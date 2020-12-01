Прокуратура Криму розслідує 13 кримінальних проваджень за фактами зникнення 18 осіб після окупації півострова

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальні справи в зв'язку зі зникнення 18 осіб у період окупації півострова РФ, розслідування ускладнюється неможливістю доступу українських слідчих органів на окуповану територію, зазначають у прокуратурі Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ході пресконференції в Києві заявив у вівторок прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка.

"В даний час в цілому записано 13 кримінальних проваджень за фактами зникнення безвісти, насильницького зникнення 18 чоловік", - розповів він.

"Вони кваліфіковані за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) - 6 кримінальних проваджень про зникнення 8 осіб, за ст.146 КК (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) - 2 кримінальні виробництва за фактами зникнення 3 чоловік і по ст.438 КК ( порушення законів і звичаїв війни) - 4 кримінальні провадження щодо 6 осіб ", - додав він.

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За словами Копійки, в кінці 2018 року низка кримінальних проваджень за фактом насильницьких зникнень на окупованій території були перекваліфіковані на статтю КК про порушення законів війни.

"Таке рішення було ухвалено, тому що досудове розслідування дійшло висновку про безпосередню участь органів окупаційної влади і незаконно створених органів окупаційною владою в переслідуванні та можливу участь у викраденні цих людей", - зазначив прокурор.

Він також повідомив, що прокуратура АРК вивчає всі факти зникнення людей на окупованій території Криму, оприлюднені в ЗМІ та громадськими організаціями.

"Практично за всіма випадками зареєстровані кримінальні провадження і проводиться досудове розслідування органами Нацполіції та СБУ", - додав Копійка.