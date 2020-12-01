Поліція розслідує справу проти невідомих, які погрожували українцям угорського походження, - Клименко

Проти невідомих, які опублікували в мережі ролик із погрозами українцям угорського походження, розпочали кримінальне провадження за статтею розпалювання національної ворожнечі.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням науправління комунікації Національної поліції України.

Провадження розпочали за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання національної ворожнечі та ненависті). Покарання за цей злочин - від штрафу до 3 років позбавлення свободи.

Слідство веде управління поліції Закарпаття.

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"Україна - демократична держава, де не повинно бути місця для екстремістських висловлювань і утисків громадян за будь-якою ознакою. Ми уважно подивилися ролик, де невідомі в масках погрожують українцям угорського походження, і вживаємо заходи для встановлення і затримання провокаторів", - підкреслив Клименко.

Раніше низка закарпатських ресурсів опублікувала провокаційний ролик із нібито членом "Правого сектора", який погрожує прихильникам угорської автономії. Зараз відео вже видалено з YouTube.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що Україна захистить своїх громадян угорського походження від екстремістів.