Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування слід повернути до кінця року, - в.о. глави САП Грищук

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук вважає оптимальним варіант законодавчого врегулювання повернення відповідальності за недостовірне декларування до кінця цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Грищук заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це був би найкращий та найоптимальніший варіант у цій ситуації – відновити відповідальність за декларування, щоб зобов’язати топчиновників (суб’єктів розслідування НАБУ) подавати декларації, щоб ця інформація була доступною для громадськості", - зазначив в.о. глави САП.

При цьому Грищук підкреслив, що ухвалити відповідний закон необхідно до 31 грудня 2020 року.

Крім того, Грищук додав, що більш ніж сотню справ про недостовірне декларування вже закрито.

"Уже закрито 103 справи, залишилося буквально 4. Їх не закрито з об'єктивних причин", - підкреслив в.о. глави САП.

За його словами, у двох справах ще триває ознайомлення з матеріалами, після чого епізоди за ст. 366-1 КК (недостовірне декларування) буде закрито. Ще в одній справі, як розповів в.о. керівника САП, не передано документи після визначення підсудності, а ще щодо однієї зупинено терміни розслідування через виконання міжнародного доручення.

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