УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10587 відвідувачів онлайн
Новини
1 976 9

Асоціація міст, Рада підприємців та ФРУ підтримують Податковий Комітет у поступовому підвищенні акцизу на ТВЕН

Асоціація міст, Рада підприємців та ФРУ підтримують Податковий Комітет у поступовому підвищенні акцизу на ТВЕН

Асоціація міст України, Рада підприємців при КМУ та Федерація роботодавців України підтримують пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики щодо поступового зростання акцизу на ТВЕН, розроблені в рамках підготовки законопроекту 4065 до другого читання.

Про це йдеться у відповідних заявах організацій.

У Федерації роботодавців застерігають від кардинального підвищення податків зараз, враховуючи спад економіки і зростання безробіття в країні. На думку експертів ФРУ, збереження прогнозованих умов оподаткування і поступове підвищення акцизного податку на ТВЕН до 2025 року дозволить забезпечити поступове збільшення надходжень до державного бюджету та зберегти робочі місця, насамперед у малому бізнесі.

В Асоціації міст акцентують на тому, що поступове підвищення акцизного податку на ТВЕН дозволить не тільки уникнути зменшення надходжень до бюджету загальнодержавного акцизу, але і акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (роздрібного акцизу на тютюн), що зараховується до бюджетів органів місцевого самоврядування.

"Запропоноване поступове підвищення акцизу на ТВЕН дозволить уникнути цінових стрибків, зберегти робочі місця в компаніях, задіяних у виробництві та реалізації цих виробів, забезпечити надходження до бюджетів усіх рівнів", - вважають в Асоціації міст.

Експерти Ради підприємців при КМУ закликають до помірної фіскальної політики в умовах коронакризи і посилаються на досвід країн Європи щодо оподаткування ТВЕН.

"На відміну від України, у країнах Європи добре усвідомлюють усі ризики різкого підвищення акцизу на ТВЕНи. Там навіть в умовах значного дефіциту бюджету, спричиненого коронакризою, обирають помірковану акцизну політику, орієнтовану на поступове збільшення податкового тягаря або збереження наявних ставок оподаткування. Саме тому під час кризи треба максимально застосовувати проактивну фіскальну політику, яка максимально враховує реалії української економіки та бізнесу, адекватно балансуючи між потребами держави та бізнесу в цей складний час", - йдеться в заяві організації.

Автор: 

акциз (436) електронні сигарети (95)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а як же, неможна іграшку в дитини забирати відразу і цілком. Потрібно її порвати, та відбирати по кусочках, це буде більш цивілізовано
показати весь коментар
01.12.2020 16:49 Відповісти
тільки яка користь буде в тих шматочках?
показати весь коментар
01.12.2020 16:51 Відповісти
По народному это называется - "на говне сливки собирать"
показати весь коментар
01.12.2020 17:01 Відповісти
Хай платять по повній!
Питання: - Чи заплачено мито за ці гаджети на митниці?
Ті що мають гроші на Айкос і т.і., хай платять за продукт до них.
показати весь коментар
01.12.2020 16:51 Відповісти
Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины . Дальше можно не читать. Копейки на ТИЭН сшибают, чтобы на себя любимых потратить
показати весь коментар
01.12.2020 16:53 Відповісти
Ассоциация городов, Совет предпринимателей и ФРУ - если от какого-то кандидата будет вонять хоть одной из этих контор, кандидат не должен получить ни одного голоса.

Надо запомнить...
показати весь коментар
01.12.2020 18:03 Відповісти
хоть бы кто-то сказал, что такое ТИЭН
показати весь коментар
01.12.2020 19:40 Відповісти
Табакосодержащие изделия для электрического нагрева.
показати весь коментар
01.12.2020 21:15 Відповісти
 
 