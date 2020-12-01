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Новини Коронавірус і карантин
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Бельгія і Чехія мають найбільш вдалу модель боротьби з COVID-19. Її можна використовувати, - нардеп "Голосу" Стефанишина

Бельгія і Чехія мають найбільш вдалу модель боротьби з COVID-19. Її можна використовувати, - нардеп

Багато які країни світу провалили підготовку до епідемії коронавірусу так само, як і Україна. Однак є ті, з кого на даному етапі все-таки можна брати приклад.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила член комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина.

"Країни Європейського Союзу, такі як Бельгія, Чехія, показують правильні схеми і плани дій - нам треба аналізувати їхні рішення і впроваджувати найбільш підходящі в Україні", - зазначає Стефанишина.

З нею згоден її колега по комітету, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

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"Це переведення всього, що тільки можна, на дистанційну роботу. Це - закриття всіх розважальних закладів та місць масового скупчення, зупинка транспорту - і, перш за все, міжміського транспорту (треба обмежити спілкування між областями, між регіонами). Це - закриття великих торгових центрів. (Краще, щоб працювали маленькі магазини, які є в покроковій доступності біля житла людей). Це - заборона на великі збори навіть вдома (10-15 осіб, не більше). І це - 100% виконання заходів безпеки", - розповідає він про специфіку локдауну в Бельгії і Німеччині.

Більше думок про локдаун в Україні читайте в нашому матеріалі: Локдаун в Україні: коли, на який термін, наскільки жорсткий? І хто допоможе малому та середньому бізнесу? 

Автор: 

карантин (18172) Стефанишина Ольга нардеп (85) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Та кто бы сомневался. Выбрали Бельгию в пример - самых накрученных и перепуганных во всём Евросоюзе.
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01.12.2020 16:15
+4
У Німеччині громадський транспорт НЕ ЗУПИНЯЛИ! Що вона розказує???
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01.12.2020 16:20
+4
тут основной камень преткновения-закрыть крупные торговые точки,а оставить маленькие .
это идет вразрез с основной линией партии слуг
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01.12.2020 16:32
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Нельзя использовать. Дисциплина и самоконтроль у нас не бельгийские.
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01.12.2020 16:13 Відповісти
тут основной камень преткновения-закрыть крупные торговые точки,а оставить маленькие .
это идет вразрез с основной линией партии слуг
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01.12.2020 16:32 Відповісти
Так и будет. Эпицентр не закроется.
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01.12.2020 17:50 Відповісти
Чехия ?вот дура. Чехи гибли кошмарно . И кто ей такую дурь написал ?
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01.12.2020 16:15 Відповісти
Поки що ви більшу "дурь" пише. Напишіть щось розумне, з кого брати приклад і чому, як боротися з пандемією?
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01.12.2020 16:43 Відповісти
З Німеччини.У нас на 84 млн населення 12-22 тис на день (на вихідних роблять меньше тестів - меньші показники), це при тому,що тестують безкоштовно. І смертність 2%. У Бельгії страшенні цифри, там гірше,ніж було в Італії, просто бельгійці не такі крикливі.
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01.12.2020 17:01 Відповісти
Закроете коммерческие центры, бары, ресторанты - пролетите с экономикой.
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01.12.2020 17:32 Відповісти
А не закриємо зараз, закриємо потім тільки вже з великими втратами населення. Як на мене краще вже всіх на 3 неділі по домам закрити а потім все відкрити, ніж вводити неефективні напівміри які і епідемію не стримують і бізнесу шкодять.
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01.12.2020 22:21 Відповісти
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
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01.12.2020 16:53 Відповісти
За все время эпидемии в Чехии зарегистрировали 523298 случаев инфицирования, 451607 пациентов выздоровели, 8295 - скончались.
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01.12.2020 18:25 Відповісти
Та кто бы сомневался. Выбрали Бельгию в пример - самых накрученных и перепуганных во всём Евросоюзе.
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01.12.2020 16:15 Відповісти
И Бельгії було більше 20 тис. в день так що там жорсткий карантин ввели.
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01.12.2020 16:20 Відповісти
Интересная логика у нарида Украины,если все области Украины поделить на Чехию и Бельгию,то тогда области Украины были первые в Европе по борьбе с COVID-19.
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01.12.2020 16:16 Відповісти
найкраща модель це китайські концлагері, маркування та чіпування всіх, може зробимо те ж саме, навіщо вам мізки?
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01.12.2020 16:19 Відповісти
Да, да!
Это всё виноваты лучи смерти от мобильных телефонов!
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01.12.2020 17:33 Відповісти
У Німеччині громадський транспорт НЕ ЗУПИНЯЛИ! Що вона розказує???
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01.12.2020 16:20 Відповісти
А в чем успешность модели Чехии и Бельгии?
Смертей за последние 7 дней
Бельгия - 683, при населении 11 млн.
Чехия - 942, при населении 11 млн
Украина - 1253 при населении 40 млн.

