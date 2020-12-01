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Новини Революція в Україні
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У Києві відбулася акція Нацкорпусу, присвячена 7-й річниці від дня перших сутичок на Майдані

У Києві відбулася акція Нацкорпусу, присвячена 7-й річниці від дня перших сутичок на Майдані

1 грудня у Києві відбулись акції, присвячені сьомій річниці перших зіткнень на Майдані під час Революції Гідності.

Організатором заходу виступив Національний Корпус, представники якого назвали 1 грудня 2013 року – втраченим "тріумфом" Революції.

Масові заходи стартували о 18:00 відразу на чотирьох різних локаціях у межах столиці: на мосту біля Алеї Героїв Небесної Сотні, Шулявському мосту та наземних пішохідних переходах на пр. Бандери та по вул. Саперно-Слобідській. Представники політсили розтягнули банери із написом: "Революція почалася на Банковій" та "Революцію почали "провокатори", запалили фаєри й виступили перед присутніми.

У Нацкорпусі підкреслили, що 1 грудня 2013-го року є знаковим днем у перебігу Революції Гідності, адже тоді після побиття студентів 30-го листопада українські націоналісти захопили Будинок профспілок, Жовтневий палац, будівлю КМДА, а також спробували встановити контроль над Адміністрацією президента на Банковій.

"Їх називали "провокаторами" та "екстремістами". Але саме вони стали тим голосом вулиць, який дав старт для справжньої революції. Не з піснями і танцями, а з рішучістю боротися без зброї проти озброєного "Беркуту". Вони чітко дали зрозуміти – часи Януковича добігають кінця. Багато "провокаторів" згодом у лавах ЗСУ та Нацгвардії поїхали захищати Україну на фронті. Частина з них загинули за Україну. Інші – продовжують боротьбу. І наше завдання сьогодні – довести революцію до кінця та не допустити ватного реваншу", - написав у своєму телеграм-каналі лідер Нацкорпусу Андрій Білецький.

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Націоналісти переконані, якби в той момент решта протестувальників та українських політиків підтримали дії патріотів, то повалення режиму Януковича сталося б значно швидше. Натомість націоналістів звинуватили у радикалізмі, а Революція, що затягнулася на довгі місяці, забрала життя понад сотні людей.

"Після побиття студентів "Беркутом", стало зрозуміло, що ніякого діалогу з Януковичем бути не може. Події 1 грудня стали ключовим моментом переростання нечисленного протесту на масовий рух за повалення злочинного проросійського режиму. Опозиційно-олігархічні ЗМІ подали штурм Адміністрації президента як провокацію. Зі сцени Майдану націоналістів поливали брудом і закликали народ не йти на Банкову, бо там "провокатори". Якби 1 грудня більшість людей на Майдані повірили молодим націоналістам, а не опозиційним політикам, то режим Януковича вже тоді впав би. Натомість Революція Гідності тривала ще 3 місяці і забрала більше сотні життів – героїв Небесної сотні", – зазначив керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

Автор: 

