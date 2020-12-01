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Голова ЄК фон дер Ляєн звинуватила Польщу та Угорщину у саботажі ухвалення антикризового бюджету Євросоюзу

Голова ЄК фон дер Ляєн звинуватила Польщу та Угорщину у саботажі ухвалення антикризового бюджету Євросоюзу

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Угорщину та Польщу в тому, що вони за рахунок мільйонів європейців блокують ухвалення антикризового бюджету Євросоюзу, і запропонувала їм звернутися до Суду ЄС, якщо вони сумніваються в законності умов розподілу грошей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дві держави-члени висловили сумніви, - заявила вона у вівторок на відеоконференції парламентаріїв, не назвавши Угорщину та Польщу за іменами. - У липні всі 27 глав держав і урядів узгодили новий механізм обумовленості (розподілу коштів). Фактично, він усуває порушення принципу верховенства права, які загрожують європейському бюджету, і тільки це".

"Ми вважаємо, що механізм обумовленості доречний, сумірний і необхідний, - продовжувала фон дер Ляєн. - І важко уявити, щоб хтось міг заперечити. Але якщо у когось є юридичні сумніви, то є дуже ясний шлях: звернутися до Суду ЄС (у Люксембурзі). Це місце, де ми зазвичай обговорюємо розбіжності щодо юридичних текстів. І не за рахунок мільйонів європейців, які відчайдушно очікують нашої допомоги, тому що ми перебуваємо у глибокій кризі".

Польща та Угорщина перед листопадовим самітом ЄС заблокували ухвалення союзного бюджету в розмірі EUR1,82 трлн, призначеного для подолання кризи COVID-19. Розбіжності виникли через новий механізм розподілу союзних коштів, який дасть змогу Єврокомісії блокувати переведення грошей із Фонду відновлення, сума якого становить EUR750 млрд, країнам ЄС, обвинуваченим у порушенні принципу верховенства права. На сьогодні найчастіше такі звинувачення звучать на адресу Будапешта та Варшави.

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Автор: 

Угорщина (2261) Польща (8478) Євросоюз (13313) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Топ коментарі
+6
Так оказывается Венгрия сепарит в Евросоюзе
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01.12.2020 18:35
+6
Надо знать причины такого поведения Венгрии и Польши. а вы их не знаете.
ЕС хочет, чтобы в любой стране Евросоюза тупо выполняли команды из Брюсселя и "не пикали".
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01.12.2020 18:51
+5
Левачь ЕС бесится. Пусть за счет мигрантов антикризисный бюджет принимают. Один совок развалился, теперь этот на подходе.
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01.12.2020 18:58
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Так оказывается Венгрия сепарит в Евросоюзе
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01.12.2020 18:35 Відповісти
Та кое кто в Польше тоже дурью страдает
"Головокружение от успехов" (с)
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01.12.2020 18:38 Відповісти
Надо знать причины такого поведения Венгрии и Польши. а вы их не знаете.
ЕС хочет, чтобы в любой стране Евросоюза тупо выполняли команды из Брюсселя и "не пикали".
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01.12.2020 18:51 Відповісти
Вот я люблю таких грамотных
Ну перепостил ты методичку - а теперь давай конкретику, интересно узнать твое мнение что наиболее неприемлимо, а в чем и компромисс поискать можно. Надеюсь,тут ты проявишь компетентность
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01.12.2020 19:28 Відповісти
Дурилка, я там часто живу и сам все вижу.
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01.12.2020 19:29 Відповісти
Там - это в жопе
Потому что только жопа понятие растяжимое
Ну так недурилка, я тебя внимательно слушаю. Ибо почитав там ниже,я уже увидел полубрехню Давай рассказывай подробно. Что возмущает например цыганву? Твои терки про мигрантов - оставь для мокшан.
Ибо как раз мокшане разворушили вирус имперскости. Но у мокшан вот вместо сэсэсэр 2 получилось пососать чупа-чупс. Но теперь,посмотрев на бесхребетность именно Ывросоюза об империях начали мечтать Порта, поляки и даже братья наши меньшие. Они никада ниче особо не имели,токо в составе Астрии,но сцук мечтают, дебилы
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01.12.2020 19:40 Відповісти
многа букафф... Тебе вредно писать больше, чем одно предложение, теряется смысл.
Лучше пости чужие картинки.
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01.12.2020 19:41 Відповісти
Ну раз читать не умееш, гидроцефальное, то тебе сюда

