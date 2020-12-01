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Новини
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Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття

Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття

Цензор.НЕТ пропонує вашій увазі підбірку головних подій вівторка, 1 грудня.

Верховна Рада перенесла введення РРО для фізосіб-підприємців на 2022 рік. Поставити касові апарати з 1 січня 2021 року зобов'язані тільки підприємці ризикових груп: аптеки, складна побутова техніка і ювелірні вироби.

ФОПи весь день протестували біля будівлі парламенту і влаштували сутички з поліцією.

Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття 01
Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття 02

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В Україні зросли прожитковий мінімум і пенсія. Прожитковий мінімум тепер становить не 2118 гривень, а 2189, а пенсіонери можуть отримати як мінімум 1769 гривень. Від розміру прожиткового мінімуму залежать соціальні та трудові виплати, відповідно, вони теж збільшаться.

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Локдаун буде запроваджено з імовірністю 100%, але його дата як і раніше невідома. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, його можуть ввести або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває.

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Проугорські ресурси опублікували відео, на якому нібито активіст "Правого сектора" погрожує прихильникам угорської автономії. Міністр внутрішніх справ Аваков пообіцяв, що Україна захистить своїх громадян угорського походження, а Нацполіція відкрила проти творців ролика провадження за статтею про розпалювання національної ненависті.

Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття 03

Тим часом СБУ взялася за сільських депутатів, які після присяги виконали гімн Угорщини, і з'ясовує, чи є в їхніх діях склад злочину.

***

Одруженого "Слугу народу" Семінського спіймали на листуванні з коханкою. "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу", - писав їй народний обранець просто під час засідання. "Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе", - відповідав абонент.

Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття 04

Автор: 

Аваков Арсен (2189) пенсія (1581) підприємці (618) прожитковий мінімум (119) Семінський Олег (50) локдаун (339) коханка (2) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+5
Додам ще:
Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття - Цензор.НЕТ 6064
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01.12.2020 23:28
+4
"Он нагнулся и нежно поцеловал ее в розовые губки
Она, сжав ноги, раздавила ему очки"
(с)
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01.12.2020 22:11
+3
"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз"

Какая тяжёлая работа у депутатов
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01.12.2020 22:06
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"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз"

Какая тяжёлая работа у депутатов
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01.12.2020 22:06 Відповісти
"Он нагнулся и нежно поцеловал ее в розовые губки
Она, сжав ноги, раздавила ему очки"
(с)
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01.12.2020 22:11 Відповісти
Это да... Но глобально - такое постить себя не уважать... Цензор -дно.....
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01.12.2020 23:40 Відповісти
по поводу возросшего прожиточного минимума...

Главные новости 1 декабря - Цензор.НЕТ 5569
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01.12.2020 22:16 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234407/glavnye_novosti_1_dekabrya, а местные депутаты пообещали поставить концерт венгерской народной песни для министра МВД Авакова
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01.12.2020 22:23 Відповісти
А для СБУ станцевать по венгерски
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01.12.2020 22:24 Відповісти
Главные события 1 декабря: Рада отсрочила введение РРО, прожиточный минимум вырос, Аваков сделал заявление по Закарпатью - Цензор.НЕТ 742
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01.12.2020 22:47 Відповісти
В Украине https://censor.net/ru/news/3234197/s_segodnyashnego_dnya_v_ukraine_vyrosli_projitochnyyi_minimum_i_minimalnaya_pensiya. Прожиточный минимум теперь составляет не 2118 гривен, а 2189, а пенсионеры могут получить как минимум 1769 гривен. От размера прожиточного минимума зависят социальные и трудовые выплаты, соответственно, они тоже увеличатся.

Спасибо за конец эпохи бедности. Ауууу, Саакашвили...... это уже в 3 раза выросла пенсия или в четыре?
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01.12.2020 23:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/112014 - "Ауууу, Саакашвили...... "

Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття - Цензор.НЕТ 4965
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01.12.2020 23:26 Відповісти
Додам ще:
Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття - Цензор.НЕТ 6064
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01.12.2020 23:28 Відповісти
 
 