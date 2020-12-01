Криклій про локдаун: Транспорт не зупиниться, але обмеження кількості пасажирів можливі. ВIДЕО

Міністр інфраструктури Владислав Криклій не виключає запровадження обмежень у роботі транспорту, зокрема, за кількістю пасажирів у салоні, але заперечує можливість зупинки пасажирського сполучення всередині країни.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати - внутрішньо обласний, міжміський, міський та всі інші види транспорту", - запевнив Криклій.

Він також підтвердив, що в Кабміні тривають консультації з конкретних дат локдауну.

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"Але що стосується роботи громадського транспорту, залізничного, авіатранспорту - його робота зупинятися не буде ... Я не скажу, чи буде повний локдаун, зараз тривають консультації. Але транспорт зупинятися не буде", - підкреслив Криклій.

Він також зазначив, що в містах виникали проблеми з обмеженням роботи транспорту під час першого локдауну.

"Тому позиція моя і моїх колег, в тому числі, щоб транспорт працював", - підкреслив міністр інфраструктури.