Голова Закарпатської ОДА Петров закликав СБУ провести брифінг щодо обшуків в угорському фонді, щоб не було "політичних інсинуацій"

У демократичній європейській країні глава обласної державної адміністрації не повинен втручатися в роботу правоохоронних органів

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Закарпатської ОДА Олексій Петров написав у Фейсбуці, коментуючи обшуки, проведені СБУ в угорському фонді.

"Коли мені приписують ініціативу в слідчих діях та обшуках, які проводилися по угорських фондах в Закарпатті, це певною мірою прикро. Як з точки зору мого ставлення до всіх представників національних громад краю, так і моєї біографії: я колишній контррозвідник і точно знаю, що необґрунтована примітивна груба сила - не аргумент, особливо в політиці", - зазначив він.

Петров висловив сподівання, що дії СБУ були мотивовані законами України.

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"У мене, як голови ОДА, депутата Закарпатської обласної ради, немає мотивації розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, привести Україну до скандалу міжнародного рівня точно немає", - підкреслив голова ОДА.

Петров закликав правоохоронців провести брифінг і надати громадськості доказову базу, "щоб зняти питання можливих політичних інсинуацій".

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