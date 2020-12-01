Криклій про локдаун: Транспорт не зупиниться, але обмеження кількості пасажирів можливі. ВIДЕО
Міністр інфраструктури Владислав Криклій не виключає запровадження обмежень у роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні, але заперечує можливість зупинки пасажирського сполучення всередині країни.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати - внутрішньо обласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту", - запевнив Криклій.
Він також підтвердив, що в Кабміні тривають консультації з конкретних дат локдауну.
"Але що стосується роботи громадського транспорту, залізничного, авіатранспорту - його робота зупинятися не буде ... Я не скажу, чи буде повний локдаун, зараз тривають консультації. Але транспорт зупинятися не буде", - підкреслив Криклій.
Він також зазначив, що в містах виникали проблеми з обмеженням роботи транспорту під час першого локдауну.
"Тому позиція моя і моїх колег, в тому числі, щоб транспорт працював", - підкреслив міністр інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скандал із Польщею. Ефективна робота уряду Зе - зашкалює. Криклій - кращий!
https://www.youtube.com/watch?v=kodXADIJ7Sk
если коротко - КИЕВ , 18.12.200 Freedom Hall, в 20:00 и 22.12.20 Дворец "Украина", в 19:00 (Новогодний...с телесъемкой)...даже если устал....здесь всегда зажигает их Вечерний Квартал!
Почему человек который попался на подделке документов до сих пор работает министром?
Цель локдауна - разорвать цепочку передачи инфекции. Для разрыва цепочки передачи необходимо обеспечить отсутствие любых социальных контактов. ЛЮБЫХ !!! А это значит - предложили всем купить продукты на 3 недели и тупо закрыли всю страну дома с полным запретом покидать жилище (за исключением экстренных ситуаций, понятно, типа госпитализации). Всем, кроме армии, полиции, врачей, пожарных и коммунальщиков. А за теми - контроль (маски, костюмы химзащиты, обеззараживание на каждом шагу). Опять-таки, полное закрытие границ на въезд и выезд. Как в Китае - подъезды заварить или досками забить - или в Индии, где полиция лупила палками всех, кто оказался на улице в комендансткий час (утрирую, конечно, это уже перебор, но для понимания сути).
Вот тогда через 3 недели эпидемия затухнет и можно будет возвращаться к нормальной жизни постепенно (сначала внутри страны, а открытие границ - в зависимости от эпидситуации у соседей).
А так - транспорт работает, садики / школы тоже (потому что куда же родителям детей деть), в церковь можно, магазины закрыты только по выходным (типа вирусу не пофигу, в какой день передаваться - будний или выходной) . . . До одного места такой "карантин". Только голову морочат.