Жорсткий карантин потрібно запроваджувати щонайменше на 21 день, інакше ефекту не буде, - "слуга народу" Радуцький
Запровадження локдауну на термін менше, ніж три тижні, не дасть великого ефекту.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.
"Вводити жорсткий карантин, на жаль, треба – мінімум на 21 день – бо інкубаційний період розповсюдження триває від 14 до 21 дня. Тому менше, ніж на 21 день, я б карантин не вводив", - каже Радуцький.
При цьому він переконаний, що і на більший період карантин не знадобиться. "Як показує досвід інших країн, після 21-денного обмеження кількість захворілих дуже уповільнюється. Тому, я вважаю, що термін більше, ніж 21 день, – нам не дуже підходить", - додає нардеп.
Що стосується часу запровадження карантину, Радуцький каже, що краще це зробити до свят.
"Я десь розумію, що люди виконають карантинні обмеження зараз, але дуже важко буде стримувати людей у ті святкові дні, коли ментально ми звикли збиратись або за родинним столом, або на площі. Я би вводив карантинні заходи саме зараз – і на 3 тижні. Домігся би за рахунок цього карантину зменшення захворюваності – а десь на католицьке Різдво десь відкрив би країну, щоб люди відсвяткували", - каже нардеп.
Більше думок про локдаун в Україні читайте в нашому матеріалі: Локдаун в Україні: коли, на який термін, наскільки жорсткий? І хто допоможе малому та середньому бізнесу?
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Доплаты на работу в условиях эпидемии получают около 10% медицинских работников в режиме нерегулярных выплат.
Требования приказ № 1227 "Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» от 20.05.2020" в части обязательного IFA-тестирование выполнятся на 10-12% от реальной потребности.
Государственное страхование медицинских работников вообще и кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях полностью отсутствует.
Дополнительные бюджетные расходы для частичного исправления ситуации и введения госстрахования медицинских кадров нуждается в выделении дополнительно около 8-12 млрд. гривен.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи.
ФеЛЬшер и есть феЛЬшер.
21 - число, яке йде на убиль з двох до одного...і це по задумці авторів, має позитивно вплинути на убиль самого коронавірусу
01.12.2020 г.
По соcтоянию на 25.11.2020 г. неоплаченные Казначейством финансовые обязательства составляют 14.066 млрд. гривен. Из них по защищенным статьям - 6.211 млрд. гривен.
* * *
Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов, имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.
Аудит Госрезерва Украины: Исчезновение 2700 вагонов зерна списали на мышей
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/06/02/audit-gosrezerva-ukrainy-ischeznovenie-2700-vagonov-zerna-spisali-na-myshey
И вот эти вот идиоты, у которых какой-то другой коронавирус, руководят борьбой с опасной инфекцией! По сути, они нас убивают своей тупостью и жадностью.