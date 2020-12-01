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ДБР порушило справу проти слідчих Нацполіції, які проводили обшуки в "Порше Україна"

ДБР порушило справу проти слідчих Нацполіції, які проводили обшуки в

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу для розслідування можливих протиправних дій слідчих Національної поліції щодо великого автомобільного імпортера "Порше Україна" і його клієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у виписці з ЄРДР, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

Як випливає з виписки, справу порушено за ознаками службового підроблення та перевищення повноважень представником правоохоронних органів.

У заяві в ДБР, поданій адвокатами одного зі співробітників компанії "Порше Україна", наводяться факти численних порушень слідчими Національної поліції для тиску на компанію та її посадових осіб.

Правоохоронні органи повинні проаналізувати дії слідчих, які ймовірно, не без підробки документів, змінили кваліфікацію статті на більш тяжку, а також з грубим порушенням процесуальних вимог зареєстрували додаткове кримінальне провадження.

У компанії відзначають, що ці дії дозволили слідчому чинити протизаконний процесуальний тиск на керівництво "Порше Україна", залякувати представника компанії арештом, а також здійснювати негласні слідчі дії, порушуючи основні конституційні права людини.

На цей час процесуальні дії кваліфіковані як службове підроблення шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи (ст. 366 КК України), а також як перевищення повноважень представником правоохоронного органу (ст. 365 КК України).

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, великий автомобільний імпортер "Порше Україна" поскаржився президенту Володимиру Зеленському на дії слідчих і попросив взяти під контроль розслідування кримінальної справи проти них, порушеною Державним бюро розслідувань.

У листі компанія докладно описала, як слідчі з метою чинити тиск на компанію "Порше Україна" нібито влаштували пресинг її клієнтам - власникам автомобілів Volkswagen Golf (Variant) 2015 року випуску. Їх викликають на допити, слідчі ставлять під сумнів правомірність індивідуальної сертифікації автомобілів та навіть намагалися ініціювати скасування реєстрації авто.

"Кількість кримінальних справ, штучно створених слідчими, вражає, - сьогодні нам відомо про декілька різних кримінальних проваджень стосовно одних і тих же осіб за одними й тими ж обставинами, що яскраво підтверджує зловживання [з боку слідчих] процесуальними правами", - йдеться в листі автоімпортера.

Компанія просить владу звернути увагу на цю ситуацію, виступити гарантом дотримання прав і законних інтересів власників більш ніж 2 700 автомобілів Volkswagen Golf (Variant) 2015 року випуску та вжити заходів щодо припинення процесуального тиску на "Порше Україна" і власників автомобілів.

У вересні компанія вже зверталася з цією проблемою до українських органів державної влади, але згодом тиск слідчих на компанію та її топменеджмент лише посилився: в жовтні в офіс прийшли з обшуками, погрожували керівникам компанії, провели обшуки вдома в іноземних топменеджерів.

"Порше Україна" запропонувала врегулювати цю проблемну ситуацію шляхом організації спільної наради за участю представників Офісу генпрокурора, Нацполіції, МВС України та Головного сервісного центру МВС.

В іншому випадку компанія не виключає, що буде звертатися в судові та міжнародні арбітражні органи для отримання відшкодування за заподіяний фінансовий і репутаційний збиток, звертатися з позовом до держави Україна про відшкодування збитків, заподіяних порушенням державою Україна міжнародних зобов'язань згідно з Угодою між Україною і Республікою Австрія про сприяння та взаємний захист інвестицій від 0811.1996 року.

Як відомо, "Порше Україна" - "дочка" Porsche Holding Salzburg, що входить до складу міжнародного автомобільного концерну Volkswagen AG. В Україні компанія є офіційним імпортером автомобілів брендів Audi, Volkswagen, Seat.

Автор: 

обшук (1970) Нацполіція (15130) Porsche (30) ДБР (3472)


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Топ коментарі
+5
Фердинанд Порше юдей?? Ха-ха-Ха! Порше розробляв танки Тигр для гітлерівців і за співпрацю з ними навіть півтора року в тюрмі відсидів. Ти хоча б тему вивчив, а то ляпнув єресь!
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01.12.2020 19:19
+4
Вивчіть тему для початку, там була ситуація, що наші доблесні митники скасували якогось біса сертифікацію для одразу 2700 штук Фольксваген Гольф в 2016 році. Причому, на момент скасування сертифікації більшість машин були вже розпродані.

Ви дійсно вірите, що ******** новенький Фольксваген Гольф не відповідає нормам сертифікації? Ну блін, це ж не Запорожець!
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01.12.2020 19:21
+3
Більш вірогідно, що митники опам'яталися і їм до голови прийшло, що мабуть продешевили вони аж на 2700 авто, от і скасували сертифікацію. Це все корупційні розборки з бізнесом чиновничої мафії на печерських пагорбах. Для чого взагалі потрібна та сертифікація відомих автомобільних брендів? Це ж не в гаражі зібрано з нуля.
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01.12.2020 19:39
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А що австрійським юдеям закони України вже неписані?
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01.12.2020 19:12 Відповісти
У них адвокаты дороже машин!
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01.12.2020 19:13 Відповісти
це торгаші, а не виробники, то пох ті адвокати, які несподіванно зникають та закінчуються, коли смаженим запахне
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01.12.2020 19:17 Відповісти
Вивчіть тему для початку, там була ситуація, що наші доблесні митники скасували якогось біса сертифікацію для одразу 2700 штук Фольксваген Гольф в 2016 році. Причому, на момент скасування сертифікації більшість машин були вже розпродані.

Ви дійсно вірите, що ******** новенький Фольксваген Гольф не відповідає нормам сертифікації? Ну блін, це ж не Запорожець!
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01.12.2020 19:21 Відповісти
питання в том, як була проведена сертифікація, чи не була вона фіктивной чи корупційной
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01.12.2020 19:24 Відповісти
А навіщо фіктивну сертифікацію робити для новеньких Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI??? І навіщо скасовувати сертифікацію лише для цих 2700 Гольфів, а не для всіх Гольфів 7 покоління, які продали в Україні??? Чим ці Гольфи особливі?
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01.12.2020 19:27 Відповісти
дійсно, чим?
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01.12.2020 19:42 Відповісти
я, наприклад вважаю, що сертифікаційний бізнес в Україні має не меньш корупційний характер, ніж митний
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01.12.2020 19:45 Відповісти
А я більше повірю в корумпованість нашої митниці, ніж у корумпованість Порше і Фольксвагена - вірогідність вища!
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01.12.2020 19:46 Відповісти
ви мабуть віруючий у безгріховність Порша і його послідовників, вибачте за образу ваших релігійних почуттів, але і адептів Христа були зрадники
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01.12.2020 19:49 Відповісти
Дивіться, я почитав про ситуацію... Ці 2700 Фольксваген Гольф приїхали в Україну із США. Про Дизельгейт чули? Так от, після Дизельгейту їх в Америці заборонили продавати і вони рік чи скільки там пилилися на складі. В Україні ж еко-стандарти не такі суворі, як у США, і Гольфи ці повністю їм відповідають, а отже продавати їх можна!

І тому дивно, що машини спочатку ніби сертифікували і власники цілком законно отримали на них номери і техпаспорти, а потім скасували їх сертифікацію заднім числом. Тому так, я більше повірю, що напартачили наші митники. Бо якби була вина Порше, то ці Фольксвагени не змогли б отримати номери і техпаспорти - без сертифікації це неможливо, комп'ютерна система МВС не дозволила б це!
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01.12.2020 19:53 Відповісти
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01.12.2020 21:17 Відповісти
Эти фольксвагены были выпущены для рынка сша, в мексике. Когда прогремел дизельгейт, машины оказались невостребованными в америке. Поэтому их начали распродавать по миру. Так как это машины для американского рынка, у них многое не соответствует европейским нормам (освещение и тд). Поэтому сравнивать американские с немецким гольф7 - это некомпетентность в теме.
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02.12.2020 06:37 Відповісти
Емм, у нас битки із США легко отримують сертифікат...
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02.12.2020 10:07 Відповісти
І хто сказав, що тут дилер їм ліхтарі не поміняв на європейські? По Києву повно цих Гольфів, поворотники ззаду в них здається оранжеві, а не червоні...
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02.12.2020 10:09 Відповісти
Більш вірогідно, що митники опам'яталися і їм до голови прийшло, що мабуть продешевили вони аж на 2700 авто, от і скасували сертифікацію. Це все корупційні розборки з бізнесом чиновничої мафії на печерських пагорбах. Для чого взагалі потрібна та сертифікація відомих автомобільних брендів? Це ж не в гаражі зібрано з нуля.
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01.12.2020 19:39 Відповісти
саме для того, мабуть, щоб "бренди" не складали по гаражах
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01.12.2020 19:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/140860 Це підтримки вітчизняного виробника.І так зазіки кращі.
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01.12.2020 20:17 Відповісти
Ви почитайте, що таке ******* зазіки - Васадзе там збирає кацапські Лади і прикручує колеса до Рено з московського заводу!

