"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія
Якщо відповідальність чиновників за недостовірні декларації не повернути до кінця, то більше мільйона держслужбовців зможуть уникнути необхідності взагалі подавати електронні декларації.
Про це глава фракції СН Давид Арахамія заявив журналістам після закінчення засідання парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За його словами, є ризик, що відповідний законопроєкт не буде прийнято взагалі.
"У нас є проблема. Більшість фракцій, включно зі "Слугами народу", підтримують жорстке покарання (за неправдиві дані в декларації. - Ред.), але є колеги в інших фракціях, які не підтримують ... Нам вкрай необхідно ухвалити закон до Нового року, але якщо ми зайдемо в процес - перше, друге читання, поправки, - то ми його не приймемо взагалі ... якщо ми не приймемо його взагалі, то більше мільйона осіб можуть не декларуватися ... Це буде "зрада" національного масштабу", - переконаний Арахамія.
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Отже, скажіть: у штані вам, е-е-е, ...теж Порох?
А як тільки ВАЗеленского обрали, так все і посипалось. Чого "нарідна" так влада злякалась, що ладна пожертвувати і безвізом, і позиками МВФ, і міжнародною підтримкою? Чи в цьому і задумка. Все злити, й повернути країну в тайожний союз і гуззкій мір.
І про реформування КС, детальніше, з фактами, будьте ласкаві.
В чому проявляється лояльність цієї більшості суддів, призначеної ще януковочем?
Нагадую, тупіцкого (квота януковоча), керівником КС, призначив вазеленскій.
Тут МВФ куку и безвиз в перспективе тютю)
Второе Тебе, не должно быть никакого дела до моей национальности. Заруби это на своем рыговском шнобеле.
Третье. То что по отношение к твоему В.Ф.Януковичу и партии ОПЗЖ часто применяют термин "зрада", никакого отношения ни к рашке, ни к истории Украины отношения не имеет.. У тебя больное воображение
П.С. Про народную мудрость. Тебя не учили, что в чужой монастырь , со своим уставом не ходят?. Не нравится сайт - сваливай. Имеешь вопросы - пишу админу. И нечего здесь зраду разгонять.
Разговор закончен
преспектив розвитку ніяких, повна деградація державних інституцій, простофільство вертикалі влади, гібридні мутації непродуманої децентралізації скоро охоплять всю країну і полізуть боком і раком, в країні залишаться лише пенсіонери без пенсій не здатні звідси утікати, діти шкільного і дошкільного віку без вчителів і вихователів та всілякі пройдисвіти що будуть розтягувати все що не розікрали і не розбазарили. да, і залишиться ще ковід 19, ковід 20 і ковід 21.
-оновити КСУ на 100% за своїх лояльних до "зелені" і "жопоблоку" суддів;
-заховати вкрадені гроші від спецоперації "Велике крадівництво", "резерву зерна і масок", а також винагороду від "щирого" Бені і Ахметки за правильні рішення.
01.12.2020, 16:16 • 733 • https://uainfo.org/blognews/1606828928--sluga-tretyakova-potrapila-v-chergoviy-skandal-tsogo-razu.html#mc-container 2
Галина Третьякова
Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова вразила суспільство черговою своєю заявою - вона хоче подивитися на ФОПа, який сплатив бодай вісім тисяч податку. У "зелених" соцмережевих спільнотах на захист нардепки відразу став фан-клуб "Слуги народу" під гаслом: "Та оці ФОПи!..."
Про це https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32412-liknep-dlya-tretyakovoyi/ пише Дмитро Калинчук, повідомляє https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Знаєте, не думав що доведеться пояснювати банальності. Та позаяк з'ясувалося, що колишня голова "Інституту громадських свобод", експертка відомого "Реанімаційного пакету реформ" і голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова не знає деталей існування ФОПів - доведеться розтлумачити.