https://xn--80askzj.com.ua/ здесь
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01.12.2020 19:45 Відповісти
Вы только подтвердили свою ублюдошность.
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01.12.2020 19:46 Відповісти
С твоей дебильностью она несравнима
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01.12.2020 19:46 Відповісти
Навеяло: Достоевский "Идиот".
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01.12.2020 19:54 Відповісти
Ты и правда несповна розуму )))
Ибо наверняка не читал и не знаеш о чем это
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01.12.2020 20:00 Відповісти
Ты прошел проверку: уровень школьной программы, не выше. Я так и думал.
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01.12.2020 20:24 Відповісти
Ты чрезвычайно туп
Откуда тебе знать о школьной программе, когда там многабукафф???
Наверное просто посмотрел "Даунхауз" и там успел титры прочитать
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01.12.2020 20:30 Відповісти
Фу, пративный. Тьфу на тебя.
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02.12.2020 00:03 Відповісти
Ты, ко всем своим грехам, еще и сидор?
Ну насмешил на ночь. Наверное соседей ржачем разбудил
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02.12.2020 00:05 Відповісти
Сгинь, ублюдок. По себе судишь?
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02.12.2020 00:12 Відповісти
Гы-гы
Прикольно общатся с таки, хм... недотепами
Кстати, о школьной программе. Там этого тягомотинного придурка Достоевского никогда не учили. Предлагалось просто,летом, факультативно, прочитать или "Преступление и наказание" или "Идиот"
Ясен пень,что нормальный человек в здравом уме этого читать не будет
Я его в армейской библиотеке взял почитать Ну это что, я там и "Историю ВКП(б)" прочитал. Больше нечего было
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02.12.2020 00:22 Відповісти
сруть наліво і направо
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01.12.2020 18:44 Відповісти
вот я бы еще на Венгрию санкции наложил.. размером так с 5% ВВП..
и пусть кряхтят невыдыхая!
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01.12.2020 18:37 Відповісти
Рашкованы с радостью возьмут их на содержание
У них пенсионеры терпеливые
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01.12.2020 18:39 Відповісти
ну, финансово, ****** , и поляки, неплохо устроились в ЕС...- это факт, а теперь уже еще и буреют...
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01.12.2020 18:39 Відповісти
Ога, вспомнили что Украина це Европа. ЕС вторую неделю бурлит.
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01.12.2020 18:44 Відповісти
Если бы не последние события на Закарпатье, то эту новость(которой уже больше недели) вообще бы не напечатали. Политика редакторов вилять хвостом, тут вижу а тут вижу когда выгодно - никто не отменял)) завтра турки чего нибудь начудят, и лохам расскажут про лиру, про их ставку цб, про готовящиеся санкции против турок)
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01.12.2020 19:01 Відповісти
Причина воплей этой Урсулы очень проста: евроинтеграторам очень не нравится, что Польша и Венгрия, волей их правительств, закрыта для потока биомусора и не дает разрешения на даже временно пребывание бездельников-беженцев из Сирии, Марокко, и всяких-разных Африк и Ближних Востоков. Это большое счастье, что в этих странах еще можно находиться "как в Европе" и не чувствовать разочарование от карманников арабов и прочего сброда.
Европа хочет поставить в вину Венгрии и Польше, что они хотят сохранить свою идентичность. Но это временно, придет время и они тоже сдадутся, и толпы ублюдков-варваров со своими выводками ломанутся, чтобы уничтожить остатки европейской цивилизации.
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01.12.2020 18:49 Відповісти
а может пронесет?
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01.12.2020 19:07 Відповісти
Хотелось бы. Сейчас в ЕС разные раздоры, сама по себе идея хорошая, но вот то, что размываются всякие границы (и не только географические), теряется национальная идентичность, устанавливаются общие правила и стандарты поведения, чуждые и неприемлемые людьми, желающими сохранить историю и культуру своих предков.
Н а то, то баба Макрель приняла решение (непонятно зачем?) открыть Европу для полчищ (миллинов!) варварских племен для черненьких и желтеньких и посадить их на шею немецком (=европейскому) налогоплательщику, так это вообще отдельная история.
Есть хорошая книга "Исламизация Европы", там отлично написано и все по полочкам.
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01.12.2020 19:35 Відповісти
Может, и не придет такое время.
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01.12.2020 19:11 Відповісти
розжигает
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01.12.2020 18:50 Відповісти
Левачь ЕС бесится. Пусть за счет мигрантов антикризисный бюджет принимают. Один совок развалился, теперь этот на подходе.
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01.12.2020 18:58 Відповісти
Уже готов, можно вступать.
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01.12.2020 19:12 Відповісти
фон дер Ляйен тупая клуша, долбанутая феменистка. Хорошего члена своей партии она не видела давно, вот и нервы
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01.12.2020 19:29 Відповісти
 
 