Лавров - Санду: Москва "навряд чи зможе прийняти вимогу" про виведення російських військових з Придністров'я

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав слова обраного президента Молдови Маї Санду про виведення російських військовослужбовців із Придністров'я "безвідповідальними" і заявив, що Росія "навряд чи зможе прийняти таку вимогу".

Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Важко зрозуміти, що саме мала на увазі пані Санду, коли заявляла про необхідність вивести російських миротворців, але те, що це навряд чи допоможе врегулюванню, і навряд чи ми зможемо прийняти таку вимогу, - досить безвідповідальну, прямо скажемо, - це факт", - заявив Лавров.

Глава МЗС РФ стверджує, що російські військовослужбовці перебувають у Придністров'ї зі схвалення ОБСЄ.

На думку Лаврова, військовослужбовці РФ "забезпечували збереження конфлікту нехай у замороженому, але не смертельному стані з точки зору загибелі людей і тих ризиків, які завжди бойові дії несуть зі собою".

Читайте також: За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там. ФОТОрепортаж

За його словами, "добрі відносини з будь-якою країною "передбачають" урахування взаємних інтересів, урахування тих домовленостей, які були досягнуті раніше".

Раніше обрана президентка Молдови Майя Санду заявила, що російські "миротворці" мають піти з Придністров'я. Вона хоче замінити їх спостерігачами ОБСЄ.