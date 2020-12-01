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Аваков про провокаційний ролик із погрозами прихильникам угорської автономії: Україна захистить своїх громадян від екстремістів

Аваков про провокаційний ролик із погрозами прихильникам угорської автономії: Україна захистить своїх громадян від екстремістів

Україна жорстко переслідуватиме нацистів і екстремістів, які виряджаються патріотами і несуть загрозу нашим громадянам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков.

"Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, - це вороги держави. Докладемо всіх зусиль, щоб їх викрити і покарати. Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокація погрозами влаштована спецслужбами ворожої країни. Україна - наш спільний дім. Тільки разом будемо сильнішими", - сказано в заяві Авакова.

Нагадаємо, раніше низка закарпатських ресурсів опублікувала провокаційний ролик із нібито членом "Правого сектора", який погрожує прихильникам угорської автономії.

Читайте також: СБУ взялася за закарпатських депутатів, які співали гімн Угорщини

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Угорщина (2260) погрози (487) екстремізм (75) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+65
Странно. Граждане Украины, ставшие депутатами, поют на открытии сессии гимн чужой страны . Так и не понял, кто граждане Украины, кого надо защищать и кто экстремисты ?
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01.12.2020 17:04
+37
Правильно, захисти їх і допоможи заснувати ще одну ЗНР.
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01.12.2020 16:59
+28
за одну справу Кузьменко-Антоненко на нього вже треба заводити крімінальну справу.
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01.12.2020 17:11
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Сам ролик создал, сам там по-угрожал, сам же защитил и поборол. Во как уметь работать надо. Хотя еще за безнамордными можно побегать, все таки тоже работа полициейских
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01.12.2020 21:58 Відповісти
реванш... страшный кацапский реванш... патриотов называют националистами и шовинистами... так аваков за "венгерскую автономию"? быканов, это статья СлаБоУмных... а ты все ссынарии пышышь...
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01.12.2020 23:17 Відповісти
а что по этому поводу скажут ссынарист быканов и нетленный аваков...

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть под контроль Киева если предоставить жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «много денег».
Для того чтобы они (жители Донбасса. - NEWS.ru) вернулись в Украину, им, прежде всегоадо просто дать много денег, хорошие условия, дом, - отметила Савченко, слова которой приводит РИА Новости.
Она также добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».
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01.12.2020 23:28 Відповісти
Ты бы ещё ленту.ру процитировал.
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02.12.2020 00:04 Відповісти
Я думаю, что министр внутренних дел Аваков прав!
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02.12.2020 00:00 Відповісти
Слова з того ролика мав би озвучити сам пес зеленого режиму або його новий хазяїн.

Потрібний нам такий головмусор?
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02.12.2020 00:26 Відповісти
а з громадянами України угорського походження АВАК буде щось робити???
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02.12.2020 01:54 Відповісти
А где реакция на выходку депутатов местного совета? Или тут кишка тонка?
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02.12.2020 07:15 Відповісти
Хто знає цей народець, той і підтвердить - самі мадяри ці ролики штампують за сприяння сіяртів і ********. І це уже далеко не перші антиукраїнські акції мадярів на Закарпатті. Аваков так каже, бо він - не українець, ні по духу, ні за походженням.
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02.12.2020 08:05 Відповісти
Очевидно, что кто бы не снял этот ролик с угрозами, в Кремле (и в Венгрии)_подсуетятся что бы воспользоваться этой ситуацией.
А вот сами певцы венгерского гимна дико подставились, потому что теперь они стали ходячими мишенями для российских спецслужб.
Так что и Авакову, и СБУ и "ПРавому сектору" надо взять этих "певцов" под плотную охрану, что бы не дай бог ....
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02.12.2020 08:34 Відповісти
Почему-то никто не обращает внимания на то, что на территории Румынии мадьяр проживает В НЕСКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ, чем в Украине и мадьярская шовинистическая сволочь почему-то не вякает так нагло, как против Украины, на Румынию. Мало того, румыны, положив прибор на мадьярских шовинистов, отмечают как праздник день подписания Трианонского мирного договора 1920 года, по которому к Румынии и другим государствам отошла значительная часть Венгерского королевства, населенная мадьярами.

"По Трианонскому мирному договору к Румынии были присоединены Трансильвания и восточная часть Баната; к Югославии - Хорватия, Бачка и западная часть Баната; к Чехословакии - Словакия и Закарпатская Украина, несмотря на ясно выраженное населением последней желание воссоединиться с Советской Украиной. Провинция Бургенланд была передана Австрии; Венгрия отказывалась от всяких прав на порт Риеку (Фиуме). (Границы Венгрии по Трианонскому мирному договору см. на карте при статьи Сен-Жерменский мирный договор 1919 года). По Трианонскому мирному договору Венгрия отказывалась также (часть III, ст. 36-78) от всяких прав и правооснований на территории бывшей Австро-Венгерской монархии, которые не вошли в состав Венгрии, и признавала независимость Югославии и Чехословакии, обязывалась уважать независимость всех территорий, входивших к 1 августа 1914 года в состав бывшей Российской империи, и признать отмену Брестского мира 1918 года."
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02.12.2020 09:39 Відповісти
🔵🟡🔵🟡🔵🟡То что сейчас ,разворачивается на территории Закарпатской области , раньше происходило в Донецкой области .Никто не обращал на это внимание, чем это закончилось , все мы хорошо знаем. Заинтересованность России , раскачать и угнетать ситуации в этих регионах . И продажность ,наших граждан на высоких постах ,которые работали на КГБ и молча стояли в стороне , когда (маскаляки ) по кусочках (оттяпывают себе)земли Украины.Одна надежда ,на молодое поколение служащих.Тех ,которые не служили в совковой армии и не принимали присяги на верность СССР. Не подведите ,ребята, одна надежда на вас🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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02.12.2020 13:29 Відповісти
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