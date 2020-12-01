Про надзвичайний стан ніколи не йшлося, інших обмежень, окрім можливих локдаунів, не буде, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виключає введення в Україні будь-яких інших обмежувальних заходів, окрім можливих локдаунів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія заявив на брифінгу в парламенті.
"Про надзвичайний стан ніколи не йшлося ... Я не думаю, що будуть якісь інші обмежувальні заходи, крім локдаунів", - зазначив глава фракції.
Разом із тим Арахамія нагадав, що визначення дати локдауну є прерогативою і зоною відповідальності Кабінету Міністрів, але насамперед уряд має зробити ретроспективний аналіз ефективності "карантину вихідного дня", відзвітувати про це "в цифрах" зокрема під час "години запитань" до КМУ в парламенті 4 грудня.
"Дата (введення локдауну) буде відома, як і рішення уряду, яке буде повідомлено парламенту і громадськості мінімум за сім днів, але я думаю, що за десять днів", - додав Арахамія.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ему нечем заняться?
Мнения / Общество 01-дек, 05:529 691 0
Пещерное судилище разрешило проводить обыски на телеканале Прямой. Давление на СМИ, о котором мы не слышали со времён Овоща, снова в моде и зря мы забыли о нём.
В пятницу Минобороны пообещало заказать ракет для Ольхи и Нептуна на девятьсот млн.
А сегодня Хомчак передумал. Генштаб, как оказалось, не обязан выступать спонсором отечественного ОПК и поддерживать украинские оборонные предприятия. Ольха на войне не используется сейчас и на#уй идите.
На войне также не будут использоваться трусы, обувь и одежда в следующем году, потому что заказов на всё это до сих пор нет.
МОЗ тоже посчитал деньги, которые нужно потратить для предоставления качественных медицинских услуг.
«Ми порахували, яка сума потрібна на систему охорони здоров'я і ми чітко визначили, яка необхідна справедлива зарплата для медичних працівників» Но. В той редакции бюджета, которую подали на голосование в ВР, деньги на повышение зарплат медикам не предусмотрены.
Просто денег в стране мало. Но мало не для всех. Для некоторых особо нуждающихся категорий граждан уЗеленского всё же изыскали средств: с нового года на Офис президента траты вырастут.
Вовкин велик обойдётся нам почти на 40% дороже, чем в прошлом году -1 млрд 266, 795 млн грн. Каких реформ вам еще не хватает, скотиняки?
Под Кабмином грустно бродят стаи предпринимателей с протестами. И Вова их услышал: сегодня он подал в ВР законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФОП, и чтоб штрафы снизить еще.
Никогда ещё анекдот про «купи козу - продай козу» не описывал так чётко действия любимых наших властей.
Данилюк, Рябошапка и …Климкин создали неожиданный альянс. Чтобы кризис преодолевать.
Но по сути создаётся платформа, куда спетляет часть слуг, когда этот зелёный симулякр лопнет. Не самая печальная часть, между прочим, спетляет к Рябошапке с Климкиным. Так что най буде, поглядим.
И чтоб завершить на оптимистической ноте: - НАТО усилит присутствие в Черном море, - за девять месяцев Газпром получил убытков на 3 млрд баксов - США готовят новый пакет санкций против Северного потока 2.
Президент Владимир Зеленский намерен ввести в Украине локдаун только со 2 января 2021 года, чтобы дать возможность звездам, в том числе «Квартала 95», отработать новогодние корпоративы.
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b4%d0%b0%d1%83%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%b2%d0%b0.html#more-119376
О таких намерениях гаранта https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL стало известно из личных источников - ссобщает сегодня издание. Ранее же украинцы высказали предположение, что вероятная дата введения жесткого карантина в стране - 24-25 декабря - может быть связана с концертом «Вечернего квартала» в Киеве, который должен состояться 22 декабря.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F.html Зе-власть против локдауна, так как для нее новогодние корпоративы - это святое, - источник
На сайте https://kiev.karabas.com/vechirnij-kvartal-22-12 Karabas.com указано, что билеты на концерт комиков 22 декабря стартуют от 180 гривен. Самые дорогие можно приобрести за 4 000 гривен.
