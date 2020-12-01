Транспорт під час локдауну не вплине на показники захворюваності, - Степанов

Рух транспорту під час можливого локдауну не вплине на показники захворюваності, оскільки не буде години пік.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, введення будь-яких карантинних обмежень і жорсткого карантину пов'язане з одним - потрібно зменшити тиск на медичну систему, це головний показник.

"Уявімо собі, якщо у нас все закрито, крім продуктових магазинів, аптек, але водночас є критична інфраструктура, яка працює - лікарні, електростанції. ... З точки зору епідеміології та того, що буде прописано в жорсткому карантині і закрито, ми не вважаємо, що створить проблему і вплине на показники захворюваності незакриття транспорту, тому що в такому випадку у транспорті не буде години пік, і всі дотримуватимуться заходів", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні можуть запровадити або в грудні, або з 2 січня.

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