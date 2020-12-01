Мін'юст США поки не виявив великого шахрайства з голосами на виборах, - генпрокурор Барр

Міністерство юстиції США поки що не виявило таких випадків шахрайства з голосами на виборах президента, які могли б радикально змінити результати голосування, заявив у вівторок генпрокурор країни Вільям Барр.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це американський генпрокурор заявив в інтерв'ю агентству Associated Press.

"На сьогодні ми не виявили випадків шахрайства у тих масштабах, які могли б привести до зміни результату виборів", - сказав Барр.

Він пояснив, що прокурори і співробітники ФБР як і раніше перевіряють скарги та інформацію, яка надходить щодо випадків можливого шахрайства на виборах.

Голосування в США відбулося 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, однак офіційні результати опрацювання бюлетенів у Сполучених Штатах будуть відомі пізніше в листопаді. На підставі наявних даних провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу кандидата від Демократичної парії Джо Байдена на виборах президента. Сам Байден також вважає себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.

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Однак Трамп, який намагався переобратися на пост, із цим не згоден і оскаржує результати голосування в кількох штатах, зокрема - в Аризоні. Адвокати Трампа прагнуть довести, що вибори відбулися з порушеннями, які позбавили його перемоги.