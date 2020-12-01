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Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я

Лавров - Санду: Москва

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав слова обраного президента Молдови Маї Санду про виведення російських військовослужбовців із Придністров'я "безвідповідальними" і заявив, що Росія "навряд чи зможе прийняти таку вимогу".

Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Важко зрозуміти, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню, і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, - досить безвідповідальну, прямо скажемо, - це факт", - заявив Лавров.

Глава МЗС РФ стверджує, що російські військовослужбовці перебувають у Придністров'ї зі схвалення ОБСЄ.

На думку Лаврова, військовослужбовці РФ "забезпечували збереження конфлікту нехай у замороженому, але не смертельному стані з точки зору загибелі людей і тих ризиків, які завжди бойові дії несуть зі собою".

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За його словами, "добрі відносини з будь-якою країною "передбачають" урахування взаємних інтересів, урахування тих домовленостей, які були досягнуті раніше".

Раніше обрана президентка Молдови Майя Санду заявила, що російські "миротворці" мають піти з Придністров'я. Вона хоче замінити їх спостерігачами ОБСЄ.

Автор: 

Лавров (1576) миротворці (813) Молдова (2063) Придністров'я (473) росія (64911) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+48
агресор не хоче виводити своє лайно це все що треба знати про окуповану луганду та анексований крим...
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01.12.2020 18:58
+42
Окупаційні війська свої приберіть, миротворці драні..
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01.12.2020 18:58
+36
Снова русские "миротворцы" показали свое истинное фашисткое рыло?
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01.12.2020 19:00
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агресор не хоче виводити своє лайно це все що треба знати про окуповану луганду та анексований крим...
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01.12.2020 18:58 Відповісти
Відтепер і азери заробили такий гемор в Карабасі !!))
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01.12.2020 19:01 Відповісти
з айзерами якесь помутніння трапилось... ще б з неділя і вони б звільнили весь Карабах, кацапи Алієва напевне загіпнозували...
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01.12.2020 19:10 Відповісти
Реально незрозумілий вчинок азерів !!))
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01.12.2020 19:14 Відповісти
им важнее была дорога в Нахичевань и соответственно - в Турцию. Они народ восточный, умеют ждать. И Карабах когда-нибудь заберут.
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01.12.2020 20:23 Відповісти
У России есть только две возможности попасть на оккупированные территории в Молдову, или воздушный через саму Молдову, либо воздушный и наземный через Украину.
Время покажет,есть ли яйца у Санду и Зеленского перекрыть каналы.
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01.12.2020 19:28 Відповісти
У Санду, не знаю,а у Бубочки лише сметанний омлет !!!))))
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01.12.2020 19:36 Відповісти
Окупаційні війська свої приберіть, миротворці драні..
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01.12.2020 18:58 Відповісти
их не выводить их в землю сразу бульдозером закапывать, кацапы биомусор и по другому не понимают.
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01.12.2020 19:07 Відповісти
У Вас один з найбільш читаємих, поважних і адекватних ніків. Повірте - причина глибинна і не в "миротворцях". Будь вони московські, китайські чи польські... - Придністрянщина споконвічна українська земля з українським населенням і ніколи не сприйме румунізацію і не ляже під Румунію у випадку приєднання Молдови до Румунії. А про це в Румунії і Молдові уже кричать горобці. Особливо після перемоги М.Санду, котра майстерно маскує цей "аншлюс" під солодкі обіцянки "європейського вибору". Зі зміною миротворців проблема не зникне, а, швидш за все лише загостриться: окриляться молдавські і румунські націоналісти, апетити котрих сягають, доречі не лише на Придністрянщину.
Тому тут на сторінці і хамлять і бісяться т.з. "румуни" (під триколором з биком по середині) - вояки нулячі, а на шарика поживитися не проти, як це робили віками. Дякую.
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02.12.2020 18:15 Відповісти
І Вам подяка за думку.
Можливо, Ви праві.
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02.12.2020 18:51 Відповісти
Моква "едва ли сможет принять требование" о выводе российских военных из Приднестровья

