Різке збільшення акцизів на ТВЕН призведе до закриття від 30 до 50% дрібних підприємств, - ГС "НОРТ"

Громадська спілка "Національна організація роздрібної торгівлі" (НОРТ) підтримує пропозицію Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо більш поступового зростання акцизу на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (#ТВЕН) у законопроєкті №4065.

Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій у фейсбуці.

На думку фахівців "НОРТ", такий крок "дозволить 1 мільйону громадян нашої країни уникнути цінових стрибків, а уряду забезпечити доходи бюджету, що сприятиме подальшому просуванню України як перспективного інвестиційного напрямку на міжнародній арені".

"Раніше ухвалене різке 320% підвищення податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, що мало набути чинності з 1 січня 2021 року, могло б мати катастрофічні наслідки для понад 1 млн повнолітніх споживачів ТВЕН, доходів державного бюджету, інвестицій в українську економіку і співробітників компаній, що задіяні у виробництві та реалізації цих виробів споживачам", - застерігають у Спілці.

За підрахунками експертів "НОРТ", різке збільшення акцизів "призвело б до закриття від 30 до 50 % невеликих підприємств, їхній бізнес перейшов би, в кращому випадку, до легального крупного бізнесу, в гіршому, що більш прогнозовано, - до нелегального ринку продажів ТВЕН".

"Наразі малий бізнес найбільше потерпає від наслідків глобальної пандемії COVID-19. Багато підприємців, бізнес яких постраждав через карантинні обмеження, ледь "тримаються на плаву". І в цей час для малого бізнесу могла б збільшитися вартість "торговельних залишків", через що підприємцям необхідно було б інвестувати у свій бізнес додатково з 1 січня 2021 року", - йдеться в заяві.

На думку експертів НОРТ, з метою стабілізації економіки країни після завершення обмежувальних заходів, дії уряду мають бути виважені, з урахуванням усіх ризиків. "Задля забезпечення стабільними надходженнями до державного бюджету ставки акцизів на ТВЕН мають зростати поступово до 2025 року включно", - наголошують у Спілці.