Мін'юст США поки не виявив великого шахрайства з голосами на виборах, - генпрокурор Барр
Міністерство юстиції США поки що не виявило таких випадків шахрайства з голосами на виборах президента, які могли б радикально змінити результати голосування, заявив у вівторок генпрокурор країни Вільям Барр.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це американський генпрокурор заявив в інтерв'ю агентству Associated Press.
"На сьогодні ми не виявили випадків шахрайства у тих масштабах, які могли б привести до зміни результату виборів", - сказав Барр.
Він пояснив, що прокурори і співробітники ФБР як і раніше перевіряють скарги та інформацію, яка надходить щодо випадків можливого шахрайства на виборах.
Голосування в США відбулося 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, однак офіційні результати опрацювання бюлетенів у Сполучених Штатах будуть відомі пізніше в листопаді. На підставі наявних даних провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу кандидата від Демократичної парії Джо Байдена на виборах президента. Сам Байден також вважає себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.
Однак Трамп, який намагався переобратися на пост, із цим не згоден і оскаржує результати голосування в кількох штатах, зокрема - в Аризоні. Адвокати Трампа прагнуть довести, що вибори відбулися з порушеннями, які позбавили його перемоги.
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Странно все это...
Как там ваш плешивый сморчок? С альцгеймером борется?))) копыто тянет?))
Менше російських блогерів дивіться.
Наконец то я Роза с тобой!
А она ему финкой каленою, в грудь ударила, за упокой!
У вас там явные проблемы с собственным сознанием и с наличием элементарной цивилизованности. Если, конечно, это не ольгинские уроды тут всё контролируют...
Я писала про те саме. Теж коректно.
Тепер - ворог номер 1 для дуже багатьох форумчан.
Таке враження, що українці з Канади винні у всіх бідах України ...
Кидаються на прапорець, як скажені пси.
Скільки довелося вичитати помий на нашу адресу.
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_· 6 ч
Ахаха, ахаха, ахаха.
Трамп собрал с наивных лохов 150 миллионов баксов на оспаривание выборов.
При этом мелким шрифтом в запросах было сказано, что 75% перечисленных средств идет в новый фонд Трампа, откуда он может тратить деньги на что угодно
в каком ноябре? - иногда на календарик смотрим...
Башни Кремля начали сносить Путина?
Странные вещи происходят в Кремле последний месяц. И основное - кто-то пытается переформатировать всю охрану Путина, но не только это. Сначала пошли слухи о болезни начальника - Паркинсон и все такое. Затем о «долгой и продолжительной болезни», которая влияет на принятие решений.
5 ноября, вдруг в думу вносят поправки в закон «О гарантиях президенту, прекратившему свои полномочия» дающие ему полный иммунитет и неприкосновенность.
24 ноября сетевое издание «Проект» публикует разоблачительный материал о главном охраннике Путина - Викторе Золотове - руководителе Росгвардии. Фактически из материала следует что бизнес тамбовской ОПГ в Санкт-Петербурге перешёл в собственность Золотова и управляется его подругой Диной Цилевич, которая растит сына с отчеством Викторович, но отец его неизвестен.
25 ноября, тот же «Проект», публикует расследование уже об отношениях Путина с некой, Светланой Кривоногих.
Девушка жившая в конце 90-х в питерской коммуналке, по словам соседей, начала встречаться с чиновником из мэрии. Затем она вдруг стала собственницей элитного жилья в Москве, Сочи и Питере на миллиарды рублей. Сейчас Светлана владеет долей в банке «Россия», который называют личным кошельком Путина. Ей принадлежат горнолыжный курорт, коммерческая недвижимость в самых дорогих локациях. Часть ее покупалась на займы известного виолончелиста Ролдугина.
В 2003 году у Кривоногих родилась дочь, отец которой неизвестен, но отчество она носит Владимировна.
На днях «Собеседник» опубликовал расследование о том, что яхта Кривоногих плавает с эскортом от ВМФ РФ, в виде новейшего противодиверсионного катера и боевой группой флотского спецназа вооруженной до зубов.
В общем 20 лет эта информация не выходила наружу, а теперь вдруг поперло. Что-то происходит.
Будем посмотреть.
https://www.facebook.com/100003673654613/posts/2438207729644992/ Сергей Боженко
ЗМІ завжди все перекручують.