революція (312) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+18
Революция началась когда встал Киев, когда на Майдан и Михайловскую вышло более миллиона человек.
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01.12.2020 20:06
+13
Мишки и свинки не кидали? Не зачет. Беня не заплатит.
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01.12.2020 20:01
+9
Ходять, чуму водять, а де вони потрібні, там їх нема.
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01.12.2020 20:06
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Революция началась на Банковой! С днем провокатора и слава Корпусу Нации! Наше время пришло!
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01.12.2020 20:01 Відповісти
Революция началась когда встал Киев, когда на Майдан и Михайловскую вышло более миллиона человек.
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01.12.2020 20:06 Відповісти
А автозаки - це ви про автобуси біля стадіону Лобановського?
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01.12.2020 20:23 Відповісти
Я там був. Хотілось би звірити версії подій.
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01.12.2020 20:24 Відповісти
Я тількищо повернулась з акції СЕЙВ ФОП . Два рази спускались по Інституцькій до майдану в Глобус погріться і випити кави. НІЯКОЇ АКЦІЇ НАЦЖОН НЕ БУЛО !!!!!!!!! НАВІЩО ЛЮДЯМ СЦЯТИ В ОЧІ , БУТУСОВ ?????????
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01.12.2020 23:24 Відповісти
Ми пройшли по Грушевського маршем через Європейську , Хрещатиком і через Бесарабку до "Кабінки Зелоха" - НЕ БУЛО НАЦЖОН !!!!!!
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01.12.2020 23:27 Відповісти
БОЖе , журнафлісти, навіщо ви брешете людям ?????
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01.12.2020 23:28 Відповісти
Кончені ублюдки ....
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01.12.2020 23:30 Відповісти
У Києві відбулася акція Нацкорпусу, присвячена 7-й річниці від дня перших сутичок на Майдані - Цензор.НЕТ 4631
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02.12.2020 16:35 Відповісти
Мишки и свинки не кидали? Не зачет. Беня не заплатит.
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01.12.2020 20:01 Відповісти
Про Белую Вошь и его ближайшее окружение рашенских агентов. Доходчиво
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
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01.12.2020 20:03 Відповісти
Какой-то кремлевский сайт. Патриотов Азова обзывает нацистами.
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01.12.2020 20:17 Відповісти
Ну, если Коротких-Боцман -- патриот, а bellingcat -- кремлевские слуги, то тогда можно с такой-же уверенностью назвать Белю балериной.
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01.12.2020 20:59 Відповісти
У Києві відбулася акція Нацкорпусу, присвячена 7-й річниці від дня перших сутичок на Майдані - Цензор.НЕТ 2947
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02.12.2020 00:37 Відповісти
Рашенский нацбол и Бенин с Аваковым ручной холуй. "Патриоты", твою дивизию ...
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02.12.2020 09:35 Відповісти
Крутость этих парней затмевает Эверест, слава героям нации!
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01.12.2020 20:17 Відповісти
Як же довго ти тримавсь, шоб кацапський ресурс вивалити.
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01.12.2020 20:28 Відповісти
Bellingcat -- кремлёвский ресурс? В какой реальности?
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01.12.2020 21:00 Відповісти
Надо у шмария спросить - он его любит.
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01.12.2020 21:31 Відповісти
Врешь. Когда Bellingcat расследовали МН17 и агрессию Раши на востоке и выкладывали свои обстоятельные отчёты, то они значит были "правильные" пацаны. За нас. А как написали правду про Белую вошь и его ближайшее окружение из рашенских нацболов, то сразу стали прокацапскими? Или трусы надень, или крестик сними.
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01.12.2020 21:37 Відповісти
У Києві відбулася акція Нацкорпусу, присвячена 7-й річниці від дня перших сутичок на Майдані - Цензор.НЕТ 2892

У него спрашивай.
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01.12.2020 22:00 Відповісти
Ну и что? Ты хоть сам читал написанное? Так про Коротких, Левкина и других рашенских нацболов Bellingcat врет? Или не врет?
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01.12.2020 22:04 Відповісти
Откуда я знаю, для многих и шмарий не врет.
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01.12.2020 22:26 Відповісти
А если не знаешь, чего пишешь что попало? Абы ляпнуть?
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02.12.2020 09:33 Відповісти
Ходять, чуму водять, а де вони потрібні, там їх нема.
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01.12.2020 20:06 Відповісти
За что платят. Работа такая.
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01.12.2020 21:02 Відповісти
Так.Пацанчики Бєлєцкого-майстри з усіляких акцій .(Особливо з добре оплачуваних.)
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01.12.2020 20:18 Відповісти
Так уже узколобая жопотня из нацкорпуса избрала себе зеленого вошьдя.Шо снова не так?
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01.12.2020 20:25 Відповісти
Цензор,не бань,объективность превыше,chernovrsy.ukr.net и последние новости на "Украина"...без мата...
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01.12.2020 20:52 Відповісти
Черновцы...
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01.12.2020 20:53 Відповісти
Сегодня 08.45...
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01.12.2020 20:55 Відповісти
...и тут уже убрали, епрст...
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01.12.2020 21:02 Відповісти
гопніки
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01.12.2020 20:54 Відповісти
к Мертвечуку и Портнову загляните ? или опять такие акции чтоб выпустить пар а на серьезное яиц нет где вы были когда автомайдан в феофанию ездил последовательными надо быть кидались свинками так почему же не кидаетесь игрушечными зелеными жабами ?где вы были когда конституц суд митинг когда звали все проукраинские силы и возле судилища Антоненко ни разу вас не было не было реакции к поездке Мертвечука в москву
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01.12.2020 20:58 Відповісти
поменяли национальную идею на деньги авакова? ню-ню
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01.12.2020 21:20 Відповісти
типа заявили, что горем сАбакова еще не разогнали.
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02.12.2020 11:43 Відповісти
 
 