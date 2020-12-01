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Новини Підписання асоціації з ЄС
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Політичні лідери України мають зробити реформи незворотними, особливо в сфері верховенства закону, - Боррель

Політичні лідери України мають зробити реформи незворотними, особливо в сфері верховенства закону, - Боррель

Україна має продовжити реформи, передбачені угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Останній, в свою чергу, продовжить надавати підтримку.

Про це йдеться в щорічному звіті ЄС про реалізацію угоди про асоціацію з Україною напередодні неформальної зустрічі членів Ради асоціації 8 грудня передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, Україна продовжує просуватися по шляху реформ, попри агресію Росії та пандемію COVID-19.

"Вкрай важливо, щоб політичні лідери України продовжили ці зусилля і зробили реформи незворотними, особливо в тому, що стосується верховенства закону. Український народ цього чекає", - зазначив він.

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Комісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї підкреслив, що Брюссель продовжить підтримку Києва.

"Ми очікуємо, що Україна буде підтримувати спільні цінності демократії, верховенства закону, поваги до міжнародного права і прав людини, включаючи права меншин. Наша спільна мета - підтримати стратегічну орієнтацію України на більш тісну інтеграцію з Європейським союзом", - додав він.

У звіті говориться, що турборежим перших місяців роботи Верховної ради нового скликання відображав очікування українців. ЄС відзначає особливо реалізацію банківської та земельної реформи.

У сфері правосуддя запрацював Вищий антикорупційний суд, однак кількість обвинувальних вироків у цих справах залишається низьким. А нещодавні рішення Конституційного суду взагалі поставили під сумнів досягнення України у боротьбі з корупцією. Брюссель також зазначає, що у справі про шахрайство в ПриватБанку на суму 4,6 млрд євро досі не поставлено крапку.

Крім того, ЄС наголошує, що після анбандлінга оператора газотранспортної системи Україна досі не зробила це з оператором передачі електроенергії.

Автор: 

асоціація (407) реформи (3206) Євросоюз (13313) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+7
Яка незворотність?? Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує!!! ))))
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01.12.2020 15:04
+6
Не при цій владі.
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01.12.2020 15:06
+5
"необратимые реформы" продолжаются
Политические лидеры Украины должны сделать реформы необратимыми, особенно в сфере верховенства закона, - Боррель - Цензор.НЕТ 2718
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01.12.2020 15:03
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"необратимые реформы" продолжаются
Политические лидеры Украины должны сделать реформы необратимыми, особенно в сфере верховенства закона, - Боррель - Цензор.НЕТ 2718
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01.12.2020 15:03 Відповісти
Яка незворотність?? Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує!!! ))))
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01.12.2020 15:04 Відповісти
Не при цій владі.
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01.12.2020 15:06 Відповісти
Зеленский вытащи беруши и внимательно слушай
, что тебе умные люди говорят !
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01.12.2020 15:11 Відповісти
Зелена пліснява торує шлях для зажопінців до влади!! Шлях для повернення Україна в "родную говень" Московської орди!! )))
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01.12.2020 15:11 Відповісти
Вот завтра проголосуют "общественное порицание" за ложь в декларациях и нас сразу примут в ЕС.
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01.12.2020 15:12 Відповісти
На укрТБ вже відновився "русскоязичний" контент ,процес "руссификации" триває !!!))
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01.12.2020 15:12 Відповісти
А зачем ,в Феодальном государстве необратимые реформы верховенства закона ???🙄🤔 Для тех кто голосует за Кернесов ,Трухановых и Лозинских ,нужно крепостное право ,а для феодалов право первой ночи 😠
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01.12.2020 15:14 Відповісти
Яке правосуддя в 100%-ів корумпованій країні ??)))
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01.12.2020 15:16 Відповісти
З святом вас,українці, з Днем прокурора !!! Українська прокуротура сама доброчесна в світі !!!)))
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01.12.2020 15:19 Відповісти
От Ес как всегда общие фразы. Політичні лідери України мають зробити реформи незворотними, особливо в сфері верховенства закону, - Боррель - Цензор.НЕТ 6464
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01.12.2020 15:23 Відповісти
Для цього потрібно зламати хребет кремлівсько-коломойській мафії.
А це неможливо зробити гуманними методами, яких від нас вимагали Боррелі.
А нинішні маріонетки ще й не хочуть нічого ламати.
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01.12.2020 15:25 Відповісти
Маріонетки ,в принципі нездатні на власні дії,це лише лялькі з ганчір"я ,які виконуют вимоги ляльковода !!!))
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01.12.2020 15:29 Відповісти
Путлер собрался на дембель до 20 января,когда Байден примет присягу...,Зеля следом...
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01.12.2020 15:26 Відповісти
Політичні лідери України мають зробити реформи незворотними, особливо в сфері верховенства закону, - Боррель - Цензор.НЕТ 4263 а остальные Путлеры остаюцца?
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01.12.2020 15:28 Відповісти
ТАК ЭТО ЖЕ, РЕЧЬ ИДЕТ О ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРАХ! А НЕ о соплезеписюнистах!!
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01.12.2020 15:42 Відповісти
Украина сошла с ума. Поголовно вся. Для того что бы вылечить жителей этого сАмашедшего дома надо на всех жителей надеть смирительные рубашки и ввести армию санитаров с дубинами. Другого лекарства для этой страны нет. Лечиться, лечиться и еще раз лечиться говаривал дедушка Ленин и тогда у нас будет много много дЭнежков.
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01.12.2020 16:31 Відповісти
Кто?
Эти бендюхи?
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01.12.2020 18:05 Відповісти
Кто такие эти лидеры?Половые тряпки Политические немощи,что они могут,только рассказывать сказки.
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01.12.2020 18:34 Відповісти
верховенство законів у країні де абсолютно всім верховодять олігархи-злодії і олігархи-бандюки?!?!?! закони, між іншим, вони тоже під себе приймають і судами вертять як душа забажає. може там у Європах в це і повірити неможливо та ми в цьому лайні вже третій десяток років бовтаємось. і не видно тому кінця краю, і Європа все те бачить і недалеко той час коли вона плюне на нас і скаже - коли не здатні дати собі бодай якусь раду то і йдіть під три чорти зі своїми олігархами-покидьками.
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01.12.2020 18:44 Відповісти
 
 