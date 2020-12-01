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Новини Новий рік
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Держлісагентство планує продати 500 тисяч ялинок і назвало ціну на новорічний атрибут

Держлісагентство планує продати 500 тисяч ялинок і назвало ціну на новорічний атрибут

Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісових господарствах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України.

Лісгоспи планують реалізувати в 2020 році понад 500 тис. хвойних дерев різних порід.

"Популярністю в українців користуються: сосна звичайна, сосна Палласа (кримська), ялина європейська, ялина біла. Середня ціна на ялинки цього року - 75 грн", - сказано в повідомленні.

Хвойні дерева для Нового року вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередач.

За інформацією Держлісагентства, найдешевші ялинки цьогоріч будуть у Харкові - їхня ціна стартуватиме від 48 грн, у Полтаві - від 55 грн. Найдорожчі - у Чернівцях (109 грн) і Івано-Франківську (120 грн).

Дивіться також: Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі в Києві. ФОТОрепортаж

Автор: 

Новий рік (551) ялинка (115) Держлісагентство (156)


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Топ коментарі
+10
прекращайте Природу уничтожать! Ставьте искусственные йолки!
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01.12.2020 21:57
+6
Это цена за 1дцм?
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01.12.2020 21:50
+6
Решили в этом году искусственную поставить. Последние годы эти елки почему-то даже не пахнут в квартире. Плюс еще и с желтизной какой-то хвоя. Вобщем как-то не очень. Только возни с ними в квартире. Дети выросли. Так что и искусственная вполне подойдет. Тем более их сейчас по внешнему виду лучше настоящих, среднестатистических живых елок, делают.
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01.12.2020 22:03
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Это цена за 1дцм?
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01.12.2020 21:50 Відповісти
А в роздріб 350 і вище не хочете?
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01.12.2020 21:50 Відповісти
прекращайте Природу уничтожать! Ставьте искусственные йолки!
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01.12.2020 21:57 Відповісти
Много где в мире ставят елки в горшоках - после, их высаживают в почву! Они остаются живыми.
Это сейчас модно и в тренде - бережно относиться к природе.
Но только не у нас, мы как варвары, только бы что уничтожить, вообще не думая о завтрашнем дне, просто нечем думать.
Созидать мы не умеем и не хотим, потому что жлобье.
К сожалению у нас в стране большОй процент быдла и от этого не уйти, по крайней мере сейчас.
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02.12.2020 10:26 Відповісти
а йолка не погибает пока в горшке стоит, у нас ставят их в горшке в песок, а затем не станут так высаживать - повыкидают на свалку...
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02.12.2020 16:25 Відповісти
маленькие елочки, те которые для посадки, а потом высаживают.
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02.12.2020 19:50 Відповісти
да.. они уже пустили корни, саженцы хвойные, перед посадкой постоят дома
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02.12.2020 20:59 Відповісти
корневая система отрублена... как дерево может остаться живым?
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02.12.2020 16:28 Відповісти
видимо много где в мире их не рубят, а выкапывают с корнями, затем ставят временно в доме в горшке, а затем снова высаживают в почву... но только не у нас, для наших это слишком много возни! наши хотят сразу праздник и желательно на халяву
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02.12.2020 16:31 Відповісти
у нас в городе, перед праздниками даже специальные патрули ходят и все равно елки и ели по всему городу рубят, калечат, отламывают ветки и верхушки. дебильные варвары и жлобье!
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02.12.2020 19:51 Відповісти
жлобье хочет хлеба и зрелищ - плебеи
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02.12.2020 21:00 Відповісти
Решили в этом году искусственную поставить. Последние годы эти елки почему-то даже не пахнут в квартире. Плюс еще и с желтизной какой-то хвоя. Вобщем как-то не очень. Только возни с ними в квартире. Дети выросли. Так что и искусственная вполне подойдет. Тем более их сейчас по внешнему виду лучше настоящих, среднестатистических живых елок, делают.
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01.12.2020 22:03 Відповісти
Тоже заметили. С сентября их, шоли заготавливают? А еще с гусеницами бывают. Купили искусственную - да, возни меньше.
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01.12.2020 22:24 Відповісти
