У Росії 90-літніх стареньких масово викликають на допити у справі про "злочини під час Сталінградської битви". ДОКУМЕНТ

Літні мешканці Волгоградської області масово отримують повістки на допити від Слідчого комітету РФ. Їх викликають, щоб узяти свідчення про злочини нацистів під час окупації Сталінградської області РРФСР у 1942-1943 рр.

Про це пише російська "Новая газета", інформує Цензор.НЕТ.

Житель Волгограда Денис Чистяков розповів виданню, що виявив у поштовій скриньці повістку про виклик на допит на ім'я його діда, 94-річного Василя Н.

"Невже, щоб розпитати літню людину, в'язня таборів, про Сталінград, потрібно викликати його на допит до слідчого? - каже він. - На мій погляд, цю роботу можна було б довірити історикам, архівістам. Можна було б запросити мого дідуся на розмову, але не на слідчі дії".

Пенсіонеру вирішили про повістку не говорити, щоб не хвилювати його зайвий раз. Слідчий повідомив його онукові, що такі повістки розсилають масово, і тільки в Центральному районі Волгограда їх отримали 80 осіб. Багато родичів літніх людей дзвонять і кажуть, що їхні близькі не підуть ні на які допити.

У 2019-2020 роках Слідчий комітет Росії порушив не менше чотирьох кримінальних справ про геноцид у зв'язку з подіями Другої світової війни.

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Епізоди, за якими заводилися справи, добре вивчені, а в деяких випадках винні в злочинах були покарані в післявоєнні роки.