=========================================
в такому разі їм треба допомогти вивести московитів або знищити.
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01.12.2020 18:58 Відповісти
Не вивести, а вивезти в трунах!
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01.12.2020 19:02 Відповісти
Дороговато и чести много, лучше в мешках.
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01.12.2020 19:15 Відповісти
Тільки не в Дністер, тільки не в Дністер! Чорне море і без цього екологічно страждає.
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01.12.2020 20:02 Відповісти
Коняка охрєнєл , вже господарі не мают право виставити сторонніх з хати !!! )))
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01.12.2020 18:59 Відповісти
Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 1039
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01.12.2020 19:44 Відповісти
ну как две капли)))
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02.12.2020 12:08 Відповісти
Пусти кацапа в огород...
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01.12.2020 19:00 Відповісти
...их не пускают- сеами залазят..., на танках
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01.12.2020 19:10 Відповісти
Снова русские "миротворцы" показали свое истинное фашисткое рыло?
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01.12.2020 19:00 Відповісти
Мерин сказал: "Э нет, вдруг у вас там порядок начнется..."
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01.12.2020 19:01 Відповісти
З Європи виходили майже 45 років !!)))
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01.12.2020 19:02 Відповісти
Точнее не Моква, а Мокша.
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01.12.2020 19:03 Відповісти
Україна,Молдова і Румунія мают домовлятись про блокування цих миротворців !!)))
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01.12.2020 19:04 Відповісти
У цьому не зацікавлена міжнародна мафія. Саме ціх країн, про які ви згадали. Плюс мокша.
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01.12.2020 19:10 Відповісти
К сожалению так.Что у нас,что у Вас,что в Румынии...слишком много дерьма. Но время наступит,и они не рады будут тому,что творили! Опыт Нюренберга хорошо это иллюстрирует.
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01.12.2020 19:45 Відповісти
Значит быдло варварское надо гнать оттуда ссаными тряпками. А если раскроют пасть---дать в харю.
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01.12.2020 19:05 Відповісти
Принимать гробы Кремлю привычней, чем дипломатические требования
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01.12.2020 19:08 Відповісти
прям симбиоз) И Санду патриот и коцапы при своих
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01.12.2020 19:10 Відповісти
Они принимают только такие требования, как выдвигает Азербайджан (Алиев, Эрдоган).
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01.12.2020 19:12 Відповісти
А що на цю тему думає Реджеп Тайїп Эрдоган ?
Санду,треба поцікавитись його думкою.
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01.12.2020 19:17 Відповісти
А якщо їх заблокувати й лише випускати, але не впускати?
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01.12.2020 19:22 Відповісти
Кацапа в дверь, а он-в окно.
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01.12.2020 19:26 Відповісти
Московити ,як таргани , по всіх шпаринах нишпорять !!))
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01.12.2020 19:39 Відповісти
У Афганістані і Німеччині теж так казали,а тоді швиденько вивели. Треба краще і частіше пропанувати вивести.
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01.12.2020 19:30 Відповісти
Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 3363
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01.12.2020 19:31 Відповісти
Что один,что другой -который не дышит.
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01.12.2020 19:39 Відповісти
что плохого тебе сделали ******?
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01.12.2020 20:25 Відповісти
Ты принял это в свой адрес?
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02.12.2020 06:13 Відповісти
Не переживай! Я не имел ввиду геев или гомосексуалистов.
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02.12.2020 06:15 Відповісти
Сильная была империя СССР? Очень сильная.
Её уничтожили в течение нескольких лет. Экономическими санкциями.