По состоянию на 1 декабря свободными остались более 50 мест в зале.
Примечательно, что на сайте https://concert.ua/ru/event/vechirnii-kvartal Concert.ua опубликован анонс выступления «Вечернего квартала». В тексте сказано, что это первый концерт комиков в Культурном центре «Freedom Hall» после карантина.
Когда в Украине могут ввести локдаун?По информации источников издания в Кабмине, объявить локдаун в стране планируют аж с 25 декабря по 15 января. При этом глава партии «Слуга народа», народный депутат Александр Корниенко заявил, что до пятницы, 4 декабря, вопрос о введении жесткого карантина будет решен.
Но есть проблема. Промедление властей может стоить жизни тысячам украинцев. Если ждать еще столько времени, то количество больных к концу декабря может достичь 30 тысяч в сутки, а смертность (только по официальным данным) вырастет с 200 до 500 человек!
Некоторые СМИ отмечают, мол, сейчас в украинском правительстве рассматривают четыре варианта карантина разного уровня строгости. Хотя решение о сроках локдауна не принято. Как пишет https://zn.ua/ukr/UKRAINE/urjad-shche-ne-viznachivsja-z-formatom-majbutnoho-********-zmi.html DT , вечером 30 ноября на Банковой состоялось совещание с участием членов правительства, представителей аппарата СНБО и Офиса президента.
На нем министр здравоохранения Максим Степанов предлагал ввести трехнедельный карантин с 2 января 2021 года, а вот министр внутренних дел Арсен Аваков настаивал на локдауне с 7 декабря. Отмечается, якобы во вторник, 1 декабря, обсуждение продолжится, на встрече также будут поднимать вопрос отмены малоэффективного карантина выходного дня.
Как сообщало издание: глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий убежден, что в Украине действительно нужно вводить локдаун минимум на три недели. По его словам, сигналом для усиления ограничений могут стать 20 тысяч заражений ежедневно.Со своей стороны глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что в стране с вероятностью 90% будет введен «интеллектуальный» локдаун.Такая идея власти рассмешила украинцев. Вскоре же нардеп заверил, мол, план «интеллектуального» локдауна в стране предполагает выход из жесткого карантина различных областей не одновременно, а в зависимости от эпидемиологической ситуации.30 ноября представители правительства Украины, а также Совета национальной безопасности и обороны провели встречу, на которой должны были определиться, нужно ли внедрять полный локдаун. Однако результаты обсуждения так и не были объявлены, власть снова затягивает с решением.
Понятно, что Арахамии закон не писан. Но тут должен включать мозги президент! Отвечать прийдется ему...
Міністр охорони здоров'я каже, що карантин вихідного дня себе не виправдав. Хотілось би знати, хто понесе відповідальність і відшкодує збитки? Степанов? Зеленський? Єрмак? Бо, в масштабах країни, через карантин, що себе не виправдав, бізнес втратив мільярди. Мільйони людей не отримали зарплати. Бюджет не отримав податків. А влада така: сорііііі!! Ми тут з пацанами спробували, а воно не вийшло. Ізвініті!!
А ще не вийшло закінчити війну. Ну як не вийшло? Насправді, майже вийшло. Ми війну закінчили і більше не стріляємо. Правда, росіяни не закінчили і наших солдатів продовжують вбивати. Але в Офісі президента вважають, що тут не повний провал, а, все-таки, 50 на 50.
Не вийшло виростити економіку на 40%. Перший кабмін Зеленського пробував, але не вийшло і вона почала не рости а падати. Ще у січні. До коронавірусу.
Не вийшло підняти зарплати медикам. І, ніби, все правильно зробили: ролик у ютуб запиляли, інфографіку намалювали, по 1+1 показали. А зарплати не піднімаються і все. Як пороблено!
Не вишло побороти олігархів. Зеленський Коломойського навіть в Офіс президента запросив, щоб побороть. Але рідні стіни не допомогли.
Правда, є й хороші новини! Дуже вдало вийшло послати МВФ. Прямо, як в серіалі. Правда, послали не ми їх, а вони нас. Але це вже деталі.
І у мене питання: а навіщо нам влада, у якої нічого не виходить?