За три місяці на Донбасі двоє цивільних загинули і 22 зазнали поранень унаслідок інцидентів, пов'язаних із мінами, - Місія ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ ООН) не зафіксувала жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій на Сході України впродовж трьох місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, також не зафіксовано пошкоджень цивільних об'єктів, за винятком цивільного житла, яке місія не документує.

"Похвальне скорочення кількості жертв серед цивільного населення можна пояснити введенням посиленого режиму припинення вогню, прийнятого Тристоронньої контактною групою в Мінську, який вступив в силу з 27 липня", - сказано в оновленій інформації ММПЛУ про ситуацію у сфері прав людини в Україні, опублікованій у вівторок .

Однак були зафіксовані жертви серед цивільного населення внаслідок інцидентів, пов'язаних з мінами і поводженням із вибухонебезпечними залишками війни.

"З 1 серпня по 31 жовтня ММПЛУ зафіксувала 24 такі жертви: двоє вбитих (чоловіки) і 22 поранених (16 чоловіків, чотири хлопчики і дві жінки). Дев'ять із цих жертв були зафіксовані на контрольованій урядом України території, а 15 - на території, підконтрольній озброєним угрупованням", - наголошується в доповіді.

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У ММПЛУ вказали на те, що труднощі, з якими стикається постраждале від конфлікту населення на Сході України, як і раніше, ускладнюються Covid-19, зокрема через обмеження свободи пересування в зоні конфлікту і через лінію розмежування. Впродовж звітного періоду тільки два контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) частково функціонували: у Станиці Луганській (Луганська область) і в Новотроїцькому (Донецька область).

"Кількість переходів через КПВВ в обох напрямках зменшилася з середньомісячного 1 млн у січні і лютому 2020 року до 81 тис. у серпні 2020 року і 86 тис. у вересні 2020 року. Через закриття КПВВ в Станиці Луганській у другій половині жовтня загальна кількість переходів скоротилася до 21 300", - поінформували в ММПЛУ.

У Місії зазначили, що таке суттєве скорочення фактично перешкоджає доступу вже вразливих категорій населення до освіти, сім'ї, працевлаштування та пенсій, і позначається на реалізації не тільки права на свободу пересування, а й прав на сімейне життя, освіту, працю, охорону здоров'я і соціальний захист.

Оновлена ​​інформація стосується ключових змін у ситуації щодо прав людини в Україні, зокрема на території, контрольованій збройними угрупованнями, а також в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна, тимчасово окупованими Російською Федерацією. Інформація стосується періоду з 1 серпня по 31 жовтня 2020 року.