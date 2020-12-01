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Говорити, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо, - Кульбіда

Говорити, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо, - Кульбіда

Причиною погіршення якості повітря в Києві стало тимчасове природне явище, коли в приземній атмосфері формується шар, що затримує забруднювальні речовини і продукти горіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"Я б не сказав, що в Києві така погана якість повітря. Якщо оцінювати вчорашній і сьогоднішній дні, то якість повітря загалом задовільна. Бувають і гірші ситуації. Причиною певного погіршення якості повітря стало підвищення температури в шарі атмосфери від поверхні землі до висоти 200 метрів. Утворюється затримувальний шар, який не допускає перемішування повітря з вищими шарами. Це несприятливий чинник, який сприяє накопиченню забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери. Це природне тимчасове природне явище. Як правило, затримувальний шар довго не тримається. Він формується в ранкові години і до 11:00–12:00 розсіюється, щойно температура біля поверхні землі підвищується. Тому немає істотних проблем. Абсолютно звичайна ситуація, яку фіксують досить часто в Києві, а в такий холодний період року, коли ще немає справжніх морозів, іще частіше", – зазначив експерт.

Водночас він наголосив, що станом на 1 грудня ситуація у столиці нормалізувалася.

"Аналізуючи концентрації на наших 16 постах спостереження за забрудненнями, можу сказати, що сьогодні вони абсолютно пересічні. Є певні невеликі перевищення в діоксиді азоту. А за іншими параметрами менше гранично допустимих концентрацій. Говорити про те, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо. Єдине, можна спостерігати локальне забруднення в певних районах, де немає наших пунктів спостереження, наприклад на лівому березі. [Запах гару або задимлення] може бути пов'язано з виробничими процесами. Але ще раз повторю, що загалом ситуація в місті нормальна", – підкреслив Кульбіда.

Також читайте: Річки України перевірять на вміст специфічних забруднювачів, - Міністерство захисту довкілля

30 листопада, за даними порталу IQAir, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, у Києві зафіксували один із найвищих у світі показників забрудненості повітря.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що дійсно фіксують забруднення повітря в Дарницькому і Дніпровському районах. Міська влада зазначила, що в повітрі накопичуються продукти горіння через безвітряну погоду.

Київ розташований на 20-й позиції у списку з індексом якості повітря (AQI) 140 за норми до 50. З українською столицею сусідами є Куала-Лумпур (Малайзія) з показником 143 і Нур-Султан (Казахстан) – 122.

Автор: 

повітря (165) Гідрометцентр (159) забруднення (244) Кульбіда (14)


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Топ коментарі
+2
Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем....
но и о том что он чист, врать мы уже не в состоянии?
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01.12.2020 15:20
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говорить воно не може, тільки брехать мабуть чи просто "помилятись"
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01.12.2020 15:02 Відповісти
Вообще то тёплый воздух (его прослойка до 200 метров) всегда стремится вверх. Это ещё в школе учили. А тут он прилип к земле и не даёт холодным слоям опустися и перемешаться с нижними слоями. Что то не то получается. Или на высоте 200 метров было что то , что не давало подняться вверх тёплому воздуху - слой каких то облаков. Либо нижний слой не был тёплым, а может быть был тяжёлым и загрязнённым? Из репортажа не ясно.
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01.12.2020 17:06 Відповісти
Практически целебный, небось по качеству сравним с альпийским
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01.12.2020 15:04 Відповісти
ні, альпійське повітря надхолодне, некорисне для здоров'я киян - можна прохолонути та захворіти короною чи грипом, а рідне повітря таке тепленьке та звичне для народу
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01.12.2020 15:16 Відповісти
Говорить, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем....
но и о том что он чист, врать мы уже не в состоянии?
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01.12.2020 15:20 Відповісти
ну чего сразу врать? - просто тоже не могут говорить...
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01.12.2020 15:34 Відповісти
Кульбіда коментує щось "ґордонові"? Я вважав його розумнішим. Утім, цей факт, а також зміст коментаря доводять, що я помилявся.
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01.12.2020 15:29 Відповісти
вчера говорили, что загрязнен, но только на левом берегу, а сегодня уже за весь Киев разговор, но уже все чисто - или может они на правом нюхали?
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01.12.2020 15:29 Відповісти
Ситуація дзеркально протилежна. Повітря на Теремках (вул. Теремківська) псується якраз ввечорі. Тобто, починаючи з 18-20 годин і до ранку треба зачиняти всі вікна й хвіртки, тому що в квартирі дуже сильно смердить гар і дим... І таке відбувається декілька разів на тиждень...
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01.12.2020 16:01 Відповісти
Опубликуйте химический состав воздуха в центре Киева на уровне земли в 17-00.
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01.12.2020 17:13 Відповісти
Ну вот, Педалик и дедушку решил привлечь рассказать про природные явления. Вместо того, чтобы прищемить владельцев ТЭЦ. Чем холоднее будет на улице, тем чаще и сильнее ночью будут случаться эти "явления".
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03.12.2020 17:42 Відповісти
Ну да, конечно чистейший воздух в Киеве, смог стоит такой что ночью окно проветрить не открываю... вонь конкретная, вот какрта все покажет - https://calcok.com/uk/different-calculators/160.php
Реально от властей нет никакого действия, в гаражах топят отработкой, да хотьбы кого штрафанули блин.
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16.12.2020 21:51 Відповісти
 
 