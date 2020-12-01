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Новини Коронавірус і карантин
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Данілов про ймовірність загального тестування українців на COVID-19: Якщо воно буде неякісним, то не варто

Данілов про ймовірність загального тестування українців на COVID-19: Якщо воно буде неякісним, то не варто

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловив свою позицію щодо можливого загального тестування населення на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, говорячи про можливість загального тестування населення на коронавірус, він зауважив, що "треба дивитися, що нам ця ситуація дасть".

За його словами, просто проводити тестування, якщо воно буде неякісним, не варто.

"Більш того, треба розуміти, що система має витримати, бо тестування має бути якісне. Якщо робити тестування самих себе, і воно не буде відображати реальний стан... тому що ця хвороба дивна: я думаю, що на сьогодні ми не можемо зрозуміти, чому у сім'ї чоловік хворіє, а дружина, діти - ні", - сказав Данілов.

Також читайте: Локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває, - Данілов

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Данілов (1259) карантин (18172) тестування (455) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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01.12.2020 16:01 Відповісти
Данилов, це ж не ви вирішуєте яка якість в тестах. І чому тоді випаскати гази зі своєї дупи з цього приводу. Вас народ ніким не обирав, то не вам щось вирішувать, і без вас з дєрьмаком вирішувальників достатньо
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01.12.2020 16:08 Відповісти
Я просто оставлю это здесь
https://www.youtube.com/watch?v=dUiC7hxJBl0 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ являются ОШИБОЧНЫМИ, а карантин НЕЗАКОННЫЙ - Апелляционный суд Португалии
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01.12.2020 16:46 Відповісти
 
 