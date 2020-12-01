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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов

Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив про тривалі дискусії на тему, коли і на який період будуть запроваджені жорсткі карантинні обмеження в Україні, т.зв. "локдаун", при цьому зазначив, що їх введення як таке вже неминуче.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Данілов заявив в ефірі "Україна 24".

"Те, що локдаун буде - це 100%, інша справа - коли", - сказав секретар РНБО, відповідаючи на запитання.

"Єдине питання - часу, коли він буде вводитися: або він буде вводитися в грудні, або він буде вводитися з 2 січня. Зараз якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу", - додав Данілов.

Також читайте: Криклій про локдаун: Транспорт не зупиниться, але обмеження кількості пасажирів можливі. ВIДЕО

Секретар РНБО уточнив, що поточний тиждень стане ключовим для вирішення питання про можливе введення новорічного локдауну в Україні для зниження заражуваності коронавірусом, підкресливши небажаність таких заходів.

"Я дуже не хотів би, щоб на Новий рік у нас був локдаун. Я дуже б цього не хотів. Для нас цей тиждень є такий ключовий. Ми подивимося в середу, четвер, п'ятницю, яка буде ситуація", - сказав він.

Данілов зауважив, що в таких містах як Київ, Одеса, Дніпропетровськ ситуація досить складна. Але є і території, на яких позначається навіть зниження захворюваності.

Автор: 

Данілов (1259) карантин (18172) РНБО (2278) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+8
З 23 грудня. І відомо чому.
Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов - Цензор.НЕТ 3045
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01.12.2020 15:05
+7
Зеленський увійде в історію як Вовік Лохдаун.
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01.12.2020 15:06
+6
новогодний чёс для шоуменов и ресторатов - это святое
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01.12.2020 15:05
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С 4-го в 12:00 водите точно сработает
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01.12.2020 15:02 Відповісти
Та ви задовбали.
Ніфіга не знаєте, то йдіть геть.
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01.12.2020 15:05 Відповісти
новогодний чёс для шоуменов и ресторатов - это святое
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01.12.2020 15:05 Відповісти
"Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу"...😁
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01.12.2020 15:12 Відповісти
"Специалисты"- это сборище ЗЕбильных слуг из числа рестораторов и клоунов 95 го квартала.
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01.12.2020 15:31 Відповісти
З 23 грудня. І відомо чому.
Локдаун в Украине могут ввести либо в декабре, либо со 2 января, дискуссия продолжается, - Данилов - Цензор.НЕТ 3045
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01.12.2020 15:05 Відповісти
4000 грн за кварталівське лайно може викласти тільки зелохдаун.
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01.12.2020 15:55 Відповісти
Е ні! У них ще 28-го концерт в Одесі.
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01.12.2020 15:58 Відповісти
180 гривень, це на тротуарі?
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01.12.2020 16:35 Відповісти
Зеленський увійде в історію як Вовік Лохдаун.
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01.12.2020 15:06 Відповісти
а лисапед? этож святое.
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01.12.2020 15:12 Відповісти
Вовік Лохдаун на лісапєтє.
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01.12.2020 15:14 Відповісти
Не Вовік а Вава. Але він вже увійшов і з багатьма іншими: клоун, блазень, янелох, віслюк оманський, monika zelensky, ВАЗелін. ..
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01.12.2020 16:00 Відповісти
А МОЖЕТ ОН СОВСЕМ НЕ НУЖЕН ? - НЕ?
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01.12.2020 15:07 Відповісти
Про интеллектуальную стерильность власти 😀

https://youtu.be/Y9H7j1mTco4

думать некому и нечем
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01.12.2020 15:09 Відповісти
Значит СЛУГИ на чартере на Мальдивы
А народ- хозяин без магазинов и глинтвейнов и ЗАРПЛАТ по домам . И Украину закроют на ключ, ШОБ РАБЫ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ
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01.12.2020 15:07 Відповісти
Люди! Что слышно за электроэнергию?


И второй вопрос.
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу на 2021 рік.
Цитата:
Згідно з документами, тарифи для 20 з 22 облгазів планується підвищити.

Очень хочетчя всех "поднимальщикоФФ" послать куда подальше... но получится ли...
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01.12.2020 15:13 Відповісти
А какая вам разница?
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01.12.2020 15:15 Відповісти
спасибо за ответ.
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01.12.2020 15:24 Відповісти
Просто треба перестати голосувати за клоунів.
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01.12.2020 15:18 Відповісти
и Вам тоже спасибо. Видимо, все ответчики живут в другом измерении. Но я поняла другое. Ответов я не дождусь по другой причине. По причине НЕЗНАНИЯ.

И да... За Зе Я НЕ голосовала. Я об этом говорила еще ДО ВЫБОРОВ. Да и после. Ну то такое...

Всех благ)))
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01.12.2020 15:27 Відповісти
Я відповів риторично, зачепивши глибинну першопричину конфігурації нинішньої реальності.
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01.12.2020 15:36 Відповісти
Нинішня реальність така. що хочете Ви, чи ні, а платити прийдеться. Всім, нажаль.
Я запитала у людей, якщо Ви не знаєте, нащо Ваші риторичні відповіді, коли треба якось хочь трохи знати, скільки грошей виділити на новорічні клопоти, а скільки на послуги! Дякую.

