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Новини
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Кулеба в розмові з послом Ійдярто заявив про безпідставність спекуляцій щодо "залякування" угорців на Закарпатті, - МЗС

Кулеба в розмові з послом Ійдярто заявив про безпідставність спекуляцій щодо

До Міністерства закордонних справ 1 грудня викликали посла Угорщини Іштвана Ійдярто

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Відзначається, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в розмові закликав угорську сторону уникати заяв, які викривлюють дійсність і створюють деструктивну напругу у двосторонніх відносинах.

Глава МЗС також згадав нещодавній інцидент з виконанням гімну Угорщини депутатами ОТГ на Закарпатті.

Водночас він підкреслив, що обшуки СБУ в Закарпатській області жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.

Читайте також: СБУ взялася за закарпатських депутатів, які співали гімн Угорщини

"Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце "залякування" угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності", - додав Кулеба.

За його словами всі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження.

Нагадаємо, в соцмережах опублікували відео того, як місцеві депутати Сюртівської ОТГ виконують гімн Угорщини.

Пізніше низка закарпатських ресурсів опублікувала провокаційний ролик із нібито членом "Правого сектора", який погрожує прихильникам угорської автономії. Зараз відео вже видалено з YouTube.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що Україна захистить своїх громадян угорського походження від екстремістів. Нацполіція розпочала проти творців ролика провадження за статтею про розпалювання національної ненависті.

Автор: 

Угорщина (2261) Кулеба Дмитро (3604) Ійдярто Іштван (21) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+8
Эти "цыганские хоры" пора прекращать жестко, иначе добром это не кончится!
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01.12.2020 22:20
+4
Небогатый на ум политикан,в Украине НЕТ венгров есть УКРАИНЦЫ венгерского происхождения. Все ,кто ОТРИЦАЮТ Украину ДОЛЖНЫ быть лицами БЕЗ УКРАИНСКОГО гражданства,и тем более занимать госдолжности.
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01.12.2020 22:23
+3
Потомушто большинству какаяразніца. Вони підуть під Раду мітінгавать про євробляхи, про убійствєнниє касові апарати... Але ніхто не підніме свою сраку ( із тих, хто голосував поприколу) і не стане відстоювати державні інтереси. Ніхто не скаже," хлопці, як то так, що ворюги- казнокради не можуть бути притягнуті до відповідальності...? " Бальшиинство ждьот пріхода тих, які "і самі кралі, і нам давалі".
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01.12.2020 22:33
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ну поляков ты уже "дожал" пустомеля. за метлой следить надо и меньше базикать без мозгов.
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01.12.2020 22:09 Відповісти
не мети пил... поляків "дотискав" язиком криклій...
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02.12.2020 01:44 Відповісти
На Донбассе Мордор раздает паспорта-все возмущаються
Мадьяры на Закарпатье раздают паспорта-все молчат.
Поняли,что реакции не будет,идут дальше,уже и сепаратисткая литература появилась-наши оправдываються,вместо наступления.
Разыгрываеться сценарий,как на Донбассе-и язык,и паспорта,и флаги уже развесили мадьярские,осталрсь провести референдум и признать себя частью Венгрии.
Вот так разорвут Украину по частям.И другие соседи,видя на бездействие властей,наглеть начнут.
Почему никто не действует?
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01.12.2020 22:18 Відповісти
Потому что Венгрия член НАТО и ЕС, с которыми Украина пытается наладить отношения.
А мадьяры могут все это блокировать, вот и пользуются этим по полной.
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01.12.2020 22:24 Відповісти
Потомушто большинству какаяразніца. Вони підуть під Раду мітінгавать про євробляхи, про убійствєнниє касові апарати... Але ніхто не підніме свою сраку ( із тих, хто голосував поприколу) і не стане відстоювати державні інтереси. Ніхто не скаже," хлопці, як то так, що ворюги- казнокради не можуть бути притягнуті до відповідальності...? " Бальшиинство ждьот пріхода тих, які "і самі кралі, і нам давалі".
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01.12.2020 22:33 Відповісти
А ты, наверняка, уже на баррикадах, или в окопе над Тисой, готовишься в наступление на мадяр?
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02.12.2020 07:42 Відповісти
Навєрняка ти голосував за членограя. Тебе мабуть концом епохи зубожіння контузило? Вилазь, туши свій горящій танк і наслаждайся краєвидами.
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02.12.2020 08:31 Відповісти
Эти "цыганские хоры" пора прекращать жестко, иначе добром это не кончится!
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01.12.2020 22:20 Відповісти
Небогатый на ум политикан,в Украине НЕТ венгров есть УКРАИНЦЫ венгерского происхождения. Все ,кто ОТРИЦАЮТ Украину ДОЛЖНЫ быть лицами БЕЗ УКРАИНСКОГО гражданства,и тем более занимать госдолжности.
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01.12.2020 22:23 Відповісти
Если по нормальному срать на маляров. Украина должна сама проводить реформы ( только те которые не для галочки а для улучшения эффективности системы) на пути интеграции НАТО и ЕС.
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01.12.2020 22:29 Відповісти
Верно заявил.
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01.12.2020 22:39 Відповісти
Пошли нахер их.
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01.12.2020 22:49 Відповісти
Самі мадяри ці ролики і наштампували. Хто знає цей народець, - то уже далеко не перші антиукраїнські випади мадярів на Закарпатті.
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02.12.2020 08:10 Відповісти
 
 