантин "вихідного дня" в Україні призвів до втрати майже 0,2% ВВП (приблизно $300 млн), якщо його продовжать, економіка недорахується 0,4 %.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net розповів заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

"Третій квартал перевершив наші очікування. Зокрема, в третьому кварталі темп зростання роздрібного товарообігу в Україні був найвищим порівняно з кількома десятками країн - як розвинених, так і emerging markets. За промвиробництвом і ВВП ми десь у середині: краще, ніж практично вся Західна Європа, але гірше, ніж Азія", - сказав він.

Сологуб наголосив, що повний локдаун посилить падіння ВВП цього року до 5-6%. Раніше НБУ очікував скорочення на 4-5%.

"Невизначеності, як і раніше, дуже багато. У третьому кварталі ми бачили дуже серйозне поліпшення споживчих настроїв. Це було помітно за туризмом, покупками нових авто, ринком нерухомості, рітейлу. Далі багато залежить від того, як це вплине на епідеміологічні показники", - зазначив він.

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За словами Сологуба, НБУ очікує, що 2021 рік і в Україні, і у світі мине під знаком відновлення економіки.

"Наш прогноз зростання ВВП на 2021 рік - 4,2%", - наголосив він.

Автор: 

ВВП (1349) карантин (18172) НБУ (10335) Сологуб (52) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Из-за ноябрьского карантина "выходного дня" Украина потеряла около $300 млн, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4513
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01.12.2020 12:56
+4
от ти кацапчику і звалювай з сайту, тут тобі не раді
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01.12.2020 13:01
+3
рило і пнх, російські свині мають знати своє місце
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01.12.2020 13:01
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Из-за ноябрьского карантина "выходного дня" Украина потеряла около $300 млн, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4513
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01.12.2020 12:56 Відповісти
Во всех странах отменяют карантин перед Новым годом, у нас зеленые твари наоборот собрались его вводить и это при пустом бюджете. Что они преследуют? А добиваются они разрушения экономики страны, бизнеса, доведения людей до нищеты, чтобы потом на этом хаосе проводить свои сатанячьи "преобразования." А что их преобразования именно такие они уже доказали, создавая народу каждый день проблемы, а не решая проблемы страны и не выводя ее на новый уровень развития. Все кто имеет хоть каплю ума это уже поняли и поняли , что эта власть разрушительная, деструктивная, лживая, токсичная и смертельно опасная и ее нужно гнать как бешеную собаку пока не поздно.
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01.12.2020 13:03 Відповісти
НЕЕТЬ
Они явно собрались на чартере на райские острова
А Украину закроют на ключ, шоб рабы не разбредались 😀😀😀
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01.12.2020 13:07 Відповісти
бо мабуть ще не второпав реалії буття
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01.12.2020 13:05 Відповісти
Нічого. Зате ж не вимерли... Поки що. Розтягуємо задоволення. А далі вибір буде, або від хвороб, або від голоду, або від куль. Зате є свобода вибору.....
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01.12.2020 12:59 Відповісти
Только от налогов не освобождают

УМРИ- НО НАЛОГ ЗАПЛАТИ
Завтра займутся потрошить селян типа « бабка , яйко млеко давай» 😀😀😜
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01.12.2020 13:09 Відповісти
Ну так товарищ данилишин это дело может быстро поправить. Сколько надо времени, чтобы восполнить пробел бумагами с Вернадским?
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01.12.2020 12:59 Відповісти
з-за таких свиней як нинішне керівництво НБУ Україна втрачає значно більше грошей
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01.12.2020 12:59 Відповісти
от ти кацапчику і звалювай з сайту, тут тобі не раді
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01.12.2020 13:01 Відповісти
рило і пнх, російські свині мають знати своє місце
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01.12.2020 13:01 Відповісти
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01.12.2020 13:07 Відповісти
Судячи по власівській ганчірці "сваливать" ти зібрався з мокшанського свинарника.Давно час,всі розумні люди вже так і зробили.
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01.12.2020 13:21 Відповісти
ліс крадуть на мільрди то норма , бізнес автомобільни на б у авто заборонений який може давати у місяць в рази більше ніж ця цифра тоже нормально - шакали пиль нам на мозги вішають а самі геноцид нам створили
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01.12.2020 13:01 Відповісти
ця курва не може у вихидні попасти в свій ресторан, де він вже звик жрати та тусити з іншими такими само свинями
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01.12.2020 13:03 Відповісти
Чи не потери.
10$ на человека.
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01.12.2020 13:03 Відповісти
Из-за ноябрьского карантина "выходного дня" Украина потеряла около $300 млн, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 8039

...
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01.12.2020 13:07 Відповісти
Ось вам і альтернатива кредиту МВФ!!!
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01.12.2020 13:07 Відповісти
Найкращий засіб від головного болю - це відрубати нахрєн саму голову...Так думає наша рідна зелена влада...
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01.12.2020 13:08 Відповісти
Из-за ноябрьского карантина "выходного дня" Украина потеряла около $300 млн, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 3624
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01.12.2020 13:12 Відповісти
Это из новых ,назначеных зедебилами! Мы ЛУЧшие среди развитых стран! Это он имеет ,что догоняем Молдову?А почему не 40%ввп,как обещали зедебилы ,в 2019-2020 годах?
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01.12.2020 13:34 Відповісти
Ці піторюги на Паску ,і на Різдво планують шабаші свої!
Савпадєніє?
Нівєрью!
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01.12.2020 14:18 Відповісти
Слава Намордникам, дистанциям Слава
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01.12.2020 15:15 Відповісти
 
 