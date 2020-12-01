УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини
6 628 84

Сійярто попросив керівництво ОБСЄ відправити місію на Закарпаття для розслідування "образ на адресу угорської громади"

Сійярто попросив керівництво ОБСЄ відправити місію на Закарпаття для розслідування

На зустрічі з членами НАТО 1 грудня Угорщина порушила питання дій українських правоохоронців і влади щодо закарпатських угорців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Перший.com.ua.

Після засідання НАТО міністр зовнішньої економіки Петер Сійярто провів телефонну розмову з Гентом Какаєм, заступником міністра закордонних справ Албанії, який також очолює ОБСЄ: "Я попросив його, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні поїхала на Закарпаття та розслідувала образи на адресу угорської громади. Колега міністра закордонних справ також вжив заходів, тому спостерігачі будуть проінформовані про те, що сталося вчора, і зв'яжуться з представниками угорців Закарпаття".

За даними видання, представники ОБСЄ прибудуть на Закарпаття 2 грудня.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали, які слідчі досліджуватимуть як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.

Слідчі дії тривають.

У зв'язку обшуками, що відбулися, уряд Угорщини висловив протест МЗС України, а в Будапешті викликали посла України. Глава відомства Петер Сійярто також заявив, що планує порушити питання про обшуки на Закарпатті на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у вівторок.

Автор: 

ОБСЄ (3498) Сійярто Петер (352) Закарпатська область (2044)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+41
Украина должна обратиться в ОБСЕ по поводу вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины
показати весь коментар
01.12.2020 22:31
+32
Началось.......дал же ж Бог «соседей».......
При Порошенко также были попытки(!) мадяров повыпендриваться, НО обламывались, а сейчас, видя слабое «руководство» - сели на голову и свесили ноги......😡
показати весь коментар
01.12.2020 22:34
+26
А блазні ще хочуть оновити Угоду про асоціацію з ЄС за таких обставин...

Сийярто попросил руководство ОБСЕ отправить миссию на Закарпатье для расследования "оскорбления в адрес венгерской общины" - Цензор.НЕТ 9089
показати весь коментар
01.12.2020 22:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
при порохе венгры начинали тоже буровать.
а дело было так: сиярто начал раскачивать автономию, мовный закон и так далее.
В ответ наши ВСУ отправили мотопехотную бригаду у границ мадьярщины на закарпатье провести учения. Файершоу получился на славу.
На следующий день командование нато позванили орбану и выписали про*п*здона, че за херня, что у границ нато масштабные учения сухопутных войск?
орбан начал мямлить мол "я.. мы.. закон.. мова"... орбану сказали, что еще раз он будет провоцировать Украину, они дадут зеленый свет на взятие силами ВСУ Бухареста. чтоб не вые*бывался.
показати весь коментар
01.12.2020 22:44 Відповісти
причем тут бухарест к венграм?
показати весь коментар
01.12.2020 22:48 Відповісти
Шоб два раза не ходить.
показати весь коментар
01.12.2020 22:54 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2020 22:56 Відповісти
Ачапетка в методичке
показати весь коментар
02.12.2020 07:46 Відповісти
в смысле будапешта?
показати весь коментар
01.12.2020 22:48 Відповісти
Я вас умоляю - такие мелочи в таком потоке бреда...а то, что командование НАТО якобы обещало дать зеленый свет на вторжение ВСУ в государство НАТО - вам удивительным не показалось?
показати весь коментар
01.12.2020 23:02 Відповісти
та то такой стратег...без привязки к географии
показати весь коментар
01.12.2020 23:08 Відповісти
Просто человек искренне любит Порошенко. А вы тут такие мелочи... Бухарест или Будапешт? Какая разница?
показати весь коментар
02.12.2020 00:55 Відповісти
Бухареста ой да ладно а где тогда румуны делись ...****они дадут зеленый свет на взятие силами ВСУ Бухареста. чтоб не вые*бывался.***** Наверное Буда-Пешта так правильней всего Буда пешт мы говорим вместе и пишем слитно.... хотя по сути это два города-создали один Столицу Венгрии на разных берегах Дуная Буда и Пешт...
показати весь коментар
01.12.2020 22:50 Відповісти
Что за глупости ? Ни Порошенко ни Генштаб никогда не планировали войну с Венгрией. Зачем такие дешёвые мифы придумывать ?
показати весь коментар
01.12.2020 22:50 Відповісти
Війну не планували, а навчання було по захисту кордонів від вторження угорців.
показати весь коментар
01.12.2020 22:57 Відповісти
Ну учения и "зелёный цвет на взятие Будапешта" это совсем разные вещи. Учения проводят многие государства когда захотят и где захотят на своей территории. Подобные выдуманные мифы о том, что Порошенко (Украина) нападёт на Венгрию или на кого-то другого потом используют ФСБ РФ и КГБ Беларуси в своей еженедельной пропаганде.
показати весь коментар
01.12.2020 23:05 Відповісти
Хорошая сказка, но глупая...очень.
показати весь коментар
01.12.2020 23:01 Відповісти
Я там бы дивизию бы в Закарпатской области развернул бы так на тысяч 8 человек
показати весь коментар
01.12.2020 23:06 Відповісти
https://twitter.com/crockets_theme

