Рада перенесла застосування РРО для ФОП на 2022 рік і скасувала кешбек
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №4439-д для врегулювання питання впровадження обов'язкових касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За доопрацьований і зареєстрований у вівторок проєкт закону проголосували в першому читанні 320 народних депутатів, в цілому з техніко-юридичними правками - 319 за необхідних 226 голосів.
Законопроект передбачає, що введення фіскалізації для ФОП відкладається на рік - до 1 січня 2022 року. У той же час введення касових апаратів з 1 січня 2021 року залишили для таких ризикових груп: аптеки, складна побутова техніка і ювелірні вироби.
Законопроєкт визначає максимальні обсяги доходів для першої-третьої груп платників єдиного податку в співвідношенні до мінімальної заробітної плати (перша група - 167 МЗП замість 1 млн грн, друга - 834 МЗП замість 5 млн грн, третя - 1167 МЗП замість 7 млн грн). Документ також скасовує механізм кешбек (компенсація покупцям за порушення при розрахункових операціях).
Крім того, скасовуються штрафи за невідповідність готівки в касі сумі, яка зазначена в денному звіті РРО, а також за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.
Крім цього, документ продовжує на рік, до 2022-го, застосування знижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог застосування РРО.
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https://bykvu.com/ua/bukvy/povna-kapituliatsiia-iak-sluhy-vymusheni-ity-na-kompromis-po-fop-chat-sluh/ «Повна капітуляція»: Як «Слуги» вимушені іти на компроміс по ФОП - чат «Слуг»
Якщо це така відміна....
А дебильный налоговый кодекс имени Азирова мы разгребаем и теперь, и еще долго будем разгребать.
Це перемога!!!
що економіка має бути така
Отсюда и такие мощные акции протеста
2) Если бы РРО касался исключительно цифры обороты - проблем бы не было. Весь геморрой и 90% затрат - это номенклатурное программирование и соответственно пробивка по кодам. Ну и конечно штрафы, причем совершенно невменяемые.
P.S. Факт по двум ФОПам. Реальный оборот (до карантина) - 5-6, максимум 7 и то очень редко. Сейчас по одному ситуация почти восстановилась (оборот в пределах до 5,5), а по второму - максимум 3. Умножаем на примерно 250 рабочих дней - там до пределов еще, как до Киева рачки.
Так это геморрой или просто откосить есть желание?
Ну и не забываем - новый товар, значит делаем Z-отчет (фискалим кассу соответственно с выносом/внесением налички, ошибка - штраф) и тогда программируем что-то новое. И так при каждом поступлении новой позиции.
Ну и попутно не забываем записывать код в тетрадку, чтобы кассир занимаясь археологией таки нашел нужный код и все правильно пробил.
Если так уж лень возиться со штрих-кодами можно клеить коды этикет пистолетом прямо на товар. Они не дорогие.
Программные рро и программы для фискальных принтеров программируются без снятия отчёта.
Крайне редко "новый товар" появляется ежедневно. т.е всегда есть время "вбить" его в кассу. Даже банальной записью в тетрадку.
И эти ваши ФОПы из примеров - против только из-за того, что нужно будет заниматься "выбиванием товаров"? А так никогда и ни разу не превышали предельный оборот?
они тебе должны что-то? чего ныть что кто то не сидит на жопе а носится чтобы заработать себе, еще и нанять кого то?
Главное на сейчас ЛохДаун отодвинули. Или отодвинулся?
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jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Казнь предпринимателей заложена в программе. Отсрочка казни-это маленький шаг для канализации протестов. Эти суки этим шагом еще и сливают протесты против федерализации. Подачка временная и многоходовочка.
С ФОПами у власти получилось как всегда, прогнозируемо.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko озвучил сегодня вечером политолог Юрий Романенко.
С самого начала говорили, что эта затея тупорылая во всех смыслах. Но банда Гетьманцева упрямо перла на мины, вешая на наивные зеленые уши лапшу «о реформах».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6-%D1%82%D1%83.html Как семья Гетманцевых портит имидж туризма, государства и не платит налоги
По ходу возбудили ФОПов, 250 раз сбрехав. Потеряли рейтинг. Завели ФОПов на протесты. И дальше традиционный слив и перенос фискализации на год.
Вопрос риторический - зачем нужно было сожрать столько говна ложкой, чтобы прийти ровно к тому результату, что кричали все здравомыслящие люди?
Если запах денег лишает разума, то звиняйте. Будете идти по граблям как попередники.
P.S.: Кстати, о попередниках.
Особенно ржачно, как к ФОПАМ пытается подмазаться Порошенко. Который проводил ровно такую же политику.
Петр Алексеевич, какое бы грустное лицо вы не делали, мы все равно помним, как вы все и почему про@бали…
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Как https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d1%80.html сообщала несколько часов назад «Экономика от Пророка» , сегодня Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, которым отложила обязательное применение регистраторов расчетных операций для некоторых ФЛП.
Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций» (№4439-д) поддержали 319 народных депутатов.
Закон предусматривает отсрочку до 1 января 2022 года обязательного применения регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.
Документ продлевает на год, до 1 января 2022 года, применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций. Закон также отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО).