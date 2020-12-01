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Новини Коронавірус і карантин
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Перших європейців можуть вакцинувати від COVID-19 ще до Нового року, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Перших європейців можуть вакцинувати від COVID-19 ще до Нового року, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що вакцинація громадян Євросоюзу від COVID-19 розпочнеться до кінця грудня.

Про це вона заявила на відеоконференції європейських парламентаріїв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині держави-члени (ЄС) працюють над планами вакцинації та над логістикою розподілу десятків мільйонів доз вакцини", - сказала фон дер Ляєн.

"Отже, якщо все піде добре, перші громадяни Європи можуть бути вакциновані вже до кінця грудня. І це буде величезний крок уперед до нормального життя. Інакше кажучи, я просто хочу сказати: в кінці тунелю є світло. Але ми ще маємо бути дисципліновані, доки, нарешті, не доб'ємося вакцинації, що зможе викоренити цей вірус", - наголосила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн нагадала, що Єврокомісія зарезервувала близько 2 млрд доз потенційної вакцини проти COVID-19, уклавши контракти з шістьма фармацевтичними компаніями. За її словами, вони працюють над найбільш перспективними вакцинами-кандидатами, поки що справи йдуть добре, й усі ці вакцини виробляються в Європі.

Читайте також: Перші громадяни країн Євросоюзу можуть бути вакциновані проти коронавірусу вже у грудні, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС від самого початку організував "глобальну відповідь" на коронавірус: "не національну, не європейську, а глобальну відповідь".

"Принцип такий - країни з високим рівнем доходів інвестують у так званий механізм COVAX, щоб країни з низьким і середнім рівнем доходів мали справедливий і недорогий доступ до вакцин. І жодна країна не змогла б досягти цього самостійно. І це ще раз демонструє красу глобальної співпраці", - пояснила вона.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13313) фон дер Ляєн Урсула (761) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+10
Надеюсь, что первой будет сама Урсула фон дер Ляйен.
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01.12.2020 19:32
+2
Африканці і азіати - вони також вже європейці.
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01.12.2020 19:34
+2
Красота глобального сотрудничества понятна Миссис фон дер Ляйен, впарили несуществующую и безобидную болячку всему миру. За хорошие деньги
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01.12.2020 19:54
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Надеюсь, что первой будет сама Урсула фон дер Ляйен.
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01.12.2020 19:32 Відповісти
Вакцинувати всю шоблу євросоюзу в три ***** спочатку ,відчекати 1-1,5 року і регулярно питати їх "ві ґєйт ес дір?"
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01.12.2020 22:21 Відповісти
Африканці і азіати - вони також вже європейці.
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01.12.2020 19:34 Відповісти
Хорошая тетка.
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01.12.2020 19:42 Відповісти
Европейцы , - вы уже не первые , россияне придумали не имеющого Аналога в Мире . А Украину так заставляют , что подключили ОПЗЖ оповцев и те стараются , а прививатся не хотят.
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01.12.2020 19:46 Відповісти
Они ж говорят о европейцах, а не о мокшанцах болотных.
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01.12.2020 21:34 Відповісти
ага, як дадуть по рогах упертим мадярам
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01.12.2020 19:53 Відповісти
з Польщею якось то домовляться
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01.12.2020 19:54 Відповісти
Красота глобального сотрудничества понятна Миссис фон дер Ляйен, впарили несуществующую и безобидную болячку всему миру. За хорошие деньги
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01.12.2020 19:54 Відповісти
Я казав і знову кажу,першими повинні вакцинуватися керманичі.Провести при цьому онлайн стрім.Вакцинам вірити не можна.А говорять тільки за вакцину,а за ліки ні.
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01.12.2020 20:11 Відповісти
Вколять фізрозчин в стрімі, і шо?
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01.12.2020 20:18 Відповісти
От як хтось з перших вирве шприца з рук медика, та штиркне того, в стрімі...
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01.12.2020 20:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/126283 Можна підготуватися так,щоб не збрехали.
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01.12.2020 21:52 Відповісти
Ничто так не меняет отношение антиваксеров к вакцинам, как укус бешеной собаки.
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01.12.2020 21:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Я свою думку не міняв.І ніколи не казав.що вірусу немає.Я вже говорив вам це.А ще я ніколи не був проти вакцин.Але вакцини довго тестувалися,а ця дуже швидко готова.Так що тестерами повинні бути керманичі.
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01.12.2020 21:50 Відповісти
Світ змінюється досить швидко. На розшифрування геному людини було витрачено 5 млрд доларів (закінчили в 2003), а вже в 2017 мій знайомий за 55 тис гривень одержав повне секвенування. Зараз ряд компаній працює, щою за 100 доларів це робити.
Так що ті, методи та терміни розробки, які існували 60-х роках минулого сторіччя зараз неактуальні.
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02.12.2020 07:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Цей вірус новий.Потрібно довго досліджувати його,на вплив організму.Вже подивимось,що до якості вакцин.
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02.12.2020 14:02 Відповісти
Нащо довго досліджувати його вплив на організм, якщо ясно, що це явний патоген і летальність в нього в рази вища, ніж у звичайного грипу, проти якого вже давно роблять цілі "коктейлі" з вакцин? А якість вакцин проти ковіду вже випробовували. Останню - на 15 тис добровольців проти 15 тис плацебо по подвійному сліпому методу.
Що Вас не влаштовує?
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02.12.2020 14:42 Відповісти
Усусла злая,дер ее...
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01.12.2020 20:42 Відповісти
Ніхто не буде вакцинуватися, поки не пройде достатньо часу, та не не буде перевірена вакцина на людях-добровольцях. Може про добровольців вона і каже.
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01.12.2020 22:03 Відповісти
 
 