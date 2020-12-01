Сійярто попросив керівництво ОБСЄ відправити місію на Закарпаття для розслідування "образ на адресу угорської громади"
На зустрічі з членами НАТО 1 грудня Угорщина порушила питання дій українських правоохоронців і влади щодо закарпатських угорців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Перший.com.ua.
Після засідання НАТО міністр зовнішньої економіки Петер Сійярто провів телефонну розмову з Гентом Какаєм, заступником міністра закордонних справ Албанії, який також очолює ОБСЄ: "Я попросив його, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні поїхала на Закарпаття та розслідувала образи на адресу угорської громади. Колега міністра закордонних справ також вжив заходів, тому спостерігачі будуть проінформовані про те, що сталося вчора, і зв'яжуться з представниками угорців Закарпаття".
За даними видання, представники ОБСЄ прибудуть на Закарпаття 2 грудня.
Нагадаємо, Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.
Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали, які слідчі досліджуватимуть як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.
Слідчі дії тривають.
У зв'язку обшуками, що відбулися, уряд Угорщини висловив протест МЗС України, а в Будапешті викликали посла України. Глава відомства Петер Сійярто також заявив, що планує порушити питання про обшуки на Закарпатті на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у вівторок.
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а дело было так: сиярто начал раскачивать автономию, мовный закон и так далее.
В ответ наши ВСУ отправили мотопехотную бригаду у границ мадьярщины на закарпатье провести учения. Файершоу получился на славу.
На следующий день командование нато позванили орбану и выписали про*п*здона, че за херня, что у границ нато масштабные учения сухопутных войск?
орбан начал мямлить мол "я.. мы.. закон.. мова"... орбану сказали, что еще раз он будет провоцировать Украину, они дадут зеленый свет на взятие силами ВСУ Бухареста. чтоб не вые*бывался.
https://twitter.com/crockets_theme Сонні Крокет @crockets_theme
https://twitter.com/crockets_theme https://twitter.com/crockets_theme
А в Угорщині на даний момент лише дві бригади, і тільки одна з них - 25-та - приблизно нагадує наші бригади за структурою. При цьому Угорщина може змінити свій територіальний склад... якщо вийде з ЄС. Тобто, багато хто знає, що це не найбільший в економічному плані розвитку регіон, тому втрата підтримки ЄС буде дуже відчутною для мадярів. Мало не забув, якщо угорці підуть на нас зі зброєю - то НАТО їм не помагатиме, бо в їх статуті, допомога має бути "тільки у разі нападу на країну-члена альянсу". Тож я думаю, що угорці просто видзьобуються на кацапські гроші. Шатають "човник", як каже русня. Зараз 128-ма на навчання піде - і на Дунаї буде тихо. Бо я гадаю, що в них теж розуміють, що амбіції - амбіціями, а копняка дати Україна може, тим паче після Донбасу.
ПС. Будапешт брати не треба, будь ласка. Stay calm, please.
Це - звичайний кримінал.
Треба заарештувати, зібрати докази та судити на відкритому процесі.
А агентурну мережу - треба розкрити та судити. Вони працюють відкрито, без дипломатичних паспортів, бо розуміють, що це буде шкандаль рівня ЄС, бо міжнародну політику ЄС веде в координації всіх членів, а утворення "Великої Угорщини" в плани Ради закордонних міністрів євроспільноти не йде.
При Порошенко также были попытки(!) мадяров повыпендриваться, НО обламывались, а сейчас, видя слабое «руководство» - сели на голову и свесили ноги......😡
Вот что значит слабая власть, даже ссаные венгры пасть на Украину разевают.
В поході на захід брали участь багато племен, включаючи тюрків: башкир та булгар, але ядром був саме уральський етнос - угри. Мадьярами (угорцями, hungar, ungar) вони стали піздніше, саме в Європі, проживши декілька поколінь без зв'язку з первинним древом.
с последующей миротворческой миссией
в смысле кремлевская
Весь руководящий состав должен быть из других областей - там такой гадюшник , что ни один год прийдется распутывать и полная переаттестация "нижнего звена" .
Это появилось не на пустом месте и все прекрасно знают , кто и чем та "дышит" .
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.