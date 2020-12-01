Делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США прибула до Одеси
В Одесу прибула делегація на чолі з військово-морським аташе при посольстві США в Україні Пітером Меллорі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Військово-морський аташе Меллорі відвідав головну базу Військово-морських сил України, де провів низку двосторонніх зустрічей із представниками командування ВМС України. Сторони обговорили напрямки двостороннього військового співробітництва.
"У нас є великий досвід багаторічної співпраці з нашими партнерами, є співпраця, що стосується як підготовки наших екіпажів кораблів, органів управління, так і комплектування і підвищення можливостей ВМС на морі. Нинішній день був присвячений співробітництву в різних напрямках - це і підготовка особового складу, це і поповнення корабельним складом ВМС", - зазначив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа за результатами зустрічі.
За його словами, також обговорювалося питання безпеки в Чорному та Азовському морях.
"Ця співпраця дуже корисна і потрібна для ВМС України", - додав він.
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Ударний БПЛА США перевіряє українську ППО
Ударний БПЛА США MQ-9 Reaper перевіряє українську ППО на західному кордоні нашої держави. Про це https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2941593799452014 повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Після навчання «Чисте небо» це вже другий раз коли безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper тренується з українськими Повітряними Силами.
Сьогоднішні спільні тренування вперше стосуються саме випробувань системи протиповітряної оборони нашої держави.Зокрема, підрозділи Повітряних Сил ЗСУ здійснюватимуть виявлення, відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛАhttps://mil.in.ua/uk/tag/mq-9-reaper/ MQ-9 Reaper .
Украина и США, вместе к Успеху!
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в моцкве - - -ЗАСТРЕЛЕН личный охранник двойника ПУКина !---.
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https://www.youtube.com/watch?v=zn1H_uHa6ps . .
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