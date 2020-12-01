Перших європейців можуть вакцинувати від COVID-19 ще до Нового року, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн припустила, що вакцинація громадян Євросоюзу від COVID-19 розпочнеться до кінця грудня.

Про це вона заявила на відеоконференції європейських парламентаріїв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині держави-члени (ЄС) працюють над планами вакцинації та над логістикою розподілу десятків мільйонів доз вакцини", - сказала фон дер Ляєн.

"Отже, якщо все піде добре, перші громадяни Європи можуть бути вакциновані вже до кінця грудня. І це буде величезний крок уперед до нормального життя. Інакше кажучи, я просто хочу сказати: в кінці тунелю є світло. Але ми ще маємо бути дисципліновані, доки, нарешті, не доб'ємося вакцинації, що зможе викоренити цей вірус", - наголосила глава Єврокомісії.

Фон дер Ляєн нагадала, що Єврокомісія зарезервувала близько 2 млрд доз потенційної вакцини проти COVID-19, уклавши контракти з шістьма фармацевтичними компаніями. За її словами, вони працюють над найбільш перспективними вакцинами-кандидатами, поки що справи йдуть добре, й усі ці вакцини виробляються в Європі.

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Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС від самого початку організував "глобальну відповідь" на коронавірус: "не національну, не європейську, а глобальну відповідь".

"Принцип такий - країни з високим рівнем доходів інвестують у так званий механізм COVAX, щоб країни з низьким і середнім рівнем доходів мали справедливий і недорогий доступ до вакцин. І жодна країна не змогла б досягти цього самостійно. І це ще раз демонструє красу глобальної співпраці", - пояснила вона.