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Голова Закарпатської ОДА Петров закликав СБУ провести брифінг щодо обшуків в угорському фонді, щоб не було "політичних інсинуацій"

Голова Закарпатської ОДА Петров закликав СБУ провести брифінг щодо обшуків в угорському фонді, щоб не було

У демократичній європейській країні глава обласної державної адміністрації не повинен втручатися в роботу правоохоронних органів

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Закарпатської ОДА Олексій Петров написав у Фейсбуці, коментуючи обшуки, проведені СБУ в угорському фонді.

"Коли мені приписують ініціативу в слідчих діях та обшуках, які проводилися по угорських фондах в Закарпатті, це певною мірою прикро. Як з точки зору мого ставлення до всіх представників національних громад краю, так і моєї біографії: я колишній контррозвідник і точно знаю, що необґрунтована примітивна груба сила - не аргумент, особливо в політиці", - зазначив він.

Петров висловив сподівання, що дії СБУ були мотивовані законами України.

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"У мене, як голови ОДА, депутата Закарпатської обласної ради, немає мотивації розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, привести Україну до скандалу міжнародного рівня точно немає", - підкреслив голова ОДА.

Петров закликав правоохоронців провести брифінг і надати громадськості доказову базу, "щоб зняти питання можливих політичних інсинуацій".

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Автор: 

Угорщина (2261) обшук (1970) СБУ (12772) сепаратизм (757) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+13
Цим циганським співунів анулювати депутатство і в тюрячку посадити, за сепаратизм.
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01.12.2020 21:13
+10
Депутата Європарламенту від партії угорського прем'єра Орбана, який виступає проти прав ЛГБТ, заскочили на незаконній секс-вечірці у Брюсселі з 25 оголеними чоловіками - він тікав від поліції по водостічній трубі

Голова Закарпатської ОДА Петров закликав СБУ провести брифінг щодо обшуків в угорському фонді, щоб не було "політичних інсинуацій" - Цензор.НЕТ 2028
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01.12.2020 21:40
+8
В Венгрии эти депутаты уже бы без мандатов остались, а на рашке уже нары грели бы
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01.12.2020 21:24
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Петров - чисто Закарпаский патриот, судя по фамилии !
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01.12.2020 21:08 Відповісти
А блогер Алексей Петров судя по твоей логике не патриот, или только изображает?
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01.12.2020 23:25 Відповісти
Цим циганським співунів анулювати депутатство і в тюрячку посадити, за сепаратизм.
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01.12.2020 21:13 Відповісти
Баширов у Петрова секретарь, как я понимаю.
Шпили-вили
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01.12.2020 21:17 Відповісти
Вофка иди... клип надодо
....
ова просто ижи ******
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01.12.2020 21:23 Відповісти
В Венгрии эти депутаты уже бы без мандатов остались, а на рашке уже нары грели бы
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01.12.2020 21:24 Відповісти
У мадярщині вони вже не були б громадянами мадярії, а у расєї їх просто не було б...)))
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02.12.2020 00:06 Відповісти
виднл шо я праволабенный а твкккичи
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01.12.2020 21:24 Відповісти
чкт понесло, извиняюст ьо выпил боярочки
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01.12.2020 21:26 Відповісти
а давай те вообще извинимся перед бравыми сепаратистами мадярями, что соизволили потревожить их планы по разрушению территориальной целестности страны-
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01.12.2020 21:27 Відповісти
Анулювати угорцям українські паспорти і вислати на історичну батьківщину.
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01.12.2020 21:33 Відповісти
Это, как я понимаю, в Приуралье? Тогда согласен!
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02.12.2020 07:36 Відповісти
Депутата Європарламенту від партії угорського прем'єра Орбана, який виступає проти прав ЛГБТ, заскочили на незаконній секс-вечірці у Брюсселі з 25 оголеними чоловіками - він тікав від поліції по водостічній трубі

Голова Закарпатської ОДА Петров закликав СБУ провести брифінг щодо обшуків в угорському фонді, щоб не було "політичних інсинуацій" - Цензор.НЕТ 2028
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01.12.2020 21:40 Відповісти
Так ще не хтів посвідчення показати , але це не пройшло непоміченним .
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01.12.2020 21:49 Відповісти
Вивчав досвід поводження в прайді так би мовити з середини))
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01.12.2020 21:51 Відповісти
тебя забыли спросить....
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01.12.2020 21:42 Відповісти
В общем, очередной виток «нагнетания страстей» в Закарпатье свершился. Чего, собственно, и добивались организаторы данной ИПСО.

В этой связи следует сразу сказать, что наиболее ярким маркером эффективности и успешности той или иной российской ИПСО, реализуемой против Украины, следует всегда иметь ввиду определенные ДЕЙСТВИЯ\БЕЗДЕЙСТВИЕ со стороны, собственно, военно-политического руководства нашей страны.
Побудить его что-то сделать или наоборот - побудить ничего не делать в том, или ином направлении, собственно это и является главной целью той или иной ИПСО, которые агрессор РЕГУЛЯРНО запускает против нашей страны.

И да… На месте местного СБУ, я бы заинтересовался двумя вопросами.

- Кто подбил депутатов тамошней ОТГ петь венгерский гимн…?

- И кто вел съемку этого «торжественного» момента…?
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01.12.2020 21:50 Відповісти
Съемку явно вели либо из-за стола главы этого сборища, либо кто-то стоял прямо перед ним. Но Петров вроде не об этом, а про обыск в венгерском фонде.
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01.12.2020 21:59 Відповісти
Какую доказательную базу? Тебе что - видео на флешке прислать?
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01.12.2020 21:52 Відповісти
Ісе бувший контрозвідник Петров, яка тут ще доказова база...))
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02.12.2020 00:08 Відповісти
 
 