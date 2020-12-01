Бельгія і Чехія мають найбільш вдалу модель боротьби з COVID-19. Її можна використовувати, - нардеп "Голосу" Стефанишина
Багато які країни світу провалили підготовку до епідемії коронавірусу так само, як і Україна. Однак є ті, з кого на даному етапі все-таки можна брати приклад.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила член комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина.
"Країни Європейського Союзу, такі як Бельгія, Чехія, показують правильні схеми і плани дій - нам треба аналізувати їхні рішення і впроваджувати найбільш підходящі в Україні", - зазначає Стефанишина.
З нею згоден її колега по комітету, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.
"Це переведення всього, що тільки можна, на дистанційну роботу. Це - закриття всіх розважальних закладів та місць масового скупчення, зупинка транспорту - і, перш за все, міжміського транспорту (треба обмежити спілкування між областями, між регіонами). Це - закриття великих торгових центрів. (Краще, щоб працювали маленькі магазини, які є в покроковій доступності біля житла людей). Це - заборона на великі збори навіть вдома (10-15 осіб, не більше). І це - 100% виконання заходів безпеки", - розповідає він про специфіку локдауну в Бельгії і Німеччині.
Більше думок про локдаун в Україні читайте в нашому матеріалі: Локдаун в Україні: коли, на який термін, наскільки жорсткий? І хто допоможе малому та середньому бізнесу?
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это идет вразрез с основной линией партии слуг
Это всё виноваты лучи смерти от мобильных телефонов!
Смертей за последние 7 дней
Бельгия - 683, при населении 11 млн.
Чехия - 942, при населении 11 млн
Украина - 1253 при населении 40 млн.
Изменения по смертям за 7 дней:
Бельгия - минус 38% (но в Испании минус 53%)
Чехия - минус 4,7%
Украина - минус 9%
Это - запрет на большие собрания даже дома (10-15 человек, не больше).
Ага... 10-15 человек в одной квартире ЭТО НЕМНОГО?))) Будут по съёмным квартирам собираться (как все предыдущие годы) и нормальным людям не давать покоя. Только теперь в разы больше. Пусть лучше по ресторанам толпой тусуются, если кому хочется.
Не знаю, чи правда, але ходила байка навесні про 12 лікарів. У Києві. Зібралися на ювілей.
Наслідок - 2 - померли від ковід, 8 - захворіли, 2 - ні.
Після 15 тисяч 10 - це падіння на третину.
А після 5 тисяч 4,5 - лише на 10%
А лікарня може прийняти лише 100.
У ЯКОМУ ВИПАДКУ СИТУАЦІЯ КРАЩА?