Проблема з водою в окупованому Криму: в найближчі пів року опадів буде мало, водосховища вони не наповнять

Сподіватися на те, що в найближчі пів року опади зможуть наповнити кримські водосховища, не варто.

Про це сказала завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди метеорологічного Науково-дослідного інституту Національної академії наук України Вазіра Мартазінова в ефірі радіо Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо прогнозувати, що в грудні опади на території Криму очікувати варто. Правда, вони йтимуть у вигляді дощу і мокрого снігу, тобто в горах не залишаться, тому розраховувати на них поки немає сенсу. У січні опадів може бути навіть менше норми, в лютому - в межах норми. Весна теж не рятує: в березні опадів буде менше, ніж зазвичай, а квітень буде дуже сухим, розраховувати на нього не слід", - розповіла синоптик.

За словами Вазіри Мартазінової, сам характер опадів не дозволить наповнити водосховища, як раніше.

"І в Криму, і в Україні загалом опадів стало дуже мало. Тільки в окремі дні йдуть екстремальні дощі, але вони загальної картини не змінюють ... Таким є сучасний стан клімату Криму, і не можна очікувати, що погода буде вологішою. Ми йдемо до посухи", - підсумувала Мартазінова.

Читайте також: Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують

Водночас, уточнює видання з посиланням на дані щомісячного моніторингу російського Гідрометцентру в окупованому Криму, приплив води у водосховища природного стоку в листопаді був незначним. При цьому, згідно з даними відомства, наповнення Чорнореченського і Партизанського водосховищ не було взагалі.

Білогорське водосховище за місяць наповнилося на 0.570 млн куб. м, Сімферопольське - на 0.389 млн куб. м, Щасливе - 0.101 млн куб. м.

"Тривало інтенсивне спрацювання запасів води водосховищ природного стоку, що залишилися, загальний сумарний запас води в яких на початок зими становив 36.672 млн куб. м, що на 7.157 млн куб. м менше, ніж місяць тому і на 62.614 млн куб. м менше, ніж рік тому", - сказано в даних моніторингу.