По-перше - ФОП завжди винний. ФОП - це підприємець який для зручності ведення бізнесу або просто через чесність зареєстрував своє підприємство. Якщо підприємець зробив цей крок - не платити податків він уже не зможе. Податкова завжди про себе нагадає й суму коштів, яку ФОП винний державі, - із задоволенням збільшить. Так що платити невчасно - собі дорожче.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1593012766--sluga-narodu-tretyakova-zayavila-shcho-bezrobitni-***********.html "Слуга народу" Третьякова заявила, що безробітні народжують дітей "дуже низької якості"
Скажу більше. Ви пам'ятаєте, як під час весіннього лодауну уряд звільнив ФОПів від сплати Єдиного соціального внеску? Так от, абсолютна більшість знайомих мені ФОПів цей внесок усе одне сплатили. Бо ніхто не вірить, що під час здачі річної звітності раптом не з'ясується, що платити таки треба, або що тих, хто не сплатив, не почнуть викликати до податкової - на перевірку. У чому в чому, а в співіснуванні з державою українські ФОПи - експерти.
По-друге. Про вісім тисяч податків на рік. Мушу довести до фан-клубу Зеленського, що торік, коли ще не було ніякої пандемії, кожен ФОП мусив внести до податкової Єдиний соціальний внесок плюс єдиний податок відповідно до групи оподаткування. ЄСВ у 2019-му складав 918 грн 06 коп. Тобто ФОП, який пропрацював рік, сплатив сукупно одного тільки ЄСВ 11016 грн 72 коп. А ще до цього - єдиний податок, залежно від групи.
Тобто, аби побачити ФОПа, який заплатив державі 8000 грн, мадам Третьяковій достатньо було подивитися на будь-якого ФОПа, який просто пропрацював рік. Він заплатив - із гарантією. Причому зараз він платить іще більше. Бо нині ЄСВ уже 1100 грн. Із кожним підйомом мінімальної заробітної платні, якими так любить хвалитися Зеленський, зростає і ЄСВ - і зростатиме далі.
І це - не якісь віртуальні податки, які платить роботодавець або завод, і яких працівник практично не відчуває. Це - гроші, які треба власноруч заробити й віднести до податкової, незалежно від обсягу твого доходу. ЄСВ платити доводиться навіть якщо дохід дорівнює нулю.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1593475066-nardep-tretyakova-zayavila-shcho-rodichi-zniklih-bezvisti-na.html Нардепка Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на соцвиплатах. ВІДЕО
Але ж існують підприємці, які не платять взагалі нічого - можете заперечити ви. І, можливо, навіть пошлетеся на приклади. Відповім - ні, їх не буває. Мінімум ЄСВ ФОП сплачувати мусить. Люди, яких мають на увазі - це не ФОПи. Це особи, які торгують на ринках або надають певні послуги, взагалі ніде не реєструючись. Чи таке реально? Більше ніж. Всю спільноту самозайнятих осіб перевірити нереально - ідеться про мільйони людей. А щодо торговців… На будь-якому базарі вам навіть укажуть на осіб, які ніде не реєструються - вони або нахабно нічого не платять державі, або (що частіше) мають "волохату лапу" в поліції або в податковій.
Замість платити державі - такі люди платять своєму "дахові". А це вже називається ухилення від сплати податків і корупція. І боротися із цим - прямий обов'язок держави. І судячи з того, що стан корупції за "зеленої" влади проти часів Петра Порошенка погіршився, держава цього обов'язку не виконує. Відродилися схеми, які встигли зникнути за попереднього президента. А будь-яка податкова перевірка торгівельних площ перетворюється на скидання грішми всіх торговців - аби податкова відчепилася.
Чи знає про все це правляча партія "Слуга народу"? Після того, як відкрилося, що колишня голова "Інституту громадських свобод", експертка відомого "Реанімаційного пакету реформ" і голова Комітету Верховної ради з питань соціальної політики не знає, які податки і скільки сплачують ФОПи - сильно сумніваюся.
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https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32412-liknep-dlya-tretyakovoyi/ Дмитро КАЛИНЧУК
А то, что сейчас происходит - это закономерные последствия.
Причем долбое...ов 73-процентных еще тогда предупреждали буквально по пунктам о том, что будет просрано, предано, слито и украдено.
О чем это говорит?
Что у нас слишком дохрена чиновников!