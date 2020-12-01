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Перебування російських військ у Придністров'ї порушує територіальну цілісність Молдови, - НАТО

Перебування російських військ у Придністров'ї порушує територіальну цілісність Молдови, - НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перебування російських військ у Придністров’ї порушує територіальну цілісність Молдови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав на брифінгу у Брюсселі за підсумками першого дня відеоконференції міністрів закордонних справ Альянсу.

"Ми бачимо, як Росія розгортає війська всупереч бажанням урядів наших близьких сусідів. Як Росія провела незаконну анексію Криму, як вона продовжує дестабілізувати ситуацію у східній Україні, як вона діє в частинах Грузії чи її присутність у Молдові, в Придністров’ї", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що "це є порушенням територіальної цілісності Молдови і ще одним прикладом того, як Росія не поважає міжнародне право та територіальну цілісність країн, включно з Молдовою".

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Столтенберг додав, що очікує на зустрічі з новобораною президенткою Молдови Маєю Санду, і заявив, що НАТО цінує партнерство з країною.

Читайте також: Президентка Молдови Санду хоче замінити російських "миротворців" спостерігачами ОБСЄ, Москва закликає "не робити різких кроків"

Автор: 

Молдова (2063) НАТО (6422) Придністров’я (473)


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Топ коментарі
+22
кацапский скот гонят ото всюду, мы на кануне грандиозного шухера
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01.12.2020 19:47
+13
Вон в Бурятию!
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01.12.2020 19:48
+11
Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 1125Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 4888
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01.12.2020 19:47
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Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 1125Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 4888
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01.12.2020 19:47 Відповісти
кацапский скот гонят ото всюду, мы на кануне грандиозного шухера
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01.12.2020 19:47 Відповісти
накануне
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02.12.2020 18:56 Відповісти
Вон в Бурятию!
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01.12.2020 19:48 Відповісти
Видно Турция Локомотив в НАТО , а то Раньше , кроме Озабоченности ничего не происходило.
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01.12.2020 19:48 Відповісти
А сейчас что происходит?
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01.12.2020 19:49 Відповісти
Произошло Заясление , хотя Бы , а будут ли Действия Посмотрим.
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01.12.2020 19:54 Відповісти
Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 6852Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 9462Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 7383Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 2061Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 9433
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01.12.2020 19:55 Відповісти
Перебування російських військ у Придністров'ї порушує територіальну цілісність Молдови, - НАТО - Цензор.НЕТ 2499
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01.12.2020 21:15 Відповісти
Сухопутного кордону між Московією та Придністров'єм не існує.
Порох заборонив логістику через Україну. Літаками лапотним в копійчину обійдеться.
Питання: яким шляхом ***** снабжає своїх нукерів? Невже знов через кордон України?
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01.12.2020 19:55 Відповісти
Бензин, еду и водку наверняка на месте покупают. А чем их ещё снабжать?
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01.12.2020 20:00 Відповісти
О это серьезно наступили на коки раше а шо наш пианист свободу передвижение приднестровью
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01.12.2020 19:55 Відповісти
У Санду и в Молдовы есть чудеснач поддержка в лице НАТО. кацапы, как бешенные псы, будут огрызаться...
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01.12.2020 19:56 Відповісти
Есть ли у вас план мистер Йенс , дабы выпроводить непрошенного "гостя" ? Видать для этого и собираются , пригласив Украину на свои заседания . Вот только доверие шаткое к некоторым ...
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01.12.2020 19:57 Відповісти
Мочить маскалей!
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01.12.2020 19:58 Відповісти
спробуйте санкції проти раши і путіна.
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01.12.2020 20:01 Відповісти
это не выгодно .. надёжнее будет выражать озабоченность !
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01.12.2020 20:05 Відповісти
эта болтовня ничего не даст .. гнать нужно от туда кацапов ссаными тряпками ! звери понимают только язык силы !
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01.12.2020 20:03 Відповісти
А как они туда технику и военных пеерправили? Самолетом?
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01.12.2020 20:04 Відповісти
там советская база была ещё в те времена .. по этому кацапам приднестровье и понадобилось отжать ..
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01.12.2020 20:06 Відповісти
Найбільші артсклади СА ,за часи СРСР !!))
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01.12.2020 20:48 Відповісти
пора їм вибухати....
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01.12.2020 20:54 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Узнала, что это, оказывается, фотожаба.
До сих пор считала, что это реальное фото.

