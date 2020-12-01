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Новини
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Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування слід повернути до кінця року, - в.о. глави САП Грищук

Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування слід повернути до кінця року, - в.о. глави САП Грищук

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук вважає оптимальним варіант законодавчого врегулювання повернення відповідальності за недостовірне декларування до кінця цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Грищук заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це був би найкращий та найоптимальніший варіант у цій ситуації – відновити відповідальність за декларування, щоб зобов’язати топчиновників (суб’єктів розслідування НАБУ) подавати декларації, щоб ця інформація була доступною для громадськості", - зазначив в.о. глави САП.

При цьому Грищук підкреслив, що ухвалити відповідний закон необхідно до 31 грудня 2020 року.

Крім того, Грищук додав, що більш ніж сотню справ про недостовірне декларування вже закрито.

"Уже закрито 103 справи, залишилося буквально 4. Їх не закрито з об'єктивних причин", - підкреслив в.о. глави САП.

За його словами, у двох справах ще триває ознайомлення з матеріалами, після чого епізоди за ст. 366-1 КК (недостовірне декларування) буде закрито. Ще в одній справі, як розповів в.о. керівника САП, не передано документи після визначення підсудності, а ще щодо однієї зупинено терміни розслідування через виконання міжнародного доручення.

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Автор: 

Грищук Максим (45) електронне декларування (1468)


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Уголовную ответственность за недостоверное декларирование стоит вернуть до конца года, - и.о. главы САП Грищук - Цензор.НЕТ 3096
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01.12.2020 16:14 Відповісти
хосподи, ну і пики в тих недолугих прокурворів, що ніколи нічого не в змозі доказати у суді
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01.12.2020 16:21 Відповісти
Як добре що зебіли встигли проголосувати довічне для корупціонерів
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01.12.2020 16:23 Відповісти
корупціонери з того галасування тільки посміхаються
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01.12.2020 16:33 Відповісти
Интересно, а кроме этого уже сажать, получается, незачто и некого? Ну, поставили тот закон о незаконном декларировании на паузу, допустим. Да, это проблема. Нужно обязательно вернуть этот закон, но почему никто не сидит за коррупцию кроме как сокрытие своих статков в декларации ? Опять чего-то не хватает всем этим антикоррупционным органам слаженно достигнуть одной общей цели- посадить топ коррупционеров?
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01.12.2020 16:41 Відповісти
Все, потяг пішов. Всі невинні. Давай компесацію за утиск і неконстуційне переслідування. Дави злочінність - за крадіжку курки 25 років тюрми. ВСЕ.
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01.12.2020 16:51 Відповісти
Как только заведут дело по этой статье на кого-то из друзей Бени, Ахметки, Фирташа, Зе, Портнова и тп, Тупицкий и Ко отменят и эту статью...
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01.12.2020 17:05 Відповісти
И что,поможет?
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01.12.2020 18:31 Відповісти
 
 