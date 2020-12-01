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Маніпуляції та мітинги щодо теми екології використовують для політичних або бізнесових розборок, – експерти

Маніпуляції та мітинги щодо теми екології використовують для політичних або бізнесових розборок, – експерти

Спекуляції на екологічних темах в Україні, мітинги та акції, на думку експертів, відбуваються з кількох причин: бажання політиків роздобути кілька додаткових балів або ж виконання банального замовлення від конкурентів на знищення репутації підприємства.

Як пояснила президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок, маніпуляції на екотемах псевдо-активісти використовують для "політичних або бізнесових розборок".

"У промислових регіонах є два формати: маніпулюють темою довкілля або з метою виборчої, або ж з метою бізнесової боротьби і, на жаль, цей формат розтягнутий у часі.

Його складно припинити, тому що замість реальних кроків із покращення довкілля деякі структури починають продукувати різного роду хайпи, на яких будується маркетингова стратегія", – переконана Циганок.

Таку думку також поділяє і політолог Тарас Завгородній. У коментарі для OBOZREVATEL він розповів, що "активісти" часто фінансуються конкурентами тієї чи іншої промисловості. Такий маніпулятивний екобізнес також використовуються і в політиці.

"Це відбувається і на локальному рівні – часто робляться "замовлення" на конкурента для того, щоб розповісти, який він поганий і яке брудне у нього виробництво. Мета – "віджати" бізнес, шантажувати і "потріпати нерви", – сказав експерт.

До того ж, як повідомляється, реальні екологічні проблеми, такі як вирубка лісів, засмічення територій залишаються без уваги десятиліттями, що завдає непоправної шкоди екології України.

Екологічні ж проблеми промислових міст завжди перебувають під постійним фокусом уваги і поступово вирішуються.

Автор: 

бізнес (1972) екологія (1346)


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не всегда, но бывает...
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01.12.2020 17:32 Відповісти
Постоянно. Грантоедов на этой теме развелось сейчас немерено. Меньше, чем на теме коррупции, но тем не менее. А станет другая тема актуальной и эти активисты тут же переквалифицируются. Всё, что нужно знать об честности и принципиальности в этом вопросе.
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01.12.2020 21:54 Відповісти
псевдоактивисты, таким способом, плюс ко всему, пробивают себе дорогу в жизнь, пригреться на теплом месте, экология для них выступает в роли инструмента, для достижения цели
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01.12.2020 22:48 Відповісти
 
 