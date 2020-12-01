В межах існуючих законів немає підстав для звільнення Ситника з посади керівника НАБУ, - Разумков

На даний момент немає процедури відсторонення глави Бюро, крім переліку підстав, прописаного в законі про НАБУ, тому Ситник залишається на своїй посаді

Про це йшлося під час інтерв'ю спікера Верховної Ради Дмитро Разумкова в ефірі "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Нема процедури його відсторонення. Указ, який був виданий і визнаний неконституційним, свою функцію виконав, він призначив Ситника на посаду. Сьогодні навіть після рішення КС це не є підставою для його звільнення, оскільки в законі про НАБУ чітко виписано перелік підстав для звільнення глави такої структури", - заявив Разумков у відповідь на запитання про те, чи має право Ситник працювати на посаді глави НАБУ.

Читайте також: НАБУ - це не українська історія. Корінь проблем - Ситник, - "слуга народу" Леонов

Глава парламенту додав, що якщо виходити з правової точки зору, то на даний момент Артем Ситник продовжує виконувати свої функції.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

Наступного дня законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" було зареєстровано у Верховній Раді.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і мусить піти".

У відповідь в Офісі президента заявили, що заява Татарова не відображає офіційної позиції президента Зеленського.