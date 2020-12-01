Україна виступає за створення в ЄС посади спецпредставника щодо Криму, - Кулеба
Україна виступає за створення позиції спеціального представника Європейського Союзу з питань Криму. У Києві вважають Євросоюз хорошим партнером.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, кризи відбуваються безпосередньо на території Європи і заслуговують на особливу увагу ЄС.
"Ми хотіли б, щоб була введена позиція спеціального представника ЄС щодо Криму", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що Росія систематично пригнічує меншини і будь-які групи, які не згодні з окупацією Криму.
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а теперь (я), чуть не обосрался. ибо кто-то куда-то поехал-то в т.ч. головой то.
И я не ходил на 4 крайних выборов.