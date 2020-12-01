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Новини Коронавірус і карантин
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Транспорт під час локдауну не вплине на показники захворюваності, - Степанов

Транспорт під час локдауну не вплине на показники захворюваності, - Степанов

Рух транспорту під час можливого локдауну не вплине на показники захворюваності, оскільки не буде години пік.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, введення будь-яких карантинних обмежень і жорсткого карантину пов'язане з одним - потрібно зменшити тиск на медичну систему, це головний показник.

"Уявімо собі, якщо у нас все закрито, крім продуктових магазинів, аптек, але водночас є критична інфраструктура, яка працює - лікарні, електростанції. ... З точки зору епідеміології та того, що буде прописано в жорсткому карантині і закрито, ми не вважаємо, що створить проблему і вплине на показники захворюваності незакриття транспорту, тому що в такому випадку у транспорті не буде години пік, і всі дотримуватимуться заходів", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня.

Читайте також: Про надзвичайний стан ніколи не йшлося, інших обмежень, окрім можливих локдаунів, не буде, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Топ коментарі
+7
цензор все таки прислушался к мнению своих читателей и вернул все как было .спасибо .ненужно трогать то что очень хорошо работает .
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01.12.2020 17:57
+6
Что опять те кто продает водяру те будут работать...а те кто продает саморезы и монтажную пену снова зубы на полку??
А с какого??
Если закрывать то закрывать все кроме аптек...продукты можно купить заранее...
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01.12.2020 18:03
+6
так то ж Порошенко зупиняв)
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01.12.2020 18:03
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цензор все таки прислушался к мнению своих читателей и вернул все как было .спасибо .ненужно трогать то что очень хорошо работает .
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01.12.2020 17:57 Відповісти
Степанов, иди нах со своим локдауном, даун сатанячий и своих зеленых ублюдков забирай туда же.
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02.12.2020 10:48 Відповісти
а ты с телефона зайди...
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02.12.2020 10:52 Відповісти
Транспорт во время локдауна не повлияет на показатели заболеваемости, - Степанов - Цензор.НЕТ 2257
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01.12.2020 17:58 Відповісти
вони вже морально застаріли.
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01.12.2020 18:03 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 21:41 Відповісти
бо в нас народ неслухняний
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01.12.2020 18:02 Відповісти
так то ж Порошенко зупиняв)
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01.12.2020 18:03 Відповісти
не брешіть, у нас його зупиняв Кличко, а в Харкові Кєрнес, бо як сказав мер Харкова "не буде кого возить потім, тільки трупіки". І вони були праві тоді.
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01.12.2020 18:15 Відповісти
порошенко, клічко - какая разніца? Головне шо не найвеличніший лідер галактєкі
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01.12.2020 18:17 Відповісти
Дик,а хто їм наказав це зробити, як не Шмигаль зі Степановим? Кличко трішки поопирався, Гєпа поопирався трохи більше, але постанову Кабміну виконали...
Хоча насправді вимога Кабміну НЕЗАКОННА! Чому? Та тому, що громадський транспорт - виключні повноваження місцевого самоврядування. Віталя цілком міг показати зуби і послати зелений уряд у пішохідну еротичну мандрівку! І тоді б на виборах мера він мав би результат не 50, а 70%!
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01.12.2020 18:26 Відповісти
ну, якби Кличко таке б зробив, то він вже не був би мером, бо показав би себе справжнім п"здуном і популістом, а так йому подяка, бо цей крок трохи стримав розповсюдження зарази, що зараз не наважаться зробити марнократи у КМ, а може вони просто хочуть, щоб пенсіонери поіздихали всі на радість пенсійному фонду і усяким соціальним "органам"
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01.12.2020 18:40 Відповісти
як хтось з тих вилупків перехворів, то вже вважає, що для нього особисто все минулось, а інші пофіг. Але нікчеми і не знають, що повторні зараження вже будуть в важкій формі, і що іх розваги по клубах і рестораціях призведуть до сумних наслідків до їх сімей
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01.12.2020 18:46 Відповісти
Якби Кличко таке зробив, то показав би себе справжнім європейцем, бо ніде в Європі метро НЕ ЗУПИНЯЛИ! Навіть у Італії та Іспанії на піку епідемії!

