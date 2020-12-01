Перебування російських військ у Придністров'ї порушує територіальну цілісність Молдови, - НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перебування російських військ у Придністров’ї порушує територіальну цілісність Молдови.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав на брифінгу у Брюсселі за підсумками першого дня відеоконференції міністрів закордонних справ Альянсу.
"Ми бачимо, як Росія розгортає війська всупереч бажанням урядів наших близьких сусідів. Як Росія провела незаконну анексію Криму, як вона продовжує дестабілізувати ситуацію у східній Україні, як вона діє в частинах Грузії чи її присутність у Молдові, в Придністров’ї", - сказав Столтенберг.
Він заявив, що "це є порушенням територіальної цілісності Молдови і ще одним прикладом того, як Росія не поважає міжнародне право та територіальну цілісність країн, включно з Молдовою".
Столтенберг додав, що очікує на зустрічі з новобораною президенткою Молдови Маєю Санду, і заявив, що НАТО цінує партнерство з країною.
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Порох заборонив логістику через Україну. Літаками лапотним в копійчину обійдеться.
Питання: яким шляхом ***** снабжає своїх нукерів? Невже знов через кордон України?
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
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До сих пор считала, что это реальное фото.
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гоните валянков на НЕМЫТУЮ !..
НИКАКИХ больше "договоренностей " !!! - -
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ОБМАНУТ ! . ..
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