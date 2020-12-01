Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив про тривалі дискусії на тему, коли і на який період будуть запроваджені жорсткі карантинні обмеження в Україні, т.зв. "локдаун", при цьому зазначив, що їх введення як таке вже неминуче.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Данілов заявив в ефірі "Україна 24".

"Те, що локдаун буде - це 100%, інша справа - коли", - сказав секретар РНБО, відповідаючи на запитання.

"Єдине питання - часу, коли він буде вводитися: або він буде вводитися в грудні, або він буде вводитися з 2 січня. Зараз якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу", - додав Данілов.

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Секретар РНБО уточнив, що поточний тиждень стане ключовим для вирішення питання про можливе введення новорічного локдауну в Україні для зниження заражуваності коронавірусом, підкресливши небажаність таких заходів.

"Я дуже не хотів би, щоб на Новий рік у нас був локдаун. Я дуже б цього не хотів. Для нас цей тиждень є такий ключовий. Ми подивимося в середу, четвер, п'ятницю, яка буде ситуація", - сказав він.

Данілов зауважив, що в таких містах як Київ, Одеса, Дніпропетровськ ситуація досить складна. Але є і території, на яких позначається навіть зниження захворюваності.