І так, метро закрили, коли щодня було 50-100 нових хворих, а зараз щодня по 15 тис. хворих і метро працює. Де, блін, логіка???
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01.12.2020 19:09 Відповісти
І так, ніхто не зобов'язаний виконувати незаконні вказівки!
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01.12.2020 19:10 Відповісти
Ой, не кажи, в Харкові вже страшно в метро заходити - там же і ховають ті трупіки.
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01.12.2020 19:29 Відповісти
А сьогоднi прийшов час зупинити Порошенка! Зробимо це разом, малята!
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01.12.2020 21:01 Відповісти
таки да, транспорт не повлияет. повлияют зедебилы у власти.
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01.12.2020 18:03 Відповісти
Что опять те кто продает водяру те будут работать...а те кто продает саморезы и монтажную пену снова зубы на полку??
А с какого??
Если закрывать то закрывать все кроме аптек...продукты можно купить заранее...
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01.12.2020 18:03 Відповісти
закрыть сраные супермаркеты и оставить только торговлю на свежом воздухе.
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01.12.2020 18:04 Відповісти
Ну у меня к примеру в квартире саморезы и монтажная пена как то медленней расходуются в отличие от продуктов. Опять же саморезы и монтажная пена не так портится как продукты. Так что так как монтажной пеной и саморезами продуктами не запасешься. Их попросту хранить негде будет. Испортятся.
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01.12.2020 18:08 Відповісти
У тебя холодильника нет??...ты наверное пять телевизоров купил??
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01.12.2020 18:10 Відповісти
По скромному одній людині на тиждень треба 20 кг їжі, і це - не тільки крупа для кашла. Так шо можеш запастися хоч на пів року - ніхто не заважатиме.
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01.12.2020 19:32 Відповісти
Таки у меня не такая большая кухня чтобы я ее холодильниками заставлял. Стоит один и полностью забит. На семью обычно на неделю-полторы забивки хватает. Если растянуть, то может на две - две с половиной недели хватит. Но не больше. Опять же я привык есть не замороженные продукты. А та же колбаса, сосиски и т.д. в холодильнике не больше двух недель выдержит в холодильной камере при 5 градусах тепла причем в пакетах и боксах, если вакуумная запайка вскрыта. А без пакетов и боксов тоже не оставишь - у меня нофрост холодильник. Он сушит продукты если не запакованы. Ну а телевизоров мне двух предостаточно. Один из которых почти и не включается. Зачем мне еще? У меня разного рода компьютерных девайсов с доступом в инет достаточно чтобы почитать/посмотреть что нужно. Изредка, когда хочется, могу глянуть хороший фильм в хорошем качестве на большом экране с нормальным объемным звуком. Благо у мегого фильмотека предостаточная. А так чаще всего ноут на пузе и наушники.
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01.12.2020 20:52 Відповісти
кто вам эти сказки вам там вообще пишет??
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01.12.2020 18:03 Відповісти
В 95-м квартале много авторов...тамбовский шакал мог написать...
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01.12.2020 18:04 Відповісти
ну так KGB и пишет
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01.12.2020 18:05 Відповісти
Та да . Транспорт 'не переполненный', а кафешки суперпереполненные, вместе с магазинчикам, в которые и так никто не ходит
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01.12.2020 18:03 Відповісти
а зачем ты их во власть продвинула своей агитацией против Порошенко ?
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01.12.2020 18:06 Відповісти
а что против него еще агитировать надо было? он и так всех достал без агитаций
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01.12.2020 18:09 Відповісти
Так че ж вы ноете?) радуйтесь
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01.12.2020 18:13 Відповісти
Вице-премьера Украины https://lenta.ru/tags/persons/uruskiy-oleg/ Олега Уруского задержали в Турции за пьяный дебош в отеле.
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01.12.2020 18:09 Відповісти
он намеренно срывает контракт по байрактарам и, чтобы турки не заинтересовались достройкой второй мрии
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01.12.2020 18:15 Відповісти
в нього така фамілія, як йому жити без дебошей?
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01.12.2020 18:20 Відповісти
Степанов! Я був про вас іншой думки, яка у мене сформувалась зараз. Бо зараз вона для вас особисто буде дуже неприємна, прикра і образлива. Ви зробили хибний крок, коли відмовились від депутатської "кар'єри" в Одесі чи де там ще, не пам'ятаю. Але зупинитись ще не запізно, ви ще не встигли наробити щось такого, за що вас стануть переслідувать в порядку карного судочинства. Звільніть це гаряче крісло міністра МОЗ, і буде вам якесь облегшення і даже майже щастя.
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01.12.2020 18:10 Відповісти
Он должен освободить это кресло для Вас?
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01.12.2020 18:24 Відповісти
я не такий амбітний, та у мене є інші справи
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01.12.2020 18:29 Відповісти
Сегодня уже не важно , кто министр здравоохранения . Максим Степанов или кто-то другой . Какая разница ? Наш народ обожает обвинять правителей , но только не себя .
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01.12.2020 18:10 Відповісти
Ще більше він любить винуватити виборців тих керівників.
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01.12.2020 18:15 Відповісти
а за шо их обвинять ?

