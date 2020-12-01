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Поліція розслідує справу проти невідомих, які погрожували українцям угорського походження, - Клименко

Поліція розслідує справу проти невідомих, які погрожували українцям угорського походження, - Клименко

Проти невідомих, які опублікували в мережі ролик із погрозами українцям угорського походження, розпочали кримінальне провадження за статтею розпалювання національної ворожнечі.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням науправління комунікації Національної поліції України.

Провадження розпочали за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання національної ворожнечі та ненависті). Покарання за цей злочин - від штрафу до 3 років позбавлення свободи.

Слідство веде управління поліції Закарпаття.

Дивіться також: "Ми знаємо кожного", - проугорські ЗМІ Закарпаття поширюють провокаційний ролик з погрозами "правосека-зігувальника" прихильникам автономії. ВIДЕО

"Україна - демократична держава, де не повинно бути місця для екстремістських висловлювань і утисків громадян за будь-якою ознакою. Ми уважно подивилися ролик, де невідомі в масках погрожують українцям угорського походження, і вживаємо заходи для встановлення і затримання провокаторів", - підкреслив Клименко.

Раніше низка закарпатських ресурсів опублікувала провокаційний ролик із нібито членом "Правого сектора", який погрожує прихильникам угорської автономії. Зараз відео вже видалено з YouTube.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що Україна захистить своїх громадян угорського походження від екстремістів.

Автор: 

Угорщина (2261) Нацполіція (15132) екстремізм (75) Правий сектор (332) Клименко Ігор (481) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+26
А за погрози українцям хтось карну справу коли відкрив ?
Задовбали ті меншини.
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01.12.2020 17:50
+16
а не для отвода ли глаз от гимна Венгрии спетого в Украине сляпано это видео???
ибо "Слава Украине!" так и не прозвучало из уст этого...непоймикого..
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01.12.2020 17:54
+16
Если хотите найти тех кто "угрожал" бедным мадярам начинайте искать среди певцов гимна)
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01.12.2020 17:59
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А за погрози українцям хтось карну справу коли відкрив ?
Задовбали ті меншини.
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01.12.2020 17:50 Відповісти
Якби там не було сепаратизму, який толерує злочинна влада, то і таких роліків не знімали б.
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01.12.2020 17:51 Відповісти
вєнгри ще не в ЄС ?
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01.12.2020 18:04 Відповісти
Пусть собирают монатки и едут в Европу. Никто их здесь не держит.
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01.12.2020 18:39 Відповісти
Проблема в тім що вони, ті мадяри, себе українцями не вважають.
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01.12.2020 18:08 Відповісти
а не для отвода ли глаз от гимна Венгрии спетого в Украине сляпано это видео???
ибо "Слава Украине!" так и не прозвучало из уст этого...непоймикого..
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01.12.2020 17:54 Відповісти
У тех кто этот ролик сляпал, скрепная челюсть эту фразу произнести не сможет - заклинит.
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01.12.2020 18:05 Відповісти
ролик монтироавали спецы из ЗАПОРЕБРИКА..
.
..
НЕМЫТАЯ - - беситься ..
- -
Это ее рук дело ! .
.
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01.12.2020 17:55 Відповісти
А когда ОТГ формировали в Береговом а не Виноградове о чем думали?А ведь о проблемах говорили. И это все только начало.
Но у тебя всегда будет что заперебрик тебе в штаны на.. .
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01.12.2020 18:08 Відповісти
Если хотите найти тех кто "угрожал" бедным мадярам начинайте искать среди певцов гимна)
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01.12.2020 17:59 Відповісти
"А кто ето сделали?"©
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01.12.2020 18:02 Відповісти
Як всполошились... тут людей вбивають и пох всім... уроди.
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01.12.2020 18:04 Відповісти
Ну если "зигующий", то это явно не ПС. Надо проверить эти "закарпатские ресурсы" на предмет связей с козлостаном. А вообще, сепаратизм должен искореняться на корню. Неужели 7 лет войны нас ничему не научили? Где закон про уголовную ответственность за сепаратизм? Он принят?
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01.12.2020 18:06 Відповісти
А был ли мальчик ?...
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01.12.2020 18:07 Відповісти
"Оба ролика, - и с "правосеком", и с дебипами зачем-то решившими спеть гимн Венгрии, снимались одним режисером."
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01.12.2020 18:11 Відповісти
Эту ПРОВОКАЦЫЮ - ролик монтироавали спецы из ЗАПОРЕБРИКА...
..
НЕМЫТАЯ - - беситься ..
- -
Это ее рук дело ! .! ..
.
!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.12.2020 18:12 Відповісти
Давайте, хлопці покажіть країні, хто це такий красивий стояв біля міста Берегова. І головне при розслідуванні це не вийти самім на себе.
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01.12.2020 18:20 Відповісти
Можна бути АБО українцем, АБО не українцем. Без усяких походжень. Хто не хоче бути українцем, той не хоче бути громадянином України.
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01.12.2020 18:26 Відповісти
Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою.
Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую.
Там у них другие мерки, не поймешь - съедят живьем.
И все снились мне венгерки с бородами и ружьем.

Снились Дусины клеенки цвета беж
И нахальные шпионки в Бангладеш.
Поживу я, воля божья, у румын.
Говорят, они с поволжья, как и мы.
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01.12.2020 18:32 Відповісти
Не смішіть, що вони українці мадьярського походження, скоріш за все вони угорці українського походження і дуже хочуть, щоб і земля українська стала угорською.
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01.12.2020 18:49 Відповісти
Силитро введи *** войска!!!!
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01.12.2020 19:17 Відповісти
у Силитро - 25 танков всего и те не заводятся или через раз... один батальон наших даже ВСП их на британский флаг... порвет )))
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01.12.2020 20:27 Відповісти
С каких это пор , в Украине, названия населенных пунктов стали писать на венгерском языке...
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01.12.2020 19:47 Відповісти
В Закарпатье уже очень давно.
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01.12.2020 21:32 Відповісти
В том то и дело что уже давно.. Власть в упор не видит нарушения законодательства Украины..
Географические названия
Географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, майданов, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.
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01.12.2020 23:57 Відповісти
що тут скажеш ....Слава Україні !!!!!
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01.12.2020 19:50 Відповісти
"...Мы внимательно посмотрели ролик..."

А ви, суки, відео де депутати співають мадярський гімн уважно подивились?
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01.12.2020 20:08 Відповісти
правильно. нужно расследовать кацапский фейк.
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01.12.2020 21:08 Відповісти
О каг.
Т.е. раследуют не мадярский сепаратизм, а запугивание сепаратистов.
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01.12.2020 21:31 Відповісти
Не удивлюсь если эти провокации разпостраняют сами венгры.
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02.12.2020 04:57 Відповісти
 
 