Вырвали зубы и стёрли ластиком с карты планеты…КТО СЛЕДУЮЩАЯ?
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01.12.2020 19:35 Відповісти
"добрые отношения с любой страной" предполагают "учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде", і-го-го , і-го-го, а-ха-ха, а-ха-ха
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01.12.2020 19:36 Відповісти
Нехай цей коняка скаже звідки там перед початком конфлікта опинились кацапські кізяки з кубані. А тоді патякає про миротворців. Аналогічна картина була в Криму, Одесі та Донбасі. Перед початком заворушки завжди появляються кізяки з кубані.
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01.12.2020 19:36 Відповісти
Вот лошадина... Причем тут твое можешь-не можешь ? Речь о том,что вы изгои мирового масштаба! И вы сами себя загнали в этот капкан,из которого у вас не получится выйти целыми.
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01.12.2020 19:37 Відповісти
"Нагорний Карабах" показав, що парашу потрібно мочити у сортирі! Санду вперед!
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01.12.2020 19:39 Відповісти
Ну и скотина кацапская.
Ты сначала выведи своих бандюков "миротвоцев",а потом будешь гавкать
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01.12.2020 19:40 Відповісти
Це перший дзвіночок для тих, кого понесло на хвилях ейфорій і ілюзій щодо перемоги М.Санду. "Вона зробить", "вона молдавська (нью)-Жанна Д"Арк", "вона покаже всім, як треба ", "нам би таку...". Нічого вона не зробить, як нічого не зробили всі уряди і президенти Молдови за весь час незалежності країни. Причина в непереборних протиріччях між Молдовою і Придністрянщиною, навіть, якщо фактор "третіх сил" вдастся усунути.
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01.12.2020 19:43 Відповісти
давно пора ввести миротворцев в россию на тех же основаниях
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01.12.2020 19:43 Відповісти
Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 4053Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 4500
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01.12.2020 19:44 Відповісти
Кацапи не для того окупували частину Молдови, що ось так просто вийти. Тільки спеціально обісцяним ганчір'ям по козломордому іпалу.
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01.12.2020 19:56 Відповісти
...Если Украина не поможет Молдове,то "новососию" презервативы из жОПы-построят...
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01.12.2020 20:00 Відповісти
Мабуть, скоро Молдова помагатиме Україні.
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01.12.2020 23:10 Відповісти
схема не сложная - рисуется достаточно реалистичный инвестиционный проект в который по-
падает значительная территория анклава и примечательно что инвесторы берутся за обеспе-
чение соблюдения на территории всех прав человека и в равной степени конституционных
именно Молдовы а миротворцев просят навыход.... понятно что расчитывать на нечто ориги-
нальное от масквабада не стоит- тут может быть несколько сценариев от адекватных санкций
перекрытия на проход кацапии в моря-океаны Босфора и до формирования чвк экипирован-
ной в военторгах наты...........
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01.12.2020 20:04 Відповісти
Кліщ по своїй волі сам не вилізе з тіла.
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01.12.2020 20:04 Відповісти
Это ВСЕ, что нужно знать о "миротворцах" с московской *********. Их выкурить из контролируемых территорий так же сложно, как мне избавиться от белокрылки в теплице.
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01.12.2020 20:08 Відповісти
Він про інше - російські друзі вірмени,навіть тіла вбитих своїх вояків не забрали з Карабаху...Мабуть теж не змогли прийняти....
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01.12.2020 20:18 Відповісти
свинособак никто и спрашивать не будет. Румыния член НАТО, на их территории размещено американское ЯО
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01.12.2020 20:50 Відповісти
Надо лишить воинские часи водпровода, канализации, не продавать никакие продукты и товары.
Пусть возят самолётами хлеб и туалетную бумагу.
И вывозят в Московию армейское гуано.
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01.12.2020 20:53 Відповісти
Какими самолетами? Кто предоставит коридор?
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01.12.2020 21:37 Відповісти
Молдове и Грузии нужно официально на государственном уровне, законодательном и международном уровне оформить " статус" российских " миротворцев" на своей территории в Приднестровье, Абхазии и Юж. Осетии как ОККУПАЦИОННЫЕ войска РФ, а территории признать ОККУПИРОВАННЫМИ РФ. На Украине они пока слава богу не " миротворцы" но тоже с "неофициальным статусом", поэтому Украине тоже нужно признать российские войска на территории Крыма, Севастополя и ОРДЛО как оккупационными, а территории оккупированными ( на всех указанных территориях) и внести это на законодательном уровне. Хватит всем играть в рашен игру, пора ставить точки над " и", пускай хоть для самих себя.
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01.12.2020 21:08 Відповісти
Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 9862
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01.12.2020 21:09 Відповісти
Ну тут понятно. Паразиты сами никогда не уходили. Дустом их надо, макак макшанских, вытравливать. А может и новичком.
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01.12.2020 21:36 Відповісти
Лавруша не понимает дипломатического языка. Не для того его назначили. Ему прямо надо сказать "с@бались гниды" и дерьмо свое прихватили.
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01.12.2020 21:42 Відповісти
прикольные такие "гости" - их открытым текстом более 20 лет просят уйти, а они на морозе "едва ли сможем принять ваши требования".

предлагаю 14ти бывшим советским республикам ввести "миротворческие войска" на территорию парашки. скажем, чечню успокоить.
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01.12.2020 22:13 Відповісти
Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я - Цензор.НЕТ 1476
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01.12.2020 22:15 Відповісти
Блокировать казламордых !!!
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02.12.2020 01:28 Відповісти
По мнению Лаврова, военнослужащие РФ "обеспечивали сохранение конфликтаИсточник: https://censor.net/ru/n3234378
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02.12.2020 05:00 Відповісти
Нерозуміння елементарних речей - причина Придністрянської проблеми не в московських чи чиїхось інших миротворцях. Заведіть туди ОБСЄ, миротворців з Конго чи зулусів - проблема залишиться. Придністрянщина - то українські землі споконвіків заселені українцями. Ці землі були придані Молдавії як ПМР, штучно. Українці Придністрянщини не хочуть до Румунії і не сприймають румунізацію і ніколи її не приймуть, тим більше після свого часу силового сценарію від Мірчи Снєгура навести "конституційний лад" , коли Бендери були залиті кров"ю.
Саме тому погрози пані Санду вигнати московську рать - то пустопорожнє патякання: всі молдавські уряди і президенти "виганяли"... і що?
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02.12.2020 11:48 Відповісти
Федерашку почали пердолити на всіх фронтах.Навіть Молдавани вирішили їх поставити в позу Зю. А в цей час Зе сам стоїть в позі Зю у Коломойші і Ахмета
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02.12.2020 12:20 Відповісти
 
 