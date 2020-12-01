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Потрібна термінова реформа: В ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"

Потрібна термінова реформа: В ЄС заявили про критичний фінансовий стан

ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і зазначив, що в Україні досі не прийнято низку ключових законопроєктів у сфері транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який був опублікований 1 грудня.

"Фінансовий стан нереформованої компанії "Укрзалізниця" залишається критичним", - наголошується у звіті.

В ЄС також акцентують увагу на тому, що у сфері транспорту досі не було ухвалено ключові законопроєкти про відкриття ринків, зокрема про залізничний і внутрішній водний транспорт, небезпечні вантажі та мультимодальні перевезення.

Також наголошується, що досі не затверджено план дій щодо реалізації Національної транспортної стратегії та комплексний план дій з реформування інфраструктурних проєктів, який є важливим для забезпечення підстави для впровадження стандартів ЄС в галузі управління інфраструктурою.

Читайте також: Чиновники "Укрзалізниці" завдали компанії збитків на 8,5 млн, незаконно підключивши до її електромереж сторонніх споживачів

Нагадаємо: В січні-червні 2020 року УЗ зазнала 8,792 млрд грн чистого збитку, а за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток становив 1065 млрд грн.

При цьому чистий дохід УЗ від реалізації продукції (товарів і послуг) за січень-червень 2020 року становив 35,623 млрд грн (-19,42% порівняно з аналогічним періодом 2019 року).

За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" очікує отримати збиток у розмірі 12-14 млрд грн.

Автор: 

збитки (1421) Укрзалізниця (6821)


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Топ коментарі
+8
А еще недавно, при "барыгах", она была прибыльной. Докерувались зеленые дебилы.
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01.12.2020 19:02
+4
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 2345
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01.12.2020 19:05
+3
Нагнетают. Нормально всё.
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 8657
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01.12.2020 19:02
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А еще недавно, при "барыгах", она была прибыльной. Докерувались зеленые дебилы.
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01.12.2020 19:02 Відповісти
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 5073
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01.12.2020 19:03 Відповісти
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 2345
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01.12.2020 19:05 Відповісти
та ну прям! - вон сыржуня говорит, что все путем.

ему 600 000 в месяц платят и даже не крякнут.

а он взамен говорит, что "никакой коррупции на железной дороге нет".
и все довольны
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01.12.2020 20:53 Відповісти
Нагнетают. Нормально всё.
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 8657
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01.12.2020 19:02 Відповісти
Зато шашечки будут по новому красить. Реформа же !
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01.12.2020 19:04 Відповісти
в ЄСа зачухалась укрзалізниця, то почешить її як ви такі розумні. А от в нас зачухалась Мадярія.
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01.12.2020 19:05 Відповісти
Так при Бальчуне все наладилось.
И кто его выгнал?
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01.12.2020 19:08 Відповісти
Дык, а вагоны ведь покрасили же. Чем не реформа вам? Придираетесь только.
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01.12.2020 19:09 Відповісти
ЕС не заполучив Белорусь , хочет утешительный приз --Укрзализныцю? Пря так они переймаються нашей зализницею! Конкурентами своими...
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01.12.2020 19:13 Відповісти
Конкурентами чего? В каком бреду такое видится?
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01.12.2020 19:17 Відповісти
Всего! Нам продавать разрешают в ЕС по списку и в ограниченном количестве! Страны всегда конкурируют! Как с луны свалился! И по перевозкам в том числе...Пример в кока-колов в Израиле, свежайший!
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01.12.2020 21:54 Відповісти
Горе мордовское ! Писать научись)))))
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01.12.2020 19:35 Відповісти
Співчуваю, якщо в тебе горе мордовське! Тікай з мордовії...або клепку мордовську налаштуй краще! Критик сраный!
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01.12.2020 21:56 Відповісти
о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци"/ Это интересно.На запрос о зарплатах директора УЗ Кравцова в 2019 году и в январе 2020-го УЗ прислала ответ о конфиденциальности информации. Хотя мы и не знаем зарплаты главы, приблизительный ее объем можно высчитать из зарплат членов правления. В 2018 году они зарабатывали по полмиллиона гривен в год, в 2019 году, исходя из финансовой отчетности, - 743 тысячи гривен в месяц. Вряд ли Кравцов зарабатывает меньше, чем его прямые подчиненные.
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01.12.2020 19:13 Відповісти
Нужна срочная реформа: В ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 5953
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01.12.2020 19:18 Відповісти
Там же Сирожа керует!!!! Брешут эвропейцы,,,
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01.12.2020 19:34 Відповісти
Так кто же врет? Два дня назад Укрзилизница обратилась в населению Украины с просьбой посоветовать в какой цвет перекрасить все пассажирские ж.д. вагоны. Это же о каких не слабых бабках идет речь, но их же нужно иметь? Значит они где-то есть, но об этом история пока умалчивает - бабки любят тишину! А сколько на этой покраске можно поиметь на карман, никто же никто не проверит сколько слоев краски положено, а сколько вагонов в не рабочем состоянии (?), но они всё равно попадут под покраску(!!!). Короче это готовится очередная финансовая афера, которую потом припишут к имеющимся убыткам. У нас Нафтогаз был очень прибыльным, теперь вдруг с в огромных убытках, ДТЭК Ахметова тоже был прибыльным вдруг тоже стал иметь миллиардные убытки и это всё ляжет на карман населения через тарифы. Никто из оффшоров погашать эти убытки не будет, для этого есть смерд!
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01.12.2020 20:59 Відповісти
Там где Наглядова Рада приходит .......... и кто ее возглавляет, и сколько плотят? И при каком идиоте они были созданы?
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01.12.2020 21:03 Відповісти
Да ладно. Серлещ же борцун с корупцией. Неужели угробил?

Странно... Оказывается Серлещ только звиздеть умеет.
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01.12.2020 21:20 Відповісти
ЖД в Украине вообще неплохая.Кто-то ведет против Укрзализныци информационную войну.Хотят порвать на части.Лучше хоть УЗ не трогать....Не лезть туда.....
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01.12.2020 21:27 Відповісти
всё посыпалось при зелохе, кухарка управлять государством не может...
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01.12.2020 21:29 Відповісти
 
 