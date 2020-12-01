Україна виступає за створення в ЄС посади спецпредставника щодо Криму, - Кулеба

Україна виступає за створення позиції спеціального представника Європейського Союзу з питань Криму. У Києві вважають Євросоюз хорошим партнером.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, кризи відбуваються безпосередньо на території Європи і заслуговують на особливу увагу ЄС.

"Ми хотіли б, щоб була введена позиція спеціального представника ЄС щодо Криму", - сказав Кулеба.

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Міністр додав, що Росія систематично пригнічує меншини і будь-які групи, які не згодні з окупацією Криму.