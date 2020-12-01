Голова ЄК фон дер Ляєн звинуватила Польщу та Угорщину у саботажі ухвалення антикризового бюджету Євросоюзу
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Угорщину та Польщу в тому, що вони за рахунок мільйонів європейців блокують ухвалення антикризового бюджету Євросоюзу, і запропонувала їм звернутися до Суду ЄС, якщо вони сумніваються в законності умов розподілу грошей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Дві держави-члени висловили сумніви, - заявила вона у вівторок на відеоконференції парламентаріїв, не назвавши Угорщину та Польщу за іменами. - У липні всі 27 глав держав і урядів узгодили новий механізм обумовленості (розподілу коштів). Фактично, він усуває порушення принципу верховенства права, які загрожують європейському бюджету, і тільки це".
"Ми вважаємо, що механізм обумовленості доречний, сумірний і необхідний, - продовжувала фон дер Ляєн. - І важко уявити, щоб хтось міг заперечити. Але якщо у когось є юридичні сумніви, то є дуже ясний шлях: звернутися до Суду ЄС (у Люксембурзі). Це місце, де ми зазвичай обговорюємо розбіжності щодо юридичних текстів. І не за рахунок мільйонів європейців, які відчайдушно очікують нашої допомоги, тому що ми перебуваємо у глибокій кризі".
Польща та Угорщина перед листопадовим самітом ЄС заблокували ухвалення союзного бюджету в розмірі EUR1,82 трлн, призначеного для подолання кризи COVID-19. Розбіжності виникли через новий механізм розподілу союзних коштів, який дасть змогу Єврокомісії блокувати переведення грошей із Фонду відновлення, сума якого становить EUR750 млрд, країнам ЄС, обвинуваченим у порушенні принципу верховенства права. На сьогодні найчастіше такі звинувачення звучать на адресу Будапешта та Варшави.
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"Головокружение от успехов" (с)
ЕС хочет, чтобы в любой стране Евросоюза тупо выполняли команды из Брюсселя и "не пикали".
Ну перепостил ты методичку - а теперь давай конкретику, интересно узнать твое мнение что наиболее неприемлимо, а в чем и компромисс поискать можно. Надеюсь,тут ты проявишь компетентность
Потому что только жопа понятие растяжимое
Ну так недурилка, я тебя внимательно слушаю. Ибо почитав там ниже,я уже увидел полубрехню Давай рассказывай подробно. Что возмущает например цыганву? Твои терки про мигрантов - оставь для мокшан.
Ибо как раз мокшане разворушили вирус имперскости. Но у мокшан вот вместо сэсэсэр 2 получилось пососать чупа-чупс. Но теперь,посмотрев на бесхребетность именно Ывросоюза об империях начали мечтать Порта, поляки и даже братья наши меньшие. Они никада ниче особо не имели,токо в составе Астрии,но сцук мечтают, дебилы
Лучше пости чужие картинки.
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Ибо наверняка не читал и не знаеш о чем это
Откуда тебе знать о школьной программе, когда там многабукафф???
Наверное просто посмотрел "Даунхауз" и там успел титры прочитать
Ну насмешил на ночь. Наверное соседей ржачем разбудил
Прикольно общатся с таки, хм... недотепами
Кстати, о школьной программе. Там этого тягомотинного придурка Достоевского никогда не учили. Предлагалось просто,летом, факультативно, прочитать или "Преступление и наказание" или "Идиот"
Ясен пень,что нормальный человек в здравом уме этого читать не будет
Я его в армейской библиотеке взял почитать Ну это что, я там и "Историю ВКП(б)" прочитал. Больше нечего было
и пусть кряхтят невыдыхая!
У них пенсионеры терпеливые
Европа хочет поставить в вину Венгрии и Польше, что они хотят сохранить свою идентичность. Но это временно, придет время и они тоже сдадутся, и толпы ублюдков-варваров со своими выводками ломанутся, чтобы уничтожить остатки европейской цивилизации.
Н а то, то баба Макрель приняла решение (непонятно зачем?) открыть Европу для полчищ (миллинов!) варварских племен для черненьких и желтеньких и посадить их на шею немецком (=европейскому) налогоплательщику, так это вообще отдельная история.
Есть хорошая книга "Исламизация Европы", там отлично написано и все по полочкам.