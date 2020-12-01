Держлісагентство планує продати 500 тисяч ялинок і назвало ціну на новорічний атрибут

Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісових господарствах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України.

Лісгоспи планують реалізувати в 2020 році понад 500 тис. хвойних дерев різних порід.

"Популярністю в українців користуються: сосна звичайна, сосна Палласа (кримська), ялина європейська, ялина біла. Середня ціна на ялинки цього року - 75 грн", - сказано в повідомленні.

Хвойні дерева для Нового року вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередач.

За інформацією Держлісагентства, найдешевші ялинки цьогоріч будуть у Харкові - їхня ціна стартуватиме від 48 грн, у Полтаві - від 55 грн. Найдорожчі - у Чернівцях (109 грн) і Івано-Франківську (120 грн).

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