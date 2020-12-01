Росія ігнорує пропозицію України про проведення позачергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, - Арестович

Російська делегація проігнорувала пропозицію України провести позачергову зустріч Тристоронньої контактної групи до закінчення терміну торішніх домовленостей лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи дійсно збирається ТКГ на цьому тижні, Арестович відповів: "Ні. Відповіді від російської сторони немає, хоча і ми, і ОБСЄ прагнемо до проведення такої зустрічі ... Ми будемо наполягати на цьому на черговому засіданні, яке буде на наступному тижні".

Нагадаємо, на засіданні ТКГ 25 листопада глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську делегацію визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року. На це прохання глава делегації РФ Борис Гризлов заявив, що це буде втручанням Росії у внутрішні справи України.

Кравчук також ініціював додаткові засідання, щоб обговорити обмін утримуваними особами, відкриття російською стороною КПВВ, про розведення на нових ділянках і інше.