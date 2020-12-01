Говорити, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо, - Кульбіда

Причиною погіршення якості повітря в Києві стало тимчасове природне явище, коли в приземній атмосфері формується шар, що затримує забруднювальні речовини і продукти горіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню "ГОРДОН" заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"Я б не сказав, що в Києві така погана якість повітря. Якщо оцінювати вчорашній і сьогоднішній дні, то якість повітря загалом задовільна. Бувають і гірші ситуації. Причиною певного погіршення якості повітря стало підвищення температури в шарі атмосфери від поверхні землі до висоти 200 метрів. Утворюється затримувальний шар, який не допускає перемішування повітря з вищими шарами. Це несприятливий чинник, який сприяє накопиченню забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери. Це природне тимчасове природне явище. Як правило, затримувальний шар довго не тримається. Він формується в ранкові години і до 11:00–12:00 розсіюється, щойно температура біля поверхні землі підвищується. Тому немає істотних проблем. Абсолютно звичайна ситуація, яку фіксують досить часто в Києві, а в такий холодний період року, коли ще немає справжніх морозів, іще частіше", – зазначив експерт.



Водночас він наголосив, що станом на 1 грудня ситуація у столиці нормалізувалася.



"Аналізуючи концентрації на наших 16 постах спостереження за забрудненнями, можу сказати, що сьогодні вони абсолютно пересічні. Є певні невеликі перевищення в діоксиді азоту. А за іншими параметрами менше гранично допустимих концентрацій. Говорити про те, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо. Єдине, можна спостерігати локальне забруднення в певних районах, де немає наших пунктів спостереження, наприклад на лівому березі. [Запах гару або задимлення] може бути пов'язано з виробничими процесами. Але ще раз повторю, що загалом ситуація в місті нормальна", – підкреслив Кульбіда.

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30 листопада, за даними порталу IQAir, який відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, у Києві зафіксували один із найвищих у світі показників забрудненості повітря.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що дійсно фіксують забруднення повітря в Дарницькому і Дніпровському районах. Міська влада зазначила, що в повітрі накопичуються продукти горіння через безвітряну погоду.



Київ розташований на 20-й позиції у списку з індексом якості повітря (AQI) 140 за норми до 50. З українською столицею сусідами є Куала-Лумпур (Малайзія) з показником 143 і Нур-Султан (Казахстан) – 122.