УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9964 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 658 16

Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси

Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси

В Одесу прибула делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США в Україні Пітером Меллорі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Військово-морський аташе Меллорі відвідав головну базу Військово-морських сил України, де провів низку двосторонніх зустрічей із представниками командування ВМС України. Сторони обговорили напрямки двостороннього військового співробітництва.

"У нас є великий досвід багаторічної співпраці з нашими партнерами, є співпраця, що стосується як підготовки наших екіпажів кораблів, органів управління, так і комплектування і підвищення можливостей ВМС на морі. Нинішній день був присвячений співробітництву в різних напрямках - це і підготовка особового складу, це і поповнення корабельним складом ВМС", - зазначив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа за результатами зустрічі.

Читайте також: Санкції не змусили Росію відмовитися від захоплення українських територій, - командувач ВМС Неїжпапа

За його словами, також обговорювалося питання безпеки в Чорному та Азовському морях.

"Ця співпраця дуже корисна і потрібна для ВМС України", - додав він.

Автор: 

Міноборони (7306) посольство (942) США (22497) Неїжпапа Олексій (81) аташе (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США прибыла в Одессу - Цензор.НЕТ 9453

Ударний БПЛА США перевіряє українську ППО
Ударний БПЛА США MQ-9 Reaper перевіряє українську ППО на західному кордоні нашої держави. Про це https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2941593799452014 повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Після навчання «Чисте небо» це вже другий раз коли безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper тренується з українськими Повітряними Силами.
Сьогоднішні спільні тренування вперше стосуються саме випробувань системи протиповітряної оборони нашої держави.Зокрема, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ здійснюватимуть виявлення, відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛАhttps://mil.in.ua/uk/tag/mq-9-reaper/ MQ-9 Reaper .

Украина и США, вместе к Успеху!
показати весь коментар
01.12.2020 21:09
+8
НАТО в Хату, Слава Украини!.
показати весь коментар
01.12.2020 21:31
+5
Welcome, American brothers!
Friend is known in *******.
показати весь коментар
01.12.2020 21:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США прибыла в Одессу - Цензор.НЕТ 9453

Ударний БПЛА США перевіряє українську ППО
Ударний БПЛА США MQ-9 Reaper перевіряє українську ППО на західному кордоні нашої держави. Про це https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2941593799452014 повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Після навчання «Чисте небо» це вже другий раз коли безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper тренується з українськими Повітряними Силами.
Сьогоднішні спільні тренування вперше стосуються саме випробувань системи протиповітряної оборони нашої держави.Зокрема, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ здійснюватимуть виявлення, відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛАhttps://mil.in.ua/uk/tag/mq-9-reaper/ MQ-9 Reaper .

Украина и США, вместе к Успеху!
показати весь коментар
01.12.2020 21:09 Відповісти
Спроси у Байдена .
показати весь коментар
01.12.2020 21:14 Відповісти
Welcome, American brothers!
Friend is known in *******.
показати весь коментар
01.12.2020 21:12 Відповісти
А что насчёт ударных БПЛА Украины ? Или умеем только бюджет дербанить под прикрытием ?
показати весь коментар
01.12.2020 21:13 Відповісти
На НЕМЫТОЙ ,
в моцкве - - -ЗАСТРЕЛЕН личный охранник двойника ПУКина !---.
.

.-

-
https://www.youtube.com/watch?v=zn1H_uHa6ps . .

.

.
показати весь коментар
01.12.2020 21:23 Відповісти
Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 8579Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 7766Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 9928
показати весь коментар
01.12.2020 22:43 Відповісти
"Камуфляжна розмальовка" має назву "Сибір"...
показати весь коментар
01.12.2020 23:55 Відповісти
НАТО в Хату, Слава Украини!.
показати весь коментар
01.12.2020 21:31 Відповісти
Крысы Мавзолейные рвут и мечут,Грузия в НАТО,Украина в НАТО,сирота Казанская сиротская гневно осуждам-с Машка Захерова рвет и мечет бисер..
показати весь коментар
01.12.2020 21:35 Відповісти
Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 6285Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 9986
показати весь коментар
01.12.2020 22:41 Відповісти
Байден по факту начал работу...,так что следующий визит стратегические бомбардировщики недавно летавшие над Украиной...
показати весь коментар
01.12.2020 21:40 Відповісти
Ну вообще-то его даже победителем официально не объявили, а заниматься он может только своей ногой, которую повредил на прогулке.
показати весь коментар
01.12.2020 22:13 Відповісти
Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 5635
показати весь коментар
01.12.2020 22:03 Відповісти
Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси - Цензор.НЕТ 7822
показати весь коментар
01.12.2020 22:40 Відповісти
 
 