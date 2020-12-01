Дорадчі органи не повинні брати на себе державні повноваження, — заступник голови Вищої ради правосуддя Маловацький

Під час формування органів суддівського врядування, дорадчі органи не повинні брати на себе повноваження органів державної влади.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це сказав заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький під час другого фахового обговорення в рамках національної дискусії "Доступ до правосуддя: реалії та перспективи".

Він розповів, що ВРП проаналізувала законопроєкт № 3711 і пов’язані з ним законопроєкти 3711-1 і 3711-2, які спрямовані на відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Під час аналізу, ВРП звернуло увагу на те, що окремими варіантами законопроєкту пропонується надати конкурсній виключні повноваження стосовно погодження кандидатур до ВККС. Таким чином замість того, щоб виконувати функції дорадчого органу, комісія перетворюється на орган державної влади.

"Якщо певний орган дорадчого характеру має обов’язкові до виконання рішення — фактично це є органом державної влади, який наділений повноваженнями на виконання влади держави", — наголосив Олексій Маловацький.

ВРП вважає цей підхід таким, що суперечить Конституції України і тому визнає такими відповідні положення законопроєктів.

Своєю чергою доцент кафедри Інституту міжнародних відносин Олександр Серьогін переконаний, що у цих законопроєктах роль міжнародних експертів у формуванні органів суддівського врядування витлумачена з викривленням міжнародних зобов’язань України.

Він звернув увагу лист директору-розпоряднику МВФ від 2 червня 2020 року, підписаний Президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями, де сказано, що "Україна забезпечить, що управління і впровадження процесу відбору суддів та дисциплінарних механізмів буде здійснюватися особами з високим рівнем компетентності довіри та доброчесності". Але в запропонованих законопроєктах реалізація цих обіцянок іде всупереч Конституції України.

"Якщо створюється орган із залученням сторонніх осіб, то, за нашим законодавством, цей орган виконує державні функції. Тому члени цих органів мають подавати декларації. Але вийшли з цього питання, надавши цьому органу дорадчий статус. Водночас у запропонованих законопроєктах дорадчі функції повністю змінюються і привласнюються функції державної влади, що взагалі суперечить Конституції", — наголосив Олександр Серьогін.

Голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова наголосила, що про відповідні перевищення міжнародних зобов’язань і викривлення в законопроєктах необхідно повідомити профільні комітети Верховної Ради та ВРП.