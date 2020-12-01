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Новини Агресія Росії проти України
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Україна виступає за створення в ЄС посади спецпредставника щодо Криму, - Кулеба

Україна виступає за створення в ЄС посади спецпредставника щодо Криму, - Кулеба

Україна виступає за створення позиції спеціального представника Європейського Союзу з питань Криму. У Києві вважають Євросоюз хорошим партнером.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, кризи відбуваються безпосередньо на території Європи і заслуговують на особливу увагу ЄС.

"Ми хотіли б, щоб була введена позиція спеціального представника ЄС щодо Криму", - сказав Кулеба.

Читайте: Росія зросійщує окупований Крим. Це явне порушення міжнародного гуманітарного права, - Кулеба

Міністр додав, що Росія систематично пригнічує меншини і будь-які групи, які не згодні з окупацією Криму.

Автор: 

Крим (14125) росія (64911) Євросоюз (13313) Кулеба Дмитро (3604)


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Как Вольнов говорил - при "Порохе" я ващене .... ну короче, не переживал шо "может зрадить".
а теперь (я), чуть не обосрался. ибо кто-то куда-то поехал-то в т.ч. головой то.
И я не ходил на 4 крайних выборов.
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01.12.2020 14:29 Відповісти
Кулеба завжди щось таке верзе незрозуміле ні громадянам, ні іноземцям. Може він мав на увазі якійсь додатковий майданчик для міжнародного засудження агресора та окупанта?
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01.12.2020 14:58 Відповісти
спеціальний представник по криму - легалізація анексії півострова
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01.12.2020 14:59 Відповісти
 
 