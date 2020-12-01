Данілов про ймовірність загального тестування українців на COVID-19: Якщо воно буде неякісним, то не варто

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловив свою позицію щодо можливого загального тестування населення на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, говорячи про можливість загального тестування населення на коронавірус, він зауважив, що "треба дивитися, що нам ця ситуація дасть".

За його словами, просто проводити тестування, якщо воно буде неякісним, не варто.

"Більш того, треба розуміти, що система має витримати, бо тестування має бути якісне. Якщо робити тестування самих себе, і воно не буде відображати реальний стан... тому що ця хвороба дивна: я думаю, що на сьогодні ми не можемо зрозуміти, чому у сім'ї чоловік хворіє, а дружина, діти - ні", - сказав Данілов.

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