Изменения по смертям за 7 дней:
Бельгия - минус 38% (но в Испании минус 53%)
Чехия - минус 4,7%
Украина - минус 9%
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01.12.2020 16:28 Відповісти
Это - закрытие всех развлекательных заведений и мест массового скопления.

Это - запрет на большие собрания даже дома (10-15 человек, не больше).

Ага... 10-15 человек в одной квартире ЭТО НЕМНОГО?))) Будут по съёмным квартирам собираться (как все предыдущие годы) и нормальным людям не давать покоя. Только теперь в разы больше. Пусть лучше по ресторанам толпой тусуются, если кому хочется.
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01.12.2020 16:29 Відповісти
гы! и статью не читал(оглавления хватило)бельгия-чехия=самая высокая заражаемость и смертность!!в ЕС и вправду есть куда стремиться украинскому правительству(либо это тонкий намёк ЗЁ власти!!??ридному нариду??думай-ТЕ) (хотя бы теперь!!если раньше не думали!!)
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01.12.2020 17:02 Відповісти
заборона на великі збори навіть вдома (10-15 осіб, не більше)

Не знаю, чи правда, але ходила байка навесні про 12 лікарів. У Києві. Зібралися на ювілей.
Наслідок - 2 - померли від ковід, 8 - захворіли, 2 - ні.
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01.12.2020 17:05 Відповісти
лучшую модель имеет кндр
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01.12.2020 17:12 Відповісти
ОЙ ДУРА...(
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01.12.2020 17:18 Відповісти
Скажіть хтось цій йолопкуватій, що у і у Бельгії, і у Чехії захворів наразі кожен 20 мешканець (в Україні - кожен 59-й). Помер у Бельгії кожен 698-й мешканець, у Чехії - кожен 1292-й, а в Україні - кожен 3476-й мешканець. За померлими Бельгія - взагалі найгірша в Європі.
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01.12.2020 18:09 Відповісти
речь идет о скорости уменьшения заражений в день
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01.12.2020 18:29 Відповісти
Коли вимруть всі захворюваність буде 0 за добу.
Після 15 тисяч 10 - це падіння на третину.
А після 5 тисяч 4,5 - лише на 10%
А лікарня може прийняти лише 100.

У ЯКОМУ ВИПАДКУ СИТУАЦІЯ КРАЩА?
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01.12.2020 19:15 Відповісти
Ми далеко не Чехія і далеко не Бельгія.....
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01.12.2020 18:50 Відповісти
В Чехії міський транспорт жодного разу не зупиняли.. ні в першу хвилю, ні зараз..
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01.12.2020 22:30 Відповісти
В Чехии людей в маске на улице не увидишь, ходят нормально.И весной-летом когда все везде было закрыто, в Чехии были открыты рестораніы кафе, и все ходили без масок. В масках были только заезжие иностранцы.
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02.12.2020 00:25 Відповісти
 
 