за то, что они своими дебильными действиями создали весь этот бардак ?
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01.12.2020 18:51 Відповісти
в Степанова сім п'ятниць на тижні. То щось важливо, то неважливо, тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю і таке інше
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01.12.2020 18:25 Відповісти
полный дебил.как раз таки транскорт первый нужно закрывать!
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01.12.2020 18:12 Відповісти
Транспорт під час локдауну не вплине на показники захворюваності, - Степанов - Цензор.НЕТ 4
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01.12.2020 18:13 Відповісти
Набились 50 человек , - Перезаразили друг друга , и не Влияет . Заплатили и не влияет.
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01.12.2020 18:16 Відповісти
так не потрібно сплачувать, навіщо?
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01.12.2020 18:22 Відповісти
Кожна Заява посадовця діє в чиїхось інтересах , а вони оплачуються . Подивіться , тільки що не можна а через деякий час уже можна.Кожний спішить із заявою.
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01.12.2020 18:33 Відповісти
Їм важливо відзвітувати: штрафи за маски - вже, локдаун введено, цифри намалюєм. Перед ким - питання.
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01.12.2020 19:15 Відповісти
НЕ ЖАЛЕЙ НАС. ГАВАРИ ШО ПОВЛИЯЕТ.
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01.12.2020 18:35 Відповісти
____Оччень спортивная нация ."Тачдаун, нокдаун.."-
И все такие, типа, понимают. ИхБин, Голохвастовы !
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01.12.2020 18:45 Відповісти
идиот! как раз в транспорте и заражаются вирусами!
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01.12.2020 18:53 Відповісти
так какой же это локдаун,если не лишить народ средств передвижения?
он же тогда не обездвиженый
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01.12.2020 19:08 Відповісти
Просто цікаво. Воно хоч саме собі вірить?
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01.12.2020 20:20 Відповісти
Як це у них громадський транспорт не впливає на захворюваність коронавірусом?
У них же така релігія, що люди заражають вірусами одне одного.
Вони хоч розуміють, що протирічать самі собі?
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02.12.2020 10:25 Відповісти
Надо ввести уголовную ответественность за несоблюдение норм защиты - и не надо будет локдаунов.Пару показательных процессов - и все будут в масках.
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02.12.2020 17:15 Відповісти
 
 