Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав слова обраного президента Молдови Маї Санду про виведення російських військовослужбовців із Придністров'я "безвідповідальними" і заявив, що Росія "навряд чи зможе прийняти таку вимогу".
Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
"Важко зрозуміти, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню, і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, - досить безвідповідальну, прямо скажемо, - це факт", - заявив Лавров.
Глава МЗС РФ стверджує, що російські військовослужбовці перебувають у Придністров'ї зі схвалення ОБСЄ.
На думку Лаврова, військовослужбовці РФ "забезпечували збереження конфлікту нехай у замороженому, але не смертельному стані з точки зору загибелі людей і тих ризиків, які завжди бойові дії несуть зі собою".
За його словами, "добрі відносини з будь-якою країною "передбачають" урахування взаємних інтересів, урахування тих домовленостей, які були досягнуті раніше".
Раніше обрана президентка Молдови Майя Санду заявила, що російські "миротворці" мають піти з Придністров'я. Вона хоче замінити їх спостерігачами ОБСЄ.
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Время покажет,есть ли яйца у Санду и Зеленского перекрыть каналы.
Тому тут на сторінці і хамлять і бісяться т.з. "румуни" (під триколором з биком по середині) - вояки нулячі, а на шарика поживитися не проти, як це робили віками. Дякую.
Можливо, Ви праві.
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в такому разі їм треба допомогти вивести московитів або знищити.
Санду,треба поцікавитись його думкою.
Её уничтожили в течение нескольких лет. Экономическими санкциями.
Вырвали зубы и стёрли ластиком с карты планеты…КТО СЛЕДУЮЩАЯ?
Ты сначала выведи своих
бандюков"миротвоцев",а потом будешь гавкать
падает значительная территория анклава и примечательно что инвесторы берутся за обеспе-
чение соблюдения на территории всех прав человека и в равной степени конституционных
именно Молдовы а миротворцев просят навыход.... понятно что расчитывать на нечто ориги-
нальное от масквабада не стоит- тут может быть несколько сценариев от адекватных санкций
перекрытия на проход кацапии в моря-океаны Босфора и до формирования чвк экипирован-
ной в военторгах наты...........
Пусть возят самолётами хлеб и туалетную бумагу.
И вывозят в Московию армейское гуано.
предлагаю 14ти бывшим советским республикам ввести "миротворческие войска" на территорию парашки. скажем, чечню успокоить.
Саме тому погрози пані Санду вигнати московську рать - то пустопорожнє патякання: всі молдавські уряди і президенти "виганяли"... і що?