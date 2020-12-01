Бельгія і Чехія мають найбільш вдалу модель боротьби з COVID-19. Її можна використовувати, - нардеп "Голосу" Стефанишина

Багато які країни світу провалили підготовку до епідемії коронавірусу так само, як і Україна. Однак є ті, з кого на даному етапі все-таки можна брати приклад.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила член комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина.

"Країни Європейського Союзу, такі як Бельгія, Чехія, показують правильні схеми і плани дій - нам треба аналізувати їхні рішення і впроваджувати найбільш підходящі в Україні", - зазначає Стефанишина.

З нею згоден її колега по комітету, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

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"Це переведення всього, що тільки можна, на дистанційну роботу. Це - закриття всіх розважальних закладів та місць масового скупчення, зупинка транспорту - і, перш за все, міжміського транспорту (треба обмежити спілкування між областями, між регіонами). Це - закриття великих торгових центрів. (Краще, щоб працювали маленькі магазини, які є в покроковій доступності біля житла людей). Це - заборона на великі збори навіть вдома (10-15 осіб, не більше). І це - 100% виконання заходів безпеки", - розповідає він про специфіку локдауну в Бельгії і Німеччині.

Більше думок про локдаун в Україні читайте в нашому матеріалі: Локдаун в Україні: коли, на який термін, наскільки жорсткий? І хто допоможе малому та середньому бізнесу?