І так, я краще буду пішоходом, ніж на Запорожці чи Таврії без кондиціонера їздитиму))
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01.12.2020 20:27 Відповісти
ще треба подивитись, хто в той "дочці" кінцевий бенефіциар, скоріш за все якась курва з рашкійськой *********, що ху№лу ********
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01.12.2020 19:15 Відповісти
Фердинанд Порше юдей?? Ха-ха-Ха! Порше розробляв танки Тигр для гітлерівців і за співпрацю з ними навіть півтора року в тюрмі відсидів. Ти хоча б тему вивчив, а то ляпнув єресь!
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01.12.2020 19:19 Відповісти
де ви бачили там Порша, окрім назви?
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01.12.2020 19:20 Відповісти
знаю я такі "австрійські" суспільні підприємства та фіктивні "дочки"
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01.12.2020 19:22 Відповісти
"Порше Украина" - "дочка" Porsche Holding Salzburg, входящей в состав международного автомобильного концерна Volkswagen AG

Найбільший пакет акцій концерну Фольксваген мають нащадки Фердинанда Порше і його племінника Фердинанда Пієха. Пієх з родини Порше очолював концерн Фольксваген аж до 2015 року, коли пішов на пенсію!
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01.12.2020 19:23 Відповісти
Porsche Holding Salzburg може і якимсь боком і входить до складу концерну, але не його дочка в Україні. Це юдейський блеф.
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01.12.2020 19:26 Відповісти
Чувак, ну визнай, що ти не в темі... Ну реально некрасиво і смішно зі сторони виглядаєш!
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01.12.2020 19:28 Відповісти
чувак, ти правий, я не в темі, але теж маю свої сумніви і погляди, і от навіщо, чуваче, я тут з тобою сперечаюсь, та не буду, нах ту юдейську дочку холдінговой дочки, хай з ними менти розбираються та суд
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01.12.2020 19:36 Відповісти
Останній раз розжовую - Порше - австрієць, він тривалий час прожив у Зальцбургу, був почесним громадянином міста. Тому недивно, що у Щальцбургу офіційне представництво Фольксвагена називається Porsche Holding Salzburg - очевидно родина Порше так вирішила.

Тим більше, от погуглив - заснували Porsche Holding Salzburg аж у 1949 році - коли Фердинанд Порше був ще живий.

Ви дійсно вірите, що у Австрії в 1949 лишилися юдеї?
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01.12.2020 19:49 Відповісти
Дочірнє підприємтво входить до складу холдингу материнської компанії, яка є його власником.
Це вам не зебілів паплюжити)
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01.12.2020 19:42 Відповісти
І так, для довідки, марка Порше входить у концерн Фольксваген, а перші Порше були створені на базі Фольксваген Жук!

