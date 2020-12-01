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В межах існуючих законів немає підстав для звільнення Ситника з посади керівника НАБУ, - Разумков

В межах існуючих законів немає підстав для звільнення Ситника з посади керівника НАБУ, - Разумков

На даний момент немає процедури відсторонення глави Бюро, крім переліку підстав, прописаного в законі про НАБУ, тому Ситник залишається на своїй посаді

Про це йшлося під час інтерв'ю спікера Верховної Ради Дмитро Разумкова в ефірі "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Нема процедури його відсторонення. Указ, який був виданий і визнаний неконституційним, свою функцію виконав, він призначив Ситника на посаду. Сьогодні навіть після рішення КС це не є підставою для його звільнення, оскільки в законі про НАБУ чітко виписано перелік підстав для звільнення глави такої структури", - заявив Разумков у відповідь на запитання про те, чи має право Ситник працювати на посаді глави НАБУ.

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Глава парламенту додав, що якщо виходити з правової точки зору, то на даний момент Артем Ситник продовжує виконувати свої функції.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

Наступного дня законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" було зареєстровано у Верховній Раді.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і мусить піти".

У відповідь в Офісі президента заявили, що заява Татарова не відображає офіційної позиції президента Зеленського.

Автор: 

НАБУ (5061) Ситник Артем (862) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+3
а какое падло выбирало разумковых?
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01.12.2020 23:17
+3
Разумков, не позорься. Нелох этого не стоит. Пока не отменят решение КСУ и вот этот бред https://censor.net/ru/news/3227304/v_oask_podtverdili_informatsiyu_ob_otdelnom_reshenii_suda_po_uvolneniyu_sytnika_on_dosrochno_poteryal
лучше молчи или порви свой диплом. правоведа.
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01.12.2020 23:20
+2
Намек понятен: надо срочно менять законы!
Как же мешают всем НАБУ и Сытник...
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01.12.2020 23:14
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Страсть как хочется денег МВФ, но увы! Боюсь что привычными полумерами и имитацией не обойтись.
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01.12.2020 23:13 Відповісти
Намек понятен: надо срочно менять законы!
Как же мешают всем НАБУ и Сытник...
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01.12.2020 23:14 Відповісти
Ну и как мешает и кому ?

А сколько дел НАБУ дошли до суда и получили приговор за 7 последних лет ?!

Токо не рассказывайте сказочку , мол не было специального суда ... А кто мешал Порошенку этот суд создать и проголосовать .
Замечу токо , шо против этого суда голосовало больше всего даже не из Жопы , а из БПП .
А вот демоппозиция к Пете : "Батькивщина", "Самопомочь" , "Радикалы Ляшка" голосовали обомя руками за . Как ввпрочем и НФ дал токо один голос проти .
А в БПП проти антикоррупционного суда голосовали почти 48 мандатов .
Да и растянул процесс создание такого суда именно Петя и его депутаты .

Да и вообще вся просранная т.н. "судебная РЫГформа" это всё Пепина работа .
Потому шо ему не нужны были доброчестчестные судьи , а он с радостью пользовался услугами судей заведомо известных коррупционеров через разные дела , заведенные на них ручными силовиками .
Порошенко вёл ся 6 лет на Банковой как типичны правитель византийского типа . И методы управления были чисто византийскими . Лишь гасла и антураж был "проевропейский" .

Поэтому терь жрёт сам , что породил и что не захотел модернизировать на реально европейский лад .

Ему предлагали ввести выборных судей хотя бы на первичке . Но зачем византийщику судьи , которые ориентируются не на правителя , а на народ , который их выбрал ?!

Реформа суда - это ключ к ликвидации коррупии на корню и Петя её просрал .

А НАБУ , Сытник -- это декор и антураж . Симмуляторы борьбы с коррупцией ... И эмуляторы избирательного правосудия под заказ .
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02.12.2020 08:16 Відповісти
Какое падло эти "законы",вообще, писало?
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01.12.2020 23:14 Відповісти
а какое падло выбирало разумковых?
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01.12.2020 23:17 Відповісти
та такое же,шо и парубиёвых
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01.12.2020 23:23 Відповісти
жопоблоковец?
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02.12.2020 08:27 Відповісти
Странно признали указ президента о назначении Сытника неконституционным то есть не законным а это не есть основанием отставки или увольнения работника?
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01.12.2020 23:19 Відповісти
План был видимо такой, но потом прилетело тяжелым калибром от МВФ, и все передумали)
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01.12.2020 23:21 Відповісти
В Украине это называется подитико правовое решение. Почему его не ввели в обиход права Украины?
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01.12.2020 23:23 Відповісти
Разумков, не позорься. Нелох этого не стоит. Пока не отменят решение КСУ и вот этот бред https://censor.net/ru/news/3227304/v_oask_podtverdili_informatsiyu_ob_otdelnom_reshenii_suda_po_uvolneniyu_sytnika_on_dosrochno_poteryal
лучше молчи или порви свой диплом. правоведа.
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01.12.2020 23:20 Відповісти
Разумков, перечень оснований, прописанных в законе о НАБУ для увольнения его руководителя - в студию! И второе, что важнее - решение КСУ или рекомендации чиновников, что печатают баксы?
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01.12.2020 23:36 Відповісти
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина! (с)
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01.12.2020 23:37 Відповісти
был центр отца этого поца по фамилии разумков... здаёцца мне, що яблоко от яблони далеко не падает... дебил дебилом управляет...
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01.12.2020 23:38 Відповісти
Сытника атакует клоун вместе с опзжо, это очевидно даже слону.
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01.12.2020 23:54 Відповісти
Вот такой и президент Разумков будет (если выберут) !!!
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02.12.2020 09:32 Відповісти
 
 