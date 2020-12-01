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Мін'юст США поки не виявив великого шахрайства з голосами на виборах, - генпрокурор Барр

Мін'юст США поки не виявив великого шахрайства з голосами на виборах, - генпрокурор Барр

Міністерство юстиції США поки що не виявило таких випадків шахрайства з голосами на виборах президента, які могли б радикально змінити результати голосування, заявив у вівторок генпрокурор країни Вільям Барр.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це американський генпрокурор заявив в інтерв'ю агентству Associated Press.

"На сьогодні ми не виявили випадків шахрайства у тих масштабах, які могли б привести до зміни результату виборів", - сказав Барр.

Він пояснив, що прокурори і співробітники ФБР як і раніше перевіряють скарги та інформацію, яка надходить щодо випадків можливого шахрайства на виборах.

Голосування в США відбулося 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, однак офіційні результати опрацювання бюлетенів у Сполучених Штатах будуть відомі пізніше в листопаді. На підставі наявних даних провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу кандидата від Демократичної парії Джо Байдена на виборах президента. Сам Байден також вважає себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.

Читайте також: У штаті Аризона, де штаб Трампа оскаржував результати голосування, підтвердили перемогу Байдена

Однак Трамп, який намагався переобратися на пост, із цим не згоден і оскаржує результати голосування в кількох штатах, зокрема - в Аризоні. Адвокати Трампа прагнуть довести, що вибори відбулися з порушеннями, які позбавили його перемоги.

Автор: 

США (22497) Барр Вільям (8)


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Топ коментарі
+12
Штат Аризона вбил гвоздь падения Трампа... с престола...пересчитали и прослезились...победа Байдена,Трампапам папам
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01.12.2020 22:40
+9
Даже преданные шлюхи начинают потихоньку сливать Трампердиллу.
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01.12.2020 22:40
+9
Зато Рыжий собрал 120млн. с лохов на пересчет голосов (напоминает "на ремонт провало" незабвенного Бендера!😂
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01.12.2020 22:55
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Хмм, крупного не обнаружил? А много мелкого, где по нескольку тысяч то тут то там подбрасывали в пользу Байдена - это с их точки зрения не нарушение? Я лично видел в ночь голосования как график скакнул одномоментно. Какой на хрен Шерлок Холмс тут нужен чтобы увидеть массовые нарушения?
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01.12.2020 22:39 Відповісти
Каким образом подбрасывали ? Есть видео как подбрасывают ?
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01.12.2020 22:45 Відповісти
Даже если не обнаружил - зачем это сейчас говорить?
Странно все это...
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01.12.2020 22:50 Відповісти
Хммм... В Ольгино, небось, сугробов намело...?
Как там ваш плешивый сморчок? С альцгеймером борется?))) копыто тянет?))
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01.12.2020 23:16 Відповісти
а госдолг США ты видел...?
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01.12.2020 23:26 Відповісти
долг тоже скакнул и тоже одномоментно - от ведь оно как...
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02.12.2020 00:02 Відповісти
не неси маячню алєнь сохатий...твої ольгінські полюції тут нікого не хвилюють...
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02.12.2020 00:02 Відповісти
Это ты, *******, кому пишешь про поллюции? Шо, юношескими проблемами страдаешь, убогий?
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02.12.2020 01:29 Відповісти
Иди ,Алень!
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02.12.2020 06:24 Відповісти
І все канадці знають. Все бачили.

Менше російських блогерів дивіться.
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02.12.2020 06:45 Відповісти
Даже преданные шлюхи начинают потихоньку сливать Трампердиллу.
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01.12.2020 22:40 Відповісти
Он вбежал к ней как сойка влюбленная,
Наконец то я Роза с тобой!
А она ему финкой каленою, в грудь ударила, за упокой!
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01.12.2020 22:55 Відповісти
Штат Аризона вбил гвоздь падения Трампа... с престола...пересчитали и прослезились...победа Байдена,Трампапам папам
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01.12.2020 22:40 Відповісти
Как же помню...Гиллари Клинтон набрала на 3 мильона голосов больше рыжего...в 2016 году
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01.12.2020 22:43 Відповісти
Трамп сам себя сдал...помиловал Майкла Флинна ,а это провал,подумал Штирлиц...
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01.12.2020 22:48 Відповісти
Зато Рыжий собрал 120млн. с лохов на пересчет голосов (напоминает "на ремонт провало" незабвенного Бендера!😂
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01.12.2020 22:55 Відповісти
коментар відмічено як спам
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01.12.2020 23:08 Відповісти
Вот что за существа забивают в спам мои вполне корректные, без ругани и оскорблений, посты о наличии нарушений на выборах в США? До чего докатились украинские читатели/писатели что записывают в спам всё то, что не укладывается в их промытые леволиберастической пропагандой мозги? А потом кто-то в Украине удивляется тому, что Порошенко после самоотверженного служения стране просто обо#рали и проголосовали за ничтожество Зелю?
У вас там явные проблемы с собственным сознанием и с наличием элементарной цивилизованности. Если, конечно, это не ольгинские уроды тут всё контролируют...
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01.12.2020 23:13 Відповісти
Меня это тоже раньше удивляло. Но потом понял, что сюда приходять избавлятся от стреса, поржать в том числе над фантазиями типа Трамп=Россия. Вопросы которые Вы задаете - заставляют их думать, ломают им кайф.
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01.12.2020 23:28 Відповісти
Не можу витягнути.
Я писала про те саме. Теж коректно.
Тепер - ворог номер 1 для дуже багатьох форумчан.
Таке враження, що українці з Канади винні у всіх бідах України ...
Кидаються на прапорець, як скажені пси.
Скільки довелося вичитати помий на нашу адресу.
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02.12.2020 08:17 Відповісти
н-да, бєз лоха жизнь плоха навіть в се ше а

