УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10113 відвідувачів онлайн
Новини
3 841 11

З Києва до столиці Чорногорії Подгориці запущено перший регулярний авіарейс

З Києва до столиці Чорногорії Подгориці запущено перший регулярний авіарейс

У Подгориці 1 грудня приземлився перший в історії регулярний рейс, який з'єднав столиці України та Чорногорії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Балканський оглядач".

З Києва до Чорногорії прибув літак Embraer 145 авіакомпанії Windrose, яка виконуватиме авіарейси двічі на тиждень - у вівторок і суботу. Цей розклад польотів діятиме до останнього тижня березня.

Майже всі місця на борту були заповнені: 40 пасажирів прибули з України, в Україну вирушили 45.

"Підтверджено, що літаки на маршруті Київ-Подгориця вже заповнені на наступні два тижні, і оскільки після цього настають різдвяно-новорічні свята, ми сподіваємось, що ця лінія значно покращить динаміку повітряного руху та туризму в Чорногорії", - заявила PR-менеджер "Аеропортів Чорногорії" Марина Мікетич Ніколіч.

Представник Національної туристичної організації Ніна Вукчевич сказала, що інтерес українців до відпочинку в Чорногорії не вщухає навіть у зимовий сезон, і що організація продовжує промоакції на українському ринку.

Тимчасовий повірений у справах України в Чорногорії Наталія Фіялка наголосила, що перші регулярні рейси в історії відносин між двома країнами є позитивним кроком уперед як для дипломатії, так і для туризму та економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень, - посольство

Автор: 

Чорногорія (201) авіасполучення (3064)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+1
Там сейчас холодно .так шо не переживайте 😀😀😀
показати весь коментар
02.12.2020 01:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну блин... Первый раз в жизни я не полечу на отдых в Черногорию из-за Коронавируса !!! ..хм. правда я и раньше то не летал - но только из-за денег...
показати весь коментар
02.12.2020 01:21 Відповісти
Там сейчас холодно .так шо не переживайте 😀😀😀
показати весь коментар
02.12.2020 01:29 Відповісти
Вот личный перевозчик Шахтера укрепляется в ЕС
А В ТУРЦИИ Уруский какой-то дебош устроил и премьера Шмыгаля опозорил ?
показати весь коментар
02.12.2020 01:28 Відповісти
Перевозчик Шахтера СкайАП, а не Виндроуз
показати весь коментар
02.12.2020 09:19 Відповісти
Этому авиаперевозчику нужно выписать премию: "идиот года". Летом когда было полно желающих лететь, они не запускали рейс, а ждали зимы, когда Чг никому и нафиг не нужна
показати весь коментар
02.12.2020 06:16 Відповісти
Ну правильно, чего можновладцям с пересадками летать???
показати весь коментар
02.12.2020 07:20 Відповісти
Зебільні можновладці літають не в Чорногорію, а на Мальдіви. Так верещали на Пороха, а як самі літати стали, то вже і про Пороха мовчать.
показати весь коментар
02.12.2020 07:56 Відповісти
та да..зебили такого гетьмана просралы!!!)))
показати весь коментар
02.12.2020 09:23 Відповісти
Відповідь у дусі зебілів: будемо робити гамно, бо попєрєднікі таке робили. А то, що бубочка брехун, кого це вже цікавить, так?
показати весь коментар
02.12.2020 09:28 Відповісти
Гарна новина. Мені здавалося, що в Підгориці немає аеропорту. Там саме місто не більше за Ірпінь. Але виявилось, що є невеличкій біля міста. Туристи в основному в Тіват літають, ближче до куротного узбережжя. Країна маленька і з Підгориці до Будви не далі ніж з Києва до Бориполя. Так що лайк...
показати весь коментар
02.12.2020 08:31 Відповісти
"з Підгориці до Будви не далі ніж з Києва до Бориполя"

Дальше, почти в два раза.

Так а зачем из Подгорицы ехать в Будву, если из Тивата в два раза ближе? Возможно, авиаперевозчик предложит более интересные цены - узнаем ближе к лету, сейчас туда что-либо бронировать нет смысла.
показати весь коментар
02.12.2020 09:03 Відповісти
 
 