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Новини Конституційна криза
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"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія

Якщо відповідальність чиновників за недостовірні декларації не повернути до кінця, то більше мільйона держслужбовців зможуть уникнути необхідності взагалі подавати електронні декларації.

Про це глава фракції СН Давид Арахамія заявив журналістам після закінчення засідання парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, є ризик, що відповідний законопроєкт не буде прийнято взагалі.

"У нас є проблема. Більшість фракцій, включно зі "Слугами народу", підтримують жорстке покарання (за неправдиві дані в декларації. - Ред.), але є колеги в інших фракціях, які не підтримують ... Нам вкрай необхідно ухвалити закон до Нового року, але якщо ми зайдемо в процес - перше, друге читання, поправки, - то ми його не приймемо взагалі ... якщо ми не приймемо його взагалі, то більше мільйона осіб можуть не декларуватися ... Це буде "зрада" національного масштабу", - переконаний Арахамія.

Читайте також: Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування слід повернути до кінця року, - в.о. глави САП Грищук

Автор: 

КС (1427) чиновник (802) Арахамія Давид (1103) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+18
Зебилы, это вам в дополнение к "какая разница":
"Зрада" национального масштаба: более 1 млн чиновников могут избежать электронного декларирования, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2218
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01.12.2020 18:47
+15
Интеллектуальные дегенераты.
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01.12.2020 18:43
+14
Та не, они осознанно дурня лепят
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01.12.2020 18:48
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Интеллектуальные дегенераты.
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01.12.2020 18:43 Відповісти
Та не, они осознанно дурня лепят
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01.12.2020 18:48 Відповісти
Одно другому не мешает
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01.12.2020 18:53 Відповісти
Как-то по роялю .
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01.12.2020 18:44 Відповісти
опять хламидия чёто понёс как его шеф по телевизору - дичь
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01.12.2020 18:45 Відповісти
Папуга парламентська, застрелися!
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01.12.2020 18:46 Відповісти
Бгг. По ходу вся ця "конституційна криза". - це один спектакль: відмінили показання за 500 тисяч і вводять аж за 6 мільйонів.
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01.12.2020 18:46 Відповісти
100%
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01.12.2020 18:47 Відповісти
Дурака валяют. Понятно что все это делалось согласованно и возвращать будут ооочень неохотя. Похоже что также Тупицкий и шобла КС на космических ЗП не понесут наказания
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01.12.2020 18:46 Відповісти
Зебилы, это вам в дополнение к "какая разница":
"Зрада" национального масштаба: более 1 млн чиновников могут избежать электронного декларирования, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2218
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01.12.2020 18:47 Відповісти
МОНОБОЛЬШЕНСТВО.
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01.12.2020 18:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw&feature=emb_logo Жадан і Собаки - Вова (Lyric Video)
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01.12.2020 18:48 Відповісти
Миллионами своих деклараций завалим контролирующие органы с головой! Или попытки дискредитации электронного декларирования продолжаются!
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01.12.2020 18:49 Відповісти
Так это была глубокая задумка шмаркли. Осуществил он это руками КС.
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01.12.2020 18:49 Відповісти
Закон приймався при однотуровому,то може тоді була і задумка бо і К.С,при ньому реформувався.
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01.12.2020 18:54 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся за таке, е-е-е, інтимне запитання... Але вважайте, що ви на прийомі у лікаря.
Отже, скажіть: у штані вам, е-е-е, ...теж Порох?
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01.12.2020 19:04 Відповісти
При Порошенкові Закон прийняли й декларації подавали, по Закону.
А як тільки ВАЗеленского обрали, так все і посипалось. Чого "нарідна" так влада злякалась, що ладна пожертвувати і безвізом, і позиками МВФ, і міжнародною підтримкою? Чи в цьому і задумка. Все злити, й повернути країну в тайожний союз і гуззкій мір.
І про реформування КС, детальніше, з фактами, будьте ласкаві.
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01.12.2020 19:05 Відповісти
Докладніше більшість суддів лояльні до порошенка а чотирьох призначали при ньому. І як же приймались ті закони коли були признані не конституційними і закон про збагачення і закон про деклорування. То чия задумка?
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01.12.2020 19:11 Відповісти
Почніть з початку. "Докладніше більшість суддів лояльні до Порошенка ..."