Ось: С 1 декабря 2020 года коммунальные тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/kommunalnye-tarify-chto-budet-s-cenami-na-gaz-i-***************-dlya-naseleniya-s-1-dekabrya-1677586.html

Також:
Украинцам будут начислять тариф на вывоз бытовых отходов по-новому
В тариф на вывоз бытовых отходов включили стоимость сортировки мусора.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/ukraincam-budut-nachislyat-tarif-na-vyvoz-bytovyh-othodov-po-novomu-1655720.html
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01.12.2020 15:46 Відповісти
Мені до лампочки - я вчитель-трудовік і в мене з/п 4000 дол.США.
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01.12.2020 15:52 Відповісти
Яке співпадіння))) Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов - Цензор.НЕТ 6108
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01.12.2020 16:00 Відповісти
а все зелебенцы как один говорят,что голосовали не за зелю,а против пороха...
вас же недолугих,приглашали на выборы,а не на выкорчевку.
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01.12.2020 15:41 Відповісти
Шановний https://censor.net/ru/user/40719.
Мені що Ваший Порох, що Зе - до каналізаційної труби.
А Ви, я бачу, дуже розумна людина)))...
Я запиталася в ЛЮДЕЙ, а не у Вас, це поперше. У Вас не просили відповіді, але Вам дуже свербить зачепити хочь когось))).
Бажаю Вам здороВЛя й усіляких гараздів. Дякую за увагу).
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01.12.2020 15:55 Відповісти
так воно.оце зелене,вже всій країні свербить...і не треба дякувати,я вам,бачу,ні чим допомогти не зміг
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01.12.2020 16:12 Відповісти
У зебобиків з'явилась ще один аргумент для виправдання, тепер вони кажуть "порохоботам": "ето чєрєз такіх как ви люді ґаласавалі за зєлєнскаво".
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01.12.2020 16:06 Відповісти
ЕСЛИ СО 2ГО ЯНВАРЯ, ТО ЖИВЫЕ ПОЗАВИДУЮТ МЕРТВЫМ.
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01.12.2020 15:14 Відповісти
Я так понял, что локдаун по коронавирусу в Украине, как и война на Донбассе - это вечная тема...то есть бесконечная
P.S. Будут дискутировать, когда в мире его вовсе не будет.
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01.12.2020 15:14 Відповісти
І вранці до кожного будинку під'їжджатиме машина і вивантажуватиме норматив продуктів на будинок (100 грамів хліба на обличчя). Карток не буде, розподіляйтеся самостійно на собачку-драчку (Дарвин да, естественный отбор да... Кто смел, тот и съел, да...) Електрохарчування в розетках і вода в сурмах один годинник на добу. Інтернету ні, "щоб не робили собі вагітну голову, менше знаєш, міцніше спиш".
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01.12.2020 15:20 Відповісти
Ходят упорные слухи,что фюрер Мавзолейной первопрестольной РАБссии Путлер капут уходит на Дембель между 10 и 20 января...,то есть до инавгурации Байдена...
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01.12.2020 15:22 Відповісти
либо 1 -го марта, пуркуа па?
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01.12.2020 15:23 Відповісти
Шановні, місто Дніпропетровськ вже не існує.
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01.12.2020 15:30 Відповісти
Дискуссия эпидемиологов, надеюсь?
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01.12.2020 15:36 Відповісти
Чтоб вы в аду сгорели мрази!!
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01.12.2020 15:59 Відповісти
корпоративы - дело святое..., вот отгуляют все, тогда можно и помирать...
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01.12.2020 16:01 Відповісти
Как же 6-7 января? Вечери носить до... числа тоже нельзя? А там и День соборности, например...
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01.12.2020 16:32 Відповісти
Т.е. пусть на праздники перезаражаются 80% населения? Рождество и Новый год станут черными днями в истории Украины.
Покупки, гости, просто погулять от скуки.
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01.12.2020 17:03 Відповісти
Оце так планування у зелених - "лібо в дєкабрє,лібо в январє,лібо нєізвєстно"...
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01.12.2020 17:12 Відповісти
Зато по всей стране ЙОЛКИ ставят! ДЛЯ КОГО И ЗАЧЕМ???
Например, на елку и празднование Нового года в Киеве планируют потратить около 30 млн грн. ...главная елка страны в Киеве будет самой необычной за несколько лет, новогоднее https://112.ua/kiev/iskusstvennaya-elka-na-pne-novyy-god-v-kieve-budet-samym-neobychnym-za-poslednie-gody-550815.html дерево будет искусственным и установлено на большом пне с фотозонами внутри.
Тематика Нового года - 2021 - сказочный лес. Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. "

Ель украсят тематическими игрушками - лесными зверями, шишками, грибами, желудями. Плюс яркие лампочки в виде свечей. Организаторы отмечают, что новогодние праздники напрямую зависят от ситуации с коронавирусом.
"Если все будет хорошо, то все желающие смогут зайти в сказочный пень и сделать там яркие фото. Но мы учли и худший вариант. Если массовые мероприятия будут запрещены в городе, то люди смогут просто полюбоваться убранством новогодней красавицы", - объяснил Добруцкий.
А вот и СКАЗОЧНЫЙ пень)))Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов - Цензор.НЕТ 8877
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01.12.2020 17:21 Відповісти
Всё очень просто
До 24 грудня неможливо ввести локдаун, тому що це зірве святковий концерт 95 кварталу. Якщо хтось не знав, як виглядає цинізм, то він ось такий...
Інтелектуальний локдаун це коли закривається все і працює лише 95 квартал.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3363146.html Йозеф Кнехт

Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов - Цензор.НЕТ 6170
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01.12.2020 17:21 Відповісти
Краще було б з січня, бо грудень дуже прибутковий. А в січні все одно завжди фінансова тиша.
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01.12.2020 17:44 Відповісти
да вводите, по**ю.
надоели уже болтовнёй.
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01.12.2020 18:05 Відповісти
 
 