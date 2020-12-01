Голова Закарпатської ОДА Петров закликав СБУ провести брифінг щодо обшуків в угорському фонді, щоб не було "політичних інсинуацій"
У демократичній європейській країні глава обласної державної адміністрації не повинен втручатися в роботу правоохоронних органів
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава Закарпатської ОДА Олексій Петров написав у Фейсбуці, коментуючи обшуки, проведені СБУ в угорському фонді.
"Коли мені приписують ініціативу в слідчих діях та обшуках, які проводилися по угорських фондах в Закарпатті, це певною мірою прикро. Як з точки зору мого ставлення до всіх представників національних громад краю, так і моєї біографії: я колишній контррозвідник і точно знаю, що необґрунтована примітивна груба сила - не аргумент, особливо в політиці", - зазначив він.
Петров висловив сподівання, що дії СБУ були мотивовані законами України.
"У мене, як голови ОДА, депутата Закарпатської обласної ради, немає мотивації розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, привести Україну до скандалу міжнародного рівня точно немає", - підкреслив голова ОДА.
Петров закликав правоохоронців провести брифінг і надати громадськості доказову базу, "щоб зняти питання можливих політичних інсинуацій".
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ова просто ижи ******
В этой связи следует сразу сказать, что наиболее ярким маркером эффективности и успешности той или иной российской ИПСО, реализуемой против Украины, следует всегда иметь ввиду определенные ДЕЙСТВИЯ\БЕЗДЕЙСТВИЕ со стороны, собственно, военно-политического руководства нашей страны.
Побудить его что-то сделать или наоборот - побудить ничего не делать в том, или ином направлении, собственно это и является главной целью той или иной ИПСО, которые агрессор РЕГУЛЯРНО запускает против нашей страны.
И да… На месте местного СБУ, я бы заинтересовался двумя вопросами.
- Кто подбил депутатов тамошней ОТГ петь венгерский гимн…?
- И кто вел съемку этого «торжественного» момента…?