УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6142 відвідувача онлайн
Новини
27 369 103

У Росії 90-літніх стареньких масово викликають на допити у справі про "злочини під час Сталінградської битви". ДОКУМЕНТ

У Росії 90-літніх стареньких масово викликають на допити у справі про

Літні мешканці Волгоградської області масово отримують повістки на допити від Слідчого комітету РФ. Їх викликають, щоб узяти свідчення про злочини нацистів під час окупації Сталінградської області РРФСР у 1942-1943 рр.

Про це пише російська "Новая газета", інформує Цензор.НЕТ.

Житель Волгограда Денис Чистяков розповів виданню, що виявив у поштовій скриньці повістку про виклик на допит на ім'я його діда, 94-річного Василя Н.

"Невже, щоб розпитати літню людину, в'язня таборів, про Сталінград, потрібно викликати його на допит до слідчого? - каже він. - На мій погляд, цю роботу можна було б довірити історикам, архівістам. Можна було б запросити мого дідуся на розмову, але не на слідчі дії".

У Росії 90-літніх стареньких масово викликають на допити у справі про злочини під час Сталінградської битви 01

Пенсіонеру вирішили про повістку не говорити, щоб не хвилювати його зайвий раз. Слідчий повідомив його онукові, що такі повістки розсилають масово, і тільки в Центральному районі Волгограда їх отримали 80 осіб. Багато родичів літніх людей дзвонять і кажуть, що їхні близькі не підуть ні на які допити.

У 2019-2020 роках Слідчий комітет Росії порушив не менше чотирьох кримінальних справ про геноцид у зв'язку з подіями Другої світової війни.

Читайте також: Стаття Путіна про Другу світову війну надзвичайно небезпечна, це явна загроза всій Європі, - посол Мельник

Епізоди, за якими заводилися справи, добре вивчені, а в деяких випадках винні в злочинах були покарані в післявоєнні роки.

Автор: 

Друга світова війна (291) допит (695) росія (64911) русский мир (447)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+110
ветеранам Куликовской битвы приготовиться..
показати весь коментар
01.12.2020 18:17
+55
А вот мне интересно, вызвали бы на допрос папу одного региАнала Вадика Колесниченко если бы он не "погиб" в танке в 1943 году? Жаль
,не "дожил" старик. Правда Вадик родился в 1958 году, ну то таке.
Вадик Колесниченко. Если кто забыл эту гниду.
В России 90-летних стариков массово вызывают на допросы по делу о "преступлениях во время Сталинградской битвы" - Цензор.НЕТ 7349
показати весь коментар
01.12.2020 18:29
+48
дедыдовоевались? )))))
показати весь коментар
01.12.2020 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Прочитал за сайт
https://pamyat-naroda.ru/
Зашёл и нашел своего деда, документально, который прошел всю войну, в каком подразделении воевал и погиб в 1944, узнал где похоронен. Ранее про него знали, что погиб в 1944 и всё. Ищите своих родственников, мы должны знать правду о них.
показати весь коментар
02.12.2020 16:51 Відповісти
над кремлем прапор генерала власова, тому і викликають бійців червоної армії. а не козачих корпусів які допомогали штурмувати сталінград
показати весь коментар
02.12.2020 20:17 Відповісти
Повірьте, згодом опинеться,що в геноцидє сталінградців винна.....Україна з "Правим сектором" на чолі з Порошенком та Яценюком. Боже,невже ось така Дурь може прийти в голову комусь? До речі,чому ніколи в РФ не згадують італійську та угорську армії ,які фашиствували аж до Сталінграда? Хто спитає Путіна....чому?
показати весь коментар
04.12.2020 08:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 