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Новини
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Різке збільшення акцизів на ТВЕН призведе до закриття від 30 до 50% дрібних підприємств, - ГС "НОРТ"

Різке збільшення акцизів на ТВЕН призведе до закриття від 30 до 50% дрібних підприємств, - ГС

Громадська спілка "Національна організація роздрібної торгівлі" (НОРТ) підтримує пропозицію Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо більш поступового зростання акцизу на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (#ТВЕН) у законопроєкті №4065.

Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій у фейсбуці.

На думку фахівців "НОРТ", такий крок "дозволить 1 мільйону громадян нашої країни уникнути цінових стрибків, а уряду забезпечити доходи бюджету, що сприятиме подальшому просуванню України як перспективного інвестиційного напрямку на міжнародній арені".

"Раніше ухвалене різке 320% підвищення податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання, що мало набути чинності з 1 січня 2021 року, могло б мати катастрофічні наслідки для понад 1 млн повнолітніх споживачів ТВЕН, доходів державного бюджету, інвестицій в українську економіку і співробітників компаній, що задіяні у виробництві та реалізації цих виробів споживачам", - застерігають у Спілці.

За підрахунками експертів "НОРТ", різке збільшення акцизів "призвело б до закриття від 30 до 50 % невеликих підприємств, їхній бізнес перейшов би, в кращому випадку, до легального крупного бізнесу, в гіршому, що більш прогнозовано, - до нелегального ринку продажів ТВЕН".

"Наразі малий бізнес найбільше потерпає від наслідків глобальної пандемії COVID-19. Багато підприємців, бізнес яких постраждав через карантинні обмеження, ледь "тримаються на плаву". І в цей час для малого бізнесу могла б збільшитися вартість "торговельних залишків", через що підприємцям необхідно було б інвестувати у свій бізнес додатково з 1 січня 2021 року", - йдеться в заяві.

На думку експертів НОРТ, з метою стабілізації економіки країни після завершення обмежувальних заходів, дії уряду мають бути виважені, з урахуванням усіх ризиків. "Задля забезпечення стабільними надходженнями до державного бюджету ставки акцизів на ТВЕН мають зростати поступово до 2025 року включно", - наголошують у Спілці.

Автор: 

акциз (436) тютюн (530) електронні сигарети (95)


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Топ коментарі
+4
Уровень вредности сам определил?
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01.12.2020 13:53
+2
Не закрытие а уход в тень!
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01.12.2020 13:36
+1
Та от як раз навпаки - люди будуть повертатися до звичайних сигарет (що і треба їх виробникам). Айкоси хоч і шкідливі, але значно менше, ніж сигарети.
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01.12.2020 13:52
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Не закрытие а уход в тень!
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01.12.2020 13:36 Відповісти
Легализация Марьивановны скоро похоронит все эти ТИЭН-ы.
Резкое увеличение акцизов на ТИЭН приведет к закрытию от 30 до 50% мелких предприятий, - ГС "НОРТ" - Цензор.НЕТ 4651
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01.12.2020 13:40 Відповісти
А НЕ увеличение приведет с потере здоровья от пагубных вредных привычек у десятков тысяч украинцев и набиванию карманов у нескольких дельцов от табачной промышленности.
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01.12.2020 13:48 Відповісти
Та от як раз навпаки - люди будуть повертатися до звичайних сигарет (що і треба їх виробникам). Айкоси хоч і шкідливі, але значно менше, ніж сигарети.
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01.12.2020 13:52 Відповісти
Уровень вредности сам определил?
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01.12.2020 13:53 Відповісти
Ему так в рекламе рассказали
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01.12.2020 15:38 Відповісти
Ага))
Зебилы в Прилуках тоже радовались год назад, когда верховные зебилы табачку Украины пробовали защемить.
Типа "здоровее будем".
И не понять вам, стоя рождённым, что будут курить контрафакт, самосад, но налоги в бюджет будете высасывать.
На каком месте по налоговым платежам Прилуцкая табачка, к примеру?
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01.12.2020 22:05 Відповісти
Что написано большими буквами на каждой пачке сигарет? Не стоит людей оскорблять, даже если ты и лежа рождённый. Еще неизвестно что на чем лежалО.
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02.12.2020 10:37 Відповісти
А на трансформаторных будках пишут:" не влезай, убьёт!"
Отключите себе электричество.
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02.12.2020 12:07 Відповісти
Идиот!
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02.12.2020 17:30 Відповісти
Ну кто же нормальный сделает себе ник:"суд Линча")))
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02.12.2020 19:09 Відповісти
 
 