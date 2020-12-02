Норма про тюремний термін за недостовірне декларування виявилася неефективною, - "слуга народу" Совгиря
Норма про ув’язнення за недостовірне декларування статків посадових осіб виявилася неефективною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря в коментарі Радіо Свобода.
"Якщо ми проаналізуємо статистику застосування цього виду покарання – позбавлення волі – за статтею 366-1, яку визнав неконституційною Конституційний Суд, то побачимо, що такий вирок був винесений один. Стаття фактично не працює. Очевидно, можливо, питання в ефективності цієї норми, у тому, що суддя, оцінюючи співмірність правопорушення, яке вчинила конкретна особа, і цю норму, вважає, що потреби її застосовувати немає", – сказала Совгиря.
За її словами, робоча група з урегулювання конституційної кризи дійшла згоди, що громадські роботи – "це буде більш ефективний спосіб впливу на ту категорію, до якої планується застосовувати цю статтю".
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https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/20/7270499/
Зеленський каже, що сам хоче знати, де обіцяні ним посадки
Вместо того, чтобы внести изменения в Конституцию и устранить коллизии с законами о коррупции, НАБУ..., завершить судовую реформу...Они тупо решили устранить причину недовольства коррупционеров (в т.ч. судей) которая и была причиной известного решения КСУ. Это пипец какой то!!!!
Поймите, наконец, что Проблема не в президентах, а в НАС. Пока не поумнее так и будем биться головой о стену, которую выстроили («посадили») мы сами.
А почему тогда я не вижу тебя рядом,в моей бригаде?
Я только слышу со всех сторон нравоучительные поучения вот таких дроцефалов,которые в стопятьдесят тысяч раз пережовываеют прописные истины, сидя на диване с бутылочкой пива в руках, после тяжелого трудового дня - ведь бизнес отнимает много времени и сил. А страной пусть занимаются те,кому надо.
Какой то дебил мне читает мне нравоучения? А пошел ты на, копрофил.
Да,я очень злой. Потому что зап шесть лет мне жутко надоело
В США мафиози в тюрьмы садились за сокрытие налогов
А в Украине - виллу купил, 10 квартир купил - А гроши откуда ? Где налоги ?
Вот так элита и привыкла , а за налоги гоняют простого фермера или СПД
Стадион так стадион..
уборка общественных туалетов
Этим нужно двухсоткратный штраф от рыночной стоимости незадекларированного!
А если нехватает,жаба душит, то можно заменить сроком.
Или главное расстрелять и поделить, а то, что в целом это никак не влияет на коррупцию пофиг?
И все Антикорупционные окупаться начнут. При повторной попытке ****. только срок, и конфискация имущества на сумму погашения штрафа.
Просто надо добавить норму о тюремном сроке для такого судьи
Ни каких дебатов - только кнут.
Эти твари любой закон извратят до не узнаваемости к обязательной к пользе преступника.
Если охотник не нажимает на курок, видя цель, это говорит про неэффективность ружья?
Что у ЗЕленых имбицилов за мозг такой интересный?