Рада перенесла застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №4439-д для врегулювання питання впровадження обов'язкових касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За доопрацьований і зареєстрований у вівторок проєкт закону проголосували в першому читанні 320 народних депутатів, в цілому з техніко-юридичними правками - 319 за необхідних 226 голосів.

Законопроект передбачає, що введення фіскалізації для ФОП відкладається на рік - до 1 січня 2022 року. У той же час введення касових апаратів з 1 січня 2021 року залишили для таких ризикових груп: аптеки, складна побутова техніка і ювелірні вироби.

Законопроєкт визначає максимальні обсяги доходів для першої-третьої груп платників єдиного податку в співвідношенні до мінімальної заробітної плати (перша група - 167 МЗП замість 1 млн грн, друга - 834 МЗП замість 5 млн грн, третя - 1167 МЗП замість 7 млн ​​грн). Документ також скасовує механізм кешбек (компенсація покупцям за порушення при розрахункових операціях).

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Крім того, скасовуються штрафи за невідповідність готівки в касі сумі, яка зазначена в денному звіті РРО, а також за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.

Крім цього, документ продовжує на рік, до 2022-го, застосування знижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог застосування РРО.