Ну с гусеницами не попадались а вот стояли плохо. Уже и в ведро с песком устанавливал и водой заливал. Бесполезно практически. Как правило через четыре - пять дней начинает хвоя сохнуть и как результат потихоньку сыпаться начинает. А искусственные сейчас делают весьма пристойные. Такого вида живую попробуй найди. А если и найдешь, то наверное больше отвалишь чем за искусственную.
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01.12.2020 23:23 Відповісти
Уважаемые! Йолки эти типа "заготавливают" уже летом. Т.е. при вырубках подходящие размеры собирают в специально выкопанные ямы, засыпают грунтом и трамбуют трактором. А потом эти ямы под Новый год раскапывают и достают йолки на продажу. Именно такие "консервы" Вы и купили. Отличить их не сложно: видна общая тенденция деревца в одну плоскость, имеется желтизна хвои участками, запаха почти нет... Вообщем Вы их видели
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02.12.2020 08:23 Відповісти
Вот и ответ на вопрос: как же их хранили столько времени?
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02.12.2020 11:08 Відповісти
Честно не знал шо такое чудят. Тогда тем более верное решение приняли купить искусственную. Причем искусственная выглядит шикарно просто. Такой настоящей на наших новогодних базарах скорее всего не найдешь.
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02.12.2020 17:33 Відповісти
самые делевые елки в этом году будут в Харькове - их цена будет стартовать от 48 грн --- очень странно. это потому что гепа в больничке? он же любит покупать лавочки по цене автомобиля.
та и цена какая-то нереально низкая. не верю. разве что за 1 см
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01.12.2020 22:04 Відповісти
Средняя цена 75 грн, и 750 чистыми на руки...
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01.12.2020 22:06 Відповісти
Гослесагентство планирует продать 500 тысяч елок и назвало цену на новогодний атрибут - Цензор.НЕТ 3250
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01.12.2020 22:09 Відповісти
На Підкарпатті самі дорогі??))))
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01.12.2020 22:15 Відповісти
500 тыс это мизер, в реальности срубят намного больше и цены тоже будут от 200 грн.
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01.12.2020 22:40 Відповісти
І більша частина не продасться і викинеться. Хотів минулоріч купити ялинку 31-го дешевше- навіть торгуватись не схотіли. Поставив штучну.
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02.12.2020 06:41 Відповісти
Гослесагентство планирует продать 500 тысяч елок и назвало цену на новогодний атрибут - Цензор.НЕТ 7740
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01.12.2020 22:50 Відповісти
Вот чтоб мне хотелось что в один прекрасный год государство выделило к примеру 1 млрд грн из госбюджета на закупку и посадку саженцев дерева в Украине.
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01.12.2020 22:58 Відповісти
да хрен продадут 500 000. только напрасно вырубят. Народ предпочтёт харчами запастись
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01.12.2020 23:55 Відповісти
Живые елки это варварство. Убить дерево чтобы побухать, а наутро выбросить на помойку.
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02.12.2020 00:46 Відповісти
Саме це ти робиш з туалетним папером)
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02.12.2020 06:43 Відповісти
Кстати, а дамы так с цветами поступают. У-у-у-у-у!!! Нехарашо!!!!
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02.12.2020 08:24 Відповісти
Средневековое языческое мракобесие.
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02.12.2020 01:20 Відповісти
Хреста постав і лоба о підлогу розбий))
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02.12.2020 06:42 Відповісти
Средневековье и язычники????
Да, плохо еще у нас работает инквизиция....
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02.12.2020 08:39 Відповісти
Это просто красивый праздник. А елка один из его атрибутов. И незачем еще что-то сюда приплетать. Можете всю жизнь с физматовской заточкой на фейсе ходить.
Что-то типа этогоДержлісагентство планує продати 500 тисяч ялинок і назвало ціну на новорічний атрибут - Цензор.НЕТ 3697
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02.12.2020 19:06 Відповісти
это протокольные морды с рабфака - пролетарьят)
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02.12.2020 21:01 Відповісти
и найдутся полоумные покупатели этих говен
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02.12.2020 01:39 Відповісти
Да. И еще разные сволочи цветы (живые!!!) для своих курв покупают. Способствуют уничтожению природы из-за своих гормонов. Дешевле резиновую бабу купить - один раз и на много лет - чем содержать это существо потом.
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02.12.2020 08:27 Відповісти
Всі ліси повирубали - нема москаля де повісити!
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02.12.2020 09:33 Відповісти
просто - идиоты....
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02.12.2020 11:08 Відповісти
 
 