https://twitter.com/crockets_theme Сонні Крокет @crockets_theme

https://twitter.com/crockets_theme https://twitter.com/crockets_theme



А в Угорщині на даний момент лише дві бригади, і тільки одна з них - 25-та - приблизно нагадує наші бригади за структурою. При цьому Угорщина може змінити свій територіальний склад... якщо вийде з ЄС. Тобто, багато хто знає, що це не найбільший в економічному плані розвитку регіон, тому втрата підтримки ЄС буде дуже відчутною для мадярів. Мало не забув, якщо угорці підуть на нас зі зброєю - то НАТО їм не помагатиме, бо в їх статуті, допомога має бути "тільки у разі нападу на країну-члена альянсу". Тож я думаю, що угорці просто видзьобуються на кацапські гроші. Шатають "човник", як каже русня. Зараз 128-ма на навчання піде - і на Дунаї буде тихо. Бо я гадаю, що в них теж розуміють, що амбіції - амбіціями, а копняка дати Україна може, тим паче після Донбасу.
ПС. Будапешт брати не треба, будь ласка. Stay calm, please.
показати весь коментар
01.12.2020 23:15 Відповісти
Мечтать и фантазировать, конечно, не вредно; но матчасть при этом стоит изучить: Бухарест - столица Румынии, у венгров, вообще-то, - Будапешт. И кому ж как не венграм знать, что Украина самая лохмандейская страна, которую под неправоустанавливающий (никого ни к чему не обязывающий) Будапештский меморандум (вместо договора) развели на третий в мире по мощности ядерный арсенал.
показати весь коментар
01.12.2020 23:15 Відповісти
говнюк еще и стукач до кучи
показати весь коментар
01.12.2020 22:30 Відповісти
там 2 рот ПС хватит все разрулить,венгры по уровню армии ничтожны.
показати весь коментар
01.12.2020 22:31 Відповісти
Украина должна обратиться в ОБСЕ по поводу вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины
показати весь коментар
01.12.2020 22:31 Відповісти
Не треба.
Це - звичайний кримінал.
Треба заарештувати, зібрати докази та судити на відкритому процесі.
показати весь коментар
01.12.2020 22:38 Відповісти
Не не не за гимн это чисто эмоционально хотя я как и ты тоже противник этого. Просто СБУ и должнен усилить контрразведывательный режим и я уверен что где то стрельнит и тогда можно посадить.
показати весь коментар
01.12.2020 22:42 Відповісти
Одно другому не мешает. И как ты арестуешь ссуярто?
показати весь коментар
01.12.2020 22:43 Відповісти
Сиярто - ніяк.
А агентурну мережу - треба розкрити та судити. Вони працюють відкрито, без дипломатичних паспортів, бо розуміють, що це буде шкандаль рівня ЄС, бо міжнародну політику ЄС веде в координації всіх членів, а утворення "Великої Угорщини" в плани Ради закордонних міністрів євроспільноти не йде.
показати весь коментар
02.12.2020 00:31 Відповісти
я думаю даже не в ОБСЕ, а сразу в международный суд....тут даже агитаций изьятых не нужно...какого художника венгров вообще интересует внутреннее украинское раследование против сепаров закарпатья? Какое они вообще имеют право на это кукарекать? На лицо вмешательство.
показати весь коментар
02.12.2020 09:01 Відповісти
а все потому, что СБУ (да и МИД) долго телились и не давали никакой правовой оценки исполнению гимна Венгрии на территории Украины (и не просто людьми на улице или у себя на кухне)
показати весь коментар
01.12.2020 22:34 Відповісти
Не так уж и долго - 1 день на реакцию от СБУ - достаточно оперативно.
показати весь коментар
01.12.2020 23:03 Відповісти
похоже надо было в тот же день...
показати весь коментар
01.12.2020 23:06 Відповісти
Началось.......дал же ж Бог «соседей».......
При Порошенко также были попытки(!) мадяров повыпендриваться, НО обламывались, а сейчас, видя слабое «руководство» - сели на голову и свесили ноги......😡
показати весь коментар
01.12.2020 22:34 Відповісти
Да и при порохе мадяры выпендрыаплись
