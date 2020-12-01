У Києві відбулася акція Нацкорпусу, присвячена 7-й річниці від дня перших сутичок на Майдані

1 грудня у Києві відбулись акції, присвячені сьомій річниці перших зіткнень на Майдані під час Революції Гідності.

Організатором заходу виступив Національний Корпус, представники якого назвали 1 грудня 2013 року – втраченим "тріумфом" Революції.

Масові заходи стартували о 18:00 відразу на чотирьох різних локаціях у межах столиці: на мосту біля Алеї Героїв Небесної Сотні, Шулявському мосту та наземних пішохідних переходах на пр. Бандери та по вул. Саперно-Слобідській. Представники політсили розтягнули банери із написом: "Революція почалася на Банковій" та "Революцію почали "провокатори", запалили фаєри й виступили перед присутніми.

У Нацкорпусі підкреслили, що 1 грудня 2013-го року є знаковим днем у перебігу Революції Гідності, адже тоді після побиття студентів 30-го листопада українські націоналісти захопили Будинок профспілок, Жовтневий палац, будівлю КМДА, а також спробували встановити контроль над Адміністрацією президента на Банковій.

"Їх називали "провокаторами" та "екстремістами". Але саме вони стали тим голосом вулиць, який дав старт для справжньої революції. Не з піснями і танцями, а з рішучістю боротися без зброї проти озброєного "Беркуту". Вони чітко дали зрозуміти – часи Януковича добігають кінця. Багато "провокаторів" згодом у лавах ЗСУ та Нацгвардії поїхали захищати Україну на фронті. Частина з них загинули за Україну. Інші – продовжують боротьбу. І наше завдання сьогодні – довести революцію до кінця та не допустити ватного реваншу", - написав у своєму телеграм-каналі лідер Нацкорпусу Андрій Білецький.

Читайте також: "Уроки Вільнюсу" має пам'ятати кожен політик, який пов'язує своє майбутнє з Україною, - Порошенко

Націоналісти переконані, якби в той момент решта протестувальників та українських політиків підтримали дії патріотів, то повалення режиму Януковича сталося б значно швидше. Натомість націоналістів звинуватили у радикалізмі, а Революція, що затягнулася на довгі місяці, забрала життя понад сотні людей.

"Після побиття студентів "Беркутом", стало зрозуміло, що ніякого діалогу з Януковичем бути не може. Події 1 грудня стали ключовим моментом переростання нечисленного протесту на масовий рух за повалення злочинного проросійського режиму. Опозиційно-олігархічні ЗМІ подали штурм Адміністрації президента як провокацію. Зі сцени Майдану націоналістів поливали брудом і закликали народ не йти на Банкову, бо там "провокатори". Якби 1 грудня більшість людей на Майдані повірили молодим націоналістам, а не опозиційним політикам, то режим Януковича вже тоді впав би. Натомість Революція Гідності тривала ще 3 місяці і забрала більше сотні життів – героїв Небесної сотні", – зазначив керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.