В чому проявляється лояльність цієї більшості суддів, призначеної ще януковочем?
Нагадую, тупіцкого (квота януковоча), керівником КС, призначив вазеленскій.
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01.12.2020 19:28 Відповісти
Мені покеру і ті і інші, але ж кесарю кесареве. Кожен має мати відповідальність за своє бо за роки незалежності святих не було як нема й відповідальних,є тільки корупція і зрада.
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01.12.2020 19:35 Відповісти
Якщо покеру, то не варто намагатися перекладати півторарічний косяк вазеленського на "папередніков".
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01.12.2020 19:42 Відповісти
Тобто за те до чого довели Україну за всі роки незалежності це косяк зеленсткого, а ті п"ять що до нього,то так ангели? А я вважаю що кожен з них доклав свою кучу лайна до нашого процвітання.
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01.12.2020 19:54 Відповісти
натовпу зрадоманів прибуло
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01.12.2020 18:51 Відповісти
Главное что ЗеКоМанда совсем не причем.
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01.12.2020 18:51 Відповісти
За чиновников распереживался, хоть одного чиновника посадили за недостовнрную декларацію?)
Тут МВФ куку и безвиз в перспективе тютю)
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01.12.2020 18:53 Відповісти
Зеленые дегенераты-шизофреники, - у вас большинство в ВР. Какие другие фракции, наркоманы?
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01.12.2020 18:54 Відповісти
более 1 млн чиновников могут избежать электронного декларирования/ таки да. Но это побочный эффект. Котовасия с КС была затеяна кодланом Коломойского из-за самой большой ценности Украины-её земли.
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01.12.2020 18:54 Відповісти
а на кой фіг такій бідній державі,як Україна стільки чинуш???? Японії має в рази менше, Німеччина так само, але там населення більше в кілька разів від нас. То навіщо нам стільки чинуш???
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01.12.2020 18:55 Відповісти
Теж про це подумав. Так скоро підлога країни стане чинушами.
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01.12.2020 18:59 Відповісти
"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2083"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6261
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01.12.2020 18:55 Відповісти
"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 861
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01.12.2020 18:56 Відповісти
"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3248
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01.12.2020 18:56 Відповісти
цій країні к-ц
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01.12.2020 18:58 Відповісти
Аж сльози течуть.
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01.12.2020 18:58 Відповісти
Чому на російськомовному сайті використовується українське слово "Зрада", а не російське "Измена", чи "Предательство"?
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01.12.2020 19:01 Відповісти
а почему на российских сайтах пишут министр, вместо скрепного думской дьяк?
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01.12.2020 19:40 Відповісти
- тібє нравіцца ізвлікать корєнь квадратний із нуля? і ні увілівай...толька да ілі нєт. С аргумєнтациєй.
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01.12.2020 19:52 Відповісти
тебя за твое кривляние украинской речи рихтовать надо. а за ник вообще прихлопнуть. Не нравится сайт? вали на "однаглазников"
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01.12.2020 20:53 Відповісти
Це фонетична транслітерація. Саме так насправді виглядає твій русскій язик.
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01.12.2020 21:01 Відповісти
Ты обезьяна? Или придурок? Кривляние -признак умственной отсталости. Спрашиваю еще раз. Что ты имеешь против сайта "Цензор.нет"?
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01.12.2020 21:08 Відповісти
Є така народна мудрість: з людьми - по людськи, с русскімі - па русскі...сам по собі русскій язик - це і є кривляння. Ти хто по національності?
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01.12.2020 21:29 Відповісти
Ладно...відповім замість тебе...Вживанням у російських текстах слова "зрада" хочуть підкреслити, що це суто українське явище, а аж ніяк не російське. Нема в офіційній російській історії ніяких прєдатєлєй, самі лише герої, а в офіційній українській історії майже всі персонажі зрадники. Таку нам українську національну ідею російськомовні підсовують.
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01.12.2020 21:58 Відповісти