Ото як не знаєте матчастини, то краще жувати, ніж говорити!
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01.12.2020 19:25 Відповісти
А Фольксваген Жук створив Фердинанд Порше. От так от!
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01.12.2020 19:25 Відповісти
до чого той Жук ф взагалі Порш, як мова йде про якусь дочку холдінговой дочки і так далі...
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01.12.2020 19:28 Відповісти
Тому що автоконцерни мають звичку створювати дочірні компанії для прямого продажу своєї продукції!
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01.12.2020 19:29 Відповісти
Ви такий обізнаний в корпоративній сфері і стосунках різних дочок дочок та інших бастардів від великого бізнесу
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01.12.2020 19:33 Відповісти
Я певний час пропрацював у автомобільній сфері просто...
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01.12.2020 19:49 Відповісти
У кого ж крыша круче.
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01.12.2020 19:15 Відповісти
як вони апелюють до зелі, то не така вже в них могутня "криша", тобто дах
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01.12.2020 19:19 Відповісти
Эх не удалось бабулетов срубить!Эврупейцы йоханые!
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01.12.2020 19:20 Відповісти
це не європейці, це скоріш за все хітродупі еуреї
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01.12.2020 19:30 Відповісти
А клієнти Порше в Україні дууууже, ну прямо дуже ранімиє....
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01.12.2020 19:31 Відповісти
Читай про що мова йде, про клієнтів-власників автомобілів VW Golf 2015 р.в., а не Порше.
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01.12.2020 19:46 Відповісти
Вот из за этих **********,в Украину и не поступила вторая партия дизельгейтных Ауди А6.
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01.12.2020 19:36 Відповісти
я дуже засмучений тим
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01.12.2020 19:37 Відповісти
Не знаю як ви,а я з тим пролетів....
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01.12.2020 19:39 Відповісти
опажоповская кацапня уже и на авакяна начинает голос повышать?
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01.12.2020 19:42 Відповісти
а чего с ним церемониться. Сейчас информ. волну разгонят, а к Авакову у народа и так к нулю стремится и все. А зеленый дуралей может и захарченко с Ростова вернуть. У него же мозгов нет.
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01.12.2020 19:50 Відповісти
Жаба задавила ! Такая зеленая
ГБР возбудило дело против следователей Нацполиции, которые проводили обыски в "Порше Украина" - Цензор.НЕТ 9790
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01.12.2020 19:46 Відповісти
Ну хорошо, компания огромная-официальный импортер Фольсваген. Но! В стране таких из пальца высосаных уголовных процессов-десятки тысяч! И все эти середнячки и мелюзга исправно носит регулярные взносы правоохранителям.. Зеленский все эти тысячи случаев тоже возьмет "на контроль"? Или пусть следователи покормятся?
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01.12.2020 19:49 Відповісти
хорошая тема .мусора у мусоров деньги отжимают ))
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01.12.2020 19:52 Відповісти
Покажіть мені чесного мусора!
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01.12.2020 22:51 Відповісти
Міжнародні махінатори, що ввезли в Україну некондиційні авто, нарвались на наших ментів-бєспрєдєльщиків. @бала жаба гадюку. Але мені цікаво ось що - якого біса вони звертаються не в суд, а до Зеленського? У президента немає ЖОДНИХ повноважень для вирішення подібних питань, ЖОДНИХ! Тобто або махінатори знають про хронічне перевищення Зеленським своїх повноважень, а також мають в ОП "волохату руку" лобіста, або вони не знають українського законодавства, навіть нахабно нехтують ним. Вони що, вирішили, що Україна "бананова республіка"?
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01.12.2020 20:15 Відповісти
руководитель порше украина на совещании, захлопывая туго набитый баксами чемодан, спросил у присутствующих напоследок - главней ДБР говорите?
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01.12.2020 20:47 Відповісти
Там была подделка сертификатов Порше Украина , таможня ни причём , выявили при регистрации в сервисном центре и начали раскручивать.
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01.12.2020 22:19 Відповісти
Чергові мусорки трусили чергову компанію на бабло, мусорські будні.
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01.12.2020 22:49 Відповісти
Здесь всё досупно и честно
https://autogeek.com.ua/lokalnyiy-dizelgeyt-deshevyie-volkswagen-oformlyali-v-ukraine-po-lipovyim-dokumentam/
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01.12.2020 23:02 Відповісти
Якщо чесно, то тупим є сам факт, що машини, які офіційно продаються в ЄС чи США, мають отримувати сертифікат в Україні... Навіщо??? Особливо у даному випадку, коли Гольф німецького виробництва сертифікований!

З ліками, до речі, так само - і Супрун ж пропонувала відмінила ліцензування для тих препаратів, які вже зареєстровані в Європі чи США...
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02.12.2020 10:13 Відповісти
 
 