Аваков про провокаційний ролик із погрозами прихильникам угорської автономії: Україна захистить своїх громадян від екстремістів
Україна жорстко переслідуватиме нацистів і екстремістів, які виряджаються патріотами і несуть загрозу нашим громадянам.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков.
"Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, - це вороги держави. Докладемо всіх зусиль, щоб їх викрити і покарати. Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокація погрозами влаштована спецслужбами ворожої країни. Україна - наш спільний дім. Тільки разом будемо сильнішими", - сказано в заяві Авакова.
Нагадаємо, раніше низка закарпатських ресурсів опублікувала провокаційний ролик із нібито членом "Правого сектора", який погрожує прихильникам угорської автономії.
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Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть под контроль Киева если предоставить жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «много денег».
Для того чтобы они (жители Донбасса. - NEWS.ru) вернулись в Украину, им, прежде всегоадо просто дать много денег, хорошие условия, дом, - отметила Савченко, слова которой приводит РИА Новости.
Она также добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».
Потрібний нам такий головмусор?
А вот сами певцы венгерского гимна дико подставились, потому что теперь они стали ходячими мишенями для российских спецслужб.
Так что и Авакову, и СБУ и "ПРавому сектору" надо взять этих "певцов" под плотную охрану, что бы не дай бог ....
"По Трианонскому мирному договору к Румынии были присоединены Трансильвания и восточная часть Баната; к Югославии - Хорватия, Бачка и западная часть Баната; к Чехословакии - Словакия и Закарпатская Украина, несмотря на ясно выраженное населением последней желание воссоединиться с Советской Украиной. Провинция Бургенланд была передана Австрии; Венгрия отказывалась от всяких прав на порт Риеку (Фиуме). (Границы Венгрии по Трианонскому мирному договору см. на карте при статьи Сен-Жерменский мирный договор 1919 года). По Трианонскому мирному договору Венгрия отказывалась также (часть III, ст. 36-78) от всяких прав и правооснований на территории бывшей Австро-Венгерской монархии, которые не вошли в состав Венгрии, и признавала независимость Югославии и Чехословакии, обязывалась уважать независимость всех территорий, входивших к 1 августа 1914 года в состав бывшей Российской империи, и признать отмену Брестского мира 1918 года."