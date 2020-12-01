НАБУ повідомило про нову підозру екснардепу Микитасю в справі про заволодіння квартирами Нацгвардії

У рамках кримінальної справи про заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії експрезиденту компанії "Укрбуд", колишньому депутату Максиму Микитасю повідомили про підозру в даванні хабаря (ч. 3 ст. 369 КК) експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що Микитась передав заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС за отримання недостовірного письмового висновку судового експерта паркомісце вартістю 250 тисяч гривень. Чиновнику про підозру в отриманні хабаря повідомили 30 листопада.

За даними слідства, Микитась з ексчиновником "Укрбуду" дали хабар, щоб експерт вніс в документи мінімальну різницю вартості нерухомості (7 млн ​​грн замість 81 млн грн).

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль"під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.