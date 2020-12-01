Головні події 1 грудня: Рада відстрочила введення РРО, прожитковий мінімум зріс, Аваков зробив заяву щодо Закарпаття

Цензор.НЕТ пропонує вашій увазі підбірку головних подій вівторка, 1 грудня.

Верховна Рада перенесла введення РРО для фізосіб-підприємців на 2022 рік. Поставити касові апарати з 1 січня 2021 року зобов'язані тільки підприємці ризикових груп: аптеки, складна побутова техніка і ювелірні вироби.

ФОПи весь день протестували біля будівлі парламенту і влаштували сутички з поліцією.





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В Україні зросли прожитковий мінімум і пенсія. Прожитковий мінімум тепер становить не 2118 гривень, а 2189, а пенсіонери можуть отримати як мінімум 1769 гривень. Від розміру прожиткового мінімуму залежать соціальні та трудові виплати, відповідно, вони теж збільшаться.

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Локдаун буде запроваджено з імовірністю 100%, але його дата як і раніше невідома. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, його можуть ввести або в грудні, або з 2 січня, дискусія триває.

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Проугорські ресурси опублікували відео, на якому нібито активіст "Правого сектора" погрожує прихильникам угорської автономії. Міністр внутрішніх справ Аваков пообіцяв, що Україна захистить своїх громадян угорського походження, а Нацполіція відкрила проти творців ролика провадження за статтею про розпалювання національної ненависті.

Тим часом СБУ взялася за сільських депутатів, які після присяги виконали гімн Угорщини, і з'ясовує, чи є в їхніх діях склад злочину.

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Одруженого "Слугу народу" Семінського спіймали на листуванні з коханкою. "Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу", - писав їй народний обранець просто під час засідання. "Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе", - відповідав абонент.