Про надзвичайний стан ніколи не йшлося, інших обмежень, окрім можливих локдаунів, не буде, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виключає введення в Україні будь-яких інших обмежувальних заходів, окрім можливих локдаунів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія заявив на брифінгу в парламенті.

"Про надзвичайний стан ніколи не йшлося ... Я не думаю, що будуть якісь інші обмежувальні заходи, крім локдаунів", - зазначив глава фракції.

Разом із тим Арахамія нагадав, що визначення дати локдауну є прерогативою і зоною відповідальності Кабінету Міністрів, але насамперед уряд має зробити ретроспективний аналіз ефективності "карантину вихідного дня", відзвітувати про це "в цифрах" зокрема під час "години запитань" до КМУ в парламенті 4 грудня.

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"Дата (введення локдауну) буде відома, як і рішення уряду, яке буде повідомлено парламенту і громадськості мінімум за сім днів, але я думаю, що за десять днів", - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня.

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