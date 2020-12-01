Голова ЄК фон дер Ляєн звинуватила Польщу та Угорщину у саботажі ухвалення антикризового бюджету Євросоюзу

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Угорщину та Польщу в тому, що вони за рахунок мільйонів європейців блокують ухвалення антикризового бюджету Євросоюзу, і запропонувала їм звернутися до Суду ЄС, якщо вони сумніваються в законності умов розподілу грошей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дві держави-члени висловили сумніви, - заявила вона у вівторок на відеоконференції парламентаріїв, не назвавши Угорщину та Польщу за іменами. - У липні всі 27 глав держав і урядів узгодили новий механізм обумовленості (розподілу коштів). Фактично, він усуває порушення принципу верховенства права, які загрожують європейському бюджету, і тільки це".

"Ми вважаємо, що механізм обумовленості доречний, сумірний і необхідний, - продовжувала фон дер Ляєн. - І важко уявити, щоб хтось міг заперечити. Але якщо у когось є юридичні сумніви, то є дуже ясний шлях: звернутися до Суду ЄС (у Люксембурзі). Це місце, де ми зазвичай обговорюємо розбіжності щодо юридичних текстів. І не за рахунок мільйонів європейців, які відчайдушно очікують нашої допомоги, тому що ми перебуваємо у глибокій кризі".

Польща та Угорщина перед листопадовим самітом ЄС заблокували ухвалення союзного бюджету в розмірі EUR1,82 трлн, призначеного для подолання кризи COVID-19. Розбіжності виникли через новий механізм розподілу союзних коштів, який дасть змогу Єврокомісії блокувати переведення грошей із Фонду відновлення, сума якого становить EUR750 млрд, країнам ЄС, обвинуваченим у порушенні принципу верховенства права. На сьогодні найчастіше такі звинувачення звучать на адресу Будапешта та Варшави.

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