Транспорт під час локдауну не вплине на показники захворюваності, - Степанов
Рух транспорту під час можливого локдауну не вплине на показники захворюваності, оскільки не буде години пік.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, введення будь-яких карантинних обмежень і жорсткого карантину пов'язане з одним - потрібно зменшити тиск на медичну систему, це головний показник.
"Уявімо собі, якщо у нас все закрито, крім продуктових магазинів, аптек, але водночас є критична інфраструктура, яка працює - лікарні, електростанції. ... З точки зору епідеміології та того, що буде прописано в жорсткому карантині і закрито, ми не вважаємо, що створить проблему і вплине на показники захворюваності незакриття транспорту, тому що в такому випадку у транспорті не буде години пік, і всі дотримуватимуться заходів", - зазначив глава МОЗ.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня.
Будь ласка, зачекайте...
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Хоча насправді вимога Кабміну НЕЗАКОННА! Чому? Та тому, що громадський транспорт - виключні повноваження місцевого самоврядування. Віталя цілком міг показати зуби і послати зелений уряд у пішохідну еротичну мандрівку! І тоді б на виборах мера він мав би результат не 50, а 70%!
І так, метро закрили, коли щодня було 50-100 нових хворих, а зараз щодня по 15 тис. хворих і метро працює. Де, блін, логіка???
А с какого??
Если закрывать то закрывать все кроме аптек...продукты можно купить заранее...
за то, что они своими дебильными действиями создали весь этот бардак ?
И все такие, типа, понимают. ИхБин, Голохвастовы !
он же тогда не обездвиженый
У них же така релігія, що люди заражають вірусами одне одного.
Вони хоч розуміють, що протирічать самі собі?