Під час локдауну дитсадки і початкова школа мають працювати, а середня і старша - навчатися дистанційно, - нардеп "Голосу" Піпа

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій планує підготувати рекомендації для Кабінету Міністрів щодо особливостей роботи шкіл і дитячих садків у разі запровадження локдауну в Україні, повідомила секретарка комітету Наталія Піпа (фракція партії "Голос").

"Якщо локдаун буде із 24 грудня по 15 січня, як зараз планується, то на цей період припадуть канікули. По-друге, якщо навіть локдаун не припаде на цей період, то дитсадки і початкова школа мали б працювати, а дистанційно - середня і старша школа, як це зробили в багатьох країнах світу. Але є думка, що Кабмін готується запровадити локдаун саме в період із 24 грудня по 15 січня. Ми все це не раз обговорювали на комітеті, і т.в.о. міністра Сергій Шкарлет підтримував цю позицію. Завтра ми проведемо засідання комітету, і думаю, що напрацюємо письмові рекомендації для уряду щодо цього питання", - сказала депутатка "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

На уточнювальне запитання, чи будуть ці рекомендації оформлені в проєкт постанови, Піпа наголосила, що "в разі, якщо уряд хоче чути комітет, то достатньо лише рекомендацій, і відповідно немає необхідності ухвалювати постанову Верховної Ради на пленарному засіданні".

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