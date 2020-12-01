"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія

Якщо відповідальність чиновників за недостовірні декларації не повернути до кінця, то більше мільйона держслужбовців зможуть уникнути необхідності взагалі подавати електронні декларації.

Про це глава фракції СН Давид Арахамія заявив журналістам після закінчення засідання парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, є ризик, що відповідний законопроєкт не буде прийнято взагалі.

"У нас є проблема. Більшість фракцій, включно зі "Слугами народу", підтримують жорстке покарання (за неправдиві дані в декларації. - Ред.), але є колеги в інших фракціях, які не підтримують ... Нам вкрай необхідно ухвалити закон до Нового року, але якщо ми зайдемо в процес - перше, друге читання, поправки, - то ми його не приймемо взагалі ... якщо ми не приймемо його взагалі, то більше мільйона осіб можуть не декларуватися ... Це буде "зрада" національного масштабу", - переконаний Арахамія.

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