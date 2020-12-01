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Новини Окуповані території
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Проблема з водою в окупованому Криму: в найближчі пів року опадів буде мало, водосховища вони не наповнять

Проблема з водою в окупованому Криму: в найближчі пів року опадів буде мало, водосховища вони не наповнять

Сподіватися на те, що в найближчі пів року опади зможуть наповнити кримські водосховища, не варто.

Про це сказала завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди метеорологічного Науково-дослідного інституту Національної академії наук України Вазіра Мартазінова в ефірі радіо Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо прогнозувати, що в грудні опади на території Криму очікувати варто. Правда, вони йтимуть у вигляді дощу і мокрого снігу, тобто в горах не залишаться, тому розраховувати на них поки немає сенсу. У січні опадів може бути навіть менше норми, в лютому - в межах норми. Весна теж не рятує: в березні опадів буде менше, ніж зазвичай, а квітень буде дуже сухим, розраховувати на нього не слід", - розповіла синоптик.

За словами Вазіри Мартазінової, сам характер опадів не дозволить наповнити водосховища, як раніше.

"І в Криму, і в Україні загалом опадів стало дуже мало. Тільки в окремі дні йдуть екстремальні дощі, але вони загальної картини не змінюють ... Таким є сучасний стан клімату Криму, і не можна очікувати, що погода буде вологішою. Ми йдемо до посухи", - підсумувала Мартазінова.

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Водночас, уточнює видання з посиланням на дані щомісячного моніторингу російського Гідрометцентру в окупованому Криму, приплив води у водосховища природного стоку в листопаді був незначним. При цьому, згідно з даними відомства, наповнення Чорнореченського і Партизанського водосховищ не було взагалі.

Білогорське водосховище за місяць наповнилося на 0.570 млн куб. м, Сімферопольське - на 0.389 млн куб. м, Щасливе - 0.101 млн куб. м.

"Тривало інтенсивне спрацювання запасів води водосховищ природного стоку, що залишилися, загальний сумарний запас води в яких на початок зими становив 36.672 млн куб. м, що на 7.157 млн куб. м менше, ніж місяць тому і на 62.614 млн куб. м менше, ніж рік тому", - сказано в даних моніторингу.

Автор: 

дощі (108) Крим (14126) синоптики (28) вода (1176)


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Топ коментарі
+23
Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 4454
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01.12.2020 17:01
+21
Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 2771
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01.12.2020 16:57
+15
https://ibigdan.livejournal.com/25951998.html Крымский деликатес

Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 2448
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01.12.2020 17:01
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Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 2771
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01.12.2020 16:57 Відповісти
все це лайно. яка темпретшел у морі?
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01.12.2020 16:57 Відповісти
Срочно опреснять мочу. Можно по крымскому мосту помои возить. Столько возможностей
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01.12.2020 16:58 Відповісти
Физиология человека такова, что сперва пьет он воду, а уж потом писает. И тут у них облом.
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01.12.2020 17:11 Відповісти
Та пусть их не будет, тех осадков, никогда, пусть некогда цветущий Крым превратится в выжженную пустыню, Пусть хоть бог шельму отметит.
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01.12.2020 16:58 Відповісти
ну,тогда значит летом...наверняка .самое время в крыму вдхр наполнять
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01.12.2020 16:59 Відповісти
Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 4454
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01.12.2020 17:01 Відповісти
Опріснюйте сечу віслюків ,"любі крисчане" !!!)))
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01.12.2020 17:01 Відповісти
Для того, что бы пописать, сперва нужно попить воды.
Так, что опреснять мочу для них не вариант.
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01.12.2020 17:10 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25951998.html Крымский деликатес

Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 2448
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01.12.2020 17:01 Відповісти
)))
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01.12.2020 18:25 Відповісти


Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 8287
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01.12.2020 17:09 Відповісти
Для Крысчанинов таки есть вариант как попить:
Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 8430
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01.12.2020 17:11 Відповісти
Кацапи скоро ядрьоний опреснитель построят!
Пейте кримчани не заляпайтесь!
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01.12.2020 17:13 Відповісти
На безводье и йух - водопровод!
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01.12.2020 20:18 Відповісти
Когда- то , давно во время учений на одном из танков выбило клапан на радиаторе и
ушло часть жидкости. Солдаты в расстеренности, -- что делать ?.
Подумал и приказал " Давайте лейку ! " Поставили лейку , а потом приказал " Сцыте всей ротой!" Немного не хватило. Добавили соляры и поехали дальше.

Это советы для Крыма.
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01.12.2020 17:17 Відповісти
хоч би Зе не почали приторговувати водою. МВФ то показав як з ЗЕ кидалами говорити , а міліардів то треба.
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01.12.2020 18:01 Відповісти
есть причина , а есть следствие. (оккупация - вода)
нужно крымчанам и донецкому быдло было учить философию и особенно про историческую справедливость, а не глотать раша тв.
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01.12.2020 18:10 Відповісти
Тільки для цього треба спочатку алфавіт вивчити.
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01.12.2020 18:24 Відповісти
Так рАщйот був на новоотсосию у *****, а бидло прокацаплене підтримало ідєю
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01.12.2020 19:45 Відповісти
Як добре, що село Хрещатик стоїть на берегах Росі та Дніпра.
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01.12.2020 18:23 Відповісти
Крымские мочехранилища.
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01.12.2020 18:44 Відповісти
Проблема с водой в оккупированном Крыму: в ближайшие полгода осадков будет мало, водохранилища они не наполнят - Цензор.НЕТ 8288
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01.12.2020 22:22 Відповісти
 
 