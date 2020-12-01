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Новини Агресія Росії проти України
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Росія ігнорує пропозицію України про проведення позачергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, - Арестович

Росія ігнорує пропозицію України про проведення позачергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, - Арестович

Російська делегація проігнорувала пропозицію України провести позачергову зустріч Тристоронньої контактної групи до закінчення терміну торішніх домовленостей лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи дійсно збирається ТКГ на цьому тижні, Арестович відповів: "Ні. Відповіді від російської сторони немає, хоча і ми, і ОБСЄ прагнемо до проведення такої зустрічі ... Ми будемо наполягати на цьому на черговому засіданні, яке буде на наступному тижні".

Нагадаємо, на засіданні ТКГ 25 листопада глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську делегацію визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року. На це прохання глава делегації РФ Борис Гризлов заявив, що це буде втручанням Росії у внутрішні справи України.

Кравчук також ініціював додаткові засідання, щоб обговорити обмін утримуваними особами, відкриття російською стороною КПВВ, про розведення на нових ділянках і інше.

Автор: 

росія (64923) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+9
А в глаза ***** заглядывал?
А на колени становился?
А войска обещал ещё дальше отвести?!
- Ну тогда просто не знаю... Может, начать убивать врага? Не?
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01.12.2020 21:49
+6
преЗедент да себе год с «парижской встречи», которая состоялась 09.12.19.
После этого предоставит свой(?) «гениальный» план.....
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01.12.2020 21:21
+5
Тут до 09.12. осталось уже не много (8 дней).......
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01.12.2020 21:05
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Тут до 09.12. осталось уже не много (8 дней).......
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01.12.2020 21:05 Відповісти
а шо трапится 9.12?
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01.12.2020 21:17 Відповісти
преЗедент да себе год с «парижской встречи», которая состоялась 09.12.19.
После этого предоставит свой(?) «гениальный» план.....
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01.12.2020 21:21 Відповісти
Извиняюсь: дал(!)
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01.12.2020 21:24 Відповісти
думаете рачкинцы ему больше не поверят?
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01.12.2020 21:29 Відповісти
этот вопрос должен «волновать» самого преЗедента.......
Лично я в «чудеса» от преЗедента не верила и не верю......
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01.12.2020 21:35 Відповісти
можите верить, можите не верить, а год прошел относительно тихо, а тут и падмога не за горами нарисовывается, так что палегше будет.
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01.12.2020 21:37 Відповісти
Помощь? От кого?
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01.12.2020 21:41 Відповісти
как от кого, от пендосов ненавистных, ани фсе помнят и жаждут крови.
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01.12.2020 21:46 Відповісти
Если Вы здесь комментируете только для стёба, то это не ко мне.......
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01.12.2020 21:51 Відповісти
так надеюсь пендосы не Вашей крови жаждут.
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01.12.2020 22:06 Відповісти
немного
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02.12.2020 18:32 Відповісти
Напорством , НАСТОЙЧИВОСТЬЮ и БЕЗКОМПРОМИСТНОСТЬЮ - --гоните валянков на НЕМЫТУЮ !..НИКАКИХ больше "договоренностей " !!! - --ОБМАНУТ ! . ....!11.
Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович - Цензор.НЕТ 7142
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01.12.2020 21:07 Відповісти
Чому потрібно щоб пройшло 7 років, а то і не одна сотня років, щоб зрозуміти, що тебе тримають за лоха, ідіота і терпілу? І чому потрібно постійно робити з себе лоха, ідіота і терпілу? Земляки, хто дасть на це питання відповідь?
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01.12.2020 21:11 Відповісти
Россия игнорирует/ после распада СССР на защите Украины стояли 176 межконтинентальных ракет, 44 тяжелых бомбардировщика, 1270 ядерных боеголовок. После передачи этого РФ Кравчук стал ей не нужен.
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01.12.2020 21:13 Відповісти
Но зато богаче на сумму порядка 300млн.!))
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01.12.2020 21:56 Відповісти
Эй вы маструбанты из группы Кравчука давайте уже кончайте.
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01.12.2020 21:19 Відповісти
Кравчук такий нудний що надоїв навіть кацапам .......
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01.12.2020 21:21 Відповісти
Макарыч хочет спросить...,а правда что Белорусь и Армения это РАБссия?
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01.12.2020 21:37 Відповісти
Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович - Цензор.НЕТ 2750
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01.12.2020 21:46 Відповісти
А в глаза ***** заглядывал?
А на колени становился?
А войска обещал ещё дальше отвести?!
- Ну тогда просто не знаю... Может, начать убивать врага? Не?
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01.12.2020 21:49 Відповісти
Так Петя УЖЕ всех давно ПОБЕДИЛ!!!!!!!!!!!!!
Что не?!!!
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01.12.2020 22:19 Відповісти
Ну, судя по твоему высеру, дебилов в стране ешё хватает. Увы, пока не победил(
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01.12.2020 22:24 Відповісти
Ну со мной все понятно, а что насчет Пети?
Слабо? Не?!!!
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01.12.2020 22:25 Відповісти
А что с Петей не так?! При нём ВСУ отвоёвывало Украину, при шмаркле - отступает. ВСУ укреплялось, ракетные программы разрабатывались и поступало новое вооружение. Ч уж не говорю об улучшеном питании, экипировке, обмундировании.
При Пете об Украаине говорили только в присутствии Украины. Петя сейчас за свой кошт привёз оборудования для больниц на десятки миллионов, в то время, когда из госфонда не закуплено ни одного ШВЛ. Хватит тебе для начала, ущербное? Может. Расскажешь об "успехах" твоего потерпевшего?)))
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01.12.2020 22:36 Відповісти
Ну ак что, Вася! Как насчёт потерпевшего?)
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01.12.2020 23:51 Відповісти
Та це троль, ось ще його екаунти
https://censor.net/ru/user/443060
https://censor.net/ru/user/476856
https://censor.net/user/403837
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02.12.2020 08:19 Відповісти
Два останніх вже деактивовані.
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02.12.2020 08:20 Відповісти
расЧленинград таки действует на психику

Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович - Цензор.НЕТ 4183 Россия игнорирует предложение Украины о проведении внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы, - Арестович - Цензор.НЕТ 5186
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01.12.2020 21:54 Відповісти
А где блестящий сравнительный анализ Минских соглашений по Карабаху с РФ, Францией и США? Когда озабоченное мировое сообщество 30 лет пинало пенисы и морочило голову Азербайджану? И почему наши Минские угоды один в один то же самое веселое траханье потерпевшей стороны?
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01.12.2020 22:22 Відповісти
Потому что европейские "партнеры" ***** хотят у него покупать газ и продавать ему автомобили и продукты.
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01.12.2020 22:27 Відповісти
Росія ігнорує пропозицію України про проведення позачергової зустрічі Тристоронньої контактної групи, - Арестович - Цензор.НЕТ 6442
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01.12.2020 22:32 Відповісти
Не понял,у люси арестовича уже две должности в верхах? ТКГ и ермаку советовать-как бы не надорвался Он,думаю,в курсе,что наш верховный главком дал кремлёвскому мяснику задание до 9-го декабря убраться с нашей территории,а иначе он...,введёт план "Б" и мордорфюреру,вместе с его шоблой,кирдык Так на фига сегодня эти посиделки нужны?
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01.12.2020 23:22 Відповісти
Россия БОИТСЯ, а не "игнорирует" трёхстороннюю встречу.
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01.12.2020 23:56 Відповісти
да пуйло 95 квартал и по телеку посмотрит, нах ему скоморохи за столом.
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02.12.2020 11:39 Відповісти
 
 