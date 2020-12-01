В.о. глави "Укроборонпрому" Фоменко заявив про провал з виробництвом боєприпасів: Галузь треба створювати із самого початку

Глава оборонного концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко заявив, що в Україні не залишилося боєприпасної галузі, тому її треба створювати з початку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Фоменко заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"На жаль, в Україні не залишилося боєприпасної галузі, її по суті треба створювати з самого початку. Починаючи від дрібних до великих калібрів. Зараз все це купується. Звичайно, використовуються і складські залишки, але серед них є й такі, у яких термін експлуатації закінчується, вони іноді втрачають свої характеристики за час перебування на складах", - зазначив Фоменко.

За його словами, в межах підприємств "Укроборонпрому" проєктів з виробництва боєприпасів дрібного калібру немає.

"Крім того, відбуваються навчання і є необхідність у поповненні складських запасів. Тому, все що можуть виробляти в Україні, треба робити, адже у нас високий і виробничий, і науково-технічний потенціал", - додав Фоменко.

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