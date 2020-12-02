Норма про тюремний термін за недостовірне декларування виявилася неефективною, - "слуга народу" Совгиря

Норма про ув’язнення за недостовірне декларування статків посадових осіб виявилася неефективною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря в коментарі Радіо Свобода.

"Якщо ми проаналізуємо статистику застосування цього виду покарання – позбавлення волі – за статтею 366-1, яку визнав неконституційною Конституційний Суд, то побачимо, що такий вирок був винесений один. Стаття фактично не працює. Очевидно, можливо, питання в ефективності цієї норми, у тому, що суддя, оцінюючи співмірність правопорушення, яке вчинила конкретна особа, і цю норму, вважає, що потреби її застосовувати немає", – сказала Совгиря.

За її словами, робоча група з урегулювання конституційної кризи дійшла згоди, що громадські роботи – "це буде більш ефективний спосіб впливу на ту категорію, до якої планується застосовувати цю статтю".

Також читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування, в якому не передбачається позбавлення волі, - "слуга народу" Совгиря