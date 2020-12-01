Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС
Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили один провокаційний обстріл, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, інформує Цензор.НЕТ.
З метою провокації ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції українських воїнів у районі Катеринівки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.
На збройну провокацію підрозділи Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території у прифронтовому районі і передали на знищення 34 вибухонебезпечні предмети.
Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною і контрольованою підрозділами Об'єднаних сил.
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