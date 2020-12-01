Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив про тривалі дискусії на тему, коли і на який період будуть запроваджені жорсткі карантинні обмеження в Україні, т.зв. "локдаун", при цьому зазначив, що їх введення як таке вже неминуче.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Данілов заявив в ефірі "Україна 24".
"Те, що локдаун буде - це 100%, інша справа - коли", - сказав секретар РНБО, відповідаючи на запитання.
"Єдине питання - часу, коли він буде вводитися: або він буде вводитися в грудні, або він буде вводитися з 2 січня. Зараз якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу", - додав Данілов.
Секретар РНБО уточнив, що поточний тиждень стане ключовим для вирішення питання про можливе введення новорічного локдауну в Україні для зниження заражуваності коронавірусом, підкресливши небажаність таких заходів.
"Я дуже не хотів би, щоб на Новий рік у нас був локдаун. Я дуже б цього не хотів. Для нас цей тиждень є такий ключовий. Ми подивимося в середу, четвер, п'ятницю, яка буде ситуація", - сказав він.
Данілов зауважив, що в таких містах як Київ, Одеса, Дніпропетровськ ситуація досить складна. Але є і території, на яких позначається навіть зниження захворюваності.
Будь ласка, зачекайте...
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Ніфіга не знаєте, то йдіть геть.
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
думать некому и нечем
А народ- хозяин без магазинов и глинтвейнов и ЗАРПЛАТ по домам . И Украину закроют на ключ, ШОБ РАБЫ НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ
И второй вопрос.
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, схвалила проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу на 2021 рік.
Цитата:
Згідно з документами, тарифи для 20 з 22 облгазів планується підвищити.
Очень хочетчя всех "поднимальщикоФФ" послать куда подальше... но получится ли...
И да... За Зе Я НЕ голосовала. Я об этом говорила еще ДО ВЫБОРОВ. Да и после. Ну то такое...
Всех благ)))
Я запитала у людей, якщо Ви не знаєте, нащо Ваші риторичні відповіді, коли треба якось хочь трохи знати, скільки грошей виділити на новорічні клопоти, а скільки на послуги! Дякую.
Ось: С 1 декабря 2020 года коммунальные тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/kommunalnye-tarify-chto-budet-s-cenami-na-gaz-i-***************-dlya-naseleniya-s-1-dekabrya-1677586.html
Також:
Украинцам будут начислять тариф на вывоз бытовых отходов по-новому
В тариф на вывоз бытовых отходов включили стоимость сортировки мусора.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/ukraincam-budut-nachislyat-tarif-na-vyvoz-bytovyh-othodov-po-novomu-1655720.html
вас же недолугих,приглашали на выборы,а не на выкорчевку.
Мені що Ваший Порох, що Зе - до каналізаційної труби.
А Ви, я бачу, дуже розумна людина)))...
Я запиталася в ЛЮДЕЙ, а не у Вас, це поперше. У Вас не просили відповіді, але Вам дуже свербить зачепити хочь когось))).
Бажаю Вам здороВЛя й усіляких гараздів. Дякую за увагу).
P.S. Будут дискутировать, когда в мире его вовсе не будет.
Покупки, гости, просто погулять от скуки.
Например, на елку и празднование Нового года в Киеве планируют потратить около 30 млн грн. ...главная елка страны в Киеве будет самой необычной за несколько лет, новогоднее https://112.ua/kiev/iskusstvennaya-elka-na-pne-novyy-god-v-kieve-budet-samym-neobychnym-za-poslednie-gody-550815.html дерево будет искусственным и установлено на большом пне с фотозонами внутри.
Тематика Нового года - 2021 - сказочный лес. Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. "
Ель украсят тематическими игрушками - лесными зверями, шишками, грибами, желудями. Плюс яркие лампочки в виде свечей. Организаторы отмечают, что новогодние праздники напрямую зависят от ситуации с коронавирусом.
"Если все будет хорошо, то все желающие смогут зайти в сказочный пень и сделать там яркие фото. Но мы учли и худший вариант. Если массовые мероприятия будут запрещены в городе, то люди смогут просто полюбоваться убранством новогодней красавицы", - объяснил Добруцкий.
А вот и СКАЗОЧНЫЙ пень)))
До 24 грудня неможливо ввести локдаун, тому що це зірве святковий концерт 95 кварталу. Якщо хтось не знав, як виглядає цинізм, то він ось такий...
Інтелектуальний локдаун це коли закривається все і працює лише 95 квартал.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3363146.html Йозеф Кнехт
надоели уже болтовнёй.