Первое. Ваш украинский это даже не суржик, это наречие ватного имбецила из мокшанскх болот.
Второе Тебе, не должно быть никакого дела до моей национальности. Заруби это на своем рыговском шнобеле.
Третье. То что по отношение к твоему В.Ф.Януковичу и партии ОПЗЖ часто применяют термин "зрада", никакого отношения ни к рашке, ни к истории Украины отношения не имеет.. У тебя больное воображение
П.С. Про народную мудрость. Тебя не учили, что в чужой монастырь , со своим уставом не ходят?. Не нравится сайт - сваливай. Имеешь вопросы - пишу админу. И нечего здесь зраду разгонять.
Разговор закончен
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01.12.2020 22:36 Відповісти
Русскій.
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01.12.2020 22:54 Відповісти
Це мій предок. А ти з якої новобидловки виповзло? Чи може з Єнакієве. То твоє місце у дирляндії
"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4663
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01.12.2020 23:22 Відповісти
Я українець, а ти свою національність так і не назвав.
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02.12.2020 09:44 Відповісти
Ты украинец? Ты ...
"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1133
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02.12.2020 10:27 Відповісти
Я не украинец, а українець. А з твоєю національністю будемо продовжувати розбиратися. Хто ти по національності? Питання буде задавитися безкінечну кількість разів, доки ти не даси вичерпну відповідь одним словом.
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02.12.2020 11:05 Відповісти
"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1961
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01.12.2020 19:02 Відповісти
"Зрада" национального масштаба это само существование 1 млн чиновников
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01.12.2020 19:04 Відповісти
ідійот!!!!!!! ваше нікчемне і тупоголове керування країною ось де головна зрада. поки шмаркато-зелена пліснява протухає собі помаленько, портянко-мертвечуковська рашапоїдна странь все більше розповзається по країні і все більш зловонить, хвалити Бога для більшості населення то таки сморід, а тим кому пахне більше не стає.
преспектив розвитку ніяких, повна деградація державних інституцій, простофільство вертикалі влади, гібридні мутації непродуманої децентралізації скоро охоплять всю країну і полізуть боком і раком, в країні залишаться лише пенсіонери без пенсій не здатні звідси утікати, діти шкільного і дошкільного віку без вчителів і вихователів та всілякі пройдисвіти що будуть розтягувати все що не розікрали і не розбазарили. да, і залишиться ще ковід 19, ковід 20 і ковід 21.
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01.12.2020 19:30 Відповісти
Мамамія, це ви створили цю проблему навмисно. Це частина вашої дружньої для СН і особливо Бені депутатів від "Майбутнього Бені" і колег Татарова і Портнова від "Дупи" направили позов до суду під вашим чітким керівництвом. Проект рішення суду був у вашого Найсвітлішого ще до його прийняття і він дав добро. А навіщо це зробили? Відповідь дуже проста і вона на поверхності:
-оновити КСУ на 100% за своїх лояльних до "зелені" і "жопоблоку" суддів;
-заховати вкрадені гроші від спецоперації "Велике крадівництво", "резерву зерна і масок", а також винагороду від "щирого" Бені і Ахметки за правильні рішення.
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01.12.2020 19:35 Відповісти
Скоро уже чиновников будет больше чем налогоплательщиков.
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01.12.2020 19:44 Відповісти
Так в бюджетних підприємствах так і є, по 5 керівників на 1 працівника.
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01.12.2020 20:11 Відповісти
Все суды касающиеся коррупции, должны судить суды присяжных, то бишь народ должен судить и наказывать или оправдывать чиновников, которые подсудимые за коррупцию, ибо они воровали деньги народа и народ должен разбираться! Не имеют права судить по коррупционным делам - судьи у которых у самих руки запачканы коррупцией.
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01.12.2020 19:46 Відповісти
Двумя лапками ЗА,но такое в этой стране невозможно.
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01.12.2020 21:00 Відповісти
"Слуга" Третьякова потрапила в черговий скандал. Цього разу "завинили" ФОПи
01.12.2020, 16:16 • 733 • https://uainfo.org/blognews/1606828928--sluga-tretyakova-potrapila-v-chergoviy-skandal-tsogo-razu.html#mc-container 2
"Зрада" національного масштабу: понад 1 млн чиновників можуть уникнути електронного декларування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1888 Галина Третьякова

Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова вразила суспільство черговою своєю заявою - вона хоче подивитися на ФОПа, який сплатив бодай вісім тисяч податку. У "зелених" соцмережевих спільнотах на захист нардепки відразу став фан-клуб "Слуги народу" під гаслом: "Та оці ФОПи!..."
Про це https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32412-liknep-dlya-tretyakovoyi/ пише Дмитро Калинчук, повідомляє https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Знаєте, не думав що доведеться пояснювати банальності. Та позаяк з'ясувалося, що колишня голова "Інституту громадських свобод", експертка відомого "Реанімаційного пакету реформ" і голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова не знає деталей існування ФОПів - доведеться розтлумачити.
По-перше - ФОП завжди винний. ФОП - це підприємець який для зручності ведення бізнесу або просто через чесність зареєстрував своє підприємство. Якщо підприємець зробив цей крок - не платити податків він уже не зможе. Податкова завжди про себе нагадає й суму коштів, яку ФОП винний державі, - із задоволенням збільшить. Так що платити невчасно - собі дорожче.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1593012766--sluga-narodu-tretyakova-zayavila-shcho-bezrobitni-***********.html "Слуга народу" Третьякова заявила, що безробітні народжують дітей "дуже низької якості"
Скажу більше. Ви пам'ятаєте, як під час весіннього лодауну уряд звільнив ФОПів від сплати Єдиного соціального внеску? Так от, абсолютна більшість знайомих мені ФОПів цей внесок усе одне сплатили. Бо ніхто не вірить, що під час здачі річної звітності раптом не з'ясується, що платити таки треба, або що тих, хто не сплатив, не почнуть викликати до податкової - на перевірку. У чому в чому, а в співіснуванні з державою українські ФОПи - експерти.
По-друге. Про вісім тисяч податків на рік. Мушу довести до фан-клубу Зеленського, що торік, коли ще не було ніякої пандемії, кожен ФОП мусив внести до податкової Єдиний соціальний внесок плюс єдиний податок відповідно до групи оподаткування. ЄСВ у 2019-му складав 918 грн 06 коп. Тобто ФОП, який пропрацював рік, сплатив сукупно одного тільки ЄСВ 11016 грн 72 коп. А ще до цього - єдиний податок, залежно від групи.
Тобто, аби побачити ФОПа, який заплатив державі 8000 грн, мадам Третьяковій достатньо було подивитися на будь-якого ФОПа, який просто пропрацював рік. Він заплатив - із гарантією. Причому зараз він платить іще більше. Бо нині ЄСВ уже 1100 грн. Із кожним підйомом мінімальної заробітної платні, якими так любить хвалитися Зеленський, зростає і ЄСВ - і зростатиме далі.
І це - не якісь віртуальні податки, які платить роботодавець або завод, і яких працівник практично не відчуває. Це - гроші, які треба власноруч заробити й віднести до податкової, незалежно від обсягу твого доходу. ЄСВ платити доводиться навіть якщо дохід дорівнює нулю.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1593475066-nardep-tretyakova-zayavila-shcho-rodichi-zniklih-bezvisti-na.html Нардепка Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на соцвиплатах. ВІДЕО
Але ж існують підприємці, які не платять взагалі нічого - можете заперечити ви. І, можливо, навіть пошлетеся на приклади. Відповім - ні, їх не буває. Мінімум ЄСВ ФОП сплачувати мусить. Люди, яких мають на увазі - це не ФОПи. Це особи, які торгують на ринках або надають певні послуги, взагалі ніде не реєструючись. Чи таке реально? Більше ніж. Всю спільноту самозайнятих осіб перевірити нереально - ідеться про мільйони людей. А щодо торговців… На будь-якому базарі вам навіть укажуть на осіб, які ніде не реєструються - вони або нахабно нічого не платять державі, або (що частіше) мають "волохату лапу" в поліції або в податковій.
Замість платити державі - такі люди платять своєму "дахові". А це вже називається ухилення від сплати податків і корупція. І боротися із цим - прямий обов'язок держави. І судячи з того, що стан корупції за "зеленої" влади проти часів Петра Порошенка погіршився, держава цього обов'язку не виконує. Відродилися схеми, які встигли зникнути за попереднього президента. А будь-яка податкова перевірка торгівельних площ перетворюється на скидання грішми всіх торговців - аби податкова відчепилася.
Чи знає про все це правляча партія "Слуга народу"? Після того, як відкрилося, що колишня голова "Інституту громадських свобод", експертка відомого "Реанімаційного пакету реформ" і голова Комітету Верховної ради з питань соціальної політики не знає, які податки і скільки сплачують ФОПи - сильно сумніваюся.
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https://site.ua/dmitro.vovnyanko/32412-liknep-dlya-tretyakovoyi/ Дмитро КАЛИНЧУК
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01.12.2020 19:56 Відповісти
Ара.Хам.иЯ делает вид что сожалеет о случившемся?..
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01.12.2020 20:06 Відповісти
Навіщо нам стільки чиновників-дармоїдів?
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01.12.2020 20:44 Відповісти
Зрада национального масштаба началась 21.04.2019 и длится второй год.

А то, что сейчас происходит - это закономерные последствия.
Причем долбое...ов 73-процентных еще тогда предупреждали буквально по пунктам о том, что будет просрано, предано, слито и украдено.
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01.12.2020 21:24 Відповісти
более 1 млн чиновников могут избежать ...

О чем это говорит?
Что у нас слишком дохрена чиновников!
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02.12.2020 10:17 Відповісти
Хто не проголосує, будемо вішати за жолоді на Патоновському мості!!!
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02.12.2020 12:24 Відповісти
 
 