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_· 6 ч

Ахаха, ахаха, ахаха.
Трамп собрал с наивных лохов 150 миллионов баксов на оспаривание выборов.
При этом мелким шрифтом в запросах было сказано, что 75% перечисленных средств идет в новый фонд Трампа, откуда он может тратить деньги на что угодно
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01.12.2020 23:38 Відповісти
"Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре"
в каком ноябре? - иногда на календарик смотрим...
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01.12.2020 23:59 Відповісти
Може вони про 2021 рік?
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02.12.2020 08:47 Відповісти
бывает, зарапортовались...
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02.12.2020 09:37 Відповісти
Если скажут что нашли это опозорит Америку. Кто на такое пойдет.
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02.12.2020 00:08 Відповісти
Обнаружат. Но обнаружат нарушения в пользу республиканцев!
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02.12.2020 06:33 Відповісти
И когда жти потомки бродячих цыган угомоняться? Зря их праотцов и прабабок Святослав через Киевские земли пропустил. Такую мадьярскую свинью потомкам подложил. А догнали бы их монголы, и как говориться, - нет мадьяров нет проблемы.
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02.12.2020 06:59 Відповісти
Не та тема)
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02.12.2020 08:48 Відповісти
Таки да. Прощения просим.
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02.12.2020 09:22 Відповісти
Кремлю вже не до США..



Башни Кремля начали сносить Путина?
Мін'юст США поки не виявив великого шахрайства з голосами на виборах, - генпрокурор Барр - Цензор.НЕТ 7954Странные вещи происходят в Кремле последний месяц. И основное - кто-то пытается переформатировать всю охрану Путина, но не только это. Сначала пошли слухи о болезни начальника - Паркинсон и все такое. Затем о «долгой и продолжительной болезни», которая влияет на принятие решений.

5 ноября, вдруг в думу вносят поправки в закон «О гарантиях президенту, прекратившему свои полномочия» дающие ему полный иммунитет и неприкосновенность.
24 ноября сетевое издание «Проект» публикует разоблачительный материал о главном охраннике Путина - Викторе Золотове - руководителе Росгвардии. Фактически из материала следует что бизнес тамбовской ОПГ в Санкт-Петербурге перешёл в собственность Золотова и управляется его подругой Диной Цилевич, которая растит сына с отчеством Викторович, но отец его неизвестен.
25 ноября, тот же «Проект», публикует расследование уже об отношениях Путина с некой, Светланой Кривоногих.
Девушка жившая в конце 90-х в питерской коммуналке, по словам соседей, начала встречаться с чиновником из мэрии. Затем она вдруг стала собственницей элитного жилья в Москве, Сочи и Питере на миллиарды рублей. Сейчас Светлана владеет долей в банке «Россия», который называют личным кошельком Путина. Ей принадлежат горнолыжный курорт, коммерческая недвижимость в самых дорогих локациях. Часть ее покупалась на займы известного виолончелиста Ролдугина.
В 2003 году у Кривоногих родилась дочь, отец которой неизвестен, но отчество она носит Владимировна.
На днях «Собеседник» опубликовал расследование о том, что яхта Кривоногих плавает с эскортом от ВМФ РФ, в виде новейшего противодиверсионного катера и боевой группой флотского спецназа вооруженной до зубов.
В общем 20 лет эта информация не выходила наружу, а теперь вдруг поперло. Что-то происходит.
Будем посмотреть.
https://www.facebook.com/100003673654613/posts/2438207729644992/ Сергей Боженко
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02.12.2020 09:31 Відповісти
Дарма збудоражились. Бар сказав лише що на даний момент немає доказів готових для подачі в суд бо розслідування триває.
ЗМІ завжди все перекручують.
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03.12.2020 06:25 Відповісти
Так и есть, но кому тут это надо, здесь молитвы за байдена уже идут целый месяц, по непонятным причинам, Трамп докажет массовые фальсификации на выборах, другого варианта нет.
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03.12.2020 09:45 Відповісти
 
 