Жорсткий карантин потрібно запроваджувати щонайменше на 21 день, інакше ефекту не буде, - "слуга народу" Радуцький

Запровадження локдауну на термін менше, ніж три тижні, не дасть великого ефекту.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Вводити жорсткий карантин, на жаль, треба – мінімум на 21 день – бо інкубаційний період розповсюдження триває від 14 до 21 дня. Тому менше, ніж на 21 день, я б карантин не вводив", - каже Радуцький.

При цьому він переконаний, що і на більший період карантин не знадобиться. "Як показує досвід інших країн, після 21-денного обмеження кількість захворілих дуже уповільнюється. Тому, я вважаю, що термін більше, ніж 21 день, – нам не дуже підходить", - додає нардеп.

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Що стосується часу запровадження карантину, Радуцький каже, що краще це зробити до свят.

"Я десь розумію, що люди виконають карантинні обмеження зараз, але дуже важко буде стримувати людей у ті святкові дні, коли ментально ми звикли збиратись або за родинним столом, або на площі. Я би вводив карантинні заходи саме зараз – і на 3 тижні. Домігся би за рахунок цього карантину зменшення захворюваності – а десь на католицьке Різдво десь відкрив би країну, щоб люди відсвяткували", - каже нардеп.

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