Пребывание российских войск в Приднестровье нарушает территориальную целостность Молдовы, - НАТО - Цензор.НЕТ 5238
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01.12.2020 20:04 Відповісти
Пане, тепер і ми знаємо, що ви знаєте, а от як було до того, знали ви чи ні, мабуть вважали миротворчою операцією серед якихось східноєвропейських дикунів
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01.12.2020 20:20 Відповісти
Этот попугай повторяет за всеми. А если бы Санду ничего не сказала?
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01.12.2020 20:22 Відповісти
Крысы Мавзолейные подписали бумагу об уходе из Приднестровья в 2001 году.Что они делают,это Ребус для всего Мира, загадка природы...,Хотя догадываюс,это типа Дырляндия из Дамбасса,впрочем Абхазия и Ю.Осетия из той же оперы...,вяличия кремлевского Лузера Путлера...
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01.12.2020 20:23 Відповісти
чувак, ты шо в Мавзолее живешь и с крысами общаешься ? Тебе наверно лет сто минимум. Ты уникум
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01.12.2020 20:44 Відповісти
Обіцяти ,це не означає оженитись !!)))
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01.12.2020 20:46 Відповісти
Напорством , НАСТОЙЧИВОСТЬЮ и БЕЗКОМПРОМИСТНОСТЬЮ - -
-
гоните валянков на НЕМЫТУЮ !..
НИКАКИХ больше "договоренностей " !!! - -
-
ОБМАНУТ ! .
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01.12.2020 20:25 Відповісти
Майя Санду умная дама,а позиция НАТО и Генсека Столтенберга видимо согласована с президентом Молдовы,попросту это сигнал для путлерской банды Гопников...
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01.12.2020 20:30 Відповісти
А позиція ОБСЄ зазвичай буде стурбованою стурбованністю вирішення цього питання.
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01.12.2020 20:47 Відповісти
Поддержка НАТО это конечно хорошо, но современное НАТО далеко не то НАТО, что было во времена хотя бы Клинтона, не говоря уже о временах "Холодной войны". Отец в НАТО => США, а значит обращаться нужно к Джо Байдену, тем более, что Джо Байден будучи заместителем Обамы посещал Молдову в 2010 году и прекрасно знает, что здесь за ситуация с оккупированным Приднестровьем. Однако Байдену сейчас вообще не до Приднестровий, у него серьёзные проблемы в США с Covid-19, поэтому Санду как первая женщина-президент Молдовы должна обратиться к заместителю Байдена => первой женщине вице-президенту США => Камале Харрис. Она бывший генеральный прокурор Калифорнии и знает как вести себя с бандитами как ОПГ Путина "Единая Россия". Когда Санду добьётся железной поддержки Камалы Харрис, тогда дело сдвинется с места, в частности и в ООН тоже, так как Россия ещё в 1999 году в Стамбуле обязалась вывезти вооружение из Приднестровья. В общем всё в руках Санду. После парламентских выборов Санду будет иметь ещё больше рычагов давления на Тирасполь и Кремль, речь про уничтожение контрабанды и перекрытие всех путей контрабанды из Тирасполя и в Тирасполь. Время покажет.
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01.12.2020 20:42 Відповісти
Контрабас ,це головна складова економіки ПМР !!)))
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01.12.2020 20:45 Відповісти
Всё верно. Необязательно воевать. Уничтожишь контрабанду Тирасполя - уничтожишь псевдо-правительство Тирасполя-Кремля.
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01.12.2020 20:47 Відповісти
Т.зв. російські миротворці, це криша корумпованої влади ПМР!!))
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01.12.2020 20:53 Відповісти
а кудой в Тирасполь попадает контрабанда?
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02.12.2020 00:42 Відповісти
Через молдавскую таможню.
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02.12.2020 00:48 Відповісти
ну так сейчас на таможне можно будет навести порядок и прикрыть эту лавочку.
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02.12.2020 00:53 Відповісти
а снабжение и ротация "миротворцев" в Тирасполе как происходит сейчас, ведь Украина вроде же закрыла свое воздушное пространство для перемещения кацапских военных грузов.
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02.12.2020 00:44 Відповісти
Напорством , НАСТОЙЧИВОСТЬЮ и БЕЗКОМПРОМИСТНОСТЬЮ - -
-
гоните валянков на НЕМЫТУЮ !..
НИКАКИХ больше "договоренностей " !!! - -
-
ОБМАНУТ ! . ..
.. Перебування російських військ у Придністров'ї порушує територіальну цілісність Молдови, - НАТО - Цензор.НЕТ 64
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01.12.2020 20:50 Відповісти
так вроде воздушный мост через страны нато кацапский проходитв приднестровье .а яйца слабо им подрезать ?
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01.12.2020 21:14 Відповісти
Україна має змусити силою змусити росіян до миру. Треба провести операцію по примусу Росії до миру. Для цього треба повністю заблокувати російські війська в Придністровї.ми з свого боку, Молдова з свого.
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01.12.2020 22:14 Відповісти
Кто будет их выгонять? РуССкие холопы (кроме избранного президента М. Санду),которые сейчас у власти в Молдове? Они сейчас боятся выборов как огня! Но их время скоро кончится!
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02.12.2020 06:45 Відповісти
Нічого Молдова не зробить, як не зробили її попередні уряди і президенти протягом десятиліть. Ситуація зміниться при двох основних умовах - принципово новій політиці України до своїх територій і співвітчизників. І відповідній політиці московщини. Все решту - пустопорожнє патякання.
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02.12.2020 08:27 Відповісти
Марш в будку промосковский нацик-провокатор!
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02.12.2020 16:52 Відповісти
 
 