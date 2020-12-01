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Новини Коронавірус і карантин
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Криклій про локдаун: Транспорт не зупиниться, але обмеження кількості пасажирів можливі. ВIДЕО

Міністр інфраструктури Владислав Криклій не виключає запровадження обмежень у роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні, але заперечує можливість зупинки пасажирського сполучення всередині країни.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати - внутрішньо обласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту", - запевнив Криклій.

Він також підтвердив, що в Кабміні тривають консультації з конкретних дат локдауну.

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"Але що стосується роботи громадського транспорту, залізничного, авіатранспорту - його робота зупинятися не буде ... Я не скажу, чи буде повний локдаун, зараз тривають консультації. Але транспорт зупинятися не буде", - підкреслив Криклій.

Він також зазначив, що в містах виникали проблеми з обмеженням роботи транспорту під час першого локдауну.

"Тому позиція моя і моїх колег, в тому числі, щоб транспорт працював", - підкреслив міністр інфраструктури.

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1390) Криклій (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Криклий о локдауне: Транспорт не остановится, но ограничения по количеству пассажиров возможны - Цензор.НЕТ 5925
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01.12.2020 13:46
+5
Ну нарешті дошло! НІДЕ в Європі чи Америці не зупиняли метро! Навіть у країнах з найжорсткішим локдауном!
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01.12.2020 13:46
+5
Ржали всей маршруткой...
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01.12.2020 13:53
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Криклий о локдауне: Транспорт не остановится, но ограничения по количеству пассажиров возможны - Цензор.НЕТ 5925
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01.12.2020 13:46 Відповісти
В першу чергу потрібно зупинти міжнародне авіасполучення і закрити кордони, щоб нові штами вірусу не потрапляли в Україну. Потрібно заборонити всі вильоти та прибуття чартерних ресійв, зупинити міжнародне залізничне сполучення! А всередині країни зупиняти транспорт можна тільки міжміський та залізницю. В межах міста зупиняти транспорт немає сенсу.
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01.12.2020 15:24 Відповісти
так нету смысла и карантин вводить, все будут шарится в метро
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01.12.2020 16:59 Відповісти
Ну нарешті дошло! НІДЕ в Європі чи Америці не зупиняли метро! Навіть у країнах з найжорсткішим локдауном!
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01.12.2020 13:46 Відповісти
Тем более, что метро-- это реально самый чистый вид транспорта. И в метро проще всего организовать масочный контроль на входе на станции
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01.12.2020 13:54 Відповісти
Що до них може дійти?
Скандал із Польщею. Ефективна робота уряду Зе - зашкалює. Криклій - кращий!

https://www.youtube.com/watch?v=kodXADIJ7Sk
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01.12.2020 13:58 Відповісти
Ограничения по количеству пассажиров уже сейчас действуют.
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01.12.2020 13:47 Відповісти
Ржали всей маршруткой...
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01.12.2020 13:53 Відповісти
Зате в АТБ і Епіцентрі "огранісеній" нет. Дурантін він такий. ....
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01.12.2020 13:54 Відповісти
Ну давайте маркеты закроем. Интересно тогда откуда еду брать будете.
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01.12.2020 14:37 Відповісти
Давай краще квіткові магазини, перукарні, та кіоски і бабусь з молоко розженемо. Чи допоможе в боротьбі з "смертельним" вірусом, а от супермаркетам доможе точно....
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01.12.2020 14:41 Відповісти
Бабульки маркетам не конкуренты. У них различная категория потребителей. Тот кто у бабульки молоко покупает в маркет за ним не пойдет. И наоборот.
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01.12.2020 16:43 Відповісти
Хто компенсує перевізникам недоотриманий прибуток якщо пасажирів буде скільки сидячих місць? Інакше їм доведеться збільшувати ціну на проїзд.
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01.12.2020 13:48 Відповісти
Так эти ограничения и сейчас есть. Пустой автобус-троллейбус фиг остановится. Так что все в маршрутки и щоб ніякого скупчення.
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01.12.2020 13:51 Відповісти
Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.
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01.12.2020 13:52 Відповісти
Зеленожопый нарколыга сам марионетка.Кого он будет привлекать,если никто не хочет связываться с зебильнутыми?
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01.12.2020 14:33 Відповісти
Все вірно нехай тягають один одного за барки і викидують один одного з автобусів, і дивляться вовком один на одного. Нехай вчаться виживати, а то дивися розмандрувалися вже останні нищеброди по Єгиптах в гумових капцях....
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01.12.2020 13:52 Відповісти
Те, кто еще думают, что страна выйдет из пике, глубоко ошибаются. Не выйдет! Каждому оставшемуся порядочному украинцу это надо осознать. Либо мы сплачиваемся и радикально действуем,либо заказывайте похоронный марш. Против нас будет бороться не только украинская ОПГ, захватившая власть,но и их подельники и хозяева извне. И это не только Куйло со своими террористами, это и западная "элита", расплодившая паразитов коррупционеров, грабящих Украину. Все очень серьезно. Но народ, если захочет, сможет!
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01.12.2020 13:54 Відповісти
Перекриття транспорту - це ******* "українська" (насправді витвір зелених недоумків) версія інтелектуального локдауну.
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01.12.2020 13:55 Відповісти
Криклий о локдауне: Транспорт не остановится, но ограничения по количеству пассажиров возможны - Цензор.НЕТ 5160
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01.12.2020 13:55 Відповісти
ну да ,, как же таким понастроенным дорогам простаивать..
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01.12.2020 14:23 Відповісти
почему планируется локдаун с 23-24 декабря? а не с 18 (пятница) или 21 (понедельник) например?
если коротко - КИЕВ , 18.12.200 Freedom Hall, в 20:00 и 22.12.20 Дворец "Украина", в 19:00 (Новогодний...с телесъемкой)...даже если устал....здесь всегда зажигает их Вечерний Квартал!
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01.12.2020 14:40 Відповісти
У меня вопрос.
Почему человек который попался на подделке документов до сих пор работает министром?
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01.12.2020 15:07 Відповісти
Мне вот просто интересно, что они под "локдауном" понимают в таком случае ? То работает, это работает, люди по улицам ходят, религиозные обряды проводятся . . . Какой толк тогда от всего этого ? Показуха.

Цель локдауна - разорвать цепочку передачи инфекции. Для разрыва цепочки передачи необходимо обеспечить отсутствие любых социальных контактов. ЛЮБЫХ !!! А это значит - предложили всем купить продукты на 3 недели и тупо закрыли всю страну дома с полным запретом покидать жилище (за исключением экстренных ситуаций, понятно, типа госпитализации). Всем, кроме армии, полиции, врачей, пожарных и коммунальщиков. А за теми - контроль (маски, костюмы химзащиты, обеззараживание на каждом шагу). Опять-таки, полное закрытие границ на въезд и выезд. Как в Китае - подъезды заварить или досками забить - или в Индии, где полиция лупила палками всех, кто оказался на улице в комендансткий час (утрирую, конечно, это уже перебор, но для понимания сути).

Вот тогда через 3 недели эпидемия затухнет и можно будет возвращаться к нормальной жизни постепенно (сначала внутри страны, а открытие границ - в зависимости от эпидситуации у соседей).

А так - транспорт работает, садики / школы тоже (потому что куда же родителям детей деть), в церковь можно, магазины закрыты только по выходным (типа вирусу не пофигу, в какой день передаваться - будний или выходной) . . . До одного места такой "карантин". Только голову морочат.
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01.12.2020 15:28 Відповісти
 
 