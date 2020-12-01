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Новини Коронавірус і карантин
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Під час локдауну дитсадки і початкова школа мають працювати, а середня і старша - навчатися дистанційно, - нардеп "Голосу" Піпа

Під час локдауну дитсадки і початкова школа мають працювати, а середня і старша - навчатися дистанційно, - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій планує підготувати рекомендації для Кабінету Міністрів щодо особливостей роботи шкіл і дитячих садків у разі запровадження локдауну в Україні, повідомила секретарка комітету Наталія Піпа (фракція партії "Голос").

"Якщо локдаун буде із 24 грудня по 15 січня, як зараз планується, то на цей період припадуть канікули. По-друге, якщо навіть локдаун не припаде на цей період, то дитсадки і початкова школа мали б працювати, а дистанційно - середня і старша школа, як це зробили в багатьох країнах світу. Але є думка, що Кабмін готується запровадити локдаун саме в період із 24 грудня по 15 січня. Ми все це не раз обговорювали на комітеті, і т.в.о. міністра Сергій Шкарлет підтримував цю позицію. Завтра ми проведемо засідання комітету, і думаю, що напрацюємо письмові рекомендації для уряду щодо цього питання", - сказала депутатка "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

На уточнювальне запитання, чи будуть ці рекомендації оформлені в проєкт постанови, Піпа наголосила, що "в разі, якщо уряд хоче чути комітет, то достатньо лише рекомендацій, і відповідно немає необхідності ухвалювати постанову Верховної Ради на пленарному засіданні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклій про локдаун: Транспорт не зупиниться, але обмеження кількості пасажирів можливі. ВIДЕО

Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) школа (2203) Піпа Наталя (11) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
само оно! из моих знакомых как раз те и переболели, у которых дети малолетние в садики и младшие классы ходят.
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01.12.2020 14:42
+5
Дети и есть переносчики болезни. Моя знакомая работает торговым представителем.. ходит за день по 10 магазинов, ездит в транспорте общественном. И водит двоих детей в садик. Сама заболела. Дети дома с мамой , но они ведь ходили в сад..
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01.12.2020 14:56
+4
Очередные полумеры, если закрывать то все сразу.
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01.12.2020 14:51
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само оно! из моих знакомых как раз те и переболели, у которых дети малолетние в садики и младшие классы ходят.
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01.12.2020 14:42 Відповісти
у тебе є вибір не водити!
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01.12.2020 14:48 Відповісти
Дети и есть переносчики болезни. Моя знакомая работает торговым представителем.. ходит за день по 10 магазинов, ездит в транспорте общественном. И водит двоих детей в садик. Сама заболела. Дети дома с мамой , но они ведь ходили в сад..
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01.12.2020 14:56 Відповісти
це міг написати тільки повний ідіот
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01.12.2020 14:50 Відповісти
бо мальнькі діти не тільки розповсюджують хворобу, а ще й самі успішно хворіють та помирають в таких "дбайливих" батьків
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01.12.2020 14:52 Відповісти
...как там был клип: Марина двигай пипой
вот,вот.
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01.12.2020 15:29 Відповісти
Давайте просто ведем локдаун и нечего не будем запрещать, а что хуже не будет
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01.12.2020 14:51 Відповісти
И я о том.Чем это будет отличатся,от карантина?
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01.12.2020 14:52 Відповісти
Очередные полумеры, если закрывать то все сразу.
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01.12.2020 14:51 Відповісти
Шаг вперед и...два назад.Кишка тонка.Будет как с ФОПами.
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01.12.2020 14:54 Відповісти
Раньше в эпидемию грппа как раз школы и закрывали) мир сошел с ума?
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01.12.2020 17:36 Відповісти
В общем я поняла.. Искать мне работу.. Второй ковид я не переживу..
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03.12.2020 14:05 Відповісти
 
 