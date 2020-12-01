Потрібна термінова реформа: В ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"

ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і зазначив, що в Україні досі не прийнято низку ключових законопроєктів у сфері транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який був опублікований 1 грудня.

"Фінансовий стан нереформованої компанії "Укрзалізниця" залишається критичним", - наголошується у звіті.

В ЄС також акцентують увагу на тому, що у сфері транспорту досі не було ухвалено ключові законопроєкти про відкриття ринків, зокрема про залізничний і внутрішній водний транспорт, небезпечні вантажі та мультимодальні перевезення.

Також наголошується, що досі не затверджено план дій щодо реалізації Національної транспортної стратегії та комплексний план дій з реформування інфраструктурних проєктів, який є важливим для забезпечення підстави для впровадження стандартів ЄС в галузі управління інфраструктурою.

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Нагадаємо: В січні-червні 2020 року УЗ зазнала 8,792 млрд грн чистого збитку, а за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток становив 1065 млрд грн.

При цьому чистий дохід УЗ від реалізації продукції (товарів і послуг) за січень-червень 2020 року становив 35,623 млрд грн (-19,42% порівняно з аналогічним періодом 2019 року).

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" очікує отримати збиток у розмірі 12-14 млрд грн.