показати весь коментар
01.12.2020 22:48 Відповісти
Так я и написала: пытались и обламывались.....
показати весь коментар
01.12.2020 23:14 Відповісти
Нифига они не обламывались - точно также гадили напостой...
показати весь коментар
01.12.2020 23:03 Відповісти
Согласна, что гадили (и продолжают гадить), но чтобы так🤷‍♀️
показати весь коментар
01.12.2020 23:16 Відповісти
Да ладно тебе началось. Не сгущай краски ,венгры всех соседей ,имеющих с ней границу подобными выходками достают ,фантомные имперские боли дают о себе знать,да и на большее они не способны
показати весь коментар
01.12.2020 23:52 Відповісти
При Порошенке и Солнце светило солнечней, и ветер дул ветренней, и луна была луннее
показати весь коментар
02.12.2020 07:56 Відповісти
Если я не ошибаюсь есть договор об организации сотрудничества и безопасности в Европе подписанный в Хельсинки где четко написано никто не имеет право вмешиваться во внутренние дела другой страны.
показати весь коментар
01.12.2020 22:35 Відповісти
Совсем оборзели, сволочи!
Вот что значит слабая власть, даже ссаные венгры пасть на Украину разевают.
показати весь коментар
01.12.2020 22:35 Відповісти
Какой-то буйный у вас сосед, ещё один, мало нам с вами России, так и ещё и эти с имперскими замашками.
показати весь коментар
01.12.2020 22:35 Відповісти
Їхній президент на зарплаті Кремля. Як і чехів. Французам Лепен підсовували.
показати весь коментар
01.12.2020 23:01 Відповісти
Сисяндра никак не успокоится, дайте ему Мендель!
показати весь коментар
01.12.2020 22:37 Відповісти
Отрабатывает кацапский кеш
показати весь коментар
01.12.2020 23:08 Відповісти
Не моё конечно дело, но как мне кажется таких руководителей как Сийярто можно поставить на место только разрывом дипломатических отношений и высылкой посла в Будапешт. Правда это радикальные меры и Венгрия будет многие проукраинские проекты стараться блокировать в НАТО и ЕС, но Венгрия и до этого везде ставила палки в колёса.
показати весь коментар
01.12.2020 22:38 Відповісти
Вчера, позавчера наш министр обороны заявил, что Украина собирается, вот-вот, получить пдч на вступление в НАТО. Собственно весь этот венгерский цирк, видимо из-за этого.
показати весь коментар
01.12.2020 22:47 Відповісти
Как интересно получается. - собирались в НАТО, но тут каким то лохобанам приспичило спеть мадярский гимн и все накрылось медным тазиком. Какое удачное совпадение)
показати весь коментар
01.12.2020 23:01 Відповісти
сами сиярты вместе с кацапами и создали провокационный фэйк.
показати весь коментар
01.12.2020 22:40 Відповісти
просто логично подумать - депутатам сельсовета нехер делать, только петь венгерские гимны и выкладывать видео в интернет. Вот зачем реальному сельскому дядьке такой геморой?
показати весь коментар
01.12.2020 22:58 Відповісти
За окрему плату.
показати весь коментар
01.12.2020 23:02 Відповісти
І звісно серед ОБСЄ переважаюча кількість кадрових військових РФ
показати весь коментар
01.12.2020 22:41 Відповісти
Все больше убеждаюсь какое дерьмо сейчас рулит в Венгрии. От этих скотов Украине чуть меньше вреда, чем от Мокшании. Хотя в историческом плане это одни и те жеупыри болотные
показати весь коментар
01.12.2020 22:41 Відповісти
Кулеба, ты язык из зеленой жопы собираешься доставать...?
показати весь коментар
01.12.2020 22:43 Відповісти
Він у нього в заду Сійярто, як свідчать його спічі останніми місяцями...
показати весь коментар
01.12.2020 22:45 Відповісти
кулебе не разрешает завхоз .
показати весь коментар
01.12.2020 22:47 Відповісти
Коли угорщина почне співати гімн України,тоді сіярта зможе щось казати а поки що пнх.
показати весь коментар
01.12.2020 22:43 Відповісти
А блазні ще хочуть оновити Угоду про асоціацію з ЄС за таких обставин...

Сийярто попросил руководство ОБСЕ отправить миссию на Закарпатье для расследования "оскорбления в адрес венгерской общины" - Цензор.НЕТ 9089
показати весь коментар
01.12.2020 22:44 Відповісти
СБУ уже отправило депутатов венгерской общины куда нужно за коллаборационизм?
показати весь коментар
01.12.2020 22:46 Відповісти
сіярто разом зі своїм фюрером - дегенерати. Можете це вважати офіційним аскарблєнієм.
показати весь коментар
01.12.2020 22:50 Відповісти
В даному випадку - нам своє робить! Як можна довше ігнорувати цих пришелепкуватих ******** і тупо спростовувати всі їхні висєри в стилі "сам дурак", одночасно посилюючи присутність нацгвардії та ЗС на Закарпатті. Всі провокації, накшталт пєнія вєнхєрского гімна в стінах державної установи, розслідувати за статею " посягання на державний суверенітет та територіальну цілісність".
показати весь коментар
01.12.2020 22:51 Відповісти
Сами мадьяры считают, что их древние предки - это гунны с их вождями Бендегузом и Аттилой. Имя Аттила очень распространено у мадьяр. Но арабские и персидские историки в средние века назвали мадьяр "башкиртами", то есть башкирами. По любому пришельцы из Азии
показати весь коментар
01.12.2020 22:52 Відповісти
Їх близькі родичі по крові, ханти і мансі.
показати весь коментар
01.12.2020 23:05 Відповісти
По языку - да, родичи. Но самоназвание венгров восходит к башкирскому слову "медьер", так называлась часть башкир. И в Европу венгры пришли на конях, как кочевники. Для финно-угорских народов не было характерно кочевать на конях. Видимо, угры смешались с башкирами
показати весь коментар
01.12.2020 23:12 Відповісти
Так воно й є.
В поході на захід брали участь багато племен, включаючи тюрків: башкир та булгар, але ядром був саме уральський етнос - угри. Мадьярами (угорцями, hungar, ungar) вони стали піздніше, саме в Європі, проживши декілька поколінь без зв'язку з первинним древом.
показати весь коментар
02.12.2020 01:05 Відповісти
Как это Сийярто уже достал, чмо мадьярское.
показати весь коментар
01.12.2020 22:55 Відповісти
Як же дістали ці довбані цигани!
показати весь коментар
01.12.2020 23:10 Відповісти
У кожної провокації є ціль. Ніяка мадярія жодного сантиметра території України не отримає - їм не дадуть ні НАТО ні ЕС, навіть якщо всі там будуть за. Значить ціль інша.
показати весь коментар
01.12.2020 23:11 Відповісти
Ціль одна-напхати в кармани побільше грошей,які кацапи дають за провокації.
показати весь коментар
01.12.2020 23:54 Відповісти
цель - реализация кремлевской стратегии управляемого конфликта
с последующей миротворческой миссией
показати весь коментар
01.12.2020 23:58 Відповісти
Думаю, у НАТО с мадярами больше гембеля, чем пользы, а сийярто тем временем, пиариится перед мадярами, как защитник от внешней угрозы, плюс его подкармливает бес путлер, скорее он искусственно создает напряжерие, так он на слуху.
показати весь коментар
01.12.2020 23:35 Відповісти
У нас что,режиссеров мало? Ну снимите ролик где какой-то нацик-мадьяр угрожает жителям Винницкой области например. И выложите в инет. Пусть наслаждаются.
показати весь коментар
01.12.2020 23:53 Відповісти
Такие ролики от от партии нилашистов-******** вообще-то есть. Только на венгерском. Жители Винницкой области не поймут)
показати весь коментар
02.12.2020 00:04 Відповісти
палата номер 6
в смысле кремлевская
показати весь коментар
01.12.2020 23:56 Відповісти
Судя по событиям в Крыму и на востоке страны , в первую очередь должны быть полностью заменены все руководители ( с заместителям ) ВСЕХ силовых структур - немедленно.
Весь руководящий состав должен быть из других областей - там такой гадюшник , что ни один год прийдется распутывать и полная переаттестация "нижнего звена" .
Это появилось не на пустом месте и все прекрасно знают , кто и чем та "дышит" .
показати весь коментар
02.12.2020 00:08 Відповісти
Закрийте генконсульство ******* в Закарпатті поки не пізно!
показати весь коментар
02.12.2020 01:01 Відповісти
******* давно пора ставить на место !!!!!! Военную бригаду на границу !!!
показати весь коментар
02.12.2020 01:25 Відповісти
Ну й і нагородив Бог Україну сусідами. Не хватало щоб і румуни ще "закіпішували" за Буковину.
показати весь коментар
02.12.2020 06:23 Відповісти
Очередное осенне зимнее обострение шизофрении. Скорее всего получили свежую порцию бабла от кремлядской своры.
показати весь коментар
02.12.2020 07:22 Відповісти
А НА ГЕЙ-ВЕЧЕРИНКУ В БЕЛЬГИЮ! СЛАБО, ПРИГЛАСИТЬ ОБСЕ, ИЛИ ПОКА СТЕСНЯЮТСЯ?!
показати весь коментар
02.12.2020 07:30 Відповісти
Такие высказывания мадьяра еще раз подтверждают, что он сосёт из двух сисек, или писек. Пора дяде Сэму приструнить этого зарвавшегося чмошника.
показати весь коментар
02.12.2020 08:30 Відповісти
И когда же эти потомки бродячих цыган угомоняться? Зря их праотцов и прабабок Святослав через Киевские земли пропустил. Такую мадьярскую свинью потомкам подложил. А догнали бы их монголы, и как говориться, - нет мадьяров нет проблемы.
показати весь коментар
02.12.2020 09:30 Відповісти
Реформа децентрализации нужна, но также необходимо было предусмотреть "предохранители" в самом Законе децентрализации.
Фактически Мэры городов и Облрады получили огромные полномочия и ресурсы. Но никто не предусмотрел "обратной стороны медали". Во время эпидемии коронавируса уже несколько раз мэры городов отказывались выполнять решения Центральной власти (не важно под каким предлогом) и проявляли первые признаки будущего сепаратизма на местах.
Сейчас государство устоит, но после принятия зеленой слизью в ВР Закона о "местных Референдумах" начнется самое неприятное. И наши соседи-враги типа Венгрии и Румынии, имеющие территориальные претензии к Украине очень внимательно отслеживают эти процессы.
Спецслужбы Румынии и Венгрии продолжают активно проводить разведывательную и агентурную работу в Закарпатье. Правительства тех стран осуществляет активную финансовую поддержку местному населению, предоставляют разные льготы, вплоть до выделения кредитов аграриям. Создается необходимая база для возникновения мощных очагов сепаратизма. Отсюда и пение гимнов и флаги этих стран на админзданиях Украины.
показати весь коментар
02.12.2020 13:59 Відповісти
 
 