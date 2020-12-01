Сійярто попросив керівництво ОБСЄ відправити місію на Закарпаття для розслідування "образ на адресу угорської громади"

На зустрічі з членами НАТО 1 грудня Угорщина порушила питання дій українських правоохоронців і влади щодо закарпатських угорців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Перший.com.ua.

Після засідання НАТО міністр зовнішньої економіки Петер Сійярто провів телефонну розмову з Гентом Какаєм, заступником міністра закордонних справ Албанії, який також очолює ОБСЄ: "Я попросив його, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні поїхала на Закарпаття та розслідувала образи на адресу угорської громади. Колега міністра закордонних справ також вжив заходів, тому спостерігачі будуть проінформовані про те, що сталося вчора, і зв'яжуться з представниками угорців Закарпаття".

За даними видання, представники ОБСЄ прибудуть на Закарпаття 2 грудня.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали, які слідчі досліджуватимуть як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.

Слідчі дії тривають.

У зв'язку обшуками, що відбулися, уряд Угорщини висловив протест МЗС України, а в Будапешті викликали посла України. Глава відомства Петер Сійярто також заявив, що планує порушити питання про обшуки на Закарпатті на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у вівторок.