Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття
Цензор.НЕТ пропонує вашій увазі підбірку головних подій вівторка, 1 грудня.
Верховна Рада перенесла введення РРО для фізосіб-підприємців на 2022 рік. Поставити касові апарати з 1 січня 2021 року зобов'язані тільки підприємці ризикових груп: аптеки, складна побутова техніка і ювелірні вироби.
ФОПи весь день протестували біля будівлі парламенту і влаштували сутички з поліцією.
***
В Україні зросли прожитковий мінімум і пенсія. Прожитковий мінімум тепер становить не 2118 гривень, а 2189, а пенсіонери можуть отримати як мінімум 1769 гривень. Від розміру прожиткового мінімуму залежать соціальні та трудові виплати, відповідно, вони теж збільшаться.
***
Локдаун буде запроваджено з імовірністю 100%, але його дата як і раніше невідома. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, його можуть ввести або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває.
***
Проугорські ресурси опублікували відео, на якому нібито активіст "Правого сектора" погрожує прихильникам угорської автономії. Міністр внутрішніх справ Аваков пообіцяв, що Україна захистить своїх громадян угорського походження, а Нацполіція відкрила проти творців ролика провадження за статтею про розпалювання національної ненависті.
Тим часом СБУ взялася за сільських депутатів, які після присяги виконали гімн Угорщини, і з'ясовує, чи є в їхніх діях склад злочину.
***
Одруженого "Слугу народу" Семінського спіймали на листуванні з коханкою. "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу", - писав їй народний обранець просто під час засідання. "Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе", - відповідав абонент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какая тяжёлая работа у депутатов
Она, сжав ноги, раздавила ему очки"
(с)
Спасибо за конец эпохи бедности. Ауууу, Саакашвили...... это уже в 3 раза выросла пенсия или в четыре?