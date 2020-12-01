Кулеба в розмові з послом Ійдярто заявив про безпідставність спекуляцій щодо "залякування" угорців на Закарпатті, - МЗС

До Міністерства закордонних справ 1 грудня викликали посла Угорщини Іштвана Ійдярто

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Відзначається, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в розмові закликав угорську сторону уникати заяв, які викривлюють дійсність і створюють деструктивну напругу у двосторонніх відносинах.

Глава МЗС також згадав нещодавній інцидент з виконанням гімну Угорщини депутатами ОТГ на Закарпатті.

Водночас він підкреслив, що обшуки СБУ в Закарпатській області жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.

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"Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце "залякування" угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності", - додав Кулеба.

За його словами всі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження.

Нагадаємо, в соцмережах опублікували відео того, як місцеві депутати Сюртівської ОТГ виконують гімн Угорщини.

Пізніше низка закарпатських ресурсів опублікувала провокаційний ролик із нібито членом "Правого сектора", який погрожує прихильникам угорської автономії. Зараз відео вже видалено з YouTube.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що Україна захистить своїх громадян угорського походження від екстремістів. Нацполіція розпочала проти творців ролика провадження за статтею про розпалювання національної ненависті.