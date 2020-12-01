Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси

В Одесу прибула делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США в Україні Пітером Меллорі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Військово-морський аташе Меллорі відвідав головну базу Військово-морських сил України, де провів низку двосторонніх зустрічей із представниками командування ВМС України. Сторони обговорили напрямки двостороннього військового співробітництва.

"У нас є великий досвід багаторічної співпраці з нашими партнерами, є співпраця, що стосується як підготовки наших екіпажів кораблів, органів управління, так і комплектування і підвищення можливостей ВМС на морі. Нинішній день був присвячений співробітництву в різних напрямках - це і підготовка особового складу, це і поповнення корабельним складом ВМС", - зазначив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа за результатами зустрічі.

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За його словами, також обговорювалося питання безпеки в Чорному та Азовському морях.

"Ця співпраця дуже корисна і потрібна для ВМС України", - додав він.