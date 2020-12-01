Потрібна термінова реформа: В ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"
ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і зазначив, що в Україні досі не прийнято низку ключових законопроєктів у сфері транспорту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який був опублікований 1 грудня.
"Фінансовий стан нереформованої компанії "Укрзалізниця" залишається критичним", - наголошується у звіті.
В ЄС також акцентують увагу на тому, що у сфері транспорту досі не було ухвалено ключові законопроєкти про відкриття ринків, зокрема про залізничний і внутрішній водний транспорт, небезпечні вантажі та мультимодальні перевезення.
Також наголошується, що досі не затверджено план дій щодо реалізації Національної транспортної стратегії та комплексний план дій з реформування інфраструктурних проєктів, який є важливим для забезпечення підстави для впровадження стандартів ЄС в галузі управління інфраструктурою.
Нагадаємо: В січні-червні 2020 року УЗ зазнала 8,792 млрд грн чистого збитку, а за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток становив 1065 млрд грн.
При цьому чистий дохід УЗ від реалізації продукції (товарів і послуг) за січень-червень 2020 року становив 35,623 млрд грн (-19,42% порівняно з аналогічним періодом 2019 року).
За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" очікує отримати збиток у розмірі 12-14 млрд грн.
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ему 600 000 в месяц платят и даже не крякнут.
а он взамен говорит, что "никакой коррупции на железной дороге нет".
и все довольны
И кто его выгнал?
Странно... Оказывается